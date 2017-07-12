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Массимо Каррера и Артём Ребров
Текст: Иван Ковалёв
Фото: Александр Ступников, пресс-служба ФК «Спартак»

Каррера: новая форма? Главное — что под майкой!

Первая пресс-конференция Массимо Карреры в новом сезоне перед матчем за Суперкубок России с «Локомотивом».
12 июля 2017, среда. 14:23. Футбол

В отличие от прошлогодних предматчевых мероприятий в Тарасовке, первый день открытых дверей сезона — 2017/18 задал новый тренд — теперь главных действующих лиц приводят на пресс-конференцию не по одному, как раньше, а вместе.

Фото: Александр Ступников, пресс-служба ФК «Спартак»

— Насколько определились с составом на матч с «Локо»? – таким был первый вопрос Каррере.
— Все игроки хорошо себя чувствуют. По составу пока есть определённые сомнения, но завтра уже собираюсь окончательно определиться.

— Как планируете удержать Ари, который всё время забивает «Спартаку»?
— Это классный нападающий, который, несмотря на небольшой рост, отлично умеет играть головой. Он очень опасен, потому надо быть осторожными.

— В чём силен и в чём слаб «Локомотив»?
— Мы видели несколько игр «Локо» на сборах. Полное впечатление составить было сложно. Ничего конкретного. Но мы знаем, что должны делать.

— Как будете закрывать позицию травмированного Зобнина?
— Роман — отличный игрок, способный закрыть у нас две-три позиции. Нужен исполнитель, способный его заменить.

— Как вам новичок Марко Петкович?
— Он молод, многое умеет и может помочь команде. Но сейчас Марко нужно набирать физическую форму. Над этим мы и работаем.

Фото: Александр Ступников, пресс-служба ФК «Спартак»

— Как проходит его адаптация?
— Хорошо влился в коллектив, — вклинился ненадолго в разговор вице-капитан Артём Ребров. — Нормально со всеми общается, с Ивелином Поповым, смотрю, ходит уже везде.

— Кроме Петковича, «Спартак» пока никого не приобрел. Ждать ли усиления?
— Сегодня и сейчас мы думаем только Суперкубке и только о «Локомотиве».

— В чём специфика такого матча?
— Я выигрывал Суперкубок и как игрок, и как второй тренер в «Юве». Второй титул запомнился, конечно, больше, ведь я с детства болел за «Ювентус».

— Болельщики «Спартака» неоднозначно приняли новую форму команды. А вам она нравится?
— Главное — под футболкой, а что на ней — не так важно.

Тут Артём Ребров вновь понял, что без вице-капитана в столь щепетильной теме не обойтись: «Слышал о претензиях болельщиков, но поверьте, мы сейчас думаем только о предстоящем сезоне, это сейчас важнее всего».

Вопрос дня. Как вам новая форма «Спартака»?
«Спартак» презентовал новую форму от Nike, в которой собирается защищать титул чемпиона России в сезоне-2017/18.

— Массимо, как вам состояние «сборников» после Кубка конфедераций — 2017?
— Ребята практически не отдыхали, они работали в сборной. После всего пяти дней отпуска они сейчас приходят в нужные кондиции. Состояние приемлемое.

— Как относитесь к идее лимита на следующий сезон?
— Думаю, это хорошая идея. Она больше относится к российской сборной, у игроков которой должно быть больше практики, чтобы развиваться. Чтобы сборная была сильнее, клубы должны полагаться на своих игроков. Ограничить количество иностранцев с 15 до 7-8 — правильное решение, ведь это будут более качественные игроки, которые усилят клубы и смогут поделиться опытом с молодим игроками.

— Чемпионство придало «Спартаку» уверенности?
— Конечно! Раньше многие говорили, что эти игроки не могут сыграть более одной нормальной игры и вообще не подходят «Спартаку», но они доказали обратное. Уверяю вас, я каждый день вижу, как они вкладывают душу на тренировках. Для меня очень важно, чтобы игроки в первую очередь работали как следует. Даже если мы займём второе или третье место — хотя задача у нас другая — но я увижу, что все отдаются делу, то останусь доволен. Самое ужасное, когда говорят: «Мы проиграли тот матч из-за судей или погоды». Это называется «алиби». Главное — не искать себе оправданий.

Ну и один вопрос был про матч 1-го тура с «Динамо». Один из репортёров вспомнил, как полузащитник «Динамо» Александр Сапета, забив гол в ворота «Спартака»-2 в ФНЛ, изобразил, будто жарит шашлык. Мол, не планирует ли «Спартак» ответочку? Каррера от ответа ушёл, отметив, что пока думает о «Локомотиве», а о «Динамо». Зато не полез за словом в карман пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг:

— Я приглашу на следующую пресс-конференцию нашего повара, и он ответит на этот вопрос.

Видео пресс-конференции Массимо Карреры

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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