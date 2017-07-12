Каррера: новая форма? Главное — что под майкой!

В отличие от прошлогодних предматчевых мероприятий в Тарасовке, первый день открытых дверей сезона — 2017/18 задал новый тренд — теперь главных действующих лиц приводят на пресс-конференцию не по одному, как раньше, а вместе.

Фото: Александр Ступников, пресс-служба ФК «Спартак»

— Насколько определились с составом на матч с «Локо»? – таким был первый вопрос Каррере.

— Все игроки хорошо себя чувствуют. По составу пока есть определённые сомнения, но завтра уже собираюсь окончательно определиться.

— Как планируете удержать Ари, который всё время забивает «Спартаку»?

— Это классный нападающий, который, несмотря на небольшой рост, отлично умеет играть головой. Он очень опасен, потому надо быть осторожными.



— В чём силен и в чём слаб «Локомотив»?

— Мы видели несколько игр «Локо» на сборах. Полное впечатление составить было сложно. Ничего конкретного. Но мы знаем, что должны делать.



— Как будете закрывать позицию травмированного Зобнина?

— Роман — отличный игрок, способный закрыть у нас две-три позиции. Нужен исполнитель, способный его заменить.



— Как вам новичок Марко Петкович?

— Он молод, многое умеет и может помочь команде. Но сейчас Марко нужно набирать физическую форму. Над этим мы и работаем.

Фото: Александр Ступников, пресс-служба ФК «Спартак»

— Как проходит его адаптация?

— Хорошо влился в коллектив, — вклинился ненадолго в разговор вице-капитан Артём Ребров. — Нормально со всеми общается, с Ивелином Поповым, смотрю, ходит уже везде.



— Кроме Петковича, «Спартак» пока никого не приобрел. Ждать ли усиления?

— Сегодня и сейчас мы думаем только Суперкубке и только о «Локомотиве».

— В чём специфика такого матча?

— Я выигрывал Суперкубок и как игрок, и как второй тренер в «Юве». Второй титул запомнился, конечно, больше, ведь я с детства болел за «Ювентус».



— Болельщики «Спартака» неоднозначно приняли новую форму команды. А вам она нравится?

— Главное — под футболкой, а что на ней — не так важно.



Тут Артём Ребров вновь понял, что без вице-капитана в столь щепетильной теме не обойтись: «Слышал о претензиях болельщиков, но поверьте, мы сейчас думаем только о предстоящем сезоне, это сейчас важнее всего».

Вопрос дня. Как вам новая форма «Спартака»? «Спартак» презентовал новую форму от Nike, в которой собирается защищать титул чемпиона России в сезоне-2017/18.

— Массимо, как вам состояние «сборников» после Кубка конфедераций — 2017?

— Ребята практически не отдыхали, они работали в сборной. После всего пяти дней отпуска они сейчас приходят в нужные кондиции. Состояние приемлемое.



— Как относитесь к идее лимита на следующий сезон?

— Думаю, это хорошая идея. Она больше относится к российской сборной, у игроков которой должно быть больше практики, чтобы развиваться. Чтобы сборная была сильнее, клубы должны полагаться на своих игроков. Ограничить количество иностранцев с 15 до 7-8 — правильное решение, ведь это будут более качественные игроки, которые усилят клубы и смогут поделиться опытом с молодим игроками.

— Чемпионство придало «Спартаку» уверенности?

— Конечно! Раньше многие говорили, что эти игроки не могут сыграть более одной нормальной игры и вообще не подходят «Спартаку», но они доказали обратное. Уверяю вас, я каждый день вижу, как они вкладывают душу на тренировках. Для меня очень важно, чтобы игроки в первую очередь работали как следует. Даже если мы займём второе или третье место — хотя задача у нас другая — но я увижу, что все отдаются делу, то останусь доволен. Самое ужасное, когда говорят: «Мы проиграли тот матч из-за судей или погоды». Это называется «алиби». Главное — не искать себе оправданий.



Ну и один вопрос был про матч 1-го тура с «Динамо». Один из репортёров вспомнил, как полузащитник «Динамо» Александр Сапета, забив гол в ворота «Спартака»-2 в ФНЛ, изобразил, будто жарит шашлык. Мол, не планирует ли «Спартак» ответочку? Каррера от ответа ушёл, отметив, что пока думает о «Локомотиве», а о «Динамо». Зато не полез за словом в карман пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг:



— Я приглашу на следующую пресс-конференцию нашего повара, и он ответит на этот вопрос.



Видео пресс-конференции Массимо Карреры

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