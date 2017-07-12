Дань традициям и немного эпатажа. Как «Зенит» представил новую форму

Кубок конфедераций закончился меньше двух недель назад, а у стадиона «Санкт-Петербург» уже давным-давно ничего не напоминает о футбольном турнире. Пропал большой Забивака, красовавшийся на площади, убрали палатки, где размещались аккредитационные центры и пункты выдачи паспортов болельщика. Атрибутики «Зенита» тоже не было видно, хотя и не за горами матч сине-бело-голубых с «Рубином».



— Пока не чувствую себя здесь как дома, — признался Артём Дзюба. — Мало матчей провели на «Крестовском». Думаю, матчей пять нужно, чтобы почувствовать себя здесь так, как ощущали себя на «Петровском».

Но арену нужно как-то обживать, поэтому и решено было провести презентацию игровой формы на сезон-2017/18 именно в новом доме команды. Прошлогоднее представление переплюнуть, конечно, не удалось. Год назад «Зенит» представил новую форму на платформе «Приразломная» в Баренцовом море. В этот раз всё было гораздо скромнее. Ну а моделями в этот раз выступили Артём Дзюба, Александр Кокорин, Александр Ерохин, Бранислав Иванович и Олег Шатов.

В качестве ведущего на мероприятия был приглашён Михаил Поленов, который подробно рассказал о новом обмундировании. За основу была взята форма легендарной встречи 1950 года против ленинградского «Динамо». 30 июля 1950 года на стадионе имени Кирова состоялся матч открытия, собравший на трибунах 100 тысяч зрителей. Тогда футболисты сине-бело-голубых играли в светлых футболках и тёмных шортах с увеличенным логотипом клуба.

Новая домашняя форма выполнена в аналогичных цветовых решениях, но в более современном стиле. Домашняя футболка нового сезона — светло-голубая. Во внутренней части на спине размещена надпись «Один город. Одна команда», что передаёт главную идею дизайна новой экипировки. Стоит, правда, отметить, что любимая фраза фанатов «Зенита» уже потеряла актуальность. В новом сезоне в РФПЛ будет выступать «Тосно» из Ленинградской области, а в ФНЛ пробует свои силы «Динамо» Спб.

Гостевая форма «Зенита» получилась довольно эпатажной. В фиолетовых костюмах до этого времени играл только Юрий Лодыгин. Сами футболисты, кажется, довольны новой формой. «Мне вот выездная очень понравилась, фиолетовый цвет — крутой», — поделился впечатлениями Олег Шатов. Ведущий рассказал, что создателей формы вдохновили шедевры знаменитого Карла Фаберже, созданные в Санкт-Петербурге для императорской семьи.

По окончании официальной части Бранислав Иванович и Артём Дзюба отправились раздавать автографы. Сербский защитник остался доволен новой формой. «Хорошо, мне подходит. Красивая форма, есть немного истории в ней. Надеемся, с ней будет успех у нас. Мне нравится яркий цвет, поэтому и гостевая здоровская. У нас большая история и много успехов — надеемся, что так будет и в новой фиолетовой форме», — заявил Иванович.

Первый матч в новой форме сине-бело-голубые предстоит провести в ближайшее воскресенье в Хабаровске. «Лететь на Дальний Восток нам не страшно. Мы в самолёте обычно играем в бридж, так что восемь часов пройдёт незаметно», — улыбнулся Шатов.

А 22 июля зенитовцы проведут первый домашний матч нового сезона с «Рубином». Поле уже вовсю готовят к предстоящей встрече — лампы работают практически круглосуточно. Остаётся надеяться, что за 10 дней ничего страшного с новой ареной и травой не случится.