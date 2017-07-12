Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Игорь Денисов
Текст: Алина Матинян
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И. Денисов: «Спартак» неплохо попраздновал, судя по тому, что я видел

Воспоминания Юрия Сёмина о Суперкубках и капитанская повязка Игоря Денисова. Пресс-конференция «Локомотива» перед матчем со «Спартаком».
12 июля 2017, среда. 18:50. Футбол

Если «Спартаку» повезло провести утреннюю тренировку в хорошую погоду, то за полчаса до планового начала тренировки «Локомотива» начался проливной дождь. Из-за него тренировку пришлось перенести почти на час.

У ворот базы в Баковке нас, промокших журналистов, встретил сам Юрий Павлович:

– Нечего мёрзнуть, пойдёмте я вас проведу.

Наставник «Локомотива» был в приподнятом настроении. Видно, даже несмотря на целую группу травмированных игроков, подготовка к Суперкубку идёт по плану.

Перед тренировкой пообщаться с журналистами – неожиданно для многих — вышел полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов, главный молчун российского футбола наряду с Сергеем Игнашевичем. Накануне стало известно, что именно он выведет команду на поле в качестве капитана.

– Вы проведёте первый матч в качестве действующего, а не арендованного игрока «Локомотива» и сразу наденете капитанскую повязку. Что это значит для вас?
– Наш капитан –Чорлука, но у него тяжелейшая травма. Мы очень ждём его возвращения на поле. Да, Юрий Павлович сказал, что на данный момент капитаном буду я. Никаких проблем в этом не вижу. Что касается того, что впервые сыграю как неарендованный игрок, то я профессионал, и для меня это никакой роли не играет. Выйду на поле и буду действовать так, как и до этого.

– На Суперкубок против «Спартака» настраиваетесь как на бой?
– Не важно, каков статус матча со «Спартаком» — битва за трофей или обычная товарищеская игра. С этой командой всегда надо играть на полную катушку.

– «Спартак» только восьмого числа получил медали. Как на команде скажется аура продолжающегося праздника?
– «Спартак» уже много праздновал. И очень неплохо, судя по тому, что я видел.

– Глушаков и Самедов ещё и на свадьбе у Овечкина побывали.
– Они пили водичку без газа. Думаю, у них всё впорядке. Ребята получили золотую медаль и, думаю, захотят ещё одну. Это только дополнительная мотивация.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

– Из защитников, которые не травмированы, в «Локомотиве» остались только Пейчинович, Михалик и Кверквелия. Большая проблема?
– В данной игре, думаю, это не скажется. Но на протяжении сезона… Мы ждём возвращения Чорлуки. Жаль, что оно случится только через три-четыре месяца.

– Сборная России без вас сыграла на Кубке конфедерации. Как вам её игра?
– Я смотрел каждый матч и переживал за ребят. Они молодцы, старались, но немного не повезло. Надеюсь, что на чемпионате мира сыграем лучше. Уверен, что болельщики помогут сборной.

– Для вас в какой-то степени плюс, что вы не играли на Кубке конфедераций? Могли пройти полноценную предсезонную подготовку вместе с «Локо».
– Странный вопрос. Конечно же, я хотел бы играть на Кубке конфедераций. Мы профессионалы, и в плане подготовки нам всё равно, играть на Кубке конфедераций или проходить сборы. Это никак не сказалось бы на физическом состоянии.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

– Создаёт ли неудобства позднее начало матча?
– Я играл много матчей в Лиге чемпионов, которые проводятся и в 22:45. Никаких проблем нет. Нормальное время.

– Сергей Прядкин сказал, что почти все билеты на матч проданы, ожидается аншлаг. Для вас это больше дополнительная поддержка или давление из-за высоких ожиданий?
– Это же фантастические матчи! Мне очень нравится, когда есть и давление, и ажиотаж, и поддержка. Я кайфую от этого!

«Денисов сказал: убью всех, кто помешает «Локомотиву» выиграть Кубок!»
Президент «Локомотива» Илья Геркус — о задачах для Юрия Сёмина, аргументах для Миранчука, трансферных целях и сюрпризах для болельщиков.

– Устраивает ли вас количество болельщиков, которые сейчас ходят на «Локомотив»? И станет ли их больше в случае победы над «Спартаком»?
– Хотелось бы, чтобы их было побольше, но спасибо тем, кто ходит и поддерживает. Прошлый сезон был очень тяжёлым. В чемпионате России мы выступили не очень хорошо, но зато выиграли Кубок и попали в Лигу Европы. Это была наша первая цель, и мы её выполнили. Победа в Суперкубке – это здорово, но если чемпионат начнётся с плохих матчей, то болельщики опять уйдут. Надо играть хорошо на протяжении всего сезона.

Не успел Денисов до конца ответить на последний вопрос, как к журналистам вышел и главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин:

– В беседе с Денисовым мы затронули тему позднего начала матча. Игорь сказал, что ему всё равно, когда играть. Что на этот счёт думаете вы?
– Это правильное решение! Впервые нас покажут по Первому каналу. Это важное событие. Мы уже все подстроились под эту ситуацию. После «Времени» будет финал Суперкубка. Это же замечательно! Утром проведём небольшую тренировку, подготовимся. Не забывайте, осенью нам нужно будет играть в Лиге Европы, а «Спартаку» – в Лиге чемпионов. Вот, репетиция.

– Финал в Черкизово – это дополнительная уверенность для «Локомотива»?
– Условия равны, я считаю.

Игорь Денисов сказал, что решение сделать его капитаном принадлежит вам. Почему именно он?
– Да, это моё мнение. Денисов в «Локомотиве» уже целый год. Я не выбирал капитана общим голосованием, а остановился на игроке, который может быть во всех вопросах принципиальным, способен руководить командой на поле. Это должен был быть человек, который небезразличен к игре. Гилерме сложно из ворот руководить процессом. Все эти факторы сложились вместе. Пока нет Чорлуки, выводить команду на поле будет Денисов. Главное – небезразличие и бойцовские качества Денисова. Он не всем удобен и не всех устраивает, но я доволен его кандидатурой.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

– Представляете, как будет играть «Спартак» в атаке, учитывая, что у «Локомотива» ослаблена оборонительная линяя?
– У нас обилия вариантов нет. Мы стараемся все использовать. Но их немного, это точно.

– Оборона — слабое место…
– Значит, будем больше атаковать!

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

– Какие линии ещё хотели бы укрепить?
–В большей степени нужны игроки оборонительного плана и, наверное, один атакующий. Работа в этом направлении ведётся, но когда закончится – сказать не могу. Я доверяю тем, кто есть и был в прошлом году. Нас маловато, но команда была серьёзная. В очень сложный момент она завоевала Кубок и смогла переломить ситуацию, которая складывалась не очень здорово.

Гражданская оборона. Как у «Локомотива» сменились акценты
Внезапно! Слабое место обнаружилось там, где ещё год назад у «Локомотива» было преимущество перед конкурентами.

– Ушёл Майкон…
– Это очень большая потеря! Будем искать из своего резерва кого-то на его место. Такие ситуации случаются, но мы не собираемся сдаваться. Будем идти дальше к новым результатам.

– У вас есть опыт побед в Суперкубке. Что будет ключевым в эту пятницу?
– Надо чётко и ясно понимать, что это один матч и победитель определится с финальным свистком. Тот, кто лучше сконцентрируется и проявит больше силы и характера, тот и победит. А победные финалы, титулы – это всё очень приятно.

– Помните что-то из предыдущих побед в Суперкубке?
– Победы все запоминаются. Последний Суперкубок – «Шахтёр» – «Динамо» (Киев). Очень хорошо его помню. А поражения забываются.

– Вы говорили, что у Сычёва есть хорошие шансы вернуться на прежний уровень. Он может попасть в «Локомотив»?
– Давайте не будет спешить. Может, Сычёв и будет в «Локомотиве», а может – и нет. Поживём — увидим.

Каррера: новая форма? Главное — что под майкой!
Первая пресс-конференция Массимо Карреры в новом сезоне перед матчем за Суперкубок России с «Локомотивом».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 5
Теги
ФК Локомотив Игорь Денисов Юрий Сёмин
Новости. Футбол
12 июля 2017, среда
21:41 Рондон: увидеться с Данни — большое удовольствие
21:21 Дуглас Коста: думаю, с «Ювентусом» я смогу достичь большего, чем с «Баварией»
21:20 «Наполи» победил со счётом 17:0 в товарищеском матче, Мертенс оформил пента-трик
21:11 Новички «Зенита» определились с игровыми номерами
21:05 Кафанов: «Рубин» мог взять Медведева, но у нас уже есть Рыжиков и Джанаев
21:04 Бердыев: единственное, что могу гарантировать, – равнодушных в «Рубине» не будет
20:56 Англия сыграет с Португалией в финале ЧЕ-2017 U19
20:56 «Тоттенхэм» не планирует продавать Дайера в «Манчестер Юнайтед»
20:48 Эрто, которого в Италии сватали в «Спартак», перешёл из «Удинезе» в «Верону»
20:45 Федецкий: с Украиной вряд ли что-то получится, держу курс на заграницу
20:33 Кудряшов: наконец-то избавился от маски, живу полноценной жизнью
20:32 Тошич: будем с братом развивать «Раднички» шаг за шагом
20:30 Манчини: Черчесов — большой профессионал, высоко ценю его работу в сборной
20:15 Манчини: совет Карреры принимаю, а сам не готов ему ничего советовать
20:08 Лексаков: переход на систему «осень-весна» по большому счёту ничего не дал
20:08 Кузьмин: можно сказать, что с приходом Бердыева в «Рубине» поменялось всё
20:00 Манчини выбрал основного вратаря «Зенита», но пока не объявил решение
20:00 Манчини: отмена лимита на легионеров помогла бы РФПЛ прогрессировать
19:53 «Крылья Советов»: ни о каком пари Тихонова и Титова речи не шло и быть не может
19:51 «Ахмат» разгромил «Ангушт» в товарищеском матче
19:49 Слуцкий: в «Халле» мне достался очень профессиональный коллектив
19:35 Форвард Гафар, проходивший просмотр в ЦСКА, перешёл в «Тамбов»
19:33 Икарди: если Перишич чем-то недоволен, то ему лучше уйти из «Интера»
19:30 Ари толкался, Кверквелия и Денисов улыбались. Фоторепортаж с тренировки «Локо»
19:25 Зе Луиш официально продлил контракт со «Спартаком» на четыре года
19:18 «Ювентус» объявил о переходе Дугласа Косты из «Баварии»
19:15 «Локомотив» провёл открытую тренировку перед игрой со «Спартаком» за Суперкубок
19:09 Пике: в случае необходимости Месси сможет заиграть в полузащите
19:04 Агент Самбрано: ведём переговоры с ПАОК, приходят запросы и от других клубов
19:00 Сёмин: «Локо» нужно укрепиться игроками обороны и, наверное, одним атакующим
18:53 Сапета: больше не хотелось бы попадать в ФНЛ
18:51 Дани Алвес: я молод духом и буду продолжать бороться, пока он остаётся таким
18:43 «Лацио» договорился с Азмуном, но ждёт завершения спора «Ростова» с «Рубином»
18:28 Португалия обыграла Нидерланды и вышла в финал ЧЕ-2017 U19
18:25 Роналдиньо посетит матч первого тура РФПЛ «Ахмат» – «Амкар»
18:21 Тренер «Арарата»: с таким составом глупо ставить задачу не вылететь из ПФЛ
18:17 Бердыев: у Сесара Наваса возникли проблемы с отцом, но в «Рубине» его ждут
18:17 Широков бросил вызов Кержакову и Радимову
18:15 Вооружённые люди провели обыск на яхте Роналду
18:11 Кудряшов: Бердыев мне как второй папа, за ним был готов пойти в любую команду
18:02 Президент «Арарата»: приобретения ещё возможны. Думаю, мы вас удивим
17:54 Президент «Арарата»: у Павлюченко и Измайлова достаточно спортивной мотивации
17:50 На стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением Гинера и Газзаева
17:40 Тихонов и Титов заключили пари на результаты «Крыльев» и «Енисея» в ФНЛ—2017/18
17:36 В день Суперкубка на стадионе «Локомотив» нельзя забронировать парковку онлайн
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто должен быть первым номером "Спартака" в новом сезоне?
Архив →
© championat.com, 2000–2017