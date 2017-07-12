И. Денисов: «Спартак» неплохо попраздновал, судя по тому, что я видел

Если «Спартаку» повезло провести утреннюю тренировку в хорошую погоду, то за полчаса до планового начала тренировки «Локомотива» начался проливной дождь. Из-за него тренировку пришлось перенести почти на час.

У ворот базы в Баковке нас, промокших журналистов, встретил сам Юрий Павлович:



– Нечего мёрзнуть, пойдёмте я вас проведу.



Наставник «Локомотива» был в приподнятом настроении. Видно, даже несмотря на целую группу травмированных игроков, подготовка к Суперкубку идёт по плану.



Перед тренировкой пообщаться с журналистами – неожиданно для многих — вышел полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов, главный молчун российского футбола наряду с Сергеем Игнашевичем. Накануне стало известно, что именно он выведет команду на поле в качестве капитана.

– Вы проведёте первый матч в качестве действующего, а не арендованного игрока «Локомотива» и сразу наденете капитанскую повязку. Что это значит для вас?

– Наш капитан –Чорлука, но у него тяжелейшая травма. Мы очень ждём его возвращения на поле. Да, Юрий Павлович сказал, что на данный момент капитаном буду я. Никаких проблем в этом не вижу. Что касается того, что впервые сыграю как неарендованный игрок, то я профессионал, и для меня это никакой роли не играет. Выйду на поле и буду действовать так, как и до этого.

– На Суперкубок против «Спартака» настраиваетесь как на бой?

– Не важно, каков статус матча со «Спартаком» — битва за трофей или обычная товарищеская игра. С этой командой всегда надо играть на полную катушку.

– «Спартак» только восьмого числа получил медали. Как на команде скажется аура продолжающегося праздника?

– «Спартак» уже много праздновал. И очень неплохо, судя по тому, что я видел.

– Глушаков и Самедов ещё и на свадьбе у Овечкина побывали.

– Они пили водичку без газа. Думаю, у них всё впорядке. Ребята получили золотую медаль и, думаю, захотят ещё одну. Это только дополнительная мотивация.

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– Из защитников, которые не травмированы, в «Локомотиве» остались только Пейчинович, Михалик и Кверквелия. Большая проблема?

– В данной игре, думаю, это не скажется. Но на протяжении сезона… Мы ждём возвращения Чорлуки. Жаль, что оно случится только через три-четыре месяца.

– Сборная России без вас сыграла на Кубке конфедерации. Как вам её игра?

– Я смотрел каждый матч и переживал за ребят. Они молодцы, старались, но немного не повезло. Надеюсь, что на чемпионате мира сыграем лучше. Уверен, что болельщики помогут сборной.

– Для вас в какой-то степени плюс, что вы не играли на Кубке конфедераций? Могли пройти полноценную предсезонную подготовку вместе с «Локо».

– Странный вопрос. Конечно же, я хотел бы играть на Кубке конфедераций. Мы профессионалы, и в плане подготовки нам всё равно, играть на Кубке конфедераций или проходить сборы. Это никак не сказалось бы на физическом состоянии.

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– Создаёт ли неудобства позднее начало матча?

– Я играл много матчей в Лиге чемпионов, которые проводятся и в 22:45. Никаких проблем нет. Нормальное время.

– Сергей Прядкин сказал, что почти все билеты на матч проданы, ожидается аншлаг. Для вас это больше дополнительная поддержка или давление из-за высоких ожиданий?

– Это же фантастические матчи! Мне очень нравится, когда есть и давление, и ажиотаж, и поддержка. Я кайфую от этого!

«Денисов сказал: убью всех, кто помешает «Локомотиву» выиграть Кубок!» Президент «Локомотива» Илья Геркус — о задачах для Юрия Сёмина, аргументах для Миранчука, трансферных целях и сюрпризах для болельщиков.

– Устраивает ли вас количество болельщиков, которые сейчас ходят на «Локомотив»? И станет ли их больше в случае победы над «Спартаком»?

– Хотелось бы, чтобы их было побольше, но спасибо тем, кто ходит и поддерживает. Прошлый сезон был очень тяжёлым. В чемпионате России мы выступили не очень хорошо, но зато выиграли Кубок и попали в Лигу Европы. Это была наша первая цель, и мы её выполнили. Победа в Суперкубке – это здорово, но если чемпионат начнётся с плохих матчей, то болельщики опять уйдут. Надо играть хорошо на протяжении всего сезона.

Не успел Денисов до конца ответить на последний вопрос, как к журналистам вышел и главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин:

– В беседе с Денисовым мы затронули тему позднего начала матча. Игорь сказал, что ему всё равно, когда играть. Что на этот счёт думаете вы?

– Это правильное решение! Впервые нас покажут по Первому каналу. Это важное событие. Мы уже все подстроились под эту ситуацию. После «Времени» будет финал Суперкубка. Это же замечательно! Утром проведём небольшую тренировку, подготовимся. Не забывайте, осенью нам нужно будет играть в Лиге Европы, а «Спартаку» – в Лиге чемпионов. Вот, репетиция.

– Финал в Черкизово – это дополнительная уверенность для «Локомотива»?

– Условия равны, я считаю.

– Игорь Денисов сказал, что решение сделать его капитаном принадлежит вам. Почему именно он?

– Да, это моё мнение. Денисов в «Локомотиве» уже целый год. Я не выбирал капитана общим голосованием, а остановился на игроке, который может быть во всех вопросах принципиальным, способен руководить командой на поле. Это должен был быть человек, который небезразличен к игре. Гилерме сложно из ворот руководить процессом. Все эти факторы сложились вместе. Пока нет Чорлуки, выводить команду на поле будет Денисов. Главное – небезразличие и бойцовские качества Денисова. Он не всем удобен и не всех устраивает, но я доволен его кандидатурой.

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– Представляете, как будет играть «Спартак» в атаке, учитывая, что у «Локомотива» ослаблена оборонительная линяя?

– У нас обилия вариантов нет. Мы стараемся все использовать. Но их немного, это точно.

– Оборона — слабое место…

– Значит, будем больше атаковать!

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– Какие линии ещё хотели бы укрепить?

–В большей степени нужны игроки оборонительного плана и, наверное, один атакующий. Работа в этом направлении ведётся, но когда закончится – сказать не могу. Я доверяю тем, кто есть и был в прошлом году. Нас маловато, но команда была серьёзная. В очень сложный момент она завоевала Кубок и смогла переломить ситуацию, которая складывалась не очень здорово.

Гражданская оборона. Как у «Локомотива» сменились акценты Внезапно! Слабое место обнаружилось там, где ещё год назад у «Локомотива» было преимущество перед конкурентами.

– Ушёл Майкон…

– Это очень большая потеря! Будем искать из своего резерва кого-то на его место. Такие ситуации случаются, но мы не собираемся сдаваться. Будем идти дальше к новым результатам.

– У вас есть опыт побед в Суперкубке. Что будет ключевым в эту пятницу?

– Надо чётко и ясно понимать, что это один матч и победитель определится с финальным свистком. Тот, кто лучше сконцентрируется и проявит больше силы и характера, тот и победит. А победные финалы, титулы – это всё очень приятно.

– Помните что-то из предыдущих побед в Суперкубке?

– Победы все запоминаются. Последний Суперкубок – «Шахтёр» – «Динамо» (Киев). Очень хорошо его помню. А поражения забываются.

– Вы говорили, что у Сычёва есть хорошие шансы вернуться на прежний уровень. Он может попасть в «Локомотив»?

– Давайте не будет спешить. Может, Сычёв и будет в «Локомотиве», а может – и нет. Поживём — увидим.