Как превратить друзей во врагов. Безумное лето Дани Алвеса

«ПСЖ» объявил о переходе Дани Алвеса

Если у вас цейтнот на работе, подвела погода, пора делать техосмотр и занемог любимый хомячок – расслабьтесь. По сравнению с Дани Алвесом у вас в жизни не происходит вообще ничего. За последние три дня у бразильца случилось столько событий, что он рискует подойти к началу сезона напрочь обессиленным.

Итак, ещё три дня назад его ближайшее будущее было абсолютно прозрачно. Дани хотел играть у Гвардиолы, а Пеп хотел тренировать Дани. Недавно они встретились и договорились не только о переходе, но и обсудили трансферную политику «Манчестер Сити» и молодых игроков команды. На вопросы журналистов футболист дал вполне однозначный ответ: «Я в «Ман Сити»? Все знают, как я восхищаюсь Гвардиолой». И добавил: «Я поручил своим агентам позаботиться обо всём и сообщить мне, только когда нужно будет поставить подпись».

Красиво звучит. И вообще, Алвес – парень с разносторонними интересами от моды до кулинарии – вызывает симпатию у болельщиков каждой своей команды. Новость о том, что он хочет под конец карьеры поиграть у любимого тренера, естественно вписывается в его образ.

Вряд ли руководство «Ювентуса» думало о его образе или привязанности к Гвардиоле, когда согласилось расторгнуть контракт по просьбе футболиста. Вряд ли Беппе Маротта и Фабио Паратичи настолько сентиментальны. Но факт: они пошли навстречу игроку, который хотел уйти, и отпустили его бесплатно. «Дани решил, что ему нужен новый вызов. Желаем игроку всего наилучшего», — попрощался Маротта. Ему осталось договориться с «Сити». Это выглядело тем более просто, что именно Алвес – автор фразы «Я полностью доверяю Гвардиоле. Если он скажет мне прыгнуть с девятого этажа, я подумаю, что это стоящая затея».

Переход, которого не было

Стороны сошлись на двухлетнем контракте с зарплатой пять млн фунтов (5,6 млн евро) в год. Сначала Алвеса ждали в понедельник, потом в среду. Причина задержки очень уважительная: в субботу он женился. Церемонию на Ибице посетили только близкие друзья, она была тайной и не освещалась в СМИ. Дани женился на давней подруге, модели Хоане Санс. У неё, разумеется, есть «инстаграм» (наслаждайтесь), и хэштег Париж встречается там чаще любого другого: Париж – основное место её работы.

Но в Манчестере в среду Дани можно было не ждать: уже во вторник он прилетел в Париж, чтобы подписать контракт с «ПСЖ». Контракт оказался в два раза выше, чем был бы в «Ман Сити». Даже ещё больше – 12 млн евро в год. Так что эту битву кошельков Катар выиграл у ОАЭ. Но можно ли говорить, что причина в этом? Во-первых, у «Сити» просто не было возможности поднять своё предложение (вряд ли для клуба с наибольшей в АПЛ зарплатной ведомостьюэто непосильная сумма, тем более учитывая, что Алвес свободный агент). Но есть и во-вторых. Когда Дани Алвес покидал «Ювентус», он написал прощальное письмо болельщикам, в котором убеждал их, что деньги – не главная причина ухода. Он объяснил, что иногда «совершает спонтанные поступки, которые не все могут понять». И что совершенно не хотел никого обидеть. Большинство комментаторов отнеслись с пониманием.

С тех пор прошло совсем немного времени, но Дани уже пришлось писать ещё объяснительную записку – вероятно, чтобы его снова не поняли неправильно. На этот раз получилось немного сумбурно. «Люди сталкиваются с вызовами. Ты должен быть готов встретить последствия твоих решений без страха, даже если это трудно. Твоя уверенность и тяжёлая работа – вот главная опора. Я знал это с детства. В моём сердце любовь и желание побеждать».

Пока Гвардиола и другой старый знакомый Алвеса по «Барсе» Чики Бегиристайн (сейчас спортивный директор в «Сити») молчат, а болельщики английского клуба клянут его последними словами в соцсетях (к ним неожиданно присоединились комментаторы, которые пишут на итальянском), сам Дани не теряет времени. В эти же дни он умудрился вконец разругаться с президентом «Барселоны».

Месть остыла, можно подавать

Мы же помним, как защитник покинул каталонский клуб? Свободным агентом, по собственному желанию, о чём рассказал спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес: «Мы продлили контракт (в 2015-м. – Прим. «Чемпионата»), но он поставил одно условие. Что через год может уйти. Это личное решение, мы уважаем его». С тех пор Алвес периодически рассказывает в интервью, что на самом деле он решил уйти потому, что в клубе его недостаточно ценили.

Дани Алвес: Я полностью доверяю Гвардиоле. Если он скажет мне прыгнуть с девятого этажа, я подумаю, что это стоящая затея.

На днях президент «Барселоны» Хозеп Бартомеу, в сотый раз отвечая на вопрос, почему ушёл Алвес, ответил: «Он отличный парень, его любили все в клубе. У него были личные причины, чтобы уйти. Это не связано со спортом. Вы можете говорить, что хотите, но это была личная причина. Думаете, его обманули? Луис Энрике не хотел, чтобы Дани остался? Или президент не хотел? Он продлил контракт на три года, а через год решил уйти. Это личное».

Дани отреагировал на интервью кратко. Постом «Это ложь!».

А ведь он хотел когда-нибудь вернуться в «Барселону». И даже пытался зимой (кстати, в том же интервью Бартомеу это подтвердил). Когда Дани прощался с болельщиками каталонцев, подчеркнул, что на самом деле это не прощание. «Я вернусь». Но сейчас это трудно себе представить.

Всего за несколько дней Алвес оставил без правого защитника сразу два клуба. Не только «Ювентус», которому нужно срочно закрывать позицию, но и «Сити», который думал, что её закрыл. А ещё подвёл Гвардиолу и пнул президента «Барселоны». Ну и женился. Переехал в Париж. Подписал контракт на 12 млн евро в год. А как вы проводите лето?