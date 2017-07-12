Манчини: мы – «Зенит», и нас должны опасаться!

Манчини: Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих минимум 35 голов за сезон Главный тренер «Зенита» ждёт прорыва от дуэта нападающих Кокорин – Дзюба и сомневается в возвращении в команду Андрея Аршавина.

Роберто Манчини впервые дал большое интервью после своего назначения в «Зенит». Во вторник мы опубликовали первую часть беседы с итальянским специалистом, а сегодня предлагаем вашему вниманию часть вторую. Манчини говорит о тактике команды и работе клуба на трансферном рынке, принимает совет Массимо Карреры и отказывается проводить параллели между Андреем Аршавиным и Франческо Тотти.

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«Впервые слышу про зенитовский тоннель»

— Волнуетесь ли вы перед стартом сезона?

— Я совершенно точно не волнуюсь, и никаких негативных эмоций у меня нет. Мы шаг за шагом строим команду, и ещё не закончился этап становления. Но движемся в правильном направлении. Надеюсь сделать команду, которая будет выигрывать и доставлять болельщикам радость.

— Предсезонные сборы закончились. Насколько вы ими довольны? Всего три контрольных матча – не слишком ли это мало?

— То, что мы сыграли так мало товарищеских матчей, это действительно проблема, но не критичная. Потому что многие команды отдыхали, и было сложно найти соперника одного уровня с нами. В следующий раз заранее озаботимся этим вопросом, найдём пять-шесть сильных спарринг-партнёров. В целом сборы оцениваю хорошо. Ребята проделали большую работу, которой я доволен.

— Насколько команда обучаема в плане тактики?

— Тех 20-25 дней, которые мы вместе провели, безусловно, недостаточно, чтобы усвоить мои тактические требования. Для этого нужны месяцы. Но я вижу, что игроки прикладывают большие усилия и стараются. Это всё, чего я требую на данный момент.

— Мы видели, что на сборах у «Зенита» был единый дресс-код, общее расписание. Всё это помогает сплачивать команду?

— На самом деле это обычная ситуация во многих клубах. Для нас она тоже должна стать рутиной. Безусловно, это сплачивает, но не как-то особенно. Так поступают и другие. Игроки «Зенита» должны соблюдать дисциплину, ведь большие команды начинаются с маленьких деталей.

– Чья была идея разминаться под музыку? И кто подбирает репертуар?

– Не знаю, чья идея, но во всех командах, которые я тренировал, мы это использовали. Музыку подбирает наш тренер по физической подготовке Андреа Сканавино.

– В «Зените» несколько лет была традиция, когда новички проходили через так называемый тоннель. Вы решили отказаться от неё?

– Честно говоря, первый раз слышу об этом. Мы обязательно возродим традицию, если ребята к ней привыкли.

Тех 20-25 дней, которые мы вместе провели, безусловно, недостаточно, чтобы усвоить мои тактические требования. Для этого нужны месяцы.

— Сколько тактических схем вы готовите на сезон? Сколько вообще нужно их «Зениту»?

— Сейчас команда ещё не в полном составе, не все игроки присоединились к «Зениту». Поэтому сложно говорить, сколько тактических схем нам потребуется. Пока трудно это тренировать. Но на сегодняшний день у нас есть две основные схемы. Их в принципе достаточно.

— Что самое важное в тактике? Какие преимущества даёт система 4-4-2 и какие – система 4-3-3?

— Между этими схемами разница небольшая. Меняются только позиции некоторых игроков. Но, повторюсь, на эту тему рассуждать ещё рано, поскольку у «Зенита» не полный состав. Мы ждём новичков.

— Может ли вернуться в «Зенит» Андрей Аршавин?

— Честно говоря, я так не думаю. Знаю, какой вклад он внёс в формирование «Зенита», и высоко его оцениваю. Но я бы не сказал, что велика вероятность возвращения Аршавина. Нам нужны новички, которые смогут освежить команду и двигаться вместе с ней вперёд.

— Аршавин для «Зенита», как Франческо Тотти – для «Ромы». Президент клуба Сергей Фурсенко правильно заметил, что выход Аршавина даже на пять минут способен «взорвать» трибуны. Этот факт способен как-то повлиять на ваше мнение по поводу трансфера Аршавина?

— Мы с Фурсенко и Константином Сарсанией никогда не обсуждали кандидатуру Аршавина. Этот вопрос просто не поднимался. Не совсем согласен с тем, что Аршавин – зенитовский Тотти. Всё-таки Франческо прошёл все уровни «Ромы», начал играть за римскую команду 10-летним и покинул её лишь в 40 лет. Тут немного разные ситуации, не стал бы проводить параллели.

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«Достаточно иметь 22 полевых игрока»

— Какое количество игроков в обойме вы считаете оптимальным, учитывая, что «Зениту» осенью придётся выступать на три фронта?

— Не думаю, что мы должны увеличивать обойму, исходя из большого количества матчей. Мне кажется, вполне достаточно 22 полевых игроков плюс вратари. Возможно, периодически станем подключать ребят из второй команды «Зенита».

— Как много новичков может оказаться в «Зените» до закрытия трансферного окна?

— Подписание игроков – всегда довольно сложный и долгий процесс. Сейчас нельзя с точностью сказать, какие конкретно новички присоединятся к команде. Пока всё лишь в планах. Нет точного понимания и того, кто уйдёт. Это зависит не только от меня, но и от других людей в клубе.

— Есть ли «горящие» позиции, которые срочно нужно укрепить? Например, центральный защитник?

— У нас нет какой-то жуткой спешки. Мы всё пытаемся делать размеренно. В планах усиление нескольких позиций, в том числе и центрального защитника. Но я бы не назвал её «горящей». Трансферное окно открыто, так что у «Зенита» есть время для подбора оптимальной кандидатуры.

— Как вы построили работу с клубом по части покупки новичков?

— Я принимаю решение по приобретению того или иного игрока вместе с другими людьми в клубе. В том числе и финальное решение. Мы с Оресте Чинквини (заместитель спортивного директора. – Прим. «Чемпионата») смотрим видео, изучаем футболистов из разных чемпионатов. Во время тренировочного процесса выделяем слабые позиции, которые есть в «Зените». На эти позиции и ищем новичков. Я выношу кандидатуры на рассмотрение клуба.

— В своё время вы писали дипломную работу на тему функций игрока, выступающего на позиции под нападающим. В «Зените» видите в этой роли Виктора Жулиано? Вопрос уместен, поскольку в последнем спарринге бразилец сыграл нападающим…

— Да, думаю, для Жулиано позиция под одним или двумя нападающими – идеальная. Он создан для этой роли.

— Хави Гарсия сказал, что вы наигрываете его на месте центрального защитника. Видите его в этом качестве? Намерены ли вообще сохранить испанца в клубе, учитывая слухи о его возможном уходе?

— Мы наигрывали его в центре обороны, так как у нас не хватало людей на позицию центрального защитника. Это была вынужденная мера, но Хави проявил себя хорошо. Мне он очень нравится. Именно я привёл его в «Манчестер Сити» пять лет назад. Однако никогда не знаешь, что может произойти в трансферное окно. Оно будет открыто ещё довольно долго, и случиться может что угодно. Лично я позитивно отношусь к Хави. Это единственный из игроков «Зенита», с которым давно знаком.

– Что думаете об Александре Кокорине?

– Хочу, чтобы Кокорин реализовал свой потенциал. Он действительно талантливый игрок. Я считаю, что Александр не раскрылся и с точки зрения техники. Карьера футболиста – вещь довольно скоротечная, нужно реализовывать потенциал как можно скорее. Чем раньше он заиграет на все сто процентов, тем лучше.

Не совсем согласен с тем, что Аршавин – зенитовский Тотти. Всё-таки Франческо прошёл все уровни «Ромы», начал играть за римскую команду 10-летним и покинул её лишь в 40 лет.

– Вы готовы вытянуть из Кокорина его сто процентов? Не поздно ли уже?

– На мой взгляд, в принципе это возможно. Мне посчастливилось тренировать многих игроков и узнать, что такое футбол, но даже я не способен сделать это в одиночку. Нужно желание и с его стороны. Здесь должно быть движение навстречу друг другу.

– Вы сказали, что Юрий Жирков – один из самых техничных российских игроков «Зенита». Помните его по «Челси»?

– Жиркова я знал ещё до того, как он оказался в «Челси». Наблюдал за ним ещё в РФПЛ, да и вообще пристально следил за многими российскими игроками, которые сейчас уже закончили карьеру. Они мне нравились.

— В «Зените» на данный момент четыре вратаря. Вы определись с первым номером?

— Решение я уже принял, но до того, как о нём узнают журналисты, хочу сказать его своим игрокам. Этого ещё не знает никто, кроме меня. Отмечу, что «Зениту» повезло, ведь все четыре вратаря команды очень сильны.

— Когда вы обычно объявляете стартовый состав игрокам?

— Я сообщаю им состав в день матча. Но игроки – неглупые люди, они понимают, кого я наигрываю в течение недели. Догадаться, в общем-то, несложно.

— Кто определяет систему премиальных в «Зените» – вы или руководство клуба?

— Вопроса премиальных мы пока не касались. Это ещё впереди. Посмотрим.

— Довольны ли вы календарём на сезон?

— Я не могу внести в него изменения, поэтому мне всё равно, какой у «Зенита» календарь. Буду готовить команду к каждому матчу как к самому важному, потому что мы должны выигрывать постоянно.

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«Я принимаю совет Карреры»

— Для «Зенита» самые важные игры сезона – дерби со «Спартаком». Добавляет ли масла в огонь тот факт, что теперь обе команды тренируют итальянские специалисты?

— Я думал, главное дерби – это «Зенит» – «Зенит-2»! (Смеётся.) Конечно, этот факт прибавляет каких-то новых эмоций. Массимо Каррера проделал огромную работу в «Спартаке», заслужил победу в чемпионате. Каррера оказался отличным профессионалом. Наше с ним противостояние в следующем сезоне будет очень интересным. Но мы уважаем всех соперников. Считаю, что «Спартак» – не единственная опасная команда в чемпионате. При этом необходимо понимать, что мы – «Зенит», и опасаться должны в первую очередь нас.

— Вы знакомы лично с Каррерой?

— Да, конечно. Мы играли в одно время, будучи футболистами. Каррера вообще выступал в одной команде с Анджело Грегуччи, который входит в мой штаб. Все из одной эпохи, поэтому знакомы.

— Недавно у Карреры брали интервью и спросили, что бы он посоветовал Манчини. Главный тренер «Спартака» дал вам полезный совет – не свистеть в доме. А какой совет готовы дать ему вы?

— Я принимаю это совет от Карреры (улыбается.) Понимаю, что он означает. Свист в доме приводит к отсутствию благосостояния и к неудачам. Я учту. Но со своей стороны не готов ничего ему посоветовать, ведь Каррера провёл здесь больше времени и знает Россию намного лучше меня. Пока лишь могу принимать его советы.

— Обыграть не только «Спартак», но и тренера-соотечественника – дополнительный стимул для вас?

— Возможно, «Зенит» – «Спартак» – главное дерби России. Однако, повторюсь, мы должны уважать все команды и не уделять отдельное внимание этому сопернику. Победы над «Спартаком» будет недостаточно. Есть и ЦСКА, и «Рубин», и «Динамо»… Мы только в самом начале пути и пытаемся сконструировать команду, которая в последующие годы будет бороться в еврокубках с топ-клубами Европы. Наша задача – выигрывать в каждом матче и думать не только о «Спартаке».

Считаю, что «Спартак» – не единственная опасная команда в чемпионате. При этом необходимо понимать, что мы – «Зенит», и опасаться должны в первую очередь нас.

— Каково ваше отношение к лимиту на легионеров в России? Строите ли вы свою стратегию комплектации команды, исходя из того, что скоро лимит в заявке может стать жёстче?

— Мне кажется, во всех чемпионатах правила в отношении лимита должны быть унифицированы. Ни в Германии, ни в Англии, ни во Франции такого лимита нет. При этом речь идёт о сильнейших лигах Европы. Клубы из этих стран имеют возможность покупать столько игроков, сколько захотят. Считаю, такой подход помог бы и российскому чемпионату, и турецкому, в котором я прежде работал. Футболисты прогрессируют, если в одной команде с ними играют профессионалы высокого уровня. Классные мастера делают чемпионат сильнее. Когда сильный иностранец приходит в команду, другие футболисты смотрят на него и пытаются ему соответствовать.

В Италии существовал лимит в начале 1980-х. Потом его решили постепенно убирать. Сначала было правило включать двух местных игроков, затем одного. Серия А стала улучшаться именно тогда, когда лимита не стало. В команды стали вливаться большие деньги, начали приходить классные легионеры. Благодаря в том числе этому Серия А вышла на новый уровень. Так что я бы лимит убрал. Такой ход помог бы РФПЛ прогрессировать.

— Главный тренер сборной России Станислав Черчесов просит, чтобы клубные тренеры разговаривали с ним напрямую, а не через прессу. Есть ли у вас уже его телефон?

— У меня нет его номера, и мне пока нечего ему сказать. Когда Черчесов проявит желание, мы обязательно встретимся и обсудим все вопросы. Я хочу помочь моим футболистам, в том числе Кокорину, Артёму Дзюбе и Олегу Шатову, начать забивать и выигрывать. Если они сделают это, обязательно вернутся в сборную, потому что таких футболистов Черчесов не сможет не заметить. Я высоко ценю его работу в сборной. Он большой профессионал.

— Уже на сборе вы пытались отвечать на некоторые вопросы, не дожидаясь перевода на русский. Старательно учите наш язык?

— Действительно, я изучаю русский, некоторые слова уже знаю.

— А легко вам даются языки?

— Да (Манчини сказал это по-русски. – Прим. «Чемпионата»).

— Насколько известно, вы занимаетесь бизнесом и производите яхты. Кто из мира футбола покупал их? Может, в Петербург хотите пригнать одну?

— Сейчас я уже не имею отношения к этому бизнесу. Раньше действительно занимался яхтами, но теперь ничего общего с фирмой у меня нет.

Я хочу помочь моим футболистам, в том числе Кокорину, Артёму Дзюбе и Олегу Шатову, начать забивать и выигрывать. Если они сделают это, обязательно вернутся в сборную, потому что таких футболистов Черчесов не сможет не заметить.

— А какой-то ещё бизнес у вас есть?

— Футбол!

— Переедет ли вместе с вами в Петербург ваша семья?

— Я не задумывался о том, чтобы перевозить семью на постоянное проживание в Петербург. У меня уже взрослые дети. Старший сын играет в футбол, младший учится в Америке, а дочка – в Риме. Периодически они будут посещать матчи и город, однако мысли перевести их в Петербург на всё время моей работы здесь нет.

— Вас ждёт длительный перелёт в Хабаровск. Чем планируете заниматься в самолёте? Спать, читать или, может, дадите команде восемь часов тактики?

— По расписанию спать мы должны не в самолёте, а уже в Хабаровске. А вот восемь часов занятий по тактике – идея хорошая. Спасибо, я подумаю над этим (улыбается.)

— Удаётся ли вам нормально выспаться в Петербурге во время белых ночей?

— Никаких проблем со сном не испытываю. Белые ночи очень красивые!