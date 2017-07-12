«Мы вас ещё удивим!» Как «Арарат» Измайлова и Павлюченко готовится к ПФЛ

Этот «Арарат», рождённый в Москве в марте 2017-го, только готовится к дебюту на профессиональном уровне. Но подбор исполнителей у него уже солиднее, чем у ереванского собрата, бравшего золото Советского Союза и Армении.

У каждого второго новобранца юного столичного клуба хотя бы один примечательный фактик в биографии да найдётся. Иным целые статьи в «Википедии» посвящены, с десятками гиперссылок и примечаний. Допустим, бывший «армеец» Ревякин в 16 лет дебютировал в РФПЛ, а первый мяч пропустил от корифея мирового футбола Это’О. Защитники Кацалапов с Таракановым в «Торпедо» на хорошем счету были. Хавбек Фомин чемпионат Европы по юношам выигрывал, а его коллега Ребко привлекался в национальную команду Хиддинком. За спиной у Лебеденко три с половиной сотни матчей в чемпионате страны, нападающий Давыдов жёг на поле и в микст-зонах…

Фото: «Чемпионат»

Много, много опытных людей собралось в российском «Арарате» «под задачу». Но даже среди этой бывалой компании особняком стоят двое – Павлюченко и Измайлов. Первый ради участия в новом проекте отложил окончание карьеры, тогда как второй её после паузы длиной в несколько месяцев и непростых размышлений возобновил. Выходит, стоящее начинание, коль скоро такие мастера – в деле.

— Не согласен, что Измайлов с Павлюченко пришли к нам доигрывать и лишь из-за денег, — упреждая резонный вопрос, уточняет президент «Арарата» Валерий Оганесян. — У них ещё достаточно спортивной мотивации. С каждым я беседовал, и у каждого увидел желание добиться результата с командой, помочь клубу в развитии. С обоими не составило труда найти общий язык. С Маратом, например, за три дня обо всём договорились. Считаю Измайлова одним из топ-футболистов России. У него и так фантастическая карьера, а если бы не травмы, он смог бы заиграть в любой команде мира. Я предлагал ему провести сбор с командой, на что Марат честно ответил: «Не хочу предстать перед ребятами не в форме. Я сам подойду, подготовлюсь». И знаете, что после медосмотра сказал наш доктор? «По большинству показателей Измайлов – лучший!». Это ли не пример высочайшего профессионализма?

— Специфика работы есть своя и с известными футболистами, и с начинающими, — развивает тему Сергей Булатов, главный тренер «Арарата». — Они такие же члены коллектива, как и молодые ребята. По своему опыту могу судить: чем человек более мастеровитый, звёздный и сильный, тем он проще в общении и тем больше от него будет пользы для команды.



Подтверждаю: во время занятия на «Спартаковце» ни бронзовый призёр Евро-2008, ни дважды чемпион России и единожды Португалии ни словом, ни жестом ни выказывают превосходства над партнёрами. Добросовестно, собранно выполняют все распоряжения тренера – ни тени вальяжности. Фирменные, выверенные до сантиметров диагонали Измайлова и расчётливые удары по углам ворот Павлюченко подтверждают сказанное работодателем: оба по-прежнему в порядке. Сухие, поджарые – словно и не было отпуска (в случае Измайлова – затянувшегося). Профи.



В порядке шутки предлагаю шефу «Арарата» рассмотреть кандидатуры Быстрова, Билялетдинова, Кержакова – тоже люди заслуженные, временно безработные. Оганесян реагирует серьёзно:



— Нет, этих футболистов в команде не будет. Но пока трансферное окно открыто, приобретения возможны. Думаю, ещё удивим вас. Поймите, мы не коллекционируем «имена». Не стремимся брать исключительно возрастных игроков или, наоборот, мальчиков по 18 лет. Сейчас, например, пригласили вратаря Шитова из «Локомотива», который привлекается в юношескую сборную. Принцип комплектования прост: это должны быть сильные футболисты, соответствующие задаче клуба. А она у нас однозначная – выход в ФНЛ.

Фото: «Чемпионат»

— С таким набором исполнителей было бы глупо ставить цель не вылететь из ПФЛ, — солидарен с руководством тренер. — Мы имели возможность подобрать квалифицированных футболистов, и надеюсь, в ходе сезона они докажут свою состоятельность. Несмотря на то что создаёмся с листа, команда представляет известный армянский бренд и постарается соответствовать громкому имени. «Арарат» будет пытаться играть в интересный, красивый футбол и, разумеется, побеждать.

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О расстановке сил перед стартом турнира в зоне «Центр», по мнению Булатова, рассуждать преждевременно.

— Многие комплектуются заново, поэтому понять их реальную силу сейчас невозможно, — объясняет он. – Ясность появится по прошествии нескольких туров, а то и первого круга. Доподлинно знаю одно: в нашей команде порядок, и мы будем биться за победу в каждом матче.

Фото: «Чемпионат»

Энтузиазм энтузиазмом, но без материальной подпитки он имеет свойство быстро иссякать.

— Не переживайте, в этом плане у нас всё нормально, — уверяет Оганесян. — На три-четыре года бюджет запланирован. Имена акционеров разглашать не буду. Но, думаю, вы не услышите, что в «Арарате» кому-то чего-то не заплатили. Мы собираем идейных людей, которые хотят играть в этой команде, и со своей стороны сделаем всё, чтобы мысли у них были только о футболе, тренировках, матчах.

Премьера клуба в ПФЛ запланирована на 19 июля. В этот день Павлюченко, Измайлов и компания навестят «Зоркий». Таких видных гостей на стадионе Красногорска, наверное, ещё не видели. Серьёзный повод последить за второй лигой.