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Команды ФНЛ не играют дома
Текст: Антон Михашенок
Фото: РИА Новости

Проклятый старый дом. Почему нам далеко до футбольной страны

Ещё раз о фундаментальной проблеме российского футбола. О бездомных командах.
12 июля 2017, среда. 22:30. Футбол

“Динамо” из Санкт-Петербурга объявило о том, что следующие четыре домашних матча команды пройдут не на заявленной ими в качестве домашней малой арене “Петровского”, а в Великом Новгороде. Официальная причина — обращение МВД, при этом совсем не факт, что по прошествии этих четырёх матчей “Динамо” вернётся в Санкт-Петербург.

Нижегородский “Олимпиец” проведёт домашние игры этого сезона не в своём городе, а в Дзержинске. Официальная причина — реконструкция стадиона к чемпионату мира — 2018.

Ярославский “Шинник” вернётся домой в лучшем случае в сентябре, а сейчас проводит номинально домашние матчи в посёлке Караваево Костромской области. Официальная причина — реконструкция стадиона к чемпионату мира — 2018.

Волгоградский “Ротор” первые девять туров сезона проведёт на выезде и лишь в конце августа сыграет дома. Официальная причина — стадион не готов к проведению матчей ФНЛ.

Не нужно говорить, что так получилось перед чемпионатом мира. Проблемы с домашними полями возникают у всех, и они не решатся, если их игнорировать.

Это лишь хроника самого начала сезона. Чем ближе будут холода, тем веселее будут переносы. Большего абсурда, чем домашний матч “Луча-Энергии” в три часа ночи по владивостокскому времени (встреча с “Динамо” прошла вместо Владивостока в Химках), добиться будет сложно, но ФНЛ обязательно постарается, я обещаю.

В связи с этим у меня несколько вопросов. Первый, самый главный и тот, который когда-нибудь всё же сведёт меня с ума: как вообще команды с отсутствием главной сосиааляющей инфраструктуры вообще допускаются до сезона? У команды не готов стадион, как она может играть? Тренироваться? Не нужно говорить, что так получилось перед чемпионатом мира. Проблемы с домашними полями возникают у всех, и они не решатся, если их игнорировать.

Вот пример. Два года назад я побывал на стадионе в Твери, написал оттуда текст с огромным количеством фотографий, из которых понятно, что на стадионе “Химик” не просто нельзя — опасно играть в футбол. После этого местная пресса сообщила, что РФС и ПФЛ прижали “Волгу” по поводу домашней арены — вроде как стадион не должны были аттестовать. Что в итоге? В итоге “Волга” продолжила играть на разваливающемся “Химике” ещё два сезона — вплоть до своей счастливой и неминуемой смерти.

Уходи, Тверь закрой. Где и как играют в футбол в России в 2015-м
Поле для выгула скота, трибуна с проросшими деревьями и кресла, нависшие над пропастью, — так принимает соперников тверская «Волга».

Факт, что стадионы в Ярославле и Волгограде — те, что примут даже не сам чемпионат мира, а тренировки команд, — с профессиональной точки зрения попросту непригодны. Проводить на них матчи можно только в том случае, если допускающая организация залепит глаза скотчем — это и происходит. Плевать, что ваш дом старый — мэр города разрешает пожить в нём ещё. Сюрреализм? Только не в России.

Второй вопрос. В Волгограде проживает 1,1 млн человек, в Нижнем — 1,3 млн, в Санкт-Петербурге — 5,3 млн человек. Правильно я понимаю, что в городах с таким населением нашлось не более одного (не считая строящихся к ЧМ) стадиона, удовлетворяющего даже самым толерантным требованиям российского футбола? Почему в Санкт-Петербурге сразу пять команд из профессиональных лиг вынуждены занимать один, пусть и разделенный на две арены “Петровский”? Если я всё понимаю правильно, то какой смысл был заводить команды хоть с какими-то нелюбительскими амбициями без инфраструктуры? “Олимпиец” образован два года назад, “Ротор” и “Динамо” в нынешнем виде — тоже совершенно новые проекты. Почему новые проекты строятся с вершины (профессиональной команды), а не с фундамента (стадиона, базы, школы)? Эти вопросы близки к риторическим, потому что когда их задаёшь в лоб, чаще всего слышишь: “Ну вы же всё понимаете…”. Все всё понимают. Где дела? Где регламентирование деятельности нового профессионального проекта?

И третий вопрос. Как можно вести всерьёз разговоры о заработке клубов, если у них такие стадионы, а матчевые дни — основная доля доходов клубов в лигах без сумасшедших ТВ-прав? Кто пойдёт на такие стадионы? Мы любим ссылаться на СССР и тогдашнюю посещаемость матчей (она была действительно крутой), но на тот момент это были и современные стадионы, а конкуренции с телевидением и Интернетом ещё не предвиделось. Сейчас времена драматично изменились, а стадионы и активити-зоны вокруг них остались на уровне 70-х. Даже простейшие шашлычные на территории стадионов не приносят клубу денег, а значит у клуба нет и стимула развивать зону околоматчевой активности.

Естественно, в таких застывших в прошлом условиях ни о какой хорошей посещаемости речи нет. Тем более если вообще играешь домашние матчи по факту на выезде. 600 зрителей на “Шиннике” и 700 — на “Волге” — учтите, что эти цифры ещё и традиционно слегка завышены (и это тоже привет из прошлого. Бороться нужно за каждого пришедшего и считать каждого пришедшего на стадион).

Важно понять простую вещь. Мы нефутбольная страна не потому, что наша сборная живёт между режимом “облажались” и “уф, в этот раз пронесло, значит через три дня можно облажаться". Мы нефутбольная страна не потому, что у нас полтора футболиста, которые могли бы усилить один из 15-20 европейских топ-клубов. Мы нефутбольная страна даже не потому что средняя посещаемость ФНЛ и ПФЛ вгонит в депрессию даже блаженного. Всё это — следствие, та самая вершина, которая остаётся без фундамента.

Мы любим ссылаться на СССР и тогдашнюю посещаемость матчей (она была действительно крутой), но на тот момент это были и современные стадионы, а конкуренции с телевидением и Интернетом ещё не предвиделось.

А фундамент — в ужасной инфраструктуре, старых стадионах, устаревших базах и непригодных условиях для подготовки юных футболистов. Бетон фундамента раскрошился в песок, а на песке не вырастут цветы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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