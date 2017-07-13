Роналдиньо едет в Грозный. Обзор дня

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Роналдиньо посетит матч первого тура РФПЛ «Ахмат» – «Амкар»

Легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо посетит матч первого тура РФПЛ «Ахмат» – «Амкар», который состоится 16 июля в Грозном на «Ахмат Арене». Знаменитый футболист приедет в Чеченскую Республику в качестве гостя, приглашённого руководством грозненцев, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в клубе.

Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».

Зе Луиш официально продлил контракт со «Спартаком» на четыре года

Футбольный клуб «Спартак» и нападающий Зе Луиш заключили новое трудовое соглашение. Контракт легионера из Кабо-Верде с московским клубом продлён до 30 июня 2021 года.

«26-летний Зе Луиш дебютировал в московском «Спартаке» 17 июля 2015 года. Он провёл за красно-белых 49 матчей и забил 15 голов. В составе сборной Кабо-Верде форвард провёл 17 матчей и забил два мяча», — информирует официальный сайт «Спартака».

В начале этой недели контракты со «Спартаком» продлили защитник Илья Кутепов и вратарь Артём Ребров.

«Ювентус» объявил о переходе Дугласа Косты из «Баварии»

«Ювентус» объявил о переходе полузащитника Дугласа Косты из «Баварии». Туринский клуб арендовал 26-летнего футболиста до 30 июня 2018 года за € 6 млн с возможностью последующего выкупа за € 40 млн, информирует официальный сайт «Ювентуса». Сумма может увеличиться на € 1 млн при достижении определённых показателей.

Дуглас Коста перешёл в немецкий клуб в 2015 году из донецкого «Шахтёра».

По итогам минувшего сезона Коста принял участие в 23 матчах чемпионата Германии, но в основном составе на поле выходил в 14 из них.

«Лацио» договорился с Азмуном, но ждёт завершения спора «Ростова» с «Рубином»

«Лацио» достиг предварительной договорённости с нападающим «Ростова» Сердаром Азмуном, однако не может завершить сделку, поскольку ожидает завершения спора между ростовчанами и «Рубином», сообщает Il Tempo.

Ранее Азмун прошёл медицинское обследование в «Рубине» и принял участие в товарищеском матче за новую команду Курбана Бердыева, но официально не перешёл в казанский клуб. Иранский форвард прежде принадлежал «Рубину», а с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды. Летом 2016-го он подписал соглашение с ростовчанами на два года. «Рубин» не согласился с трансфером игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА. В январе 2017-го ФИФА отклонила требования казанцев, однако те подали апелляцию и продолжают надеяться на победу в данном споре.

Ранее сообщалось, что помимо «Лацио» и «Рубина» на Азмуна также претендуют «Спартак» и «Бешикташ».

В минувшем сезоне Сердар провёл 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

«ПСЖ» объявил о переходе Дани Алвеса

Бывший защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвес продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба, которая опубликовала видеоролик с 34-летним бразильским футболистом.

В видеоролике Алвес при помощи специального оборудования нанёс на футболку «ПСЖ» номер 32, под которым он будет выступать в команде в следующем сезоне. Защитник подписал с французской командой соглашение, которое будет рассчитано до 30 июня 2019 года.

Алвес перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента. В конце июня он по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Ювентусом», в составе которого выступал с 2016 года.

«Ростов» официально арендовал у «Зенита» Юсупова на один сезон

«Ростов» и «Зенит» договорились об аренде полузащитника Артура Юсупова. 27-летний футболист «Зенита» перешёл в донской клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.

«Юсупов ранее выступал за «Динамо», «Химки» и «Зенит». В составе питерской команды становился обладателем Кубка России, дважды выигрывал Суперкубок страны, а также завоевывал бронзовые медали РФПЛ.

За жёлто-синих Артур будет играть под № 7. Добро пожаловать в «Ростов», Артур!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова».

«Локомотив» объявил о переходе Коряна

Нападающий Аршак Корян подписал контракт с «Локомотивом». В московской команде Аршак будет играть под 13-м номером, говорится на официальном сайте «железнодорожников».

Аршак Корян является воспитанником академии «Локомотива». Весной 2013 года дебютировал в молодёжном первенстве в матче против «Спартака». В сезоне-2014/15 стал лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей в 14 матчах. Всего за молодёжную команду провёл 54 матча и забил 30 голов.

В феврале 2015 года Корян перешёл в «Витесс», где в общей сложности провёл три матча в основном составе. За вторую команду «Витесса» забил 17 мячей в 40 матчах.

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансфер Коряна.

«Мы рады, что приобрели молодого и перспективного нападающего. Надеемся, что Аршак будет забивать голы, развиваться и поможет нам побеждать. Добро пожаловать домой! Но акцент бы я делал не на том, что это наш воспитанник, которого мы вернули, а на его будущем. У него все впереди», — подытожил Геркус.

Дядюн подписал контракт с «Ростовом»

Бывший нападающий «Рубина» Владимир Дядюн подписал контракт с «Ростовом». Об этом 29-летний футболист рассказал в интервью «Р-Спорт».

«Буквально десять минут назад подписал контракт с «Ростовом». Соглашение рассчитано на два года», — поведал Дядюн.

Сегодня, 12 июля, стало известно, что «Рубин» и Дядюн расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Владимир Дядюн пришёл в «Рубин» в 2005 году в возрасте 16 лет. В составе казанской команды нападающий становился обладателем Кубка и Суперкубка России (2012), а также Кубка Содружества (2010).

Бывший полузащитник ЦСКА Алдонин возобновит карьеру в ФК «Зоркий»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин решил возобновить карьеру. 37-летний футболист будет защищать цвета ФК «Зоркий» в ПФЛ. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил заместитель главы городского округа Красногорска Ростислав Мурзагулов.

«Евгений Алдонин, один из самых авторитетных и титулованных игроков российского футбола, согласился играть в «Зорком». Ему всего 37 лет, он в отличной форме, медосмотр это подтвердил. Об этом только что сказал Юран», — говорится в сообщении.

Евгений Алдонин играл в ЦСКА с 2004 по 2013 год, после чего выступал за нижегородскую «Волгу», а в 2014 году завершил карьеру.