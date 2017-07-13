Как это работает. Видеобригады РФПЛ

Продолжаем разговор о малоизвестных околофутбольных профессиях. Сегодня разбираемся, когда появилось первое клубное телевидение, зачем оно вообще нужно и у каких клубов самые интересные и красивые ролики.
Когда в РФПЛ появилось первое клубное телевидение?
Если до появления Интернета видеооператоры снимали матчи и тренировки исключительно для внутреннего пользования, то с широким распространением Всемирной сети значение видеоконтента значительно увеличилось. Причина проста — появилась потребность в новых форматах, освещающих жизнь команды.
В 2002 году пресс-атташе «Спартака» Алексей Зинин и его помощник Дмитрий Смирнов общими усилиями запустили клубную программу на телевидении. На 7ТВ выходила передача «Русское поле Спартака», правда, не так уж и долго – всего около двух лет.
Следующую попытку предпринял «Локомотив». Один из сотрудников клуба Артём Бочаров в 2003 году предложил создать клубное телевидение. Идея понравилась руководству, поэтому на реализацию проекта выделили средства и позволили идее Бочарова воплотиться в жизнь.
Тогда на телеканале «Звезда» по выходным начала выходить часовая программа «Вперёд, Локо!», также ролики дублировались на официальном сайте клуба. В них были собраны сюжеты, рассказывающие о жизни команды за прошедшую неделю. А показать действительно было что: в те годы «Локомотив» играл в Лиге чемпионов, стал чемпионом России и чуть позже взял Суперкубок. Вот, например, первый ролик программы — о выезде в Милан. Там даже есть Юрий Николаев в шарфике «Локо»!
«Локо-ТВ» стало первым клубным телевидением не только в России, но и в Восточной Европе. Сейчас уже у каждого клуба в РФПЛ есть свой аккаунт в YouTube, и каждый старается придумать что-то своё.
Чем отличается работа оператора команды и клубного телевидения?
В клубах есть оператор, который работает исключительно с командой: снимает матчи и тренировки, чтобы главный тренер на занятиях по тактике смог посмотреть, кто ошибся, а кто, наоборот, отличился. Для общего пользования эти ролики не доступны, потому что на просторах Интернета их не найти.
Александр Горячев проработал в ЦСКА оператором команды более 13 лет. За время работы его постоянно удивляло вот что:
— Футбольные тренеры помнят любой эпизод, который происходил на поле. Я не представляю, как они это делают: «На такой-то минуте такой-то игрок неправильно отдал пас», — рассказал он.
Ролики же, которые делает клубное телевидение, снимаются для болельщиков. Это красивые эмоции, финты, интервью, тренировочный процесс и всё, что связано с командой. Видеобригада постоянно находится в поиске новых форматов и интересных сюжетов.
Этот процесс не самый лёгкий, так как сейчас все делают примерно одно и то же. Но всё же клубы стараются как-то отличиться: «Зенит», например, отлично снимает видеоблоги. Вот неплохой ролик из выезда в Пермь.
«Локомотив» снимает #LokoStories – ролики, в которых рассказывается обо всём, что осталось за кадром.
У «Краснодара» оператор во время тренировок находится на поле – когда игроки выполняют упражнение, он стоит прямо рядом с ними.
«Спартак» известен роликами, которые пробирают до мурашек.
А у ЦСКА есть своя студия на стадионе. Программа «По коням» выходит перед и после каждого матча, а также и в перерыве встречи. Ведущие — Олег Корнаухов и Катерина Кирильчева.
– Мы долго думали над выбором ведущих, — пояснил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, — были разные варианты, но, по-моему, остановились на идеальном сочетании. Интересные молодые ведущие прекрасно работают в тандеме. Всем очень нравится их стиль. Олега Дмитриевича (Корнаухова. – Прим. «Чемпионата») долго уговаривать не пришлось, кстати.
Пока основная аудитория CSKATV в соцсетях, но просмотры суммарно набирают около 250 тысяч. Руководство клуба собирается монетизировать контент: Роман Бабаев говорил, что поиски спонсора уже давно ведутся.
Какая техника необходима для качественной съёмки?
Одной камерой тут не отделаешься — список необходимой техники довольно вншительный. А что уж говорить о её стоимости…
Итак, вот что используют при съёмке сотрудники видеобригады.
1. Камера
— Лучшая для съёмки спорта – SonyPXW-FS7, — рассказывает Артём Якунин. — Снимает с хорошим замедлением и выдаёт картинку 4к.
Стоимость такой камеры – от полумиллиона рублей и выше.
2. Объективы
Могут быть самыми разными, но чаще всего используются с фокусным расстоянием 70-200 и 24-78. Выбор объектива во многом зависит от задачи. Тренировки удобнее снимать на те, у которых большое фокусное расстояние, например.
3. Микрофон и петличка
Всё это необходимо для записи интервью. А вот звук на пресс-конференциях записывают двумя способами: либо кладут диктофон на стол, либо используют мобильную звукозаписывающую студию. К ней нужен дополнительный кабель и несколько переходников. Мороки чуть больше, зато звук намного чище.
4. Дополнительные аккумуляторы и флешки
Без этого никуда. А то одного оператора уволили как раз за то, что у него разрядилась камера, и он не смог снять важное мероприятие.
5. Экшн-камера или GoPro
«Зенит» стал первой командой, кто начал использовать GoPro, но сейчас на эту камеру снимают многие клубы. Во время матча «Спартак» — «Терек» на воротах было четыре GoPro, а ещё одна – на скамейке хозяев. Она, кстати, после матча куда-то пропала.
Как устроиться на работу в клуб?
Обычно клубы размещают объявления о свободной ставке либо в официальных группах, либо на сайтах вакансий. Из требований – опыт работы и портфолио.
Артём Якунин сначала работал оператором в «Ростове», а теперь уже год как снимает ролики для «Спартака». О свободной вакансии в ростовском клубе ему рассказал друг, а из Москвы ему позвонили сами.
— Друг скинул мне запись группы во «ВКонтакте» с объявлением: «Ищем видеооператора». А я вообще до этого спорт не снимал – только свадьбы да корпоративы. Написал на почту, ушёл по делам, вернулся — куча пропущенных и письмо на почте со словами: «Артём, нам понравились ваши работы, не можем до вас дозвониться». В итоге встретились и договорились о работе.
Через год мне позвонили из «Спартака». Я сначала подумал, что это шутка: много кто знал, что я снимаю футбол. Но оказалось, все серьёзно, — рассказал он.
Ведущего «Зенит-ТВ» Дениса Денисова клуб тоже заметил сам – и позвал на собеседование.
— На втором курсе мы с другом начали снимать видео про «Зенит»: я просто стоял около стены, рассказывал о последних новостях и высказывал своё никому не нужное мнение. В среднем это собирало около тысячи просмотров — за две тысячи мы никогда не перешагивали. Когда я уже хотел оставить это дело, мне написал Артём Петров (он на тот момент занимался социальными сетями «Зенита»). Сказал, что в клубе следят за нашим творчеством. Через полгода нас пригласили в клуб на разговор, сказали, что футбол нам снимать ещё рано, но мы можем попробовать делать что-то необычное.
Сколько получают сотрудники видео отдела?
Ответить на этот вопрос не так уж и просто. В каждом клубе, в зависимости от его статусности и финансовых возможностей, уровень зарплат разный. В целом сотрудники получают от 15 до 100 тысяч.
|Клуб
|Дата публикации
первого ролика на YouTube
|Адрес на YouTube
|«Амкар»
|2011
|https://www.youtube.com/user/amkarfc
|«Анжи»
|2011
|https://www.youtube.com/user/anjifc
|«Арсенал»
|2012
|https://www.youtube.com/user/FCArsenalTula
|«Ахмат»
|2007
|https://www.youtube.com/user/fkterek
|«Динамо»
|2012
|https://www.youtube.com/user/DynamoMoscowFC
|«Зенит»
|2012
|https://www.youtube.com/user/ZenitFootballClub
|«Краснодар»
|2012
|https://www.youtube.com/user/KrasnodarFC
|«Локомотив»
|2011
|https://www.youtube.com/user/FCLMChannel
|«Ростов»
|2009
|https://www.youtube.com/user/fcrostovlive
|«Рубин»
|2011
|https://www.youtube.com/user/FCRubinTV
|«СКА-Хабаровск»
|2011
|https://www.youtube.com/user/FCSKAEnergy
|«Спартак»
|2010
|https://www.youtube.com/user/FCSMofficial
|«Тосно»
|2013
|https://www.youtube.com/channel/UCyoHfVhkCwSPUgrhj7aRhRQ
|«Урал»
|2011
|https://www.youtube.com/user/FCURALvideo
|«Уфа»
|2014
|https://www.youtube.com/user/footballufa
|ЦСКА
|2010
|https://www.youtube.com/user/PFCCSKA1911
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