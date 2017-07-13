Вагоны-купе, супертабло и «живой кикер». Гид по Суперкубку России

14 июля на стадионе в Черкизово состоится матч за Суперкубок России, где сойдутся два московских клуба: «Спартак», ставший чемпионом России в прошедшем сезоне, и «Локомотив» как обладатель кубка России. Стадион усиленно готовился к новому сезону и уже в матче за Суперкубок предстанет перед зрителями обновлённым. Вашему вниманию — гид по предстоящему матчу для болельщиков, которые планируют смотреть Суперкубок на стадионе.

Как преобразится стадион к новому сезону?

К новому сезону руководство «Локомотива» затеяло реновацию на большой и малой аренах в Черкизово. Например, обстоятельная работа проведена на МСА: здесь полностью меняется игровое покрытие. Вместо старенького искусственного газона укладывается покрытие последнего поколения. В связи с этим первые три тура «Казанка» будет играть на выезде, чтобы в августе выступить уже на готовом газоне дома. Но основные изменения коснулись, конечно, большой арены – стадиона «Локомотив».

На Суперкубке будет работать четыре основных табло. Из-за этого снизится общее число зрителей: если раньше стадион имел 28 800 посадочных мест, то теперь – около 27 000. Это связано с тем, что вывешенные табло создадут мёртвые зоны на полукруге. Но это может создать проблемы только для топовых матчей, так как эти места в обычное время никогда не заполняются.



Каждое табло – формата 16:9, китайского производства. Гигантские панели специально везли в Россию на самолётах, чтобы успеть установить их к Суперкубку. Клуб планирует задействовать эти медиаэлементы по максимуму, в том числе заполняя статистическими справками паузы во время игры. Мяч улетел за пределы поля, назначен угловой или пенальти, произведена замена – на экране появляется статистика. Это очередная информативная площадка, которая поможет болельщику быстрее узнавать, что произошло. Кроме того, в перерыве матчей на табло будут показывать зрителей стадиона, добавится больше интерактива.

Заменены кресла для болельщиков. В вопросе расцветки сидений руководство клуба сориентировалось на общественное мнение: был проведён опрос среди болельщиков в соцсетях. 75-80 % опрошенных посчитали, что необходимо соблюсти эстетику в переходе цветов: поэтому нижний ярус стал зелёным, верхний — красным.

Меняются VIP-ложи и ложа прессы. Они станут более комфортными, компактными, и самих лож будет меньше. Это сделано для того, чтобы сектор для важных гостей максимально соответствовал европейским стандартам.



Ложа прессы, которая ранее располагалась в углу рядом с южной трибуной, в ближайшее время будет перенесена на верхний сектор – ровно по центральной линии. Это позволит журналистам наблюдать за футболом с более удобной позиции — с центра поля и повыше. Места, которые были отведены раньше для ложи прессы, переоборудуют для зрителей.



Снаружи стадион перекрасили. Бетонные конструкции прокрашивают качественной краской, с которой не слетает шелуха. «Локомотиву» эта часть реновации досталась бесплатно благодаря бартерному соглашению – за рекламу на стадионе.



Коридоры стадиона станут похожи на вагоны-купе. Они будут обнесены стеклянными панелями под вагоны дальнего следования – прорисованы даже поручни, двери и прочие детали.



Все входные группы тоже стилизованы под поезд. На них будут нарисованы огромные паровозные колёса, железные конструкции старинных паровозов.

Модернизируют территорию стадиона. Учитывая, что площадь перед стадионом была пустовата, а организаторы регулярно проводили различные мероприятия, в том числе подразумевающие использование звуковой системы на сцене, было решено проложить систему коммуникаций. Постоянный доступ к кабелям облегчит организацию праздников для болельщиков, концертов.

Скоро на стадионе будет Wi-Fi. В течение ближайших месяцев он появится на всех трибунах, но на Суперкубке, увы, услуга пока не будет доступна. На арене сейчас прокладываются соответствующие коммуникации.

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Навигация

Традиционно до стадиона «Локомотив» болельщики смогут добраться как на автомобиле, так и без машины.



Для автовладельцев на территории стадиона предусмотрена парковка стоимостью 600 рублей. За стадионом «Локомотив» расположен крытый паркинг на 250-300 мест, где можно будет поставить автомобиль. При этом приобрести пропуск на парковку можно только в кассах стадиона. Бронирование парковочного места онлайн будет недоступно.

Вполне возможно, что в день матча на территории стадиона из-за ажиотажа будет негде поставить авто, так что лучше приезжать заранее, чтобы успеть забронировать себе место. Опытные автомобилисты в дни матчей предпочитают парковаться во дворах через дорогу от стадиона — на Большой Черкизовской улице.



Если вы приехали без машины, то до арены в Черкизово можно легко добраться на метро (не более пяти минут от станции «Черкизовская» пешком). Как правило, в день матча полиция разводит группы болельщиков домашней и гостевой команды, отправляя фанатов хозяев на выход из метро через южный вестибюль (последний вагон из центра), а гостей – через северный.



Несмотря на то что «Спартак» в матче за Суперкубок считается номинальным хозяином, болельщиков «Локомотива» и тех, кто разместится на центральных секторах, будут пускать на территорию через центральный вход. Группу активных болельщиков красно-белых пустят не на хозяйскую, южную трибуну за воротами, а на северную – поэтому и заходить они будут через вторую входную зону, рядом с северным вестибюлем метро.



Также можно добраться до стадиона на МЦК – от станции «Локомотив», наземный вестибюль которой совмещён со станцией метро «Черкизовская».



После окончания матча, с учётом статуса номинального хозяина у «Спартака», болельщиков красно-белых могут первыми выпустить с трибун. Но сначала со стадиона выйдут зрители с западной и восточной трибун.



Что изменится в работе транспорта в связи с поздним окончанием матча? Пока о каких-либо изменениях сообщений не было. Встреча начнётся в 21:30 и закончится примерно в 23:30, но метро и МЦК будут работать в штатном режиме и закроются в час ночи. Так что, пока решение не принято, болельщикам стоит быть предусмотрительными и заранее продумать варианты выезда со стадиона.

Развлечения на стадионе

Для болельщиков на Суперкубке РФПЛ анонсировала большую развлекательную программу на территории стадиона за центральным входом, неподалёку от паровоза. Там установят площадку титульного спонсора Суперкубка – БК «Олимп», на которой будет организован «живой кикер». Или «human foosball», как его называют по-английски. Это разновидность настольного футбола, только на большой площадке вместо стола и с участием живых людей вместо пластмассовых фигурок, которые крутятся при повороте ручек. В Интернете есть множество роликов об этом виде досуга, всё это выглядит весьма занимательно.



Гостей Суперкубка у стадиона будет развлекать диджей, а также будет возможность лично поздороваться с известными болельщиками «Спартака» и «Локомотива». Артисты Дмитрий Назаров, Валерий Баринов, Никита Высоцкий, Сергей Белоголовцев и Алексей Маклаков, музыкант Денис Мацуев раздадут автографы и пообщаются с другими болельщиками.

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Билетная программа

Каждому из клубов была выделена определённая квота билетов для самостоятельной реализации (в общей сложности — около 40%). Билеты можно было купить через клубные системы онлайн-бронирования.



Болельщики «Спартака» с 30 июня могли приобрести билеты на все сектора Северной трибуны, а также сектора 10 и 11 Восточной трибуны стоимостью от 750 до 1500 рублей. Преимущественное право в приобретении этих билетов получили владельцы абонементов. На данный момент все билеты со стороны «Спартака» уже распроданы.



«Локомотив» на день раньше начал реализацию билетов. Для болельщиков «железнодорожников» были доступны билеты на все сектора Южной трибуны, а также сектора 6 и 7 Восточной трибуны. Билеты в эти сектора можно приобрести только по карте болельщика ФК «Локомотив».

Остальные билеты РФПЛ реализует через билетного оператора – компанию Concrert.ru. «В стартовый день реализации билетов в официальных точках продаж Concert.ru выделенная квота была выкуплена за час, после чего мы приняли решение о строгом регулировании процесса: каждый день в продажу будет поступать ограниченное количество билетов, а приобрести можно один билет в руки – это сделано для минимизации рисков спекуляции билетами, — рассказал коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов. — В день матча мы планируем реализовать оставшуюся часть билетов в кассовых павильонах стадиона «Локомотив».

Трансляция Суперкубка

По словам Суворова, спрос на билеты кратно превышает вместимость стадиона «Локомотив». У тех, кто не успеет приобрести билет на игру, будет возможность посмотреть её на Первом канале. Кстати, столь позднее время начала матча (21:30) как раз и связано с плотной сеткой вещания федерального канала.

Сколько клубы заработают на Суперкубке?

Клубы и РФПЛ заранее договорились о распределении выручки от проведения Суперкубка. За участие клубам выплачивается вознаграждение (с учётом НДС) в размере 70 % от конечного финансового результата (выручка минус расходы на организацию). Эта сумма распределяется между победителем и финалистом в соотношении 3 к 1. По словам президента лиги Сергея Прядкина, призовой фонд турнира составляет 30 млн рублей.