Конкуренты Смолова, просыпайтесь! Цифры последних сезонов

Перед стартом очередного чемпионата России по футболу по традиции предлагаем вашему вниманию сравнительный анализ статистических показателей предыдущих сезонов, проводившихся по системе «осень-весна». Как известно, Россия перешла на принятую в ведущих европейских лигах систему в сезоне-2012/13.



Так как приведены показатели из пяти разных розыгрышей, после названия клубов отмечены занятые ими места в том или ином сезоне.

Результативность

Если в первые два сезона после перехода на систему «осень-весна» средняя результативность матчей была на довольно высоком уровне (2012/13 – 2,61; 2013/14 – 2,55), то в дальнейшем был заметный спад (2014/15 – 2,43; 2015/16 – 2,45). Однако это падение не идёт в никакое сравнение с, можно смело сказать, провалом в прошедшем сезоне (2,13). Комментарии излишни.

Отметим максимальные и минимальные показатели по забитым мячам в каждом из пяти розыгрышей.



В сезоне-2012/13 больше всех голов забили санкт-петербургский «Зенит» (2) – 53 и московский «Спартак» (4) – 51. Меньше всех мячей в активе владикавказской «Алании» (16) – 26 и нижегородской «Волги» (12) – 28.



На следующий год впереди опять были питерцы (2) – 63 гола, а вслед за ними московские динамовцы (4) – 54. Надо учесть, что оба клуба фактически забили больше голов, но их очный поединок в северной столице был прерван при счете 2:4 и хозяевам было присуждено техническое поражение 0:3. На другом полюсе были та же «Волга» (15) – 22 и томская «Томь» (13) – 23.



В сезоне-2014/15 соответственно московский ЦСКА (2) – 67, «Зенит» (1) – 58 и тульский «Арсенал» (16) – 20 с саранской «Мордовией» (8) – 22.



В сезоне-2015/16 «Зенит» (3) снова стал лидером по забитым мячам – 61 гол, за ним «Краснодар» (4) – 54. Меньше остальных забили самарские «Крылья Советов» (9) – 19 и пермский «Амкар» (11) – 22.



В прошедшем сезоне «Зенит» (3) в четвёртый раз из пяти возможных стал лучшим по голам (50), следом ЦСКА (2) – 47 мячей. Минимум у «Томи» (16) – 17 и «Арсенала» (14) – 18 голов. Наш прошлогодний обзор носил название «Много забиваешь – чемпионом не станешь!». Как видим, уже пятый сезон подряд чемпион страны не становится лучшим по забитым мячам. Приведём показатели чемпионов, которые вы можете сравнить с вышеуказанными данными (2012/13 – ЦСКА – 49; 2013/14 – ЦСКА – 49; 2014/15 – «Зенит» — 58; 2015/16 – ЦСКА – 51; 2016/17 – «Спартак» — 46).



Максимальное количество нулевых ничьих, что вполне логично, встретилось в прошедшем сезоне – 33, а минимальное (16), или в два раза меньше, в предыдущем.

«Плотность» чемпионата

Турнирная таблица прошедшего сезона оказалась наименее «плотной» (2,74). Это было связано с двумя факторами. Во-первых, три лидера в сумме набрали 192 очка, что является максимальным за все пять сезонов. Показатель трёх аутсайдеров (70) хоть и не минимальный, но «благодаря» «Томи» (16), которая набрала всего 14 очков, достаточно низок.



А наиболее «плотной» таблица была в сезоне-2014/15 (2,25), где борьба велась до самого конца и вылетевшие напрямую московское «Торпедо» (15) и «Арсенал» (16) набрали соответственно 29 и 25 очков.

Пенальти

Начиная с сезона-2014/15 количество назначенных пенальти уменьшается, хотя и ненамного (71,70 и 69).



Наименьший процент реализации зафиксирован в сезоне-2013/14 – 72,8%, в котором было назначено наибольшее их количество – 81.



Приведём максимальные и минимальные показатели по годам.



Сезон-2012/13. По 7 11-метровых ударов били ЦСКА (1), «Зенит» (2), «Амкар»(11), «Волга» (12) и «Ростов» (13). Если пермяки реализовали все попытки, то остальные клубы – всего по пять. Ни разу не подходили к 11-метровой точке «Анжи» (3) и «Динамо» (7).



Сезон-2013/14. Среди лидеров опять оказался «Амкар» (10) – 8 из 8. Столько же раз пробивали ростовчане (7), но забили лишь пять. Всего однажды возможность подойти к 11-метровой отметке выпала краснодарской «Кубани» (8). Удар был точным. Два пенальти (оба забиты) на счету их земляков из «Краснодара» (5).



Сезон-2014/15. Рекордным был показатель ЦСКА (2) – 9 из 9. За ним следует «Краснодар» (3) – 8 (6 реализовано). Ни разу арбитры не поставили пенальти в ворота соперников грозненского «Терека» (9) и всего по два раза в пользу «Спартака» (6) и «Амкара» (11) – все они реализованы. «Арсенал» (16) не забил ни один из трёх 11-метровых ударов.



Сезон-2015/16. 12 (!) раз подходили к 11-метровой точке футболисты «Зенита» (3), успешными из которых были 9 попыток. Динамовцы (15) реализовали все 7 пенальти, но это их не спасло от вылета в ФНЛ. Всего по 2 раза назначили пенальти арбитры в пользу «Амкара» (11), «Уфы» (12) и «Крыльев Советов» (9), при этом волжане ни разу не забили.



Сезон-2016/17. 10 раз били пенальти футболисты московского «Локомотива» (8), из которых реализовали 8. 8 из 8 забил «Зенит» (3). Ни разу не бил 11-метровый удар «Ростов» (6). По 2 пенальти у «Спартака» (1), екатеринбургского «Урала» (11) и «Томи» (16). Чемпион страны был точен в обеих попытках, а два других клуба – по одной.

Бомбардиры

Несмотря на то что средняя результативность матчей в сезоне-2012/13 была высокой, показатели лучших бомбардиров чемпионата Юры Мовсисяна («Краснодар» и «Спартак») и Вандерсона («Краснодар») были весьма скромны. 13 забитых мячей – самый низкий результат за всю историю чемпионатов России. В качестве оправдания можно принять тот факт, что оба голеадора сыграли далеко не во всех матчах сезона (21 и 22).



Результат лучшего бомбардира сезона-2013/14 Сейду Думбия из ЦСКА уникален тем, что он играл ещё меньше времени, чем Мовсисян и Вандерсон годом ранее. Показатель 18 голов достоин уважения, так как скорострельность «армейца» составила 86,7 минуты или больше одного гола за полный матч. Другими словами, если бы он сыграл «от звонка до звонка» все 30 матчей, то при таком же темпе забил бы 31 гол!



На этом фоне не впечатляют достижения лучшего бомбардира сезона-2014/15 зенитовца Халка – 15 мячей в 28 играх. Достаточно сказать, что годом ранее он забил больше (17), но лишь разделил второе-третье места с Артёмом Дзюбой («Ростов»).



На следующий год впервые с сезона-2007 лучшим бомбардиром РФПЛ стал россиянин. Им оказался форвард «Краснодара» Фёдор Смолов, забивший 20 мячей. Особенно удался ему отрезок с 22-го по 28-й тур, когда Смолов не уходил с поля без забитых мячей (покер, хет-трик, дубль и четыре одиночных выстрела).



В прошедшем сезоне Смолов повторил своё достижение. Хотя Фёдор забил меньше (18 мячей против 20), но провел из-за травм на поле гораздо меньше времени (1934 минуты против 2540) и по скорострельности (107,4 минуты против 127,0) был эффективнее.

Зрители

Третий сезон подряд средняя посещаемость матчей РФПЛ повышается, но, можно сказать, черепашьими шагами. Пока ещё не достигнут уровень сезона-2012/13 (11,4 тыс. зрителей против 13,0). В наступающем сезоне, надеемся, будет качественный прорыв, к чему имеются серьёзные предпосылки в виде новых стадионов и, не боимся ошибиться, повышения интереса к футболу на фоне прошедшего Кубка конфедераций и предстоящего через год чемпионата мира. И это несмотря на не совсем удачное выступление сборной России.

Предупреждения

Третий сезон подряд количество вынесенных арбитрами предупреждений уменьшается, причем существенно ( в среднем за матч с 4,33 в сезоне-2014/15 до 3,70 в сезоне- 2016/17).



Здесь и далее приведены максимальные и минимальные показатели по сезонам.



Сезон-2012/13. «Алания» (16) – 84 (2,8 за матч). ЦСКА (1) – 43 (1,43).



Сезон-2013/14. «Волга» (15) – 78 (2,6). ЦСКА (1) – 38 (1,27).



Сезон-2014/15. Казанский «Рубин» (5) и «Ростов» (14) – по 76 (2,53). ЦСКА (2) – 41(1,37).



Сезон-2015/16. «Амкар» (11) – 78 (2,6). «Крылья Советов» (9) – 42 (1,4).



Сезон-2016/17. «Томь» (16) – 73 (2,43). ЦСКА (2) – 37 (1,23).



«Армейцы» в четырёх сезонах из пяти стали лучшими в этой номинации.

Удаления

По удалениям другая картина. Если в первых четырёх розыгрышах количество красных карточек неизменно падало, то в сезоне-2016/17 был рост, хотя и показатель 53 удаления далёк от рекордного (сезон-2012/13 – 83).

Сезон-2012/13. «Алания» (16) – 10. «Зенит» (2), «Локомотив» (9), «Краснодар» (10), «Ростов» (13) – по 3.



Сезон-2013/14. «Ростов» (7), «Кубань» (8), «Томь» (13), «Волга» (15) – по 6. «Зенит» (2) и «Крылья Советов» (14) – по 1.



Сезон-2014/15. «Локомотив» (7) и «Кубань» (10) – по 7. «Краснодар» (3) и «Рубин» (5) – ни одного.



Сезон-2015/16. «Рубин» (10) – 6. ЦСКА (1), «Зенит» (3), «Крылья Советов» (9) и «Мордовия» (16) – по 1.



Сезон-2016/17. «Ростов» (6) – 8. ЦСКА (2) и «Арсенал» (14) – по 1.

Фолы

Как и по жёлтым карточкам, по зафиксированным фолам третий сезон подряд наблюдается уменьшение (с 31,9 в сезоне-2014/15 до 28,9 в сезоне-2016/17).



Сезон-2012/13. «Алания» (16) – 612 (20,4). ЦСКА (1) – 398 (13,3).



Сезон-2013/14. «Амкар» (10) – 551 (18,4). ЦСКА (1) – 370 (12,3).



Сезон-2014/15. «Уфа» (12) – 525 (17,5). ЦСКА (2) – 387 (12,9).



Сезон-2015/16. «Амкар» (10) – 514 (17,1). «Крылья Советов» (9) – 380 (12,7).



Сезон-2016/17. «Томь» (16) – 540 (18,0). «Зенит» (3) – 364 (12,1).

Удары по воротам

По этому показателю наибольшие расхождения (от 17,5 до 25,7 удара по воротам в среднем за матч). Так как по ударам в створ ворот разница по сезонам невелика, то, скорее всего, имеет место различие в методике подсчёта. Ведь удары по воротам, в отличие от других показателей (предупреждения, фолы, угловые удары и т.д.), не фиксируются решениями арбитров.



Сезон-2012/13. ЦСКА (1) – 491 (16,4). «Волга» (12) – 304 (10,1).



Сезон-2013/14. «Зенит» (2) – 437 (14,6). «Крылья Советов» (14) — 317 (10,6).



Сезон-2014/15. ЦСКА (2) – 349 (11,6). «Мордовия» (8) – 189 (6,3).



Сезон-2015/16. «Зенит» (3) – 368 (12,3). «Уфа» (12) – 194 (6,5).



Сезон-2016/17. «Спартак» (1) и «Зенит» (3) – 444 (14,8). «Томь» (16) – 243 (8,1).

Удары в створ ворот

Как сказано выше, количество ударов в створ ворот, за исключением последнего сезона, приблизительно равно (8,8; 9,0; 8,5; 9,0 и 7,6). Это вполне объяснимо, так как в сезоне-2016/17 было забито намного меньше голов, чем в предыдущих.



Сезон-2012/13. ЦСКА (1) – 187 (6,2). «Амкар» (11) – 104 (3,5).



Сезон-2013/14. «Зенит» (2) – 185 (6,2). «Волга» (15) – 100 (3,3).



Сезон-2014/15. ЦСКА (2) – 184 (6,1). «Мордовия» (8) – 96 (3,2).



Сезон-2015/16. «Зенит» (3) – 193 (6,4). «Уфа» (12) – 85 (2,8).



Сезон-2016/17. «Спартак» (1) – 170 (5,7). «Томь» (16) – 67 (2,2).

Угловые удары

По этому показателю наблюдается почти абсолютное равенство – 9,3; 9,2; 9,3; 9,5 и 9,0 корнера в среднем за игру.



Сезон-2012/13. «Терек» (8) — 169 (5,6). «Ростов» (13) – 104 (3,5).



Сезон-2013/14. «Амкар» (10) – 167 (5,6). «Крылья Советов» (14) – 102 (3,4).



Сезон-2014/15. ЦСКА (2) – 188 (6,3). «Урал» (13) – 90 (3,0).



Сезон-2015/16. «Краснодар» (4) – 174 (5,8). «Кубань» (14) – 118 (3,9).



Сезон-2016/17. «Зенит» (3) – 184 (6,1). «Амкар» (10) – 105 (3,5)

Офсайды

Третий сезон подряд количество офсайдов уменьшается (с 4,2 в сезоне-2014/15 до 3,6 в сезоне-2016/17).



Сезон-2012/13. «Зенит» (2) — 92 попадания (3,1). «Рубин» (6) – 54 (1,8).



Сезон-2013/14. «Динамо» (4) – 81 (2,7). ЦСКА (1) – 44 (1,5).



Сезон-2014/15. «Динамо» (4) – 98 (3,3). «Мордовия» (8) – 38 (1,3).



Сезон-2015/16. ЦСКА (1) – 70 (2,3). «Мордовия» (16) – 31 (1,0).



Сезон-2016/17. «Амкар» (10) – 69 (2,3). «Арсенал» (14) – 43 (1,4).

Владение мячом

Сезон-2012/13. «Зенит» (2) и «Спартак» (4) – по 57%. «Мордовия» (15) – 45%.



Сезон-2013/14. «Спартак» (6) – 58%. «Томь» (13) – 44%.



Сезон-2014/15. «Зенит» (1) и ЦСКА (2) – по 55%. «Уфа» (12) – 45%.



Сезон-2015/16. «Зенит» (3) – 58%. «Уфа» (12) – 43%.



Сезон-2016/17. «Зенит» (3) и «Краснодар» (4) – по 60%. «Оренбург» (13) – 42%.



Клуб из Санкт-Петербурга 4 раза (трижды совместно с другим клубом) из 5 был лучшим по владению мячом.

Подробнее о статистике клубов РФПЛ сезона-2016/17 можете ознакомиться по ссылке.