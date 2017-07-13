48 часов без сна. Кто готовил поле «Локомотива» к Суперкубку

Владислав Лысенко – начальник агротехнического отдела «Локомотива». Кроме того, с 2014 года он является консультантом РФПЛ: ездит по разным городам России и оценивает состояние полей. Помогал советами Владислав и во время Кубка конфедераций.



Специально для «Чемпионата» в преддверии матча за Суперкубок он провёл экскурсию по стадиону в Черкизово и рассказал всё об устройстве футбольного поля, тонкостях профессии и главных хитростях, к которым прибегают агрономы.

– Газон «Локомотива» внешне выглядит идеально. Как удалось добиться такого результата? В Москве не прекращаются дожди!

— Дожди пагубно не сказались на состоянии газона — даже наоборот.



— ???

— Поле на тёплые дожди отзывается лучше, чем на удобрения. Плюс дренажная система сработала идеально. Периодически мы использовали систему принудительной откачки воды.

— Поле летом, знаю, не простаивало.

– Да, мы провели два матча в рамках чемпионата мира среди артистов. Это держало в тонусе и нас, и футбольное поле.

«Мы уже чувствуем изменения погоды всем телом»

Подходим с Владиславом к полю. Однако моя попытка пройтись по газону провалена: только я пытаюсь сделать шаг, меня тут же тормозят.

– Это как ножом по сердцу! – говорит агроном «Локо». — Мы сами лишний раз стараемся не выходить на поле. Для нас это всё равно что пройтись по человеку в обуви. Поле – это живой организм. День матча или тренировка – рабочий день газона. Дни после матчей – релакс, восстановление. Остальное время – выходные, дни покоя, реабилитации и подготовки к новым нагрузкам. Не стоит тревожить живой организм, когда он отдыхает.



– А это что такое? – спрашиваю, указывая на какой-то странный аппарат у поля.

– Метеостанция. Она сообщает температуру воздуха, влажность, количество осадков, динамику температур и давления. Но мы уже чувствуем изменения погоды всем телом. Естественно, дальше, чем на одну неделю, мы загадывать не можем, потому что прогноз погоды нестабилен. Бывает, что в течение одного дня всё меняется. Система ухода за полем тоже меняется в зависимости от фактических осадков. Если дождь ледяной – надо закрывать поле материалом, который сможет предотвратить образование наледи на листах.



– А как удаётся сохранить траву зелёной в холодное время года?

– С помощью ламп, укрывного материала и сбалансированного температурного режима подпочвенного подогрева. И ещё кое-какие тонкости. В холодную погоду всё поле укрывается защитным материалом. Это создаёт определённый микроклимат, оптимальную температуру, позволяет удерживать на своей поверхности осадки, которые потом превращаются в полезную для поля влагу. Через поры этого материала она проникает в грунт.



– Что происходит с газоном зимой?

– Мы проводим реновацию. Снимаем растительный слой, оставляем нашу «прошивку», расчесываем её, чтобы из горизонтального положения поднять в вертикальное. Это важное регулярное мероприятие, от которого зависит качество газона ранней весной.



– Бывает такое, что в газоне заводятся вредители?

– Да. Обычно это личинки майских хрущей, нематоды. Они, как правило, заводятся из-за неправильной системы ухода. Важно знать, кто может завестись и как с ними бороться не химически, а механически. А это вовремя проведённая аэрация, прикатывания… Химзащита – это уже крайние меры.



– Помимо различных жучков есть ещё птицы, которые также могут повлиять на качество газона. Есть ли какие-то системы, которые их отпугивают?

– Искусственные крики хищных птиц на какое-то время спасают. Но потом со временем приходится менять запись. Птицы привыкают.

«Мой максимум – 48 часов без сна»

– Можно немного о вас? Что вас привело в эту профессию?

– С детства люблю футбол. Но профессиональным футболистом стать не получилось. Поэтому решил выйти на поле в ином качестве.



– Почему именно агроном, а не врач, например? Столько же профессий, которые нужны в клубе.

– Я с детства был близок к природе. Родился в начале 80-х, тогда как раз стали активно появляться дачные участки. Вот на даче я с детства начал выращивать газон, ставить опыты, что-то придумывать. Сеял то, что мог купить в магазине с надписью «газонная трава». Даже пытался сделать мини-футбольное поле! А мне тогда было всего 10 лет.



– И, естественно, пошли получать высшее образование именно в этой отрасли?

– Я закончил агрономический факультет Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Учился у профессора Николая Николаевича Лазарева — выдающегося педагога. Позже защитил второй диплом по направлению «Управление персоналом». А в «Локомотив» пришёл к Надежде Васильевне Ярославцевой, большому профессионалу своего дела. Она была моим первым учителем в профессии. В феврале 2004 года она сделала невиданное для своего времени: подготовила идеально зеленое поле в суровых зимних условиях к матчу 1/8 Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Монако». Тренер гостей — Дидье Дешам – был восхищён.



– Сколько, получается, вы уже в этой сфере?

– 15 лет занимаюсь газонами, 11 лет в структуре клуба.

– За это время у вас возникали сомнения, правильный ли сделали выбор?

– Бывало, конечно. Это очень тяжёлый труд, который требует профессионального иммунитета. Важно любить свою работу и понимать, что главная задача – не просто выжить в профессии, а выжить вместе с футбольным полем. Оценка любого агронома – это качество газона, которое определяется оценками и футболистов, и ваших коллег, и болельщиков. Тем более что среди них есть те, кто разбирается в агрономической сфере. Но, поверьте, не всё так просто, как многие думают. Работа футбольного агронома — это стрессы, ненормированный график работы. Это образ жизни.



Если кто-то летом радуется солнцу и жаре, то мы обеспокоены тем, как уберечь поле от излишнего света, чтобы оно не «горело». Зимой, поздней осенью и ранней весной прорабатываем программу по сохранению газона от снега, ледяного дождя и резких изменений температур воздуха.



– Сколько максимально часов приходилось провести на работе?

– 48 часов без сна у меня было точно — в феврале прошлого года, перед матчем с «Фенербахче». Сначала мы готовили газон к предматчевой тренировке, а после этого «ремонтировали» поле, потому что к 10 часам следующего дня необходимо было предоставить его на оценку комиссии УЕФА. И вслед за этим уже готовили поле непосредственно к матчу. Отмечу, что в тот год мы открывали футбольный сезон в России и получили высшую оценку своей работе.

– Какие критерии оценки?

– Отсутствие выбоин, ям, ровная поверхность, однородность по цвету. Что любопытно, комиссии РФПЛ и РФС оценивают газон даже жестче, чем УЕФА. Для последних главное, чтобы поле было ровным. Это основной критерий.

«У каждого агронома есть свои хитрости»

– С чего начинается день агронома?

– С обхода стадиона, с постановки задач коллективу. Очень хорошо видно ситуацию с трибун, поэтому чаще всего забираюсь на сектор и оттуда анализирую ситуацию. Детальный осмотр, конечно же, проводится непосредственно на поле. Иногда надеваю инфракрасные очки со специальным спектром.



– Инфракрасные очки?!

– Да, они позволяют рассмотреть поле в определенном спектре, по принципу тепловой карты. В них проблемные зоны подсвечиваются другим цветом. Но я не надеваю эти очки каждый день. За столько времени я уже понимаю, какая зона требует повышенного внимания. Характер повреждений понятен по тому, как развивается матч.



– Что вы делаете с газоном после матча?

– Сначала необходимо расчесать газон, собрать мусор – чаще всего это выбитые элементы газона, но иногда попадаются лейкопластыри, бинты, повязки. После этого, в зависимости от степени повреждения, мы либо сеем, либо проводим аэрацию, либо дополнительное прикатывание. Методы восстановления подбираются под конкретные повреждения в соответствие с фактическими погодными условиями.

– Как вырастить траву на футбольном поле?

– Это кропотливый труд. Сперва засеиваем поле, создаём оптимальный водный и температурный режимы, затем – ждём появления всходов. После этого проводим две стрижки и вводим стимуляторы роста. Они позволяют траве укореняться, активнее расти и развиваться.



– Какой высоты должна быть трава, чтобы на ней было комфортно играть?

– От 25 до 30 мм. Выше – уже вне регламента.



– Какие хитрости может использовать агроном?

– Если поле увлажнено обильно, то мяч будет очень быстро передвигаться по полю, а это требует определённой физической подготовки. А если же пересушить верхний слой, то показать на таком газоне хорошую игру сможет не каждая команда. Сделаешь траву чуть выше – мяч будет катиться медленнее, и потребуется дополнительная работа, чтобы доставить его до адресата.



За время нашего разговора мы доходим до теплицы, в которой выращивают траву для того, чтобы делать «заплатки» на поврежденных участках тренировочного футбольного поля. Владислав наглядно показывает, как это делается.

«В Казани на Кубке конфедераций было лучшее поле»

– В 2014 году вы стали консультантом РФПЛ. Что входит в ваши обязанности?

– Я езжу по городам, получаю задания от РФПЛ. В составе комиссии выезжаем на различные объекты – которые нужно инспектировать.



— Где самое проблемное поле? Невооружённым глазом видно, что в Томске газон нужно было спасать.

– Я не люблю оценивать работу коллег. В «Томи» трудится сильный агроном, который поработал уже на нескольких стадионах, – Геннадий Иванов. Абсолютнейший профессионал, но он не всегда может справиться с тем, что ему диктует погода. Там любому агроному можно ставить памятник. Это каторжный труд и железные нервы.



– Кроме того, вы работали на Кубке конфедераций. Что было самым сложным в работе на турнире?

– Приходилось готовить поля в сжатые сроки: тренировки, матчи – все это шло чуть ли не подряд. Это осложнялось тем, что почти в каждом городе выпадало много осадков. Но все поля выдержали нагрузку. Лучший газон, по мнению многих, был в Казани.

– Роналду сказал, что поле на «Крестовском» оставляет желать лучшего.

– Что ж, это звезда мирового масштаба. В нашей работе редко случается так, что все остаются довольны. Поле на «Крестовском» выдержало все нагрузки — и обе церемонии, и несколько матчей. В том цейтноте, в котором сотрудники стадиона готовили газон, все сложилось неплохо. За три недели фактически полностью поменяли поле. Кроме того, прошили его искусственным волокном.

– А фотографию поля на «Крестовском» перед первыми матчами видели?

– Да. «Зенит» тогда оказался заложником ситуации и должен был в обязательном порядке принимать матч, потому что оставалось всего три тестовых игры до Кубка конфедераций. Я, наоборот, снимаю шляпу перед человеком, который готовил поле. Он выжал максимум: смог вырастить газон по сути с нуля в сложнейших условиях, с отсутствием продуваемости, освещенности и с закрытой крышей. Его работу в динамике можно оценивать на пять баллов. Многие критиковали, потому что не знали всей истории происходящего. Поле выращивали с нуля. Когда его закатили, система ухода кардинально поменялась буквально на 180 градусов.



– Как вам идея выкатного поля?

– Сама по себе она очень интересная, но содержание такого поля требует тщательной проработки технических решений.



– И как же быть в таких условиях?

– На «Крестовском» сейчас закупили всё необходимое, чтобы содержать поле под крышей. Другой вопрос, что это никогда не заменит естественные условия. Крыша – это большая проблема для любого стадиона. Комфорт для зрителей, а вот для газона…



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