Бил, бил и перестал. Почему уход Кержакова – главное событие лета

А. Кержаков назначен на должность координатора команд академии «Зенита»

К этому всё шло. Все понимали, что Керж заканчивает карьеру. Кто-то даже был уверен, что она закончилась раньше — 13 июля 2017 года. К примеру, корреспондент «Вечернего Урганта» Алла Михеева, которая строит из себя типичную блондинку (на самом деле, она классная актриса). В её сюжете был такой диалог с Кержаковым на открытии КК-2017:

– Почему все футболисты тусуются?

– Кроме меня.



– Так вам уже можно. Вы же бывший футболист.

– Я не бывший. Я ещё настоящий.



– А где вы играете?

– Неважно.

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А ведь ещё в феврале этого года Кержаков приходил к нам в редакцию. И тогда по всему было видно, что он искренне верит в своё возвращение на высокий уровень. Увы, с тех пор он лишь пять раз вышел в концовках матчей РФПЛ. Появился и на той злополучной игре с «Тереком», из-за которой Питер лишился Лиги чемпионов.



Но запомнят форварда точно не из-за этого сезона. Многие шутили над Кержаковым из-за Евро-2012. Там нападающий установил антирекорд чемпионатов Европы: семь раз за матч пробил мимо ворот. Английские издания тогда даже придумали новый глагол: kerzhakoved (промазать, промахнуться). Первым это слово использовало the Guardian.

Многие стебались над нападающим, но в этом был весь Кержаков. Он всегда оставался упорным. Бил со всех позиций. Спросите любого тренера! Вам скажут, что именно так и должен мыслить форвард. Уже на раннем этапе карьеры Керж сформулировал слоган «Бил, бью и буду бить». Если присмотреться, теперь так же играют молодые Смолов и Панченко.

Что отличает Кержакова от нынешнего поколения – желание играть в Европе. Настоящее желание, а не на словах. Александр на пике карьеры (24 года) поехал в «Севилью», где среди конкурентов были Луис Фабиану, Кануте и Чевантон. Кто смотрел футбол 10 лет назад, тот помнит, на что были способны эти парни. Особенно первые двое. Затем (в 33 года) Кержаков поехал в Европу ещё раз – в «Цюрих». Там он играл бесплатно! Нападающему очень хотелось попасть на Евро-2016. Интересно, кто из нынешних российских форвардов готов играть бесплатно ради попадания ЧМ-2018? Я вот знаю больше футболистов, которые готовы сидеть на скамейке, но получать зарплату выше рыночной.

Хотя идеализировать Кержакова тоже не стоит. Всё-таки частично он сам виноват в том, что ему пришлось уехать в «Цюрих». Похоже, что у форварда далеко не самый покладистый характер. У футболиста не задались отношения ни со Спаллетти (итальянец отправил Кержакова в дубль, а тот публично назвал тренера «двуличным»), ни с Виллаш-Боашем (португалец и вовсе запретил форварду появляться на базе «Зенита»).

Тем не менее с Кержаковым ушла целая эпоха. И не только «Зенита», а всего российского футбола. Кому-то может показаться, что 30 голов за сборную – не так много. Это заблуждение. Стабильно забивать в национальной команде в тысячу раз сложнее, чем в клубе. И дело не только в количестве матчей. В клубе у тебя может быть спад, но тебя продолжат ставить. В сборной такое фактически исключено. Да что там говорить, лучший бомбардир сборной России – это клинический факт.



Даже если взять времена СССР, то Кержакова по голам обошёл лишь один человек – Олег Блохин (42 гола). А ведь советский период у нашей сборной был не только более продолжительным, но и более успешным.



Так что спасибо, Саша. Надеюсь, ты ещё найдёшь себя в нашем футболе. И координатор академии – это только начало.