Зинченко: Гуардадо дёрнул головой — и наушник упал в писсуар

Представитель Зинченко: переговоры по Саше шли два месяца Представитель со стороны «Манчестер Сити» и агентов Александра Зинченко Алан Прудников – о переходе футболиста из «Уфы» в английский клуб.

Когда Зинченко появился в «Уфе», о нём практически никто не знал, хотя с самого детства футбольные специалисты оценивали его как одного из самых талантливых игроков Украины. Сейчас он принадлежит «Манчестер Сити». Но в начале пути всё шло совсем не так гладко. Александр посетил тренировку команды К11 и рассказал, что футбол — это не только успех и признание, но и тяжёлый труд, а иногда и безвестность.

«Первое время плакал в подушку»

— Помню первую тренировку: второй класс, мне семь лет, на футбол привела мама. Я тогда был ниже собаки, был самым низким в команде. Ребята намного старше меня: 90-го года рождения, 91-го, 92-го. Первое время было трудно, приходил домой со слезами на глазах, потому что со мной никто не играл в пас, считали малышом. Мол, дойдёт и до тебя очередь. Привык всегда быть на мяче — а тут никто не отдаёт. Постепенно адаптировался, начал завоёвывать уважение, авторитет. Запомнился турнир в Коростышеве, там я впервые сыграл центрального полузащитника. Настолько понравилась позиция, что решил перейти на неё. До этого всегда был центральным нападающим.



В 11 лет пришёл на тренировку, Сергей Владимирович Борецкий говорит мне: «Саш, у тебя есть два варианта: поехать на просмотр в киевское «Динамо» и, если там не получится, попробоваться в академии города Ильичёвска, команда которой будет играть в Высшей лиге своего возраста». Отец с дядей поехали в Киев, там им сказали, что иногородних детей, не живущих в столице, просматривают с 14 лет. Вариант отпал. Спасибо родителям, рискнувшим в непростой финансовой ситуации отвезти меня в академию.



Помню тот день: 11 часов ехал на автобусе в Одессу, затем — в Ильичёвск. Когда приехал, сказали, что мне сильно повезло — в тот день они играли две товарищеские игры: с «Кременчугом» и «Металлистом». Туда набирали только ребят 95-го года рождения, и я был самым младшим. После стольких часов в автобусе отыграл удачно: парочку забил, хорошо распасовывал, получал удовольствие от игры — и меня оставили. Там я рос и тренировался с ребятами старше меня.



Это был первый большой вызов в жизни. Жил далеко от дома. После отъезда родителей первое время даже плакал в подушку, как и любой ребёнок. Потом начал понимать, ради чего я это делаю, и стало легче. Всегда чувствовал поддержку от мамы. Если бы не она, ничего бы не было. Ещё хочу отметить тренера, который работал со мной в академии. Сейчас это мой отчим, он и по сей день работает со мной индивидуально. Ежедневные зарядки в шесть утра, за которые хотелось его убить, дали свои плоды. Рад, что не пропустил ни одного занятия.

— Поездка в Донецк — самое непонятное и страшное время в карьере?

— Приблизительно знал, ради чего ухожу, понимал, что это огромный шаг вперёд. Не хотел быть как все, хотел быть другим. Не желал уходить в аренду и, находясь в системе «Шахтёра», кататься по арендам до 30 лет, как это делали многие. У каждого свои цели, и я счастлив, что у меня всё сложилось именно так.



Не так давно из книги Ибрагимовича почерпнул, что нужно всегда оставаться собой и делать по-своему. Ни за кем не гнаться, никому не подражать. Мне симпатичен Златан и как футболист, и как человек. Ещё читал интервью Иньесты, в котором он рассказывал, как отец купил ему бутсы, лишь когда Андресу было 12 лет. Я свои первые бутсы помню: чёрные с железными шипами из секонд-хенда, мама купила. Я тогда был на седьмом небе от счастья.



Всегда нужно ценить то, что есть: самое главное — родные и близкие. Даже играя в люби-тельских лигах Москвы, получал от футбола огромное удовольствие, остальное неважно. Был уверен, что всё получится, в это время агент искал мне команду.



— Что мотивировало больше всего, когда попали в «Уфу»?

— У меня всегда были самые высокие цели, мечтал играть на высоком уровне. Это больше всего мотивировало — нужно было доказывать, что я достоин места в основе. Тем более переходил из юношеского во взрослый футбол, и нужно было как можно быстрее адаптиро-ваться.



Как сейчас помню свой дебютный гол в чемпионате России — «Ростову». В первом матче сезона со «Спартаком» остался в запасе, а с «Ростовом» вышел на замену во втором тайме. Нужно было по максимуму использовать своё время, оправдать доверие тренера. Тогда забил прямым ударом со штрафного, это незабываемые эмоции. Правда, там была ошибка голкипера, но какое это имеет значение, когда мяч в воротах? Жаль, в итоге мы проиграли. Вообще, в «Уфе» чувствовал себя очень раскрепощённо, как дома. Очень важно найти хорошую команду, где тебе позволят проявить себя.

Зинченко: поздравлений пришло больше, чем в день рождения! Александр Зинченко в эксклюзивном интервью «Чемпионату» — о переходе в «Манчестер Сити», Гвардиоле и фаворите Евро-2016.

«Сам попросился в «молодёжку» ПСВ»

Своей игрой за «Уфу» и сборную Украины Зинченко заслужил интерес со стороны одного из богатейших клубов мира — «Манчестер Сити». На его кандидатуре настаивал лично Пеп Гвардиола, но сразу попасть в основу было непросто. Клуб отдал Александра в аренду ПСВ, где он мог бы окрепнуть и получить опыт игры в европейском чемпионате.



— Перед переходом в «ПСВ» повредил колено в сборной, из-за этого пропустил начало сезона. Это немного выбило из колеи, но всегда нужно оставаться профессионалом и думать о здоровье. Понимал: сначала надо залечить колено, а затем показывать, что умеешь. Такого же мнения был и главный тренер.

С руководством клуба обсудил футбольные моменты — позиции, на которых меня видит Коку. Не мог дождаться начала тренировок. Оказалось, у каждого игрока персональная соска на бутылочке. Это персональный напиток: энергетик, протеины, креатины. Отличие голландского футбола в том, что тренировки проходят в серьёзной атмосфере, без юмора. Например, как-то играли в квадрат. Отбирающие держали в руке по манишке, разыгрывающие были без. Я спрятал манишку за спину, как будто я не в квадрате. Дают передачу — достаю её из-за спины. Посмеялись, но сказали, что они так не делают.



ПСВ — молодая команда, сразу нашли общий язык с ребятами. С Бартом Рамселаром до сих пор близко общаюсь. Когда ездил с «Шахтёром U15» на турнир в Голландию, там был «Утрехт», за который он играл. Мы не пересеклись на футбольном поле, но он помнит этот турнир и «Шахтёр».



— В ПСВ шутить не принято. А в сборной?

— За ужином Андрей Николаевич Шевченко подколол: «Команда не может поесть, не услышав профессиональный голос нашего рэпера» (специально для программы «Культ Тура» Зинченко снялся в клипе и зачитал рэп). В сборной я не был новичком, петь не должен был, но исполнил песню L’One. Честно, не знал о его конфликте с Зозулей. Только потом мне обо всём сказали. Рома — хороший парень, отреагировал нормально. Из Black Star, кстати, так и не позвонили, надо потихоньку завязывать с рэпом.



— После матча со сборной Мексики вы поменялись футболками с Гуардадо. Подружились в ПСВ?

— Да, он весёлый и добрый, всегда поможет, поддержит. Настоящий капитан, легенда сборной Мексики, хороший футболист с огромным опытом. У него трёхлетний сын, никогда не видел, чтобы отец так любил своего ребёнка.

Ещё был забавный случай с Гуардадо. Получилось так, что мы с ним вместе пошли в туалет. Стоим рядом — а у него новые беспроводные наушники. Я хотел взять один, Гуардадо дёрнул головой — и наушник упал в писсуар, который мгновенно его смыл. Это было на моей совести, но он ничего не сказал. Смеялись потом с ребятами, называли его «секьюрити» из-за одного наушника в ухе, как у охранников. Андрес хорошо воспринял шутку и даже подыграл. Он крутой!



— Расскажите о дебюте в чемпионате Нидерландов.

— Очень его ждал. К сожалению, он получился неудачным для команды, а я не смог принести победу (Зинченко поучаствовал в голевой атаке, но ПСВ смог добиться лишь ничьей 1:1.— Прим. ред.). У всех было подавленное настроение, ПСВ привык побеждать: два последних года клуб становился чемпионом. Нужно было закрепить успех, но не вышло. Причину неудач всегда нужно искать в себе, но без доверия тренера никуда. Намного легче, когда наставник верит в тебя. Возможно, поэтому не удалось показать себя в ПСВ.



Кстати, журналисты писали, что якобы меня перевели в молодёжную команду во второй части сезона. Это не так, я сам подошёл и попросился туда. Не играл, и было важно держать игровой тонус. После окончания сезона Коку сказал, что ему в удовольствие было работать со мной и он за этот год увидел прогресс. Мы тепло попрощались. Коку сказал, что был бы рад видеть меня в своей команде. Время покажет, как всё сложится.



— Что за место — Эйндховен?

— Эйндховен — отличный город, хоть и небольшой. Он настолько понравился, пожалуй, остался бы тут жить. Очень комфортно себя чувствовал: за год ни разу не попал в пробку. За день мог сделать столько, сколько в Москве не успел бы за неделю. Кругом огромное количество велосипедистов, они добираются на работу удобно и экономно. Сразу предупредили: если вдруг что, я буду не прав, даже если велосипедист проехал на красный. Ещё удивило обилие гуляющих за руку парней. Мне это трудно понять, но тем и прекрасна Европа, что здесь все за свободу и многообразие. Наслышан про кофешопы, но, само собой, ни разу туда не заходил.

Гвардиола сказал: «Не ошибается только Месси»

Сейчас Зинченко вернулся из ПСВ в «Манчестер Сити» и готовится к старту сезона. Непонятно, останется ли он в Манчестере или последует очередная аренда. Пока Александр наслаждается тренировками с одной из лучших команд мира.



— В «Сити» ни разу не видел, чтобы на тренировках кто-то просто стоял, смеялся или рассказывал истории. Люди приходят и пашут полтора часа, а уже потом смеются и занимаются своими делами. Все звёздные игроки в любую минуту готовы тебе помочь, с ними весело проводить время. Все очень простые, даже звёзды вроде Агуэро и Яя Туре. Яя, кстати, знает 6 или 7 языков, Коларов — тот ещё полиглот. А вот скромных машин на стоянке «Сити» я не видел, и это нормально: парни заработали своё право на хорошее авто.

Гвардиола — фанат своего дела, полностью отдаётся процессу, по-настоящему живёт футболом. Он разжёвывает каждому, что тот должен делать на той или иной позиции. Было очень интересно слушать его рассказы о таких футболистах, как Месси и Боатенг. Перед игрой с дортмундской «Боруссией» он сказал, что эта команда — одна из лучших в Европе по содержанию игры, «Бавария» сильна ещё чем-то, а у «Барселоны» просто есть «десятка». После первой недели тренировок в «Сити» он обратил внимание на наш прогресс и сказал: «Ошибки никуда не денутся. Не ошибается лишь один человек — Лео Месси».

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— Каким вы видите своё будущее? Может, собираетесь вернуться в Россию?

— Я всегда мечтал играть в Европе, хочу остаться здесь. Если интерес из России и был, то я ничего не слышал. Сосредоточен только на том, чтобы хорошо подготовиться к сезону.



— Что скажете молодым ребятам, мечтающим играть в большой футбол?

— Живите футболом, упорно тренируйтесь, работайте над собой. И, конечно, умейте терпеть: это одно из главных качеств профессионального футболиста. В моей карьере было много сложностей, и многие ещё впереди. Но когда становится совсем тяжело и кажется, что выхода нет, — я просто беру мяч и иду на поле.