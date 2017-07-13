Гончаренко: трансферы? Постоянно просматриваем игроков и ведём переговоры

Качать пресс. Готов ли ЦСКА вернуть себе чемпионство? В какой форме «армейцы» подходят к сезону?

Традиционная встреча с болельщиками ЦСКА на этот раз прошла без президента клуба Евгения Гинера. Обычно сам он не ездит на встречи по вопросам трансферов, но, возможно, на этот раз сделал исключение. Так что за Гинера на встрече на все вопросы болельщиков отвечал генеральный директор Роман Бабаев. Он пообещал, что в новом сезоне на стадион можно будет прийти с рюкзаками до 45 см, а также пообещал разобраться с ценовой политикой в буфетах, раз в неделю продлить работу касс арены до 21:00 и в течение полутора лет открыть интерактивный музей. Но главное — о трансферах: «Надеемся, что трансферы будут, работа ведётся. В нынешних условиях не просто найти футболиста, способного усилить команду за адекватные деньги. Если не удастся приобрести футболиста уровня Вагнера Лава, то пусть Фёдор Чалов показывает себя».

«В отличие от других, мы всегда вручаем медали в присутствии наших болельщиков», — так потроллил главных конкурентов директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксёнов. Серебряные медали игрокам и тренерам «армейского» клуба вручил президент РФПЛ Сергей Прядкин. Кстати, тренер «Халла» Леонид Слуцкий, который руководил «армейцами» до зимы, также получит свою медаль.



Клуб наградил и болельщиков, которые активнее всего поддерживали команду. В частности, подарки получили семеро фанатов, пробивших «золотой выезд». В ответ официальное сообщество фанатов ЦСКА вручило Виктору Гончаренко свою футболку, которую тренер сразу же надел.

На вопросы болельщиков футболисты и тренеры отвечали с юмором. Например, Василий Березуцкий пообещал встать в ворота, если Акинфеев заработает удаление, а Вернблум — устроить масштабное празднование, когда получит 100-ю красную карточку «армейцев» в РФПЛ. Но были и серьёзные обещания: Головин заверил, что не уйдёт из ЦСКА, пока не вернёт команде золото, а Витиньо заявил, что сделает всё возможное и станет лучшим бомбардиром РФПЛ.

После встречи с болельщиками главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко ответил на более серьёзные вопросы журналистов — о старте сезона, трансферах, травмах, лимите на легионеров и прогрессе Головина.



— Это моя первая подобная встреча, в других клубах, где я работал, не было такого масштаба. Здесь чувствуешь, что ЦСКА — большой клуб, и не только футбольный, но и хоккейный, баскетбольный. Сидят ветераны, приходят болельщики — сегодня было тысячи три, — и понимаешь, что спустя рукава работать просто невозможно. Колоссальное давление, но по-другому и быть не может!



— Как вам болельщики?

— Им нужно было задавать больше вопросов Васе — у него очень тонкий юмор. Понтус тоже шутник, но через переводчика общаться не то!

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— Почему не спели песню?

— Да не умею я петь! В команде знают: петь не умею, только орать могу.



— Какие ощущения испытываете после первой предсезонки с ЦСКА?

— Мы провели два сбора в хороших условиях в Австрии, отлично подготовились и подвели всех травмированных к сезону: и Марио Фернандеса, и Сергея Игнашевича, и Алана Дзагоева. Надеюсь, все их болячки прошли. Так что у нас все в строю!



— Скоро жеребьёвка Лиги чемпионов. Уже выбрали желаемого соперника?

— У меня было достаточно много квалификаций, и могу сказать одно: нельзя думать о сопернике вообще, очень важно правильно подойти к обоим матчам. Простых соперников в Лиге чемпионов не бывает.



— Сейчас команда к каким задачам готова?

— Заметьте, вы не спрашиваете, какое место мы рассчитываем занять. Болельщики от нас требуют только красивой игры и первого места. Конечно, и условия для этого у нас есть. Главное, что мы сохранили костяк команды и качественную молодёжь. Вы можете удивляться, что у нас нет приобретений. Но журналисты будут нас критиковать, будут трансферы или нет, ставим ли мы молодых футболистов в основу и так далее.

— То, что братья Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру в сборной, помогло им лучше подойти к сезону?

— Думаю, даже если бы они выступили на Кубке конфедераций, были бы готовы к сезону. Они профессионалы. Может, разве что, сохранили больше эмоций. Васин и Головин — молодые парни, для них игровая практика пойдёт в плюс. Хотя Витя не молодой уже, конечно.



— Каково состояние Игоря после неудачного турнира?

— Это вы считаете, что он неудачный. Моё дело — подготовить нашего капитана в хорошем эмоциональном состоянии. Игорь отдохнул, он свеж, бодр и готов к первому туру.



— Какие перспективы у молодых игроков ЦСКА?

— У меня сейчас нет понятия «молодой» футболист. Вопрос в том, готов игрок или нет. Так вот, молодые футболисты находятся в отличной физической форме, они поняли наши требования и готовы выйти как в основе, так и на замену. От молодёжи всегда тяжело добиться стабильности, но для этого у нас и есть опытный костяк, о котором я говорил.

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— Никита Чернов способен пробиться в старт?

— Молодёжи место в составе не гарантировано, они должны много работать, чтобы сдвинуть кого-то из наших аксакалов.



— Новичков ждёте?

— Пока окно открыто — да. Мы просматриваем многих футболистов и постоянно ведём переговоры, так что всё может быть.



— Головин пообещал остаться в ЦСКА, пока не выиграет золото.

— Считаю, молодому футболисту такой вопрос задавать нельзя, ведь не всё зависит от него. Если будет предложение, которое устроит и клуб, и игрока — «Челси», «Арсенал», любой топ-клуб, — нужно уходить. Мы же критикуем сейчас тот факт, что наши футболисты не играют в Европе.

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— Уже в субботу вы сыграете в первом туре РФПЛ против «Анжи».

— Первые туры — это очень важно, но после шести-семи матчей заглядывать в таблицу бессмысленно. Необходимо хорошо стартовать, чтобы задать правильный игровой тонус. Что касается «Анжи», то эта команда достаточно сильно изменилась, но мы проанализировали их игру и, думаю, знаем, как с ними играть.



— ЦСКА пошли навстречу и поменяли местами домашний и гостевой матчи с хабаровским СКА. Не будет ли сложнее лететь на Дальний восток после перерыва на сборные?

— Сложности будут в любом случае. Мы не можем перенести эту игру на весну, к сожалению.

— Что вы думаете об изменении лимита на легионеров?

— Это должно обсуждаться только во вторую очередь. Мы все должны быть озабочены тем, чтобы подготовить как можно больше качественных футболистов с российским паспортом. Например, чтобы наши игроки могли выступать в ведущих чемпионатах Европы, — как Головин, к которому есть интерес оттуда. А вот лимит — это вторичное явление. Думаю, сейчас формула «10+15» будет оптимальной.



— Серебряная медаль для вас — достижение?

— Любая медаль — достижение. Но теперь нужно готовиться к следующему сезону.



— Кстати, заметили, что все, кроме Игнашевича, свою медаль сняли?

— Она достаточно увесистая! Просто Серёжа сильнее многих, а вот плечи Головина не выдержали. Давит.



— Как часто общаетесь с Леонидом Слуцким?

— И у нас, и у него сейчас идут сборы, мы оба загружены. Но мы общаемся, пусть и не так часто, как раньше. Он интересуется, как дела у меня, а я — как строится работа в «Халле».



— Он не просил у вас футболистов?

— Это же слухи, я комментировать это не буду.