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Марио Фернандес и Игорь Акинфеев
Текст: «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Акинфеев: Марио, лучшим был ты! Главное — в обзоре дня

Руни забил красивый гол за «Эвертон», Акинфеев отдал приз лучшему игроку сезона Фернандесу, Кержаков завершил карьеру — главные события дня.
14 июля 2017, пятница. 00:00. Футбол

А. Кержаков назначен на должность координатора команд академии «Зенита»

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба. В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия — молодёжный состав — «Зенит»-2 — первая команда, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В составе «Зенита» Кержаков провёл 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

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Над ним стебались, но он всё равно остался непревзойдённым. Карьеру завершил лучший бомбардир в истории сборной России и «Зенита».

«Уфа» выкупила права на свои матчи в РФПЛ и передала их местному телеканалу

Все матчи «Уфы» в российской Премьер-Лиге в сезоне-2017/18 болельщики из Республики Башкортостан смогут увидеть в прямом эфире на телеканале БСТ.

«Уфа» стала первым клубом РФПЛ, который выкупил права на свои матчи и передал их местному общедоступному каналу", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Уфы».

Напомним, что в стартовом туре чемпионата «Уфа» 15 июля сыграет в Санкт-Петербурге с «Тосно». Начало встречи — в 17:30 мск.

Гол Руни с дальней дистанции помог «Эвертону» победить в товарищеском матче

«Эвертон» в рамках подготовки к новому сезону английской Премьер-лиги провёл товарищескую встречу с кенийским клубом «Гор Махиа». Встреча завершилась победой английской команды со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Киран Довелл и Уэйн Руни, который вернулся в родной ливерпульский клуб этим летом после 13 лет в «Манчестер Юнайтед». В своём первом матче после возвращения в «Эвертон» Руни точным ударом с дальней дистанции открыл счёт в этой встрече.

Акинфеев отдал награду лучшему игроку сезона в ЦСКА Марио Фернандесу

Болельщики ЦСКА выбрали голкипера и капитана Игоря Акинфеева лучшим игроком команды сезона-2016/17.

Во время торжественного вручения награды Акинфеев поблагодарил болельщиков, но отдал этот приз защитнику красно-синих Марио Фернандесу.

«Я благодарен за эту награду, но моё мнение, что лучшим в прошедшем сезоне был Марио Фернандес. Отдаю этот приз ему», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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«Барселона» объявила о соглашении с «Бенфикой» по трансферу Семеду

«Барселона» достигла договорённости с «Бенфикой» по трансферу защитника сборной Португалии Нелсона Семеду. Об этом сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.

14 июля 23-летний футболист, выступающий на позиции правого защитника, пройдёт медицинское обследование в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Бенфике» за Семеду € 30 млн, а клуб из Лиссабона хочет получить не менее €50 млн.

В 65 матчах за «Бенфику» Семеду забил три гола и сделал 12 голевых передач. За сборную Португалии провёл шесть матчей, участвовал в Кубке конфедераций — 2017.

Тотти подтвердил, что останется в «Роме» и займёт административную должность

Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти подтвердил информацию о том, что решил остаться в команде. Контракт 40-летнего футболиста истёк в конце прошлого месяца, а в ближайшее время Франческо займёт одну из административных должностей в римском клубе.

«Я ещё ничего не подписал и пока не занимаю административную должность в клубе, но скоро это сделаю», — приводит слова Тотти Mediaset Premium.

Ранее издание Corriere dello Sport сообщало, что Тотти будет связующим звеном между командой и руководством «Ромы».

Перед переходом в «Баварию» Хамес Родригес продлил контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес подписал новый контракт с «Королевским клубом», прежде чем покинуть команду. 11 июля колумбийский футболист на правах аренды перешёл в «Баварию» сроком на два года. Мюнхенцы могут выкупить контракт игрока за € 40 млн.

Marca сообщает, что до перехода в «Баварию» Хамес Родригес продлил контракт с «Реалом» до 2021 года. Мадридцы пошли на такой шаг, чтобы сохранить футболиста, если мюнхенцы решат не выкупать Хамеса. Прежний договор хавбека с «Реалом» терял юридическую силу летом 2019 года.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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