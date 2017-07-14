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Массимо Каррера
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

Трудное лето Карреры. Как «Спартак» подготовился к сезону

Впервые в жизни Каррера готовил команду к старту сезона полноправным главным тренером. Результаты этой работы начнём оценивать уже сегодня.
14 июля 2017, пятница. 10:00. Футбол

Не понимаю, почему народ так возбудило, а кого-то даже искренне возмутило пожелание Массимо Карреры сборной России – не выйти из группы на Кубке конфедераций. Нет, ну правда. Он что, гражданин РФ или штатный сотрудник РФС, чтобы страстно болеть за неё? Нет и ещё раз нет. А с точки зрения главного тренера «Спартака», широкое представительство клуба в национальной команде – скорее минус, чем плюс. Желание Карреры как можно быстрее получить своих людей обратно – естественно и понятно. Как топ-сотрудник клуба, он руководствуется клубными же интересами: потеря лидеров коллектива в разгар предсезонной подготовки им скорее противоречила, нежели соответствовала. Итальянец просто констатировал то, о чём другие коллеги деликатно умалчивают, только и всего.

Беспокойство Карреры легко объяснимо: впервые в жизни готовишь команду к сезону полноценным тренером – и на неопределённый срок теряешь, считай, половину стартового состава. Пятёрку российских игроков Массимо проводил в сборную, шестого, Зобнина, – в итальянскую клинику. На его месте и более матёрый спец заёрзал бы. Каррера в сложившейся ситуации ещё молодцом держался – после той самой, единственной реплики более к щекотливой теме сборной не возвращался. Не жаловался, не искал «отмазок» на будущее – молча работал с теми, кто есть. Тестировал молодняк, искал запасные варианты.

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Всех «кондиционных» «сборников» Каррера получил в своё распоряжение лишь 2 июля – за 12 дней до официального старта. На обкатку основы у тренера оставался один-единственный спарринг с хорватским середняком да какое-то количество двусторонок. Тут уже не до моделирования тактических новинок – игровые связи успеть бы восстановить.

Отсутствие основных исполнителей подвигло Карреру на смотр ближайшего резерва. Более трёх десятков игроков он задействовал на сборах, из которых в контрольных матчах не использовал лишь двоих – тёзок Максименко и Самедова. У одного Александра объективно немного шансов показать себя Премьер-Лиге в ближайшие месяцы, другой в дополнительных проверках не нуждается – его возможности тренеру и так прекрасно известны.

Постепенно круг претендентов на повышение сужался. Для Мамина, Кутина, Сокола, Леонтьева и Самбу первая «контрольная» в главной команде стала одновременно и последней (пока). Щербаков, Бакаев, Шанбиев, Самсонов и Нимели представленным шансом, по всей видимости, воспользовались успешнее – у каждого в активе от двух до трёх товарищеских матчей. Ещё одному воспитаннику клуба, Тимофееву, в полной мере проявить себя на сборах помешало повреждение, но он тоже — в обойме. Большинство этих парней наверняка увидим в заявке на Суперкубок. Не удивлюсь, если кто-то отправится на газон с первых минут – например Бакаев или Самсонов. Место Зобнина в основе остаётся «переходящим» и вполне может быть отдано кому-то из резервистов. У Карреры предубеждений на этот счёт, по-моему, нет. Кто лучше готов на данный момент, физически и ментально, тот и в приоритете.

Одна из немногих позиций, на которой эксперименты маловероятны, – вратарская. Ни четыре пропущенных на сборах мяча, ни два сухих тайма конкурента Селихова не поколебали веры Карреры в Реброва. Совокупность признаков прямо и косвенно указывает на то, что смены караула на последнем рубеже красно-белых не предвидится.

Если бы у тренера оставались сомнения на этот счёт, он: а) не стал бы включать Селихова в заявочный лист «Спартака-2»; б) разделил бы игровое время между претендентами в последнем спарринге лета; в) взял бы кого-то другого на пресс-конференцию перед игрой с «Локомотивом». Продление контракта вице-капитана до 2020 года – это уже свидетельство доверия со стороны клуба. Похоже, позиции Реброва в команде прочны как никогда. В чём-чём, а в непоследовательности Карреру не заподозришь. Он больше кого бы то ни было заинтересован в сохранении позитивного микроклимата в раздевалке, а Артём – один из тех, кто создавал и поддерживал его. При плюс-минус идентичных профессиональных характеристиках с конкурентом в его пользу говорит авторитет в команде. Селихову этот вес – не в прямом, фигуральном смысле – только предстоит набрать.

Самой уязвимой позицией «Спартака» представляется оборона. Если на краях с приобретением Петковича и выкупом Тигиева выбор заметно расширился (по два кандидата на место), то в центре вариативность, напротив, уменьшилась. После травмы Таски Каррера остался с тремя реальными кандидатами на две позиции – Кутеповым, Джикией и Боккетти. Есть, правда, ещё прогрессирующий Щербаков, но слабо верится, что главный спартаковец со старта сезона доверит ответственный участок парню с нулём матчей в РФПЛ за душой.

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Существует более простой и дорогой способ повысить обороноспособность команды, чем изнурительный тренинг, и он вам известен. Но здесь и сейчас рассчитывать на подкрепление со стороны «Спартаку» не приходится. Как минимум в двух первых дерби сезона – с «Локомотивом» в Суперкубке и «Динамо» в чемпионате – Каррера может рассчитывать лишь на имеющиеся ресурсы. Новобранцы если и подтянутся, то, по-видимому, ближе к Лиге чемпионов, и не на эфемерную перспективу, а сразу под основу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Александр Селихов Артём Ребров Массимо Каррера
Новости. Футбол
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