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Сравнение Никиты Медведева и Маринато Гилерме – цифры, статистика
Текст: Марк Бессонов
Фото: fclm.ru

Медведев vs Гилерме. Кто будет основным вратарём «Локомотива»

Юрию Сёмину предстоит сделать выбор, кто будет основным вратарём в новом сезоне. Попробуем предположить, каким будет решение.
14 июля 2017, пятница. 11:30. Футбол

Расклад

Есть традиционное понятие, что тот, кто займёт место в воротах на матч Суперкубка, и будет основным голкипером по ходу сезона. Да и вообще, как-то не принято выставлять резервный состав на такие игры. Пусть даже кто-то и считает их выставочными.

Этим летом «Локомотив» серьёзно укрепил вратарскую линию – вместо ветерана Ильи Абаева выписан Никита Медведев, признанный одним из главных открытий прошлого сезона. Однако, несмотря на рекордную сухую серию и всего 9 пропущенных мячей за сезон, далеко не факт, что молодой вратарь вытеснит из основы Гилерме. Русскому бразильцу определённо будет что предъявить самому серьёзному конкуренту в «Локо» за последние годы.

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Статистика

Если отталкиваться от сухих цифр, то тут преимущество на стороне Гилерме. Несмотря на то что Медведев пропустил всего 15 мячей за сезон и побил сухую серию Нигматуллина в чемпионате России, в показателях Гилерме он проигрывает.

* Использованы материалы Wyscout. «Сейвы» — количество отражённых опасных ударов за игру.

Видно, что Маринато совершает больше сейвов за матч, чаще играет на выходах и чаще вводит мяч в игру. Интересно, что, несмотря на низкую линию обороны «Ростова», предполагающую большее количество выходов вратаря для прерывания подач в штрафную, Медведев рискует нечасто и предпочитает оставаться на ленточке. Всё-таки главное преимущество Никиты – реакция, и выходы из ворот – не его конёк.

Интересна карта ввода мяча в игру. Видно, что Гилерме работает по более обширной зоне, иногда делает передачи даже из центра поля, в то время как Медведев больше прижат к своим воротам и ощутимо тяготеет к правой части штрафной. Однако важна даже не тепловая карта. При почти 22 вводах мяча за игру процент точных передач у Гилерме составляет 83%, в то время как у Медведева – 78%. И это при чуть более 18 попытках ввода за игру.

Реакция и умение играть в ближнем бою – те козыри, которые Медведев предъявил в прошлом сезоне.

В сравнении с Гилерме видно, что он реже пропускает мячи, пущенные по нижним углам, зато 24% голов залетели по центру ворот – это в первую очередь говорит о слабой игре Никиты на выходах, этот компонент определённо ему стоит подтянуть. Гилерме в свою очередь очень надёжно контролирует верхние углы – туда ему в прошлом сезоне не забивали. Примерно о том же говорит и карта сейвов.

Медведев не вытащил ни одного удара из девяток и львиную долю мячей забирает, находясь по центру ворот. В первую очередь это говорит о том, что оборона «Ростова» редко позволяла наносить опасные удары. Интересна цифра 23 в левом нижнем углу – там Медведев регулярно вылавливает мячи. А вот в противоположном углу – в разы меньше. Цифры Гилерме в этом отношении куда более ровные и сбалансированные.

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Мнение

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«Думаю, Медведев будет бороться с Коченковым и Лобанцевым за попадание в заявку на матчи. Он ещё не готов конкурировать с Гилерме на равных. Оборона «Ростова» не перешла в «Локомотив» вслед за Медведевым, поэтому у Никиты не будет такого бонуса. Я работал с Сёминым, давно наблюдаю за его работой. У него есть один основной вратарь, и есть запасной. Он не склонен к вратарской чехарде, потому будет играть Гилерме, он лучше играет на выходах, лучше вводит мяч в игру. Даже нет почвы для обсуждения смены основного вратаря».

Вывод

Вероятнее всего, воротах в матче Суперкубка и на старте чемпионата будет защищать Гилерме. Он более опытен, более сыгран с партнёрами, более уверен в себе. У Маринато есть большой опыт выступления в еврокубках, годы игры в РФПЛ, российский паспорт, в конце концов. Однако в любом случае будет интересно посмотреть, сможет ли переломить ситуацию один из самых талантливых молодых вратарей России и действительно ли висит проклятье над бердыевскими игроками, покинувшими тёплое гнездо, где им были созданы все условия для роста и прогресса. Этот сезон станет для Медведева и его визави Селихова той самой проверкой на прочность, которую предстоит пройти любому голкиперу. А самому Медведеву возможность доказать, что его скачок из ПФЛ в Лигу чемпионов – не просто стечение обстоятельств.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Маринато Гилерме Никита Медведев
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