Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги

В Ньоне прошла жеребьёвка третьих отборочных раундов ЛЧ и ЛЕ. ЦСКА сыграет с АЕК, «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников по ЛЕ

Указанное в трансляции время – московское

14:25. Наши команды узнали своих соперников в еврокубках. Жребий можно назвать благоприятным. Пожелаем удачи российским командам! Спасибо, что были с нами. Всего хорошего и удачи!

14:20. Завершилась жеребьёвка Лиги Европы. Вот итоги.

14:18. «Милан» сыграет с «Университатей» из Крайовы.

14:15. «Эвертон» в третьем отборочном раунде ЛЕ сыграет с победителем пары «Ружомберок» — «Бранн».

14:10. «Зенит» встретится с победителем пары «Тренчин» (Словакия) — «Бней Иегуда» (Израиль) (первый матч 1:1).

14:07. «Краснодар» сыграет с победителем пары «Слован» (Словакия) — «Люнгбю» (Дания) (первый матч 0:1).

14:00. Начинаем! Жеребьёвка начнётся совсем скоро.

13:50. На предварительном этапе «Зенит» попал в пятую группу вместе с «Брагой», «Марселем», «Фрайбургом», «Сьоном» и парой «Работнички» — «Динамо» (Минск).

13:40. В 14:00 нас ждёт жеребьёвка Лиги Европы. Своих соперников узнают «Краснодар» и «Зенит».

13:30. Итоги жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

13:25. АЕК стал соперником ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт в Греции, а ответный — в Москве.

13:20. «Стяуа» — «Виктория" (Пльзень)

«Ницца» — «Аякс»

«Динамо» (Киев) — «Янг Бойз»

АЕК — ЦСКА

«Брюгге» — «Истанбул Башакшехи»

13:15. «Хапоэль Беэр-Шева»/«Гонвед» — «Жальгирис»/«Лудогорец»



«Линфилд»/«Селтик» — «Дандолк»/«Русенборг»

«Вииторул» сыграет с победителем пары «АПОЕЛ»/«Дюделанж»

«Хибернианс»/«Зальцбург» — «Риека»/ТНС

«Партизан»/«Будучность» — «Олимпиакос»

«Карабах»/«Самтредия» — «Шериф»/«Кукес».

13:07. «Славия» (Прага) сыграет против победителя пары «БАТЭ» — «Алашкерт»

«Спартак» (Юрмала)/«Астана» — «Мариехамн»/«Легия»

«Зриньски»/«Марибор» — «Хабнарфьордюр»/«Викингур»

«Жилина»/«Копенгаген» — «Мальме»/«Вардар».

13:00. Начинаем! Сейчас идёт вступительная речь, жеребьёвка начнётся совсем скоро!

12:45. Помимо ЦСКА, в число сеяных команд попали: киевское «Динамо», «Аякс», «Виктория Пльзень» и «Брюгге».

12:30. Сегодня свой 38-й день рождения празднует защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Какой подарок ему преподнесёт жеребьёвка — узнаем совсем скоро!

12:20. В Ньоне уже всё готово к жеребьёвке. Осталось всего 40 минут!

12:10. ЦСКА будет в числе сеяных команд. Соперником «армейцев» третьем отборочном раунде станет одна из следующих команд: «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул Башакшехир» и АЕК.

12:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовые трансляции жеребьёвок топового и второго по значимости европейских футбольных турниров. Первой пройдёт жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором примет участие московский ЦСКА. Начало запланировано на 13:00 мск.



Как сообщается на официальном сайте УЕФА, по Пути чемпионов проследуют 17 победителей второго отборочного раунда (ответные матчи пройдут 18 и 19 июля) и чемпионы трёх ведущих ассоциаций, не получивших прямые путёвки в групповой этап (Чехия, Греция, Румыния).

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Начиная с третьего отборочного раунда вводится Путь представителей лиг, где сыграют серебряные призёры стран, занимающих в рейтинге места с седьмого по 15-е, а также третья команда из ассоциации, которая расположилась на шестой строчке (Франция). Пять команд с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА становятся сеяными.



Итак, сеяными становятся команды с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА (победители второго отборочного раунда в случае успеха перенимают их у своего сеяного соперника). Перед жеребьёвкой команды распределяются по двум корзинам, в результате чего сеяные получают в соперники несеяных. В ходе жеребьёвки обоих путей шары с сеяными клубами помещаются в одну чашу, с несеяными — в другую. Ведущий поочерёдно достаёт шары из обеих чаш, после чего помещает их в пустую чашу посередине и перемешивает. Команды, чьи названия будут вытянуты первыми, проводят первый матч дома. Первые матчи пройдут 25/26 июля, ответные — 1/2 августа.



В 14:00 мск стартует жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги Европы. Здесь от нашей страны участвуют «Зенит» и «Краснодар». Победитель Кубка России «Локомотив» попал в групповой этап напрямую.



В Лиге Европы в третьем отборочном раунде к 33 сильнейшим клубам предыдущей стадии присоединятся новые участники. Официальный сайт УЕФА поясняет, что команды в корзинах будут распределены согласно рейтингу. В случае победителей 33 пар второго отборочного раунда (ответные встречи пройдут 20 июля) в расчёт берётся наивысший коэффициент из присутствующих в паре. Так определяются 29 сеяных участников.



Перед жеребьёвкой участников разбивают группы, в которые попадает одинаковое количество сеяных и несеяных команд. Пары формируются из сеяных и несеяных команд одной группы. Первые матчи пройдут 27 июля, ответные — 3 августа.