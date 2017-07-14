Кто в «Спартаке» и «Локо» самый крутой и модный. Выбор Лопырёвой

Виктория Лопырёва поделилась своей версией самых крутых, симпатичных, модных игроков «Спартака» и «Локомотива» и дала прогноз на Суперкубок.

Сегодня вечером «Спартак» и «Локомотив» разыграют Суперкубок. Мы попросили посла чемпионата мира — 2018 очаровательную Викторию Лопыреву специально для «Чемпионата» выбрать самого крутого, симпатичного, модного и харизматичного игрока в каждой из этих команд.

Самый крутой

«Спартак» — Роман Зобнин



Рома стал главным открытием прошлого сезона. Мало кто может отыграть все матчи и одинаково хорошо смотреться на стольких позициях. Безумно жаль, что из-за травмы он не сыграет в Суперкубке. Но то, с каким спокойствием, даже мудростью Рома воспринял травму, показывает — у него есть стержень. Зобнин — крутой игрок и настоящий профессионал.

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«Локомотив» — Ари



Крутость на футбольном поле измеряется не количеством татуировок или размером зарплаты, а качеством игры. Ари в этом плане — лидер команды, он приносит результат. «Спартаку» он забивал 7 раз в 7 матчах и уже один раз за «Локо»! Уверена, забьёт он и в Суперкубке. Ари — позитивный парень. Мне нравится, когда футболист улыбается в жизни и остаётся агрессивным на поле.

Фото: РИА Новости

Симпа

(Виктория использовала это определение, когда выбирала самого симпатичного футболиста на Евро-2016. Например, Грациано Пелле.)

«Спартак» — Александр Самедов



Я очень хорошо отношусь к Саше, обожаю его семью. В его образе сочетаются мудрость и волевые качества. Не зря он был лидером в «Локомотиве» и стал им в «Спартаке». Ну а улыбка Саши очарует любую женщину.

«Локомотив» — Ведран Чорлука



Чорлука нравится моей тёте, с которой мы ходим на футбол. Я с ней полностью согласна, поэтому не могу обойти его стороной. Чарли — симпа!

Фото: РИА Новости

Самый модный

«Спартак» — Луис Адриано



Видела, как Луис Адриано одевается в жизни, у него очень хороший вкус. Ещё ему очень идёт, когда кепка — козырьком назад.

«Локомотив» — Дмитрий Тарасов



Главный модник в «Локо» бесспорно Тарасов. Мы не раз видели его оригинальные наряды, помним, сколько страз на его майках и обуви. Но в последнее время он стал выглядеть иначе. Перемены в личной жизни, что ли, повлияли;)

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Самый харизматичный

«Спартак» — Георгий Джикия



Харизма Георгия — в его самобытности. Ещё пару сезонов назад он играл в подвале российского футбола, а сейчас — главный центральный защитник России. При этом Джикия остаётся простым «парнем с нашего двора» с отличным чувством юмора. Слышала даже, что иногда он играет на «коробке».

«Локомотив» — Виталий Денисов



Виталий — один из немногих игроков «Локо», кого я знаю лично. Когда он пришёл ко мне на программу «Футбольная кухня», я была поражена: не думала, что футболист может быть таким воспитанным, да ещё и так хорошо готовить. Для меня в номинации «Харизма» среди игроков «Локо» он явный победитель.

Прогноз на исход Суперкубка

Думаю, что Ари забьёт, но «Спартак», скорее всего, выиграет, а там посмотрим. Хочу увидеть в пятницу вечером красивый, благородный и бескомпромиссный футбол. Ведь мы любим эту игру за непредсказуемый результат и накал страстей. Ребятам пожелаю не травмировать других и не травмироваться самим, здоровье — это самое главное. Подарите нам праздник, и фанаты ответят вам своими эмоциями.



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