Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Виктория Лопырёва
Текст: Иван Карпов
Фото: РИА Новости

Кто в «Спартаке» и «Локо» самый крутой и модный. Выбор Лопырёвой

Виктория Лопырёва поделилась своей версией самых крутых, симпатичных, модных игроков «Спартака» и «Локомотива» и дала прогноз на Суперкубок.
14 июля 2017, пятница. 13:00. Футбол

Сегодня вечером «Спартак» и «Локомотив» разыграют Суперкубок. Мы попросили посла чемпионата мира — 2018 очаровательную Викторию Лопыреву специально для «Чемпионата» выбрать самого крутого, симпатичного, модного и харизматичного игрока в каждой из этих команд.

Самый крутой

«Спартак» — Роман Зобнин

Рома стал главным открытием прошлого сезона. Мало кто может отыграть все матчи и одинаково хорошо смотреться на стольких позициях. Безумно жаль, что из-за травмы он не сыграет в Суперкубке. Но то, с каким спокойствием, даже мудростью Рома воспринял травму, показывает — у него есть стержень. Зобнин — крутой игрок и настоящий профессионал.

Зобнин: Черчесов раздал всем спартаковцам по маленькой шоколадке
Полузащитник Роман Зобнин стал гостем редакции «Чемпионата» и раскрыл секреты чемпионского успеха «Спартака».

«Локомотив» — Ари

Крутость на футбольном поле измеряется не количеством татуировок или размером зарплаты, а качеством игры. Ари в этом плане — лидер команды, он приносит результат. «Спартаку» он забивал 7 раз в 7 матчах и уже один раз за «Локо»! Уверена, забьёт он и в Суперкубке. Ари — позитивный парень. Мне нравится, когда футболист улыбается в жизни и остаётся агрессивным на поле.

Фото: РИА Новости

Симпа

(Виктория использовала это определение, когда выбирала самого симпатичного футболиста на Евро-2016. Например, Грациано Пелле.)

«Спартак» — Александр Самедов

Я очень хорошо отношусь к Саше, обожаю его семью. В его образе сочетаются мудрость и волевые качества. Не зря он был лидером в «Локомотиве» и стал им в «Спартаке». Ну а улыбка Саши очарует любую женщину.

«Локомотив» — Ведран Чорлука

Чорлука нравится моей тёте, с которой мы ходим на футбол. Я с ней полностью согласна, поэтому не могу обойти его стороной. Чарли — симпа!

Фото: РИА Новости

Самый модный

«Спартак» — Луис Адриано

Видела, как Луис Адриано одевается в жизни, у него очень хороший вкус. Ещё ему очень идёт, когда кепка — козырьком назад.

«Локомотив» — Дмитрий Тарасов

Главный модник в «Локо» бесспорно Тарасов. Мы не раз видели его оригинальные наряды, помним, сколько страз на его майках и обуви. Но в последнее время он стал выглядеть иначе. Перемены в личной жизни, что ли, повлияли;)

И. Денисов: «Спартак» неплохо попраздновал, судя по тому, что я видел
Воспоминания Юрия Сёмина о Суперкубках и капитанская повязка Игоря Денисова. Пресс-конференция «Локомотива» перед матчем со «Спартаком».

Самый харизматичный

«Спартак» — Георгий Джикия

Харизма Георгия — в его самобытности. Ещё пару сезонов назад он играл в подвале российского футбола, а сейчас — главный центральный защитник России. При этом Джикия остаётся простым «парнем с нашего двора» с отличным чувством юмора. Слышала даже, что иногда он играет на «коробке».

«Локомотив» — Виталий Денисов

Виталий — один из немногих игроков «Локо», кого я знаю лично. Когда он пришёл ко мне на программу «Футбольная кухня», я была поражена: не думала, что футболист может быть таким воспитанным, да ещё и так хорошо готовить. Для меня в номинации «Харизма» среди игроков «Локо» он явный победитель.

Прогноз на исход Суперкубка

Думаю, что Ари забьёт, но «Спартак», скорее всего, выиграет, а там посмотрим. Хочу увидеть в пятницу вечером красивый, благородный и бескомпромиссный футбол. Ведь мы любим эту игру за непредсказуемый результат и накал страстей. Ребятам пожелаю не травмировать других и не травмироваться самим, здоровье — это самое главное. Подарите нам праздник, и фанаты ответят вам своими эмоциями.

Другие материалы в преддверии Суперкубка, которые стоит прочитать:

Вагоны-купе, супертабло и «живой кикер». Гид по Суперкубку России
Стадион в Черкизово примет игру за Суперкубок обновлённым. Рассказываем всё, что нужно знать об организации матча.
48 часов без сна. Кто готовил поле «Локомотива» к Суперкубку
Готов ли стадион «Локомотив» к Суперкубку, где было лучшее поле на КК и как вырастить отличный газон – в интервью с лучшим агрономом России.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 131
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак
Новости. Футбол
14 июля 2017, пятница
15:28 Гончаренко: греческие болельщики устраивают ад для приезжающих команд
15:23 Защитник «Ювентуса» Бонуччи прибыл в офис «Милана»
15:18 Луис Адриано: основными соперниками «Спартака» будут «Зенит», ЦСКА и «Локомотив»
15:09 О. Шишкин: ЦСКА повезло с жеребьёвкой, должны проходить АЕК
14:58 «Барселона» официально объявила о возвращении Деулофеу
14:58 Пейчинович: больше всего «Локомотиву» нужно опасаться Промеса
14:48 «Хоффенхайм» объявил о переходе Гнабри из «Баварии» на правах аренды
14:46 «Уфа» не может вылететь в Санкт-Петербург на матч с «Тосно»
14:42 Созин: что означает «удачная жеребьёвка»? С АЕК будет нешуточная битва
14:35 Результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги Европы
14:34 Маноло Хименес: АЕК не боится ЦСКА
14:26 Экс-защитник «Динамо» Дьяков перешёл в «Сивасспор»
14:17 Бабаев: АЕК возглавляет очень именитый специалист, это серьёзный соперник
14:16 «Зенит» в 3-м раунде ЛЕ сыграет с сильнейшим в паре «Тренчин» — «Бней-Йегуда»
14:09 «Краснодар» в 3-м раунде ЛЕ сыграет с победителем пары «Слован» — «Люнгбю»
14:04 Голкипер «Халл Сити» Маршалл получил травму и пропустит шесть недель
13:48 Первый канал покажет матч за Суперкубок России в YouTube в формате 360 градусов
13:34 Результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
13:19 ЦСКА в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с греческим клубом АЕК
13:01 «Вест Хэм» больше не заинтересован в покупке Жиру
12:58 «Уфа» обыграла «Тосно» в первом матче нового сезона молодёжного первенства
12:55 Агент: «Кубань» не закрыла долг перед Армашом, там сидят замороженные люди
12:55 Лопырёва выбрала самого крутого и модного игрока в «Спартаке» и «Локомотиве»
12:51 Дель Боске: у Себальоса есть всё необходимое, чтобы играть в «Реале»
12:42 Власти Краснодарского края создали компанию для эксплуатации арены «Фишт» в Сочи
12:29 Экс-игрок ЦСКА Хонда подписал контракт с «Пачукой»
11:47 «Боруссия» Д объявила о продлении контракта с Кагавой до 2020 года
11:45 Бердыев: Полоз и Ерохин хотели перейти именно в «Рубин»
11:45 Бердыев: у сборной России есть прогресс, команда сплотилась и уже неравнодушна
11:41 Бердыев: назначение в «Спартак» не состоялось по моей вине
11:31 Шатов: Манчини дал понять, что рассчитывает на меня, мне этого достаточно
11:12 «Реал» достиг договорённости с «Бетисом» о переходе Себальоса
10:57 «Рубин» отправил в дубль полузащитника Ахметова
10:53 Тьягу Мендеш вошёл в тренерский штаб «Атлетико»
10:47 Витоло: я обязан «Севилье» всем, понимаю их злость, но это футбол
10:38 «Лестер» требует у «Ромы» € 55 млн за Мареза
10:10 Уилшир может перейти из «Арсенала» в «Сампдорию»
10:09 Два клуба из Лос-Анджелеса заинтересованы в услугах Ибрагимовича
09:51 Ф. Погба выбыл из строя на 3-4 месяца
09:47 Губернатор Хабаровского края лично проверил готовность арены в Хабаровске
09:34 Прокуратура начала расследование в отношении «Бастии»
09:26 Полузащитник «Аякса» Нури, вероятно, никогда не сможет говорить и ходить
09:23 Ари: очень люблю завоёвывать трофеи, дополнительно настраиваться мне не нужно
09:13 Гершкович: в РФС поспешили с отменой налога на иностранных тренеров
09:00 «Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто фаворит Суперкубка России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017