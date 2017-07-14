АЕК, но не тот. Главное о соперниках ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»

Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги В Ньоне прошла жеребьёвка третьих отборочных раундов ЛЧ и ЛЕ. ЦСКА сыграет с АЕК, «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников по ЛЕ

Новый сезон в Лиге чемпионов и Лиге Европы постепенно раскручивается. В дело вступают российские клубы. Сегодня ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» узнали своих первых соперников в стартовавшем евросезоне.

ЦСКА — АЕК

Спартаковские болельщики долго вздрагивали при слове АЕК. Вот и «армейцам» досталась команда с таким названием – только из Греции.

Греческая экономика в упадке, об этом не говорит только ленивый. Но мы вынуждены вновь вспомнить о ней, ведь в тяжёлый период и футбол не на высшем уровне. Вот и Евро-2016 прошёл без греческой команды. А на клубном уровне только «Олимпиакос» позволяет себе содержать качественный состав.

Клуб из Пирея никому не доверяет чемпионское звание в последние годы. А вот АЕК при скудных ресурсах сумел пробиться в квалификацию Лиги чемпионов, заняв четвёртое место в регулярном чемпионате. В Греции, как в Бельгии и Нидерландах, действует плей-офф за еврокубковые позиции. Клуб из Афин победил в этой рубке, сумев подвинуть ПАОК и соседей из «Панатинаикоса». Кстати, стоит заметить, что именитый клуб в 2013 году покидал высший дивизион чемпионата Греции. Вернулся он только в сезоне-2015/16.



Что касается качества состава, то оно посредственное даже на уровне РФПЛ. Есть сомнения, что АЕК отобрался бы в десятку в отечественной лиге. Интересно, что летом команду пополнил Марко Ливайя, который некоторое время старательно полировал скамейку казанского «Рубина». А самая интересная фигура в составе греков — бывший форвард сборной Португалии Угу Алмейда, вот только ветеран далеко не всегда пробивается в основу. Виной тому Томаш Пекхарт, который забил 9 мячей в прошлом сезоне в Греции. Ранее чех выступал в Германии, где за счёт роста был на хорошем счету. Но сейчас в бомбардирской гонке греческой Суперлиги он отстал аж на 13 мячей от шведского ветерана Маркуса Берга из «Панатинаикоса».

Самая интересная фигура в составе греков — бывший форвард сборной Португалии Угу Алмейда.

Возглавляет команду Маноло Хименес. Испанец какое-то время перехватывал тренерский мостик в «Севилье», было это почти 10 лет назад. Но, пожалуй, он был самым неизвестным тренером андалусийцев за этот срок. Это и понятно. В 2007 году его подняли из второй команды, тогда он пришёл на замену Хуанде Рамосу, который творил чудеса на юге Испании. За последние семь лет Хименес работал в том же АЕК, был в «Сарагосе», летал в Катар, а теперь снова вернулся в Грецию.



Сербский талант Урош Чосич, которому в своё время Евгений Гинер пророчил будущее Неманьи Видича, буквально две недели назад заключил контракт с АЕК. Защитник попытается напомнить своему бывшему клубу, что зря ему не дали реальный шанс в Москве.

Нельзя сказать, что ЦСКА повезло, ведь «армейцам» могли достаться и более простые соперники из предыдущих раундов квалификации. АЕК же стартует с третьей стадии, но эта команда абсолютно по плечу красно-синим, которые не спешат с покупками. Более того, такого оппонента москвичам нельзя не проходить.

Гончаренко: трансферы? Постоянно просматриваем игроков и ведём переговоры После встречи с болельщиками главный тренер ЦСКА рассказал о выздоровлении Дзагоева, задачах на сезон и лимите на легионеров.

Переходим к турниру рангом ниже.

Возглавляет АЕК Маноло Хименес. Испанец какое-то время перехватывал тренерский мостик в «Севилье».

«Краснодар» — «Слован»/«Лонгбю»

Многие могли бы подумать, что «быкам» предстоит встреча с одним из словацких флагманов, но не так всё просто. Третья команда прошлого сезона в Дании выиграла гостевую встречу в Братиславе — 1:0. И теперь именно «Лонгбю» фаворит в борьбе за право сыграть на одном из лучших стадионов Европы.



Датская сборная и клубный футбол в этой стране всегда находились на максимальном отдалении. Несмотря на спад главной команды страны, клубы по-прежнему рассчитывают лишь на собственный энтузиазм и выстрел молодёжи. Имена и фамилии игроков и тренерского штаба «Лонгбю» вряд ли что-то вразумительное расскажут российскому болельщику. Любопытный факт: трансферная цена Фёдор Смолова, лидер атак «Краснодара», практически в два раза выше стоимости всего состава датских скромняг — 13,5 млн евро против 7,3 млн евро.

«Зенит» — «Тренчин»/«Бней-Йегуда»

Обновлённому «Зениту» грозит поездка в жаркий Израиль. Учитывая погоду этим летом в западной части России, петербуржцы могут попасть в почти что отпускную атмосферу. Правда, «Бней-Йегуда» ещё не обеспечил себе знакомство с суперсовременной ареной «Санкт-Петербург». Первый матч израильтяне сыграли вничью со словацким «Тренчином» — 1:1. Осталось закрепить успех в домашней обстановке.



«Бней-Йегуда», мягко говоря, не относится к грандам израильского чемпионата. Борьба за выживание — его удел. Но никто же не отменял сенсационную победу в Кубке страны. Вот такой сюрприз и случился в мае, когда в серии пенальти «Бней-Йегуда» победила «Маккаби» из Тель-Авива. Конечно, европейская публика ждала встречи скромных израильтян с «Уралом», но команде Тарханова не хватило самой малости.



К счастью для «Зенита», имена игроков старта израильского аутсайдера никому ничего занимательного не расскажут. Зато сами парни из «Бней-Йегуды» могут удивиться, узнав, что некоторые из игроков петербургского клуба получают в год больше, чем стоит весь состав победителя Кубка Израиля (4,5 млн евро).

«Бней-Йегуда», мягко говоря, не относится к грандам израильского чемпионата. Борьба за выживание — его удел.

«Тренчин» заранее не списываем со счетов, но в его перспективы не верят букмекеры. Сложно идти против профи. Но отметим, что словацкий клуб стал лишь 4-м по итогам минувшего сезона, а годом ранее праздновал чемпионство. Но нестабильность финансовой ситуации на нём сказалась. Тому виной неудача во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, где словаков поджидал вылет при общём счёте 6:6 в противостоянии с «Олимпией» из Любляны.