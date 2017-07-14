Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
АЕК
Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

АЕК, но не тот. Главное о соперниках ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»

В Лиге чемпионов ЦСКА достался греческий АЕК, в Лиге Европы «Зениту» и «Краснодару» достались участники ранней стадии квалификации.
14 июля 2017, пятница. 15:00. Футбол
Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги
В Ньоне прошла жеребьёвка третьих отборочных раундов ЛЧ и ЛЕ. ЦСКА сыграет с АЕК, «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников по ЛЕ

Новый сезон в Лиге чемпионов и Лиге Европы постепенно раскручивается. В дело вступают российские клубы. Сегодня ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» узнали своих первых соперников в стартовавшем евросезоне.

ЦСКА — АЕК

Спартаковские болельщики долго вздрагивали при слове АЕК. Вот и «армейцам» досталась команда с таким названием – только из Греции.

Греческая экономика в упадке, об этом не говорит только ленивый. Но мы вынуждены вновь вспомнить о ней, ведь в тяжёлый период и футбол не на высшем уровне. Вот и Евро-2016 прошёл без греческой команды. А на клубном уровне только «Олимпиакос» позволяет себе содержать качественный состав.

Клуб из Пирея никому не доверяет чемпионское звание в последние годы. А вот АЕК при скудных ресурсах сумел пробиться в квалификацию Лиги чемпионов, заняв четвёртое место в регулярном чемпионате. В Греции, как в Бельгии и Нидерландах, действует плей-офф за еврокубковые позиции. Клуб из Афин победил в этой рубке, сумев подвинуть ПАОК и соседей из «Панатинаикоса». Кстати, стоит заметить, что именитый клуб в 2013 году покидал высший дивизион чемпионата Греции. Вернулся он только в сезоне-2015/16.

Что касается качества состава, то оно посредственное даже на уровне РФПЛ. Есть сомнения, что АЕК отобрался бы в десятку в отечественной лиге. Интересно, что летом команду пополнил Марко Ливайя, который некоторое время старательно полировал скамейку казанского «Рубина». А самая интересная фигура в составе греков — бывший форвард сборной Португалии Угу Алмейда, вот только ветеран далеко не всегда пробивается в основу. Виной тому Томаш Пекхарт, который забил 9 мячей в прошлом сезоне в Греции. Ранее чех выступал в Германии, где за счёт роста был на хорошем счету. Но сейчас в бомбардирской гонке греческой Суперлиги он отстал аж на 13 мячей от шведского ветерана Маркуса Берга из «Панатинаикоса».

Самая интересная фигура в составе греков — бывший форвард сборной Португалии Угу Алмейда.

Возглавляет команду Маноло Хименес. Испанец какое-то время перехватывал тренерский мостик в «Севилье», было это почти 10 лет назад. Но, пожалуй, он был самым неизвестным тренером андалусийцев за этот срок. Это и понятно. В 2007 году его подняли из второй команды, тогда он пришёл на замену Хуанде Рамосу, который творил чудеса на юге Испании. За последние семь лет Хименес работал в том же АЕК, был в «Сарагосе», летал в Катар, а теперь снова вернулся в Грецию.

Сербский талант Урош Чосич, которому в своё время Евгений Гинер пророчил будущее Неманьи Видича, буквально две недели назад заключил контракт с АЕК. Защитник попытается напомнить своему бывшему клубу, что зря ему не дали реальный шанс в Москве.

Нельзя сказать, что ЦСКА повезло, ведь «армейцам» могли достаться и более простые соперники из предыдущих раундов квалификации. АЕК же стартует с третьей стадии, но эта команда абсолютно по плечу красно-синим, которые не спешат с покупками. Более того, такого оппонента москвичам нельзя не проходить.

Гончаренко: трансферы? Постоянно просматриваем игроков и ведём переговоры
После встречи с болельщиками главный тренер ЦСКА рассказал о выздоровлении Дзагоева, задачах на сезон и лимите на легионеров.

Переходим к турниру рангом ниже.

Возглавляет АЕК Маноло Хименес. Испанец какое-то время перехватывал тренерский мостик в «Севилье».

«Краснодар» — «Слован»/«Лонгбю»

Многие могли бы подумать, что «быкам» предстоит встреча с одним из словацких флагманов, но не так всё просто. Третья команда прошлого сезона в Дании выиграла гостевую встречу в Братиславе — 1:0. И теперь именно «Лонгбю» фаворит в борьбе за право сыграть на одном из лучших стадионов Европы.

Датская сборная и клубный футбол в этой стране всегда находились на максимальном отдалении. Несмотря на спад главной команды страны, клубы по-прежнему рассчитывают лишь на собственный энтузиазм и выстрел молодёжи. Имена и фамилии игроков и тренерского штаба «Лонгбю» вряд ли что-то вразумительное расскажут российскому болельщику. Любопытный факт: трансферная цена Фёдор Смолова, лидер атак «Краснодара», практически в два раза выше стоимости всего состава датских скромняг — 13,5 млн евро против 7,3 млн евро.

«Зенит» — «Тренчин»/«Бней-Йегуда»

Обновлённому «Зениту» грозит поездка в жаркий Израиль. Учитывая погоду этим летом в западной части России, петербуржцы могут попасть в почти что отпускную атмосферу. Правда, «Бней-Йегуда» ещё не обеспечил себе знакомство с суперсовременной ареной «Санкт-Петербург». Первый матч израильтяне сыграли вничью со словацким «Тренчином» — 1:1. Осталось закрепить успех в домашней обстановке.

«Бней-Йегуда», мягко говоря, не относится к грандам израильского чемпионата. Борьба за выживание — его удел. Но никто же не отменял сенсационную победу в Кубке страны. Вот такой сюрприз и случился в мае, когда в серии пенальти «Бней-Йегуда» победила «Маккаби» из Тель-Авива. Конечно, европейская публика ждала встречи скромных израильтян с «Уралом», но команде Тарханова не хватило самой малости.

К счастью для «Зенита», имена игроков старта израильского аутсайдера никому ничего занимательного не расскажут. Зато сами парни из «Бней-Йегуды» могут удивиться, узнав, что некоторые из игроков петербургского клуба получают в год больше, чем стоит весь состав победителя Кубка Израиля (4,5 млн евро).

«Бней-Йегуда», мягко говоря, не относится к грандам израильского чемпионата. Борьба за выживание — его удел.

«Тренчин» заранее не списываем со счетов, но в его перспективы не верят букмекеры. Сложно идти против профи. Но отметим, что словацкий клуб стал лишь 4-м по итогам минувшего сезона, а годом ранее праздновал чемпионство. Но нестабильность финансовой ситуации на нём сказалась. Тому виной неудача во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, где словаков поджидал вылет при общём счёте 6:6 в противостоянии с «Олимпией» из Любляны.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 18
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Краснодар
Новости. Футбол
14 июля 2017, пятница
15:28 Гончаренко: греческие болельщики устраивают ад для приезжающих команд
15:23 Защитник «Ювентуса» Бонуччи прибыл в офис «Милана»
15:18 Луис Адриано: основными соперниками «Спартака» будут «Зенит», ЦСКА и «Локомотив»
15:09 О. Шишкин: ЦСКА повезло с жеребьёвкой, должны проходить АЕК
14:58 «Барселона» официально объявила о возвращении Деулофеу
14:58 Пейчинович: больше всего «Локомотиву» нужно опасаться Промеса
14:48 «Хоффенхайм» объявил о переходе Гнабри из «Баварии» на правах аренды
14:46 «Уфа» не может вылететь в Санкт-Петербург на матч с «Тосно»
14:42 Созин: что означает «удачная жеребьёвка»? С АЕК будет нешуточная битва
14:35 Результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги Европы
14:34 Маноло Хименес: АЕК не боится ЦСКА
14:26 Экс-защитник «Динамо» Дьяков перешёл в «Сивасспор»
14:17 Бабаев: АЕК возглавляет очень именитый специалист, это серьёзный соперник
14:16 «Зенит» в 3-м раунде ЛЕ сыграет с сильнейшим в паре «Тренчин» — «Бней-Йегуда»
14:09 «Краснодар» в 3-м раунде ЛЕ сыграет с победителем пары «Слован» — «Люнгбю»
14:04 Голкипер «Халл Сити» Маршалл получил травму и пропустит шесть недель
13:48 Первый канал покажет матч за Суперкубок России в YouTube в формате 360 градусов
13:34 Результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
13:19 ЦСКА в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с греческим клубом АЕК
13:01 «Вест Хэм» больше не заинтересован в покупке Жиру
12:58 «Уфа» обыграла «Тосно» в первом матче нового сезона молодёжного первенства
12:55 Агент: «Кубань» не закрыла долг перед Армашом, там сидят замороженные люди
12:55 Лопырёва выбрала самого крутого и модного игрока в «Спартаке» и «Локомотиве»
12:51 Дель Боске: у Себальоса есть всё необходимое, чтобы играть в «Реале»
12:42 Власти Краснодарского края создали компанию для эксплуатации арены «Фишт» в Сочи
12:29 Экс-игрок ЦСКА Хонда подписал контракт с «Пачукой»
11:47 «Боруссия» Д объявила о продлении контракта с Кагавой до 2020 года
11:45 Бердыев: Полоз и Ерохин хотели перейти именно в «Рубин»
11:45 Бердыев: у сборной России есть прогресс, команда сплотилась и уже неравнодушна
11:41 Бердыев: назначение в «Спартак» не состоялось по моей вине
11:31 Шатов: Манчини дал понять, что рассчитывает на меня, мне этого достаточно
11:12 «Реал» достиг договорённости с «Бетисом» о переходе Себальоса
10:57 «Рубин» отправил в дубль полузащитника Ахметова
10:53 Тьягу Мендеш вошёл в тренерский штаб «Атлетико»
10:47 Витоло: я обязан «Севилье» всем, понимаю их злость, но это футбол
10:38 «Лестер» требует у «Ромы» € 55 млн за Мареза
10:10 Уилшир может перейти из «Арсенала» в «Сампдорию»
10:09 Два клуба из Лос-Анджелеса заинтересованы в услугах Ибрагимовича
09:51 Ф. Погба выбыл из строя на 3-4 месяца
09:47 Губернатор Хабаровского края лично проверил готовность арены в Хабаровске
09:34 Прокуратура начала расследование в отношении «Бастии»
09:26 Полузащитник «Аякса» Нури, вероятно, никогда не сможет говорить и ходить
09:23 Ари: очень люблю завоёвывать трофеи, дополнительно настраиваться мне не нужно
09:13 Гершкович: в РФС поспешили с отменой налога на иностранных тренеров
09:00 «Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто фаворит Суперкубка России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017