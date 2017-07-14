Вы все пожалеете. Что скрыто в трансфере лучшего защитника мира

Леонардо Бонуччи вот-вот сменит «Ювентус» на «Милан», и пока ситуация такова, что от трансфера могут проиграть вообще все.

Серхио Рамос получил профессиональную лицензию спасателя, но так и не научился хранить хладнокровие в защите, когда того требует ситуация и соперник. Игру Жерара Пике временами можно охарактеризовать девятью плачущими от смеха смайликами – он сам любит так комментировать чужие ошибки. Крутость и совокупность умений Матса Хуммельса остаются за кадром (защитников «Баварии» по игре в Бундеслиге оценивать не очень получается). Тоби Алдервейрелд? Спасибо, если вы тоже вносите его в списки лучших защитников мира. Но в последние годы образцом зарекомендовал себя Леонардо Бонуччи. Шикарный страховщик, отлично читающий игру. Невероятный глубинный плеймейкер. Защитник, способный выполнить точный пас на любую дистанцию. Мечта Хосепа Гвардиолы. Самый ценный деф мира.

И тут такой взрыв. Агент Бонуччи за пару дней без лишнего шума пристраивает его в «Милан», сорящий деньгами, а россонери выкупают Лео за крошечные для защитника его уровня 40 млн евро. Всё это пока не оформлено документально, но итальянским топ-инсайдерам вроде Джанлуки Ди Марцио можно верить – вот-вот ждите официальных новостей.

На форумах тиффози «Ювентуса» выдвигают такую теорию: уход Бонуччи – следствие раскола в раздевалке, случившегося в перерыве финала Лиги чемпионов. Якобы Дани Алвес напал с критикой на Дибалу, Бонуччи его защитил, Барцальи попросил Лео заткнуться, тот взбесился и полез в драку… Заодно припомнили весеннюю историю, когда Бонуччи вступил в перепалку с Максом Аллегри, а потом был исключён из заявки на матч с «Порту». В таком инсайде хватает вопросов, но очевидно, что конфликт – главное, что движет желанием «Ювентуса» и Бонуччи поскорее порвать отношения.

Беда только в том, что для каждого участника сделки трансфер может стать ошибкой. Даже для шикарно сработавшего «Милана».

Почему может пожалеть «Ювентус»

Поведение верхушки бьянконери в конфликтных ситуациях уже заложено на генетическом уровне – рвать и не жалеть. Тренерам «Ювентуса» стандартно отводится срок максимум в три года, лишний сезон с 1980-х был единичным и провальным исключением (посмотрим, сломает ли систему Аллегри). Если что-то раздражает, как Антонио Конте – пассивная трансферная политика, никто не держит. «Ювентус» удивительно легко расстаётся с лидерами, и это не только «фишка» Маротты, клевавшего на удочку Райолы и продававшего важнейшего для команды Артуро Видаля ради «ухода от репутационных рисков». Лучано Моджи продавал Роберто Баджо, Зинедина Зидана, Филиппо Индзаги, Эдгара Давидса – за такую трансферную политику в наше время бы уже давно сожрали и повесили.

На форумах тиффози «Ювентуса» выдвигают такую теорию: уход Бонуччи – следствие раскола в раздевалке, случившегося в перерыве финала Лиги чемпионов.

Руководство «Ювентуса» уверено, что любого игрока или тренера, вступающего в конфликт (и даже не обязательно с кем-то из клуба – смотри историю Видаля), можно отпустить и заменить. Точка зрения, бесперебойно работавшая в последние годы, но на самом деле сбитая уже в июне – в день финала Лиги чемпионов.

Откуда в Артуро Видале столько агрессии История одной из главных звёзд Кубка конфедераций, у которой было тяжёлое детство.

Вспомните: «Ювентус» проиграл «Реалу» там, где два года назад его съел и выплюнул. В середине поля. С Полем Погба и Артуро Видалем. Игроками, с которыми «старая синьора» безропотно рассталась. Гений передач в центре остался (Пьянич = Пирло), а других гениев – способных выжигать центр и невероятно сильных в позиционной игре – не оказалось. Что было бы с Погба и Видалем? Другая схема, другой центр, гораздо более крепкий. И, возможно, другой результат.

Поведение «Ювентуса» на рынке – это, во-первых, не поведение европейского топ-клуба. Такой клуб должен не только поражать всю Италию громадными деньгами, но и диктовать условия другим грандам, тогда как Джузеппе Маротта смотрит на «Баварию», «МЮ» и им подобных снизу вверх. Во-вторых, это болезненное ослабление команды. Вообще не пытаясь удерживать своих ведущих игроков, «Ювентус» за одно трансферное окно уже потерял Бонуччи, Дани Алвеса и может потерять Алекса Сандро – тогда защиту придётся перекраивать заново. А заодно заботиться о смене Кьеллини и Барцальи, которым на двоих 68 лет.

Если «Ювентус» не перестанет относиться к своим звёздам как к товару на полке, следующим уйдёт Пауло Дибала. А вместе с ним – иллюзии на победу в Лиге чемпионов. С таким поведением на рынке можно продолжать выигрывать итальянские турниры, ставшие для «Юве» местечковыми, но про ушастый кубок забыть изначально.

Если «Ювентус» не перестанет относиться к своим звёздам как к товару на полке, следующим уйдёт Пауло Дибала.

Почему может пожалеть «Милан»

С имиджевой и финансовой точки зрения «Милан» сработал идеально. Во-первых, 40 млн евро в рамках современного футбола – копейки за такого защитника (Джона Стоунса брали в «Манчестер Сити» примерно за 56). Во-вторых, покупка Бонуччи – лишнее доказательство от новых китайских владельцев, к которым все (я тоже) относились настороженно: амбиций вагон, готовы вливать денег столько, сколько понадобится, и готовы брать звёзд. После трансфера Бонуччи купить игрока схожего статуса будет гораздо проще.

Хана «Милан». Куда могут привести китайские деньги С новыми владельцами Ли Йонхонгом и Ханом Ли великий клуб может стать однодневной игрушкой.

Нет, дело исключительно в тактических деталях. Не совсем понятно, какую команду строит Винченцо Монтелла – будет ли его «Милан» снова пресным в плане качества футбола, станет ли прагматизм основной линией Монтеллы. Неясно, с какой именно расстановкой Аэроплан залетит в сезон – 4-3-3 или 3-5-2. Важно понимать: свои лучшие качества Бонуччи показывал именно в конкретной схеме с конкретными партнёрами. В четвёрке Лео не настолько хорош, более того, при нынешнем подборе крайних защитников (Конти и Родригес) Бонуччи придётся очень много выдёргиваться страховать фланговые зоны, и непонятно, как будут страховать уже его. И кто.

Отлаживать взаимодействие с новыми товарищами по центральной тройке – тоже важно. Только на словах это так легко: одно дело, когда ты страхуешь Барцальи и Кьеллини, позиционно ошибающихся крайне редко, а другое – когда рядом с тобой новые партнёры, Мусаккьо и Романьоли. Переобучение может быть долгим и болезненным.

Почему может пожалеть Бонуччи

Для самого Леонардо расставание с «Ювентусом» вдвойне больное: он плоть от плоти бьянконеро с детства. Причём рос Бонуччи в семье оголтелых тиффози «Интера», но болел за «Юве». «5 мая 2002-го я смотрел матч «Ювентуса» на одном телевизоре, а отец и брат переживали за «Интер» у другого телевизора – это было пиком нашей семейной борьбы», – как-то вспоминал Бонуччи о дикой чемпионской развязке в сезоне-2001/02 («Интер» упустил титул в последнем туре). Все свои годы в «Ювентусе» Бонуччи невероятно переживал за клуб, тиффози отвечали ему взаимностью, по уровню преданности Леонардо даже ставили выше Джорджо «Перевяжите мне голову» Кьеллини и где-то наравне с воспитанником Маркизио. Говорят, что на медосмотре вместе с «Ювентусом» Бонуччи был сам не свой – он уже всё понимал.

Есть и другие важные факторы. Жирный вопрос – как Бонуччи будет чувствовать себя вне связки с Кьеллини и Барцальи, ставшей лучшей тройкой защитников мира? Не растеряется ли их «химия» к чемпионату мира, где ВВС снова должна быть собрана в полном составе? Как будут относиться тиффози «Милана» к воспитаннику «Интера», обожающему «Ювентус»?

Для самого Леонардо расставание с «Ювентусом» вдвойне больное: он плоть от плоти бьянконеро с детства.

Сам Леонардо Бонуччи, судя по ситуации, в тупике. «Ювентус» вёл себя так, будто желал избавиться от защитника, в Италии его могли выкупить всего два клуба с китайскими безмерными деньгами, а другие варианты Бонуччи отклонял. Да, Лео идеально подходят философии Гвардиолы и «Барселоне», но семья и больной ребёнок, ради которого он отпрашивался из сборной Италии и даже думал закончить карьеру, гораздо важнее чьей-то философии.

Остаётся единственный вариант, по которому Бонуччи может продолжить карьеру. И с таким вариантом будущее лучшего защитника мира окутывается непроглядным туманом.