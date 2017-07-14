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ЦСКА – «Спартак»
Текст: Марк Бессонов
Фото: РИА Новости

Заколдованный трофей. Как «Спартак» трижды уступал в Суперкубке

«Спартак» трижды участвовал в матчах Суперкубка России и все три раза проигрывал… ЦСКА. Сегодня будет возможность прервать неудачную серию.
14 июля 2017, пятница. 18:00. Футбол

2004 год

«Спартак» — ЦСКА – 1:3 (д.в.)
Голы: Калиниченко (14), Семак (40), Карвальо (111), Кириченко (113)

Чем запомнился

Первым появлением Юрия Жиркова в составе ЦСКА (матчи за дубль на Кубке Содружества не в счет). Голом Даниэля Карвальо в первом же матче в составе «армейцев».

Как это было

После того как Властимил Петржела встал у руля «Зенита» и начал в клубе революцию, мода на иностранных тренеров захлестнула почти все топовые российские команды. Неудивительно, что на тренерских скамейках «Спартака» и ЦСКА оказались итальянец Невио Скала и португалец Артур Жорже. Через год обоих в России уже не было – Жорже заменил Газзаев, Скала не заслужил в свой адрес «Grazie, б..» и уступил место Старкову. Однако тогда, на старте сезона, обе команды устроили действительно крутое шоу – с обилием моментов, скоростных атак, с красивейшим голом Калиниченко со штрафного, нереализованным пенальти Игнашевичем и добиванием Семака. Ну и с судьбоносными выходами Карвальо и Кириченко, принесшими победу ЦСКА. Тогда действующий чемпион ожидаемо показал свой уровень.

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Невио Скала, тренер «Спартака»
«Первый тайм мы провели исключительно, а с точки зрения тактики — и вовсе совершенно. Пропустили гол с пенальти, который я обсуждать не буду. Я горжусь тем футболом, который продемонстрировали спартаковцы. Да, по счёту мы уступили, но по игре не заслуживали поражения. Поэтому я смотрю на наше будущее с оптимизмом».

2006 год

«Спартак» — ЦСКА – 2:3
Голы: Титов (22), Жирков (42), Моцарт (47), Одиа (73), Жо (83)

Чем запомнился

Дракой в концовке матча. На последних минутах Олич от своей штрафной выбегал на пустые ворота, но не успел пробежать и центрального круга, как наткнулся на мясницкий подкат от Клементе Родригеса – разнимать Одиа и Моцарта прибежали обе команды и даже Валерий Газзаев, собственноручно вытащивший нигерийца из бучи. Закончилось всё котомкой жёлтых карточек игрокам обеих команд и удалением с поля Родригеса и Моцарта.

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Как это было

Промозглая мартовская погода и лежащий на беговых дорожках «Лужников» снег не помешал собраться 40 тысячам человек на стадионе. И необязательно было даже греться водкой, рекламируемой на рекламных щитах вокруг поля – матч был настолько горячим, что в 90 минут уместились пять голов, три удаления, один отменённый мяч Павлюченко и массовая потасовка в концовке. ЦСКА защитил своё звание сильнейшей на тот момент команды страны, а Старков отработал один из последних матчей у руля «Спартака». Рвавший жилы на поле Павлюченко в тот день остался ни с чем, однако через полтора года на этом же стадионе судьба вернёт ему должок.

Что говорили

Валерий Газзаев, тренер ЦСКА
«Игра началась для нас непросто. Но есть поговорка: «кто хорошо начинает, тот плохо заканчивает. Думаю, все убедились, что ЦСКА совершил очень хорошую сделку, приобретя 18-летнего бразильца Жо».

2007 год

ЦСКА – «Спартак» — 4:2
Голы: Вагнер Лав (1), Баженов (47), Игнашевич (51), Торбинский (61), Жо (63, 79)

Чем запомнился

Точнее, кем. Жо. Кучерявый «армейский» бразилец сделал из «Спартака» свою любимую команду и на этот раз забил в её ворота сразу два мяча. Чтобы уж наверняка. Во многом игрой в этом матче Жо выписал себе билет до Манчестера. Ну и на данный момент это самый результативный матч в истории Суперкубка России.

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Как это было

Вернувшийся за два дня до матча Вагнер не стал затягивать со зрелищем, к которому привыкли приходящие на Суперкубок зрители, и уже на первой минуте отправил мяч в ворота Ковалевски. Так и не отличившись больше в первом тайме, команды оставили всё самое вкусное на вторую половину встречи. Жо зажигал на передней линии, методично уничтожая оборону «Спартака» и наказывая за ошибки Ковалевски. На противоположной половине поля пытались заменить отсутствующих Павлюченко, Быстрова и Ковальчука молодые Дзюба, Баженов и Павленко. Не получилось – ЦСКА продлил свою беспроигрышную серию со «Спартаком» до 15 матчей и завоевал очередной трофей.

Что говорили

Владимир Федотов, тренер «Спартака»
«Могу только принести извинения болельщикам. К сожалению, в индивидуальном мастерстве игроки ЦСКА выше, чем футболисты «Спартака». Но у нас растёт хорошая перспективная молодёжь, и, что бы ни говорили, я буду рисковать и ставить эту молодёжь в состав.

Войцех Ковалевски, вратарь «Спартака»
«В трёх из четырёх мячей виноват я. Матч проигран только из-за меня. Партнёры старались, но я не оправдал ожиданий. Давайте не будем тратить ваше и моё время. Так и напишите».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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