Алмейда: против нас не сыграют Ерёменко и Тошич? Отлично!

В 2015 году экс-форвард сборной Португалии Угу Алмейда защищал цвета «Кубани» и «Анжи». А сейчас он в греческом АЕК – сопернике ЦСКА по 3-му квалификационному раунду ЛЧ. Чем не повод для звонка старому знакомому?
Угу Мигел Перейра ди Алмейда
Гражданство: Португалия
Амплуа: нападающий
Играл за: «Униан Лейриа», «Порту», «Вердер», «Бешикташ», «Чезена», «Анжи», «Кубань», «Ганновер», АЕК
Трофеи: чемпион Португалии, обладатель Кубка Германии, Турции, бронзовый призёр Евро-2012
Достижения в России: финалист Кубка России сезона-2014/15
Воспоминания о России: «На улицах Дагестана слышал перестрелки, как будто это Дикий Запад. Помню, однажды увидел, как человека сбила машина и автомобиль просто поехал дальше».
– О результатах жеребьёвки узнали от партнёров по команде?
– Увидел в Интернете.
– О чём подумали?
– Что нам достался серьёзный соперник, который регулярно становился чемпионом в России. Такую команду тяжело пройти.
– Фаворит — ЦСКА?
– Я не знаю, кто фаворит. Просто для нас будут сложные игры. Знаю, что встретятся две достойные команды. ЦСКА в большей степени готов к чемпионату России, чем мы к чемпионату Греции. Соперник ведь уже в эти выходные начинает сезон. К нашей встрече у ЦСКА на счету будет больше матчей и тренировок.
– Да, первый матч уже завтра.
– Мы 17 дней готовимся к сезону. Сейчас находимся на сборе в Польше. Сегодня у нас третий контрольный матч. Мы движемся в хорошем ритме и к 26 июля будем в отличном состоянии. То, что мы начали сезон позже, не делает нас сильно хуже или лучше. К игре мы подойдём в боевой готовности.
– В прошлом сезоне АЕК стал вторым. Как команда изменилась с тех пор?
– Несколько человек ушли, появились 3-4 новичка. Состав немного обновился – обычное дело, ничего революционного.
– Футбол ЦСКА временами бывает достаточно закрытый. А что свойственно АЕК?
– АЕК любит держать мяч и навязывать игру. Хотя я знаю, что ЦСКА оставляет мало простора для атак. У москвичей опытные футболисты. Вратарь и защитники уже давно играют вместе.
– Первый матч пройдёт в Греции. Это имеет какое-то значение?
– Я бы, конечно, предпочёл, чтобы первая встреча состоялась в Москве. Но ничего страшного, будем зарабатывать преимущество дома. Понятно, что ЦСКА на своём поле очень силён.
– Стадион АЕК в два раза больше «армейского». В Афинах матч соберёт 70 000 зрителей?
– Очень на это надеюсь. Так мы создадим ЦСКА ещё больше проблем.
– В команде уже подкалывали Чосича, который раньше был в ЦСКА?
– Нет. Я даже не знал, что он играл в ЦСКА.
– Вы ведь уже забивали ЦСКА.
– Конечно. Очень хорошо помню тот мяч. Я тогда играл за «Кубань», и это был полуфинал Кубка России.
– С кем-то поддерживаете связь из России?
– Да. С Мануэлом Фернандешем из «Локомотива» и Антонио Сос (Антоном Сосниным. – Прим. «Чемпионата»), который перешёл из «Кубани» в «Динамо».
– Кого помните из ЦСКА?
– Акинфеева – вратаря и капитана. Два центральных защитника, братья – хороши. Опасны Дзагоев и Ерёменко.
– Ерёменко дисквалифицирован из-за кокаина и точно не сыграет с АЕК.
– Опа! Не знал. Упустил новость. Ааа… Чуть не забыл. Ещё Тошич сильный игрок.
– Тошич на днях ушёл из ЦСКА.
– Что ж, нам же лучше. Намного лучше. Ерёменко и Тошич – два классных футболиста!