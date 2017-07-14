Алмейда: против нас не сыграют Ерёменко и Тошич? Отлично!

ЦСКА в Лиге чемпионов сыграет с греческим АЕК. Нападающий Угу Алмейда – о том, как уже забивал «армейцам» и планирует это сделать вновь.

В 2015 году экс-форвард сборной Португалии Угу Алмейда защищал цвета «Кубани» и «Анжи». А сейчас он в греческом АЕК – сопернике ЦСКА по 3-му квалификационному раунду ЛЧ. Чем не повод для звонка старому знакомому?

Наша справка



Угу Мигел Перейра ди Алмейда

Гражданство: Португалия

Амплуа: нападающий

Играл за: «Униан Лейриа», «Порту», «Вердер», «Бешикташ», «Чезена», «Анжи», «Кубань», «Ганновер», АЕК

Трофеи: чемпион Португалии, обладатель Кубка Германии, Турции, бронзовый призёр Евро-2012

Достижения в России: финалист Кубка России сезона-2014/15

Воспоминания о России: «На улицах Дагестана слышал перестрелки, как будто это Дикий Запад. Помню, однажды увидел, как человека сбила машина и автомобиль просто поехал дальше».

– О результатах жеребьёвки узнали от партнёров по команде?

– Увидел в Интернете.

– О чём подумали?

– Что нам достался серьёзный соперник, который регулярно становился чемпионом в России. Такую команду тяжело пройти.

– Фаворит — ЦСКА?

– Я не знаю, кто фаворит. Просто для нас будут сложные игры. Знаю, что встретятся две достойные команды. ЦСКА в большей степени готов к чемпионату России, чем мы к чемпионату Греции. Соперник ведь уже в эти выходные начинает сезон. К нашей встрече у ЦСКА на счету будет больше матчей и тренировок.

– Да, первый матч уже завтра.

– Мы 17 дней готовимся к сезону. Сейчас находимся на сборе в Польше. Сегодня у нас третий контрольный матч. Мы движемся в хорошем ритме и к 26 июля будем в отличном состоянии. То, что мы начали сезон позже, не делает нас сильно хуже или лучше. К игре мы подойдём в боевой готовности.

– В прошлом сезоне АЕК стал вторым. Как команда изменилась с тех пор?

– Несколько человек ушли, появились 3-4 новичка. Состав немного обновился – обычное дело, ничего революционного.

– Футбол ЦСКА временами бывает достаточно закрытый. А что свойственно АЕК?

– АЕК любит держать мяч и навязывать игру. Хотя я знаю, что ЦСКА оставляет мало простора для атак. У москвичей опытные футболисты. Вратарь и защитники уже давно играют вместе.

АЕК, но не тот. Главное о соперниках ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара» В Лиге чемпионов ЦСКА достался греческий АЕК, в Лиге Европы «Зениту» и «Краснодару» достались участники ранней стадии квалификации.

– Первый матч пройдёт в Греции. Это имеет какое-то значение?

– Я бы, конечно, предпочёл, чтобы первая встреча состоялась в Москве. Но ничего страшного, будем зарабатывать преимущество дома. Понятно, что ЦСКА на своём поле очень силён.

– Стадион АЕК в два раза больше «армейского». В Афинах матч соберёт 70 000 зрителей?

– Очень на это надеюсь. Так мы создадим ЦСКА ещё больше проблем.

– В команде уже подкалывали Чосича, который раньше был в ЦСКА?

– Нет. Я даже не знал, что он играл в ЦСКА.

– Вы ведь уже забивали ЦСКА.

– Конечно. Очень хорошо помню тот мяч. Я тогда играл за «Кубань», и это был полуфинал Кубка России.

– С кем-то поддерживаете связь из России?

– Да. С Мануэлом Фернандешем из «Локомотива» и Антонио Сос (Антоном Сосниным. – Прим. «Чемпионата»), который перешёл из «Кубани» в «Динамо».

– Кого помните из ЦСКА?

– Акинфеева – вратаря и капитана. Два центральных защитника, братья – хороши. Опасны Дзагоев и Ерёменко.

– Ерёменко дисквалифицирован из-за кокаина и точно не сыграет с АЕК.

– Опа! Не знал. Упустил новость. Ааа… Чуть не забыл. Ещё Тошич сильный игрок.

Каким мы запомним Зорана Тошича Накануне «Чемпионат» сообщил об уходе Зорана Тошича из ЦСКА. Сегодня об этом официально заявили в клубе.

– Тошич на днях ушёл из ЦСКА.

– Что ж, нам же лучше. Намного лучше. Ерёменко и Тошич – два классных футболиста!