«Локомотив» на МЦК, драка перед стадионом — антураж Суперкубка. LIVE!

«Чемпионат» в прямом эфире следит за всем, что происходит вокруг первого матча нашего футбольного сезона.

21:24. На стадионе в Черкизово открывают футбольный сезон торжественной церемонией… Ой. Якобы торжественной церемонией.

21:17. В наш футбол тоже приходят технологии! Первый канал сегодня транслирует матч Суперкубка России в формате 360 градусов. То есть наблюдать за игрой можно с разных точек, поворачивая экран так, как вам удобно, и чувствуя себя зрителем. Трансляция, к которым в России никто не привык, – здесь:

21:14. Ари сегодня очень тепло приветствуют игроки «Спартака». Главное, чтобы после матча они не матерились на него — Ари завёл привычку забивать красно-белым в каждом матче. В единственной игре за «Локомотив» против «Спартака» (кстати, тоже в Черкизово) Ари тоже положил свой гол.

21:10. А Дмитрий Егоров тем временем подкараулил на кромке Валерия Баринова с Денисом Мацуевым. Баринов говорит на камеру: «Ну, пусть победит сильнейший!». Когда в кадре появляется Сергей Чебан, у них будто отпадает желание позировать на камеру.

21:01. «Спартак» вышел на разминку. Среди незнакомых лиц сегодня – подписанный летом Петкович, купленный ещё зимой Нимели, а также ребята из «Спартака-2». Говорят, у Зелимхана Бакаева шансов выстрелить в основе больше, чем у остальных.

20:57. Александр Егоров, закончивший судейскую карьеру, успевает везде. Утром — засветиться на страницах «Чемпионата», вечером — приехать на стадион и тепло общаться с представителями команд.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

20:49. Александр Самедов в схеме 4-2-2-2 пригодился бы «Спартаку», но пишут, что Саша пропускает матч из-за травмы. А ведь на Кубке конфедераций он кое-где даже был круче Криштиану Роналду!

Пакман. В чём Самедов лучше Криштиану, а сборная России – худшая Самая интересная статистика Кубка конфедераций.

20:43. Дмитрий Егоров встретил перед стадионом Дениса Мацуева и заразился восхищением от старта сезона: «Начинать в ранге чемпиона – давно забытые чувства! Надеюсь, что первый Суперкубок сегодня будет наш». Если вдруг забыли/не помните – Мацуев давно переживает за «Спартак».

20:37. Хотя вот официальный твиттер «Локомотива» рисует 5-4-1 и Фарфана на позиции латераля — так ещё интереснее.

20:35. Коротко по составам в сегодняшнем матче. «Спартак», судя по всему, попробует сыграть, как пробовал на сборах и по ходу чемпионского сезона (правда, единично) — по схеме 4-2-2-2 со сдвоенной атакой, где Зе Луиш и Луис Адриано постараются не мешать друг другу. Интересно, что в воротах сегодня Артём Ребров: вероятно, он снова останется основным в нынешнем сезоне.

У «Локо» беспокойство вызывает линия защиты, так никем и не усиленная (полноценный трансфер Кверквелии опустим). Номинальный центральный защитник Пейчинович сегодня, вероятно, сыграет слева, Игнатьев — справа, а молодой Баринов — в центре. Зато вся атака в сборе — и Фернандеш, и Миранчук, и палач «Спартака» Ари.

20:33. А вот состав «Локомотива»! Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

20:30. Известен стартовый состав «Спартака» на Суперкубок России! В основе – следующие 11 человек: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.

20:26. Пока Иван Карпов следит за автобусом «Локо» и обстановкой вокруг стадиона, почитайте его утреннее интервью с Викторией Лопырёвой. Девушка, которую знают скорее по Фёдору Смолову, чем по её роду занятий, выбрала самых красивых и стильных игроков «Спартака» и «Локомотива». Осторожно! Не упадите в обморок от модного лука Дмитрия Тарасова.

Кто в «Спартаке» и «Локо» самый крутой и модный. Выбор Лопырёвой Виктория Лопырёва поделилась своей версией самых крутых, симпатичных, модных игроков «Спартака» и «Локомотива» и дала прогноз на Суперкубок.

20:20. Дмитрий Егоров ловит говорящий кадр: «Сила и честь» — девиз сегодняшних арбитров матча.

20:18. Григорий Телингатер срочно передаёт, что у касс перед стадионом произошла драка «стенка на стенку» – спартаковские болельщики против локомотивских. Полиция уже разняла драчунов и повязала.

О, новый сезон, как мы скучали по таким новостям!

20:13. Кстати, не забывайте, что за межсезонье «Локомотив» провёл косметический ремонт на своём стадионе. Из арены с непонятными оранжево-белыми креслами черкизовский стадион превратился в полноценный красно-зелёный. Наш фоторепортаж со стадиона смотрите тут.

Как за межсезонье преобразился стадион «Локомотив». Фоторепортаж с арены

20:09. «Спартак» тем временем уже тестирует поле в Черкизово. Зе Луиш даже пританцовывает под музыку из чаши. Дмитрий Егоров говорит, что газон идеальный — почти как тот, где он играет в ЛФЛ.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

20:04. Дима Егоров отдаёт должное «Локомотиву». Железную дорогу не стали перекрывать ради игроков, команда ехала в одном поезде с болельщиками, вышла вместе с ними, просто из первого вагона. А фанаты «Спартака», вышедшие сзади, на выходе прокричали им вслед заряд «Проститутки из Черкизово!».

20:01. «Локомотив» на стадионе! Дмитрий Егоров запечатлел приезд команды и сейчас пришлёт вам видеорепорт о том, как это было. А болельщики, как передаёт Иван Карпов, встретили «железнодорожников» на выходе со станции не очень добрыми кричалками.

19:51. Традиционно бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива» пытаются сыграть в Вангу, предсказывая, кто выиграет. Вадим Евсеев, бегавший в обеих командах, уверен, что выиграет тот, кто забьёт гол – значит, уверен в счёте 1:0.

19:48. Дмитрий Егоров и Иван Карпов докладывают о поездке «Локо»: полиция уже дожидается команду на платформе станции «Локомотив», а автобус красно-зелёных – на выходе со станции.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

19:43. Ждём подробностей из Черкизово, а пока – читаем о предыстории «Спартака» и матчей за Суперкубок России. Плакать хочется: 3 попытки, 0 трофеев. Правда, в каждом матче красно-белые играли с ЦСКА; может, с другим соперником результат будет лучше?

Заколдованный трофей. Как «Спартак» трижды уступал в Суперкубке «Спартак» трижды участвовал в матчах Суперкубка России и все три раза проигрывал… ЦСКА. Сегодня будет возможность прервать неудачную серию.

19:38. А вот и подтверждение поездки «Локомотива» по МЦК! Юрий Палыч Сёмин наверняка уже провёл предматчевую установку.

19:37. А когда футболисты «Локо» приедут на стадион и зайдут в раздевалку, их ждёт такая красота. Твиттер-аккаунт красно-зелёных уже дарит нам видео со шкафчиками и аккуратно развешанными футболками.

19:34. Пожалуй, самый интересный момент вокруг Суперкубка России происходит уже сейчас. Московский «Локомотив» едет на стадион по МЦК, чтобы не застревать в пробках на подъезде к арене. Игроков «железнодорожников» на станции метро «Локомотив» пока не видели, зато Дмитрий Егоров уже нашёл машинистов «на цветах».

19:30. Привет всем, кто решил провести вечер с «Чемпионатом»! Сегодня возвращается российский футбол, по которому вы так скучали. Но лить слёзы из-за плохих полей, плохих судей и плохого календаря давайте потом, а сегодня ловим праздничное настроение. Чемпион России – «Спартак» – открывает сезон игрой с обладателем Кубка России – «Локомотивом». Победитель получит лишний трофей, проигравший скажет, что трофей ничего не значит. Всё как всегда. А ещё сегодня таится скрытая интрига: «Спартак» никогда не выигрывал Суперкубок, хотя трижды пытался. Что у красно-белых получится сегодня? Начнём узнавать в 21:30 по московскому времени.

Мы будем следить в режиме онлайн и за матчем, и за всем, что происходит вокруг стадиона. Кто что ест, где развлекается, кто что сказал, кто кому улыбнулся – с нами и нашими корреспондентами вы узнаете всё. Вокруг стадиона в Черкизово дежурит наша громадная бригада, а здесь их слова будут передавать Сергей Титов и Данила Игнатов. Поехали!