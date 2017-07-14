Шоу должно продолжаться. Почему этот сезон жутко интригующий

Тут пару недель назад приезжали в Россию ребята, которые устроили очень бодрый замес. Совершенно неожиданно для самих себя мы вдруг обнаружили, что на наших полях возможно такое, что каждый матч проходит в шикарной борьбе, где никто не пытается отсидеться у своих ворот. Это вызвало похожую реакцию у всех нас. По ходу Кубка конфедераций я видел в «твиттере» у коллег и простых знакомых несколько десятков ироничных сообщений вроде «Поскорее бы «Урал» — «Анжи» или «Да какой Кубок конфедераций, через две недели стартует лучшая лига мира!».

Сегодня мы с тобой кайфуем. Россия справилась с Кубком конфедераций Антон Михашёнок занимает светлую сторону силы домашнего Кубка конфедераций.

Эта реакция понятна. Мы не избалованы футболом такого качества и таких эмоций. Мы что-то слышали о том, что это возможно в Европе, и даже видели это по телевизору, но увиденное вживую, своими глазами произвело на нас особое впечатление. Ничего себе атаки! Ничего себе прессинг! Ничего себе футбол!

В наступающем сезоне чемпионата России много интриг. Здесь и «Спартак», впервые за тысячу лет пытающийся сделать то, что раньше делал на раз — защитить титул. Здесь и абсолютно новый, имеющий два равных состава и вновь заговоривший по-итальянски «Зенит». Здесь и первый полный сезон Виктора Гончаренко в ЦСКА, и возвращение на карту Премьер-Лиги Дальнего Востока, и (старый) новый проект Курбана Бердыева, и пытающийся перешагнуть наконец на новую ступень «Краснодар»… Всего не перечислить.



Но после Кубка конфедерации все эти интриги стали второстепенными.

Гораздо интереснее другое. Сумеют ли российские клубы удержаться на той волне, которую задал турнир-просмотр перед чемпионатом мира? Как показала практика, общая дискотека способна расшевелить даже сборную России. Да, она в итоге рухнула на танцпол, но зажечь успела — да так, что, похоже, заставила удивляться саму себя — ого, мы умеем попадать в ритм и даже иногда задавать его. С клубами проще — здесь достаточно квалифицированных легионеров, а каждый российский игрок должен выходить на поле в этом сезоне с одной мыслью: «Если я буду рвать, то смогу сыграть на домашнем чемпионате мира. Другого шанса у меня не будет».

Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать.

Всё это делает сезон жутко интригующим. Зрителям уже не скормишь тягомотину с 10 защитниками у ворот — они справедливо хотят продолжения шоу, и есть ощущение, что тот, кто рискнёт сделать ставку на шоу, в итоге окажется выше, чем ожидалось. Так в своё время получилось в Германии — в сезоне перед домашним чемпионатом мира бесноватый «Вердер» едва не сбил корону с «Баварии», заканчивая матчи со счётом 6:2 или 5:3. Бремен вообще стал символом новой немецкой футбольной ментальности: если раньше побеждали прагматизм и желание засушить при 1:0, то пророк Томас Шааф ввёл моду на карнавал. Эта мода наштамповала в итоге Германии три равноценные сборных, одна из которых взяла Кубок конфедераций.

Домашний чемпионат мира (а до него — Кубок конфедераций) драматичным образом поменял характер Бундеслиги, и было бы здорово, если бы так случилось и в России. Не надо бояться облиться шампанским на празднике — гораздо правильнее жить атмосферой этого праздника.

Сегодня — «Спартак» и «Локомотив», а завтра и послезавтра — все остальные. Начинается сезон, который помимо чемпиона будут помнить и по его самой яркой команде. Почти уверен в этом.