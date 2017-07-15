Каррера переписывает историю! Как «Спартак» впервые выиграл Суперкубок

До прихода Карреры «Спартак» 16 лет не был чемпионом и никогда не выигрывал Суперкубок. Массимо хватило года, чтобы оба упущения исправить.

Заколдованный трофей. Как «Спартак» трижды уступал в Суперкубке «Спартак» трижды участвовал в матчах Суперкубка России и все три раза проигрывал… ЦСКА. Сегодня будет возможность прервать неудачную серию.

Один из старейшин отечественного тренерского корпуса не склонен к заведомо авантюрным решениям кадрового и тактического свойства. Сёмину присуща основательность, системность в построении команды и игры. Не сказать, что составом на Суперкубок Юрий Павлович ошарашил своих и чужих, но удивил. В формально гостевой, а фактически хозяйской расстановке нашлось место всего двум штатным защитникам и целой семёрке хавбеков. Разумеется, играть 2-7-1 тренер «Локо» и не думал. Но решимость собственных намерений содержанием стартового состава он обозначил. В резерве «железнодорожников» профильных беков оказалось вдвое больше, чем на газоне.

В действительности красно-зелёные выстроились по привычному уже шаблону 3-5-2. Компанию Пейчиновичу и Кверквелии в тылу составил Баринов. В «латералей» вынужденно перевоплотились Фарфан с Игнатьевым, а компанию Ари в наступлении составил Алексей Миранчук.

Состав красно-белых предугадать было проще. Травмы Зобнина, Таски и – совсем свежая – Самедова оставили Каррере не много пространства для манёвра. Появление на левом фланге полузащиты Луиса Адриано могло показаться странным только тому, кто совсем не следил за хроникой межсезонья, прохлаждаясь в отпуске. Ровно такую же наступательную четвёрку – Адриано с Промесом по краям, Зе Луиш на острие и Попов чуть ниже – «алленаторе» сформировал в спарринге с хорватским «Славеном», заключительном для команды на австрийском сборе. Кого-кого, а мастера Сёмина конфигурация красно-белого наступления не могла удивить. Равно как и обороны.

«Локомотив» тщательно разобрал противника. Ничего более существенного, чем небольшое территориальное преимущество, действующий чемпион до перерыва не добился. Несколько потенциально опасных выпадов да пара-тройка неточных ударов – вот и всё, что спартаковцы создали впереди за 45 минут.

«Локо» наступал реже, но конкретнее. Так, уже на 10-й минуте Фарфан едва не открыл счёт, отскочив на стандарте от Комбарова. Счастье «Спартака», что мяч врезался в каркас ворот, – как тут не вспомнить о «дружеских отношениях» Реброва со штангами-перекладинами. Ещё одну угрозу Артём предотвратил без посторонней помощи, кулаками отразив тяжёлый низовой удар Фернандеша.

Дватрофеич: «Спартак» завоевал Суперкубок России! LIVE! «Чемпионат» в прямом эфире следит за всем, что происходит вокруг первого матча нашего футбольного сезона.

У «Спартака» столь явных моментов до перерыва не было, хотя каждый навес Фернандо в направлении «летающих» Зе и Адриано приводил в волнение красно-зелёные сектора. Так и норовил насолить бывшим одноклубникам Джикия. Настырно искал свободные коридоры Промес. Но «Локо» оборонялся чётко: серьёзной работы у Гилерме не было – только если по мелочи: то с Джикией потолкается, то Промеса решительным рывком наперерез смутит.

После перерыва характер противоборства не изменился. «Спартак» настойчиво, но не слишком изобретательно шёл вперёд. «Локомотив» огрызался редкими, да меткими контратаками. После одной из них Ребров удвоил количество собственных сейвов в сезоне – при содействии Миранчука.

Долго рыскал по передовой в поиске своего шанса Ари. Толкался с бывшими одноклубниками, фолил и получал по ногам сам. А когда улучил-таки возможность пробить по воротам, распорядился ею не лучшим образом. «Парашют» от бритоголового бразильца приземлился за воротами «Спартака».

Субъектами первой замены вечера стали друзья по жизни Попов и Ананидзе. Болгарин под аплодисменты ушёл, грузин под аккомпанемент громогласного «вперёд, «Спартак» пришёл. И тотчас красно-белые создали убойный момент. Сам по себе удар Промеса, возможно, не таил серьёзной угрозы для Гилерме – до предела усложнил его внезапный рикошет от Пейчиновича. Российскому бразильцу пришлось употребить всю свою реакцию, чтобы отбить коварно вильнувший перед ним мяч.

Следом в центре внимания оказался другой латиноамериканский мастер. Луис Адриано крепко рисковал, вступая в жёсткое единоборство с великаном Тарасовым. Не столько здоровьем даже, сколько удалением с поля. Повреждение нападающий всё-таки получил, предупреждение – нет. Из всех участников массовой заварушки у кромки поля судья Безбородов влепил «горчичник» одному Баринову. Самому молодому. Показать карточку звёздному бразильцу рука не поднялась…

По такой игре, с мизером попаданий в створ, дополнительное время не представлялось чем-то невероятным — и оно случилось. А его главным героем стал самый обсуждаемый персонаж второго тайма. Каррера уже собрался было снимать Адриано с игры от греха подальше. Но то ли форвард убедил тренера не делать этого, то ли внутренний голос что-то в последний момент Массимо шепнул, замену он переиграл. И дважды – дважды! – угадал. Адриано отблагодарил тренера за доверие забитым мячом, а ассистировал ему не кто иной, как свежий Мельгарехо! Пас на выход парагваец нарисовал на загляденье. Ну и адресат сработал превосходно – укрыл мяч от здоровяка Кверквелии, чтобы спустя мгновение вогнать в угол ворот.

Казалось, гол Промеса – результат классного сольного прохода – окончательно вышибет почву из-под ног «железнодорожников». К чести последних, они отыскали в себе силы на один ответный мяч (шикарный штрафной от Фернандеша) и бурную концовку. Но не более. «Спартак» даже разволноваться толком не успел – уже через несколько минут ликовал и обнимался: есть первый Суперкубок!