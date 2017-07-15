Комиссар Мегрэ против Суперкубка России. Что не показали по ТВ

«Спартак» победил «Локомотив» в Суперкубке и завоевал второй трофей при Каррере. О том, как отмечали победу красно-белые, – в фотоленте.

14 июля на стадионе «Локомотив» в Москве чемпион России сезона-2016/17 «Спартак» в матче за Суперкубок в дополнительное время победил обладателя кубка страны «Локомотив» со счётом 2:1 и завоевал почётный трофей.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Спартак» – «Локомотив», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Мысякиным, Александром Сафоновым и Денисом Тыриным.

Кроме того, ознакомиться с фотографиями с церемонии награждения «Спартака» вы сможете в специальной фотогалерее.

Смотрите также фоторепортаж о том, как игроки и тренерский штаб «Локомотива» добирались до арены по МЦК, а футболисты «Спартака» тепло приветствовали экс-спартаковца Ари.