Сёмин: судья полностью испортил матч – надо было удалять Адриано!

Дватрофеич: «Спартак» завоевал Суперкубок России! Как это было «Чемпионат» в прямом эфире следил за всем, что происходило вокруг первого матча нашего футбольного сезона.

Журналисты собрались в конференц-зале в начале первого часа ночи.Люди, пришедшие на послематчевую пресс-конференцию, выглядели выхолощенными – всё-таки финал (он же весь турнир) Суперкубка выдался очень нервным и долгим. Так было до появления Юрия Сёмина – наставник уступившей стороны очень взбодрил журналистов своим коротким эмоциональным монологом.

— Думаю, что Первый канал правильно сделал и не прогадал, что показал сегодняшний футбол, — начал спокойно Юрий Павлович. — Матч был очень интересен для зрителей. Очень благодарен игрокам, которые отдали все силы и показали хороший футбол. Игра была равная, но я считаю, что нам нужны видеоповторы. Просто необходимы! Арбитр должен был показывать вторую жёлтую карточку Луису Адриано и удалять его! Судья полностью испортил матч! – после этих слов Сёмин спешно удалился из помещения.

Визави Сёмина появился в пресс-зале в отличном настроении, что продолжалось ровно до первого вопроса. Про судейство.

— Вы знаете, что я не люблю комментировать судейство, — начал Массимо Каррера. — Потому на этот вопрос я не буду отвечать. По поводу Адриано я решил, что он будет играть несмотря на травму, ведь он повредил всего лишь руку.

Только журналист, задавший этот вопрос, попытался продолжить общение с Каррерой, как за тренера «Спартака» вступился пресс-атташе Леонид Трахтенберг: «С какого вы канала? Я вас запомнил давно. Не любите вы «Спартак»! Знаю, что вы хотите спросить, но Массимо весь прошлый сезон не комментировал судейство, и сейчас делать этого не будет».

Журналисты с опаской продолжили общение.

— Чем вас удивил соперник?

— Ничем. Мы знали, что он будет так играть и всю неделю к этому готовились. Физическая форма моих игроков не на самом высшем уровне, но это ведь начало сезона. Но хочу порадоваться и поздравить свою команду. Игроки заслужили победу.

«Хороший вопрос, в отличие от предыдущего», — отметил Леонид Трахтенберг.

— Совсем скоро вам играть с «Динамо». Кто-то из игроков получит отдых?

— Завтра мы тренируемся, а через три дня опять играть. Решим ближе к делу. Посмотрим, кто как себя чувствует, но ещё рано говорить о «Динамо». Я всегда выбираю состав, исходя из тренировок.

— Что с Самедовым?

— Самедов вернулся из сборной с проблемами. На тренировках он пытался работать на полную, но всё время что-то мешало. Посмотрим, как скоро он сможет набрать кондиции.

— Довольны ли увиденным сегодня?

— Мы провели хороший матч, интересный. Многое порадовало, но кое-чем недоволен. Об этом говорить не буду.

— Сильно ли не хватало сегодня травмированного Романа Зобнина?

— Главное, что мы победили!