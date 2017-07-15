Луис Адриано: фантастические ощущения! А рука – мелочь…

Игроки «Спартака» и «Локомотива» – о Суперкубке, в котором зрители дождались голов лишь в дополнительное время.

Перед вручением кубка диктор стадиона попросил спартаковцев выстроиться в коридор, по которому пройдут игроки «Локомотива». Несмотря на поражение, им также полагались медали. Однако ни один из «железнодорожников» по коридору не прошёл. Вот как это выглядело:

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

– Почему игроки «Локо» проигнорировали коридор? – спросил корреспондент «Чемпионата» Ари.

– Я не сразу понял, что был коридор. Лично я не прошёл по нему, просто потому что не увидел. Дело не в нежелании, а в недостатке коммуникации.

– На пресс-конференции Юрий Сёмин прошёлся по работе арбитра. В раздевалке он был также на взводе?

– Судья позволял играть «Спартаку» так, как не давал играть нам. У тренера есть все основания жаловаться на арбитра, я его понимаю. Что касается игры, то в первом тайме мы выглядели отлично. Во втором было уже тяжелее физически и нам, и «Спартаку». Всё-таки первая встреча сезона.

– На выходе со стадиона с вами больше фотографировались болельщики «Спартака», чем «Локомотива».

– У меня был большой период в «Спартаке». Приятно, что его фанаты меня не забывают. Болельщики «Локо» меня тоже отлично встретили. Поддерживают, даже когда видят на улице.

Другой бразильский нападающий Луис Адриано вышел на поле с флагом и перебинтованной рукой.

– Фантастические ощущения, – признался Адриано. – Вся команда билась. Билась до самого конца матча. Очень важно для нас, что начинаем сезон с трофея.

– Повреждение руки не мешало?

– Мелочь, всё в порядке.

Все в порядке было и у Дмитрия Комбарова, который отбегал на своём фланге 120 минут, а после окончания матча пробирался до машины сквозь фанатов.



– Против кого из «Локомотива» было сложнее всего играть?

– Против Фернандеша. Много сохранял мячей и обострял.

– Было ощущение, что играли в гостях?

– Нет, напротив. И то, что стадион был переполнен болельщиками «Спартака», — не удивительно. Наших болельщиков всегда больше всех, даже на выездах. Такое ощущение, что дома играем. Хочется поблагодарить их за поддержку, они придают нам сил и эмоций. Мы играем для них. Сделали им сегодня такой подарок.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

А вот что заявил сам Мануэл Фернандеш, которого похвалил Комбаров: «Нам противостояла, пожалуй, лучшая команда чемпионата. У нас был план на игру, старались компактно играть в обороне и организовывать контратаки. В дополнительное время, на мой взгляд, мы потеряли много сил, и это основная причина поражения. Нам уже не хватало компактности в обороне».

Леонид Федун спустился с трибуны на поле, чтобы быть ближе к команде. А заодно пообщался с «Чемпионатом».

– Любой трофей приятен. Игра была настоящая, напряжённая. Видно, что команды ещё не вышли на пик формы. Тягучая игра, но все бились. Было очень достойное судейство.

– Для «Спартака» это историческая победа?

– Это первый Суперкубок в истории «Спартака». Коллекция музея пополнится экспонатом, которого никогда не было. У меня это был четвёртый финал. Предыдущие три были неудачными. Конечно, мы уже освободили место под Суперкубок.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Центральный защитник Георгий Джикия в свою очередь отметил, что радоваться нет времени.



– Завтра в 12:00 медосмотр, некогда праздновать. Дома с родителями поужинаем, хотя уже поздно.

– Для вас было важно выиграть трофей на стадионе «Локомотива» — команды, в которой вы когда-то воспитывались?

– Если честно – да, важно.

– Почему не получилось забить в основное время, ведь владели преимуществом?

– Ничего страшного – забили в дополнительное.

А ещё удалось поговорить с агентом Марко Трабукки, который достаточно плотно сотрудничает со «Спартаком».

– Сергей Прядкин сказал, что «Спартак» укомплектован под Лигу чемпионов. Согласны?

– Уважаю Сергея Прядкина, но он ошибается. Выступать-то можно и с нынешним составом, но для того, чтобы с гордостью представлять Россию и иметь шансы попасть в еврокубковую весну, нужно усиление.