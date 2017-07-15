«Если «Спартак» купит Смолова, то удержит чемпионство». Прогнозы на сезон

1. «Спартак» удержит чемпионство?

Михаил Тяпков, заместитель руководителя отдела футбола: «Скорее, нет, чем да. После встряски и с более уравновешенным тренером «Зенит» явно будет в лучшем состоянии, а ЦСКА был в порядке и весной, результаты работы Гончаренко уже сказывались. Так что борьба за титул будет горячей, да и мест в Лиге чемпионов будет теперь три, вот одно из них «Спартак» возьмёт точно».



Антон Третяк, выпускающий редактор: «Если судить по предсезонке, то у «Спартака» наиболее сильные стартовые позиции. Команда сохранила чемпионский состав, поработала на трансферном рынке, да и Каррера очень правильно себя ведёт, предлагая игрокам и болельщикам забыть прошлый сезон. У «Зенита» новый тренерский штаб и серьёзные изменения в составе. Большой вопрос, что новая команда у Манчини сразу выстрелит. ЦСКА вынужден искать внутренние ресурсы для усиления. «Краснодару» из года в год не хватает стабильности».

Кирилл Хаит, обозреватель: «Нет. По ходу последнего сезона в пользу «Спартака» сложились все возможные обстоятельства. Команда заслужила титул, но в этом году конкуренция возрастёт. Если не усилить состав срочно и качественно, то с началом матчей Лиги чемпионов у команды начнутся проблемы в чемпионате».



Сергей Титов, обозреватель: «Нет. Слишком много факторов сложилось за «Спартак» в прошлом сезоне – при всей заряженности игры красно-белых нельзя отрицать, что весь чемпионат им дико фартило. Лишь одна команда допустила больше явных голевых моментов у своих ворот, чем «Спартак», а это многое значит. Жду спада и в лучшем случае борьбы за второе место».



Григорий Телингатер, корреспондент: «Далеко не факт. Тяжело стать чемпионом, не имея значительного преимущества. Ещё тяжелее отстоять первое место с теми же вводными».



Дмитрий Егоров, корреспондент: «Да, если купит Смолова и ещё одного футболиста, способного выполнять функции левого вингера».



Данила Игнатов, корреспондент: «Думаю, нет. «Спартаку» невероятно везло в прошлом сезоне, к тому же были в той или иной степени ослаблены все конкуренты».

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2. Манчини справится с двумя с половиной полноценными составами в «Зените»?

Тяпков: «Я так понимаю, чистка рядов ещё не закончена в полной мере, так что количество составов оценим в сентябре. Для Лиги Европы, конечно, уйма народа не нужна, нагрузки распределять проще. Так что зимой могут появиться недовольные».



Третяк: «Манчини умеет работать в ситуации, когда в его распоряжении много сильных футболистов, вспомним «Интер» и «Манчестер Сити». Но вспомним также и тот факт, что ни в Милане, ни в Манчестере, он не выигрывал чемпионат в первый год работы».



Хаит: «Для него иметь в обойме под 30 игроков – нормальное состояние. Это не значит, что все будут играть или что все будут довольны. Но обычно такая ситуация не сказывается на результатах команд, где тренирует Манчини. Конфликты не мешают набирать очки».



Титов: «Так это же Манчини. Ему не впервой работать в конфликтной команде, набитой звёздами. Другое дело, как эти составы перегружаются (привет Константину Сарсании) и почему не разгружаются. Лично мои ожидания от Манчини – заново раскрытый как чистый нападающий Кокорин и доверие Далеру Кузяеву. Он на самом деле очень хорош».



Телингатер: «Одновременно на поле находятся не более 11 человек от каждой команды. «Зениту» об этом точно сказали? Понятно, что речь о самом богатом клубе РФПЛ. Понятно, что Сарсания мог легко забрать неплохих футболистов, учитывая близость к «Ростову». Но я не понимаю, как Манчини с этим разбираться. Во-первых, будет достаточно недовольных. Во-вторых, лично я слабо верю в команды, которые резко перетряхивают состав. Год назад коллега Титов использовал эпитет «чемпионский эликсир» в отношении «Рубина». Я много ошибался в прогнозах, но тут сразу сказал, что такие закупки к добру не приводят».



Егоров: «Да. Потому что делать команду из 30 человек, параллельно расставаясь с некоторыми из них, легче, чем собирать её из 15».



Игнатов: «Судя по двум австрийским сборам «Зенита», на одном из которых я за командой следил, Манчини знает, что делает. Клуб избавился почти от всего балласта, накупленного Луческу, и сейчас по составу выглядит сильнейшим в лиге. В этом смысле итальянцу намного проще строить игру, чем Гончаренко и даже Каррере».

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3. Мы увидим принципиально новый ЦСКА после первой предсезонки Гончаренко?

Тяпков: «С такой селекцией? Нет, мы увидим весенний ЦСКА, только с лучшим уровнем тактической выучки. А с сыгранностью там уже много лет всё в порядке».



Третяк: «Для принципиально нового ЦСКА у Гончаренко нет кадров. Мы увидим принципиально старый ЦСКА, который, впрочем, за счёт сыгранности, сплоченности и хорошей работы тренера может оказаться конкурентоспособным».

Хаит: «ЦСКА серьёзно изменился ещё весной. С тех пор команда не усилилась и не потеряла никого из лидеров. Думаю, ЦСКА – самый предсказуемый из претендентов на титул».



Титов: «Принципиально новым ЦСКА был весной, сейчас время точечных штрихов. В целом у «армейцев» неплохие шансы взять титул, но недостаточная глубина состава меня смущает – в окна, где Лига чемпионов чередуется с важными матчами РФПЛ, это обязательно скажется».



Телингатер: «Нет. Я думаю, что мы увидим примерно тот же ЦСКА, у которого баланс смещён в сторону обороны. Просто потому что исполнители остались более-менее прежние».



Егоров: «Мы увидим принципиально такой же ЦСКА, как и в концовке прошлого сезона. Уверенный».



Игнатов: «В первых турах, пока сохраняются надежды на трансферы, увидим тот же стабильный и интересный ЦСКА образца прошлого сезона. Сейчас «армейцам» нужно точечное усиление: левый латераль а-ля Фернандес и, возможно, нападающий в пару к Витиньо».

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4. «Краснодар» выиграет первый трофей в истории?

Тяпков: «Кубок России — возможно. Чемпионат — точно нет».



Третяк: «Если только Кубок России, который может выиграть кто угодно. Не думаю, что второй год подряд все фавориты начнут сыпаться и «Краснодар», подобно прошлогоднему «Спартаку», красиво выскочит из-за их спин. Тем более что фаворитов теперь стало больше, к их числу добавился «Спартак».



Хаит: «Пока для этого нет предпосылок. «Краснодар» не производит впечатления команды, которая готова сделать новый шаг и выйти на следующий уровень. Но симпатичный временами футбол и борьба за зону Лиги чемпионов будут обязательно».



Титов: «Нет. Главное, что может выиграть «Краснодар» в грядущем сезоне – тренерскую отставку. Сергею Галицкому нужно понять, что без сильного специалиста его детищу ничего не светит, но кажется, многие тренеры, знакомые с кухней «Краснодара», уже всё понимают…»



Телингатер: «Вряд ли, но хотелось бы. Пора бы уже хоть что-то выиграть. Я не буду тратить ваше время и в тысячный раз говорить, почему Галицкий — молодец и как он вкладывается в футбол. Хотя лично я пока не совсем понимаю, насколько крут тренер Шалимов».



Егоров: «Сомнительно, если отдаст Смолова».



Игнатов: «Если Смолов команду покинет, то однозначно нет. Не совсем понятно, какую игру Галицкий хочет увидеть при тренере Шалимове. В прошлом сезоне «Краснодар» играл невнятно и попал в еврокубки чудом».

5. Бердыев повторит прежние успехи в «Рубине»?

Тяпков: «После Грасии там ещё немало времени надо будет разгребать «авгиевы конюшни». Хотя в целом состав толковый, не удивлюсь, если «Рубин» Бердыева сходу выйдет в Лигу Европы или поборется за Кубок».

Третяк: «В первый сезон команды Бердыева не «выстреливают», так что вопрос о повторении успехов перенесём на год.



Хаит: «Да. Необязательно уже в этом сезоне, «Рубин» нуждается в слишком глубокой перестройке. Но и Бердыев пришёл не на один год. Это будет стабильный претендент на титул. В этом сезоне – претендент на место в еврокубках».



Титов: «Да, но не сразу. Этот сезон будет потрачен на раскачку. Всё-таки надо как-то разгребать наследство Хави Грасии, учить необученную команду играть в пятёрку защитников, да и игроков качеств Нобоа в «Рубине» нет… Жду «Рубин» в шестёрке, вряд ли выше».



Телингатер: «Да, повторит. Именно как тренер Бердыев – бог, топ и космос».



Егоров: «В этом году чемпионства точно не будет. Максимум для команды – место в Лиге Европы».



Игнатов: «По сути, Бердыев собрал в «Рубине» почти всех «ростовских мужиков», которые играли на равных с «МЮ» на «Олд Траффорд». Так что уже сейчас можно говорить о том, что сейчас мы приобрели ещё одного претендента на место в тройке — тем более сейчас его команда не обременена еврокубками».

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6. Что ждёт «Ростов» после тотальной распродажи и прихода Кучука?

Тяпков: «Ничего хорошего. Такие массовые исходы обычно оборачиваются бедой, примеры мы уже видели. Скорее всего, состава всё-таки хватит, чтобы не вылететь, но попаданию в стыки, как это было после выигрыша Кубка с Божовичем, не удивлюсь».



Третяк: «Ростов» станет тем, кем и был всегда — твёрдым середняком».



Хаит: «8-12-е места. Кучук умеет работать в ограниченных условиях».



Титов: «Говорил, что «Ростов» может закончить сезон выше «Рубина», и повторю. Но только если всё пойдёт как надо, все недооценённые и мотивированные будут заряжены, а Леонид Кучук продолжит работать над тактикой на сосисках. Амплитуда ожиданий очень широкая, но я жду «Ростов» на границе двух восьмёрок».



Телингатер: «Тут от финансовой стабильности клуба зависит даже больше, чем от уровня игроков и тренеров. Что на самом деле творится в «Ростове», когда у клуба бешенные долги, рассказал Гамула в большом интервью «Чемпионату».



Егоров: «Всё будет не так плохо, как казалось. «Ростов» станет тем, кем и должен быть – крепким середняком».



Игнатов: «То, что было до Бердыева — балансирование на грани вылета в ФНЛ».

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7. Не ошиблось ли руководство «Локомотива», оставив Сёмина главным тренером?

Тяпков: «Теперь уже что об этом говорить? С самого начала нынешнее руководство «Локо» начало политику угождения болельщикам, и в этой ситуации глупо было менять тренера. Но в случае чего и менять-то будет особо не на кого — Бердыев, Слуцкий и Кононов, которые числились возможными кандидатами, уже в новых клубах».



Третяк: «Сёмин выиграл для «Локомотива» трофей. Сёмин обеспечил «Локомотиву» групповой этап Лиги Европы. Сёмин предоставил руководству «Локомотива» кредит доверия от болельщиков. Ошибкой было бы убрать Юрия Павловича после всего этого. А дальше уже всё зависит от того, что команда покажет в этом сезоне».

Хаит: «В силу личной симпатии к Сёмину, я субъективно полагаю, что нет, не ошиблось. Надеюсь на это».



Титов: «Не ошиблось. Из имеющихся ресурсов он выжимает, может, и не максимум, зато раскрывает молодёжь и развязывает руки лидерам. И это неплохо работает».



Телингатер: «Сёмин – символ клуба, тем более в прошлом сезоне он выиграл Кубок. Тем не менее его не стоило оставлять на этот сезон. Пускай даже болельщики закидают меня тухлыми помидорам (я, кстати, ненавижу помидоры, вообще их не ем). Если тренер на тренировках кричит «Мааааминов, Фарлаааааааан», то это вызывает, скажем так, вопросы у футболистов. Хотя пожилому человеку можно сделать скидку: Форлан и Фарфан – достаточно похожие фамилии».



Егоров: «У руководства «Локо» не было других вариантов. Тренер выполнил задачу, выиграл Кубок и является легендой клуба. Тут вопрос нужно ставить по-другому: правильно ли сделал Сёмин, что остался главным тренером «Локомотива»?»



Игнатов: «Игра «Локомотива» в Суперкубке с каждой приближавшейся к дополнительному времени минутой говорила о том, что ошиблось. С другой стороны, у Геркуса, по сути, не было выбора — контракт Сёмина автоматически продлился после победы в Кубке. Думаю, если «Локо» стартует так же, как в прошлом сезоне, уже зимой «железнодорожников» будет тренировать другой человек».

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8. Дальний Восток в РФПЛ — как это будет?

Тяпков: «Болельщикам и командам — тяжело. Футболу в России — полезно. У нас не чемпионат Центральной России, а чемпионат России. А на Дальнем Востоке в последнее время с футболом плохо, если «СКА-Хабаровск» наведёт шороху в РФПЛ — может, это поможет?»



Третяк: «Нормально будет. Дальний Восток уже был в РФПЛ, и ничего, никто не умер».



Хаит: «Дальний перелёт один раз за сезон не может быть проблемой для любой команды. Другое дело, что у «Хабаровска» каждый выездной матч из-за перелёта будет энергозатратным. Это дополнительно усложнит борьбу за выживание».



Титов: «Жалобы из 15 клубов на дальние перелёты, внезапные лишние карточки, пожелания в интервью поскорее вылететь… Будет так, как было с «Лучом». Но если говорить о планке результатов, на первый сезон это может сработать».



Телингатер: «Это будет трудновато для футболистов и действительно сложно для фанатов. Зато новые впечатления гарантированы и тем, и другим».

Егоров: «Это будет классно».

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Игнатов: «Долго и трудно. И если каждой команде РФПЛ нужно будет посетить Хабаровск однажды, то самим «армейцам» необходимо добираться домой 15 раз. Это «СКА», скорее всего, и опустит обратно в ФНЛ».

9. Кому из звёзд РФПЛ пора уезжать в Европу?

Тяпков: «Смолову, Промесу и Фернандесу. Если бы не травмы, добавил бы в список Дзагоева».



Третяк: «Пора уезжать любому футболисту, которого зовут. Другой вопрос, что не каждый готов пойти на сокращение в зарплате и потерять почти гарантированное российским паспортом место в составе».



Хаит: «Головину, Миранчуку (Алексею), Медведеву, Терентьеву. Если бы не был травмирован Зобнин, назвал бы и его. Всем, кто ещё молод. Когда тебе под 30, адаптироваться к другому чемпионату труднее, а ценность каждого сезона намного выше. Молодым игрокам даже неудачная попытка поможет стать лучше».

Титов: «Головину и Алексею Миранчуку. Не надо ждать медалей и кубков, надо просто ехать. И Артёму Дзюбе. Все почему-то ставят Смолова намного выше Артёма, хотя Дзюба разностороннее, лучше как ассистент и не настолько зависим от команды. Манчини не любит габаритных форвардов, а где-нибудь в АПЛ такой мог бы пригодиться».



Телингатер: «Всех что ли перечислять? Промес, Смолов, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзагоев, Шатов, Дзюба, Кокорин…»



Егоров: «1. В РФПЛ нет звёзд. 2. Россия, как сказал Чичарито, и так Европа. 3. Головину. Это точно».



Игнатов: «Смолов, Промес, Головин. К другим реального интереса, увы, пока нет. А стремиться нужно всем, и не только звёздам».

10. Сколько российских команд мы увидим в еврокубках весной?

Тяпков: «Если бы туда попал «Ростов» без Бердыева, одна потеря была бы гарантирована. А так состав довольно крепкий, разве что «Локо» пока туманен, а «Спартак» может отправиться в ЛЕ из группы ЛЧ. Но четыре из пяти клубов в евровесну выходить должны».



Третяк: «Всё, естественно, зависит от жеребьёвки, особенно в Лиге чемпионов. «Зенит» и «Краснодар» должны быть вполне конкурентоспособны в Лиге Европы, плюс будем оптимистами, кто-то упадёт в весеннюю часть с третьего места в Лиге чемпионов».



Хаит: «Оптимистичный вопрос. Будем надеяться, что весной мы увидим российские команды в еврокубках».



Титов: «Две? Три? Есть уверенность только по «Зениту», но не по остальным».



Телингатер: «У нас постоянно кто-то один не добирается до группового этапа. А до плей-офф доберётся всего около двух команд из пяти. Думаю, что это будут «Зенит» и ЦСКА, имеющие и богатый опыт в еврокубках, и приличный рейтинг для посева при жребии».



Егоров: «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА — в Лиге Европы».



Игнатов: «Три команды из пяти, и все — в Лиге Европы».

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Прогнозы одной строкой

Тяпков: первая тройка — «Зенит», «Спартак», ЦСКА; претенденты на вылет — «Анжи», «Тосно», «СКА-Хабаровск»; лучший бомбардир — Смолов; лучший игрок —Промес.



Третяк: первая тройка — «Зенит», ЦСКА, «Спартак»; претенденты на вылет — «Анжи», «Тосно», «СКА-Хабаровск», «Арсенал»; лучший бомбардир — Смолов; лучший игрок — Витиньо.



Хаит: первая тройка — «Зенит», «Спартак», ЦСКА; претенденты на вылет — «Тосно», «СКА-Хабаровск», «Арсенал»; лучший бомбардир — Смолов; лучший игрок — Жулиано/Промес.

Титов: первая тройка — «Зенит», ЦСКА, «Спартак»; претенденты на вылет — «Урал», «Тосно», «СКА-Хабаровск», «Арсенал»; лучший бомбардир — Кокорин; лучший игрок — Паредес.



Телингатер: первая четвёрка — «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар»; претенденты на вылет — «Уфа», «СКА-Хабаровск», «Арсенал», «Анжи»; лучший бомбардир — Промес; лучший игрок — Лунёв.



Егоров: первая тройка (в любой последовательности) — «Зенит», «Спартак», ЦСКА; претенденты на вылет — «Тосно», «СКА-Хабаровск», «Уфа», «Амкар»; лучший бомбардир — Витиньо; лучший игрок — Промес.



Игнатов: первая тройка — ЦСКА, «Зенит», «Рубин»; претенденты на вылет — «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Ростов», «Урал»; лучший бомбардир — Витиньо; лучший игрок — Дзагоев.

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