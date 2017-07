«Это лучший «Спартака». Который не празднует победу в Суперкубке (видео)

«Спартак» выиграл второй титул подряд, но в Черкизово было тихо и спокойно, как после обычного матча. Тревожили разве что фотографа красно-белых, который слушал одни и те же истории.

— Каррера не то что журналистов, даже нас не пустил, — в шутку просил фото из чемпионской раздевалки сотрудник РФПЛ. — Он только увидел манишки и замахал руками: «Ноу пикчерз, ноу видео».

Празднование прошло незаметно – без банок с самогоном и лиц, обмазанных тортом. Игроки выходили со стадиона кислыми, в компании сотрудников пресс-службы и охраны, стараясь тратить как можно меньше времени на публику. Они вели себя так, будто радоваться, как в мае, им теперь стыдно. Или запрещено. Человеком, который снял золотую медаль за прошлое чемпионство и назначил тренировку на следующее утро после Суперкубка.

«Всё это уже в прошлом, сейчас – новый вызов», – говорил Массимо, ещё раз демонстрируя особенную профессиональную черту характера. О Каррере редко можно услышать, что он человек удивительной доброты.

Каррера переписывает историю! Как «Спартак» впервые выиграл Суперкубок До прихода Карреры «Спартак» 16 лет не был чемпионом и никогда не выигрывал Суперкубок. Массимо хватило года, чтобы оба упущения исправить.

Тренер «Спартака» ведь может не просто закрывать раздевалку после выигрыша трофея, но и месяцами игнорировать русскую прессу, при этом не теряя к себе уважения.

Он может уволить легенд клуба, но не потерять поддержку фанатов.

Он может раздражать часть персонала и игроков своей эмоциональностью, но всё равно будет для них боссом, которого или очень любят, или очень боятся.

Массимо не волнуют проблемы отдельных газетчиков, водителей автобусов, администраторов или врачей. Его интересуют новые и насущные цели. Следующая – во вторник — дерби с «Динамо», к которому команда будет готовиться в тишине.

При этом отношение команд к Суперкубку нельзя назвать несерьёзным. И дело не только в 120-минутной рубке на поле, но и в смысловой подпитке. Фанаты «Спартака» делали мощный перфоманс про пятый элемент – единственный внутренний титул, которого не хватало в коллекции клуба.

«Локомотив» выступил ещё интереснее. По легенде, Юрий Сёмин предложил, а маркетинг организовал путешествие команды в Черкизово по железной дороге. От базы в Баковке команда доехала до «Кутузовской», где и пересела на МЦК. Символично, что движение до стадиона через «Шелепиху», по северу Москвы, заняло бы 42 минуты, а через «Лужники», по югу – 37. Но клуб выбрал именно первый вариант, чтобы приехать в первом вагоне и на первый путь.

Идея была реализована хорошо: доступ к поезду не перекрывали, болельщикам не мешали, для финансового fair play спонсорский отчёт делали и руководству РЖД показывали, зачем организации клуб на балансе.

Не повезло «Локо» разве что в одном: что в соседнем вагоне окажутся слишком смелые и агрессивные фанаты «Спартака».

Вообще, «железнодорожники» играли за Суперкубок героически. Была масса эпизодов, когда казалось, что на самом деле мы смотрим хоккей. В первом тайме игроки «Локо» по-хоккейному катались и стелились в своей штрафной, отбивая мячи любыми частями тела. Во втором – кажется, на одной только воле создали голевой момент, когда Миранчук бил с угла вратарской.

Но «Спартак» был не просто удивительно мощен, быстр и беспощаден, он забирал себе и счастливые мгновения. Главное из них – отсутствие второй жёлтой карточки для Луиса Адриано, который сначала сфолил, а затем и пнул Тарасова исподтишка.

Вот ведь как могло всё повернуться: бразилец бы ушёл с поля, получил логичный штраф, а вместе с этим — возможный конфликт с болельщиками, тренерами и нервозность в ближайших матчах.

Но Безбородов то ли не увидел, то ли простил Адриано – и тот стал героем. Сначала попросил замену после травмы руки, но остался на поле, забил гол и услышал лучший монолог дня от Леонида Трахтенберга:

— Супер! Супер! Ты — супер! Ты с рукой, но не ушёл. Уже хотели change, менять хотели, а ты сказал: «Нет, я забью!». Ха-ха! Да?!

— Это лучший «Спартака», — забавно объяснял бразилец и целовал ромб на своей груди. И Трахтенберг целовал ромб на его груди. А потом уже и Федун слышал от пресс-атташе, кто тут на самом супер и кому можно целовать ромб на груди. Адриано очень повезло. И «Спартаку» повезло. Но он был сильнее заслуженно.

Федун же был доволен и очень спокоен. Вторую победу за 16 лет встречал всё так же смущённо, наблюдая за вручением трофея со стороны. Второй человек в «Спартаке», зампред совета директоров Наиль Измайлов, попытался было проводить владельца клуба к трофею, но тот отказался. Правда, минуты через две всё-таки не выдержал, пожал руки игрокам, отвернувшись в сторону подпел We are the champion, но к кубку так и не прикоснулся.

— Для вас этот трофей важен? – спросил я.

— Конечно! Любой трофей приятен.

Особенно, когда пока их только два.

Но один кубок – факт. Второй подряд – уже система. Болельщиков «Спартака» можно поздравить.

