«На «Динамо» «Спартаку» не хватит сил». Прогнозы на 1-й тур РФПЛ

«Если «Спартак» купит Смолова, то удержит чемпионство». Прогнозы на сезон Журналисты «Чемпионата» отвечают на 10 вопросов о новом сезоне РФПЛ — о чемпионстве «Спартака», работе Манчини и возвращении Бердыева.

Вместе с очередным чемпионатом России по традиции стартует наш турнир прогнозов, в котором специалисты, читатели и журналисты «Чемпионата» определят лучшего как в командном турнире, так и в индивидуальном зачёте.

Напомним итоги прошлого сезона.

Таблица по итогам 30 туров



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Читатели — 247



Таблица лучших результатов



Александр Мостовой — 22 (3-й тур)

Галина Козлова — 21 (14-й тур)

Антон Матвеев — 20 (20-й тур)

Дмитрий Булыкин — 19 (21-й тур)

Вячеслав Булавин — 18 (29-й тур)

Владимир Пономарёв — 18 (9-й тур)

Zorg1983 — 18 (8-й тур)

krasnodar-72 — 17 (1-й тур)

Игорь Чугайнов — 16 (28-й тур)



Таблица худших результатов

Pavelind — 0 (4-й тур)

Марк Бессонов — 1 (4-й тур)

Кирилл Хаит — 1 (8-й тур)

Артур Бекмурзаев — 2 (27-й тур)

Neo13 — 2 (18-й тур)

Никита Кузин — 2 (13-й тур)

Вячеслав Булавин — 2 (13-й тур)

Евгений Кустов — 2 (5-й тур)

Иван Ковалёв — 3 (23-й тур)

filosof-23 — 3 (14-й тур)

И переходим к первому туру.

Прогноз специалистов

Константин Лепёхин, ветеран «Зенита»:

«Урал» — «Ростов» — 1:0

Учитывая то, что «Ростов» покинуло много футболистов и мы не имеем никакого представления о новой команде, а «Урал» — крепкая команда, играющая дома, поставлю на минимальную победу хозяев.

«Тосно» — «Уфа» — 1:0

В этом сезоне много команд с непонятными перспективами, и «Тосно» с «Уфой» входят в их число. Поставлю на «Тосно» в силу того, что игра домашняя. «Тосно» по силам завершить чемпионат не в зоне вылета.



«Анжи» — ЦСКА — 0:2

ЦСКА – стопроцентный фаворит. Это более крепкая и мастеровитая команда, которая одержит уверенную победу.



«СКА-Хабаровск» – «Зенит» — 0:2

Схожая ситуация. «Зенит» должен победить. Единственное, что может смутить – дальний перелёт.



«Рубин» – «Краснодар» — 1:1

Поставлю на ничью. «Краснодар» — крепкая команда, в «Рубине» произошло много изменений, потому силы примерно равны. Если Смолов в команде, он должен выходить и играть, от него многое зависит.



«Ахмат» – «Амкар» — 1:1

«Ахмат» может быт фаворитом, так как играет дома, но «Амкар» в прошлом сезоне показал, что просто так себя обыграть не даст никому. Это равные команды, потому поставлю на ничью.



«Локомотив» – «Арсенал» — 2:0

«Локомотив» фаворит, и если он рассчитывает успешно выступить в этом сезоне, то должен дома обыгрывать команды уровня «Арсенала».



«Динамо» – «Спартак» — 0:1

Несмотря на то что «Динамо» только вышло в РФПЛ, считаю, что это два равных клуба. Думаю, «Динамо» построит крепкую команду. Но если учитывать эмоциональный фон «Спартака» после победы в Суперкубке, думаю, он одержит минимальную победу.

Шоу должно продолжаться. Почему этот сезон жутко интригующий «Спартак» и «Локомотив» начинают особый сезон в России — после праздника и перед ещё большим праздником.

Прогноз читателей

Алексей Коновалов (Москва):

«Урал» — «Ростов» — 2:0

Прогнозировать первый тур очень трудно, в межсезонье кто-то поменял тренера, кто-то существенно обновил состав. «Ростов» относится к числу команд, которые сделали и то, и другое. Новый тренер, новый состав — против крепкого «Урала», который должен был стать сильнее по сравнению с прошлым годом.

«Тосно» — «Уфа» — 0:1

В прошлом чемпионате «Уфа» в гостях играла намного лучше, чем дома.

«Анжи» — ЦСКА — 1:2

ЦСКА славится тем, что умеет брать очки на классе.

«СКА-Хабаровск» — «Зенит» — 1:1

Хабаровчане постараются первый домашний матч в Премьер-Лиге как минимум не проиграть.

«Рубин» — «Краснодар» — 0:1

Если бы это был седьмой тур, я бы смело поставил на то, что «Рубин» не пропустит. Но это будет только первый тур.

«Ахмат» — «Амкар» — 1:1

«Амкар» умеет неплохо обороняться, но в прошлом сезоне выиграл в гостях только один раз при семи ничьих. «Ахмат», в свою очередь, нередко терял очки на своём поле.

«Локомотив» — «Арсенал» — 2:1

В матче за Суперкубок «Локомотив» на фоне «Спартака» смотрелся слабенько, но «Арсенал» обыграть должен.

«Динамо» — «Спартак» — 1:2

Не очень представляю, что за команда нынешнее «Динамо», а вот «Спартак» в игре за Суперкубок смотрелся неплохо.

Трудное лето Карреры. Как «Спартак» подготовился к сезону Впервые в жизни Каррера готовил команду к старту сезона полноправным главным тренером. Результаты этой работы начнём оценивать уже сегодня.

Прогноз журналистов

Данила Игнатов, корреспондент «Чемпионата»:

«Урал» — «Ростов» — 1:0



После ухода Бердыева от «ростовских мужиков» в команде остались только Гацкан и Калачёв. Первые туры РФПЛ новая команда Кучука будет притираться друг к другу, а значит, результат неизбежно пострадает. «Урал» же — финалист Кубка России, между прочим — летом только усилился футболистами из «Локо» и «Зенита».

«Тосно» — «Уфа» — 0:0



Мы пока не знаем, чего ждать от новичка РФПЛ, зато в концовке прошлого сезона видели невнятную «Уфу» при Семаке. Обе команды будут бороться за выживание в этом году и в Петербурге, скорее всего, разойдутся с ничьей.



«Анжи» — ЦСКА — 0:3



В концовке прошлого сезона «армейцы» по игре выглядели симпатичнее других команд РФПЛ. Теперь Виктор Гончаренко провёл первую полноценную предсезонку с командой и полностью «причесал» её игру. В первом матче сезона ЦСКА должен уверенно обыгрывать команду, которая чудом спаслась от вылета ещё пару месяцев назад.



«СКА-Хабаровск» — «Зенит» — 0:2



Трансферная политика «Зенита» в сочетании с приглашением Манчини не подразумевает потери очков с аутсайдерами в первых турах. У хабаровчан серьёзное преимущество — 7-часовая разница во времени, но питерская команда обязана побеждать в любом случае.



«Рубин» — «Краснодар» — 0:0



На своём поле бердыевский «Рубин» будет играть в закрытый футбол, а «Краснодар» ещё до старта чемпионата потерял свою главную ударную силу — Фёдора Смолова. Логичный исход — нулевая ничья.



«Ахмат» — «Амкар» — 3:1



На Олега Кононова в Грозном очень рассчитывают, тем более чеченской команде своё поле всегда приносит максимум очков с равными командами.



«Локомотив» — «Арсенал» — 1:1



«Железнодорожники» отдали все силы Суперкубку и вряд ли полностью оправятся после обидного поражения в добавленное время. «Арсенал» же попытается избавиться от статуса аутсайдера — первым шагом будут зацепленные в Москве очки.

«Динамо» — «Спартак» — 2:1



Красно-белые завоёвывают второй трофей за три месяца — такого в «Спартаке» не было больше 16 лет. Спартаковцы отбегали 120 минут против «Локо» и оставили все силы в матче за Суперкубок, тогда как «Динамо» будет свежим и мотивированным.