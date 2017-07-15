Сдал назад. Какой эпизод решил судьбу Суперкубка

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Опорники в центре обороны — хорошо или плохо?
Текст: Антон Михашенок
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

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113-я минута матча за Суперкубок. Квинси Промес получает мяч на левом краю атаки, подрезает его в штрафную и пятым касанием бьёт в ближний угол. Гильерме не берёт мяч, но удар не должен был состояться. Всю дорогу Промеса сопровождал Дмитрий Баринов, но вместо того чтобы активно отзащищаться, он просто довёл голландца до ударной позиции, следуя при этом на почтительном расстоянии от него.

Так был забит победный мяч во вчерашней игре.

Не знаю, кто сказал многим современным тренерам, что если опорник не проходит в состав, его можно попробовать в центре обороны. Но это работает далеко не всегда. Пример Баринова — показательный, и победный гол — лишь повод поговорить о тенденции. Опорники в центре обороны — скорее, плохая идея, чем хорошая.

Опорники в центре обороны — скорее, плохая идея, чем хорошая.

Объясняю почему. Далеко не все опорные полузащитники играют только на выставлении жёстких шлагбаумов — как это делает, например, Габи из мадридского «Атлетико». Часто (и в последнее время всё чаще) игроки этой позиции ориентируются не на свои титановые ноги, а на интеллект. Они хорошо выбирают позицию, читают игру, что позволяет им отобрать мяч до стыка, или идут за борьбой в отскоках, где больше шансов выиграть мяч чисто. Хороший пример — Себастьян Руди, который чистил за всеми остальными в «Хоффенхайме» так прилежно, что получил шанс перейти в «Баварию», доминирование которой предполагает интеллектуальную игру на опережение.

Опорники первого типа в качестве подмены для центральных защитников успешнее по одной причине — они лучше играют в отборах. Более того, если в опорной зоне можно проиграть отбор при ситуации 1v1 и тебя всё равно сможет подстраховать или второй опорник, или один из центрдефов, то в обороне за твоей спиной больше никого нет. Ты либо выиграл, либо соперник получает возможность для открытого удара. В эпизоде с голом Промеса случился второй вариант — Баринов вообще не решился идти на акцентированный отбор.

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Теперь о том, почему это не было случайностью. Вот сравнение статистики отборов на первой трети поля за два последних года: Михалик — 71% выигранных отборов, Чорлука — 69%, Кверквелия — 68%, Пейчинович — 65%, Баринов — 52%. Фактически в эпизоде с Промесом всё было 50 на 50 — и повернулось не в сторону «Локомотива». Всё потому, что Баринов — опорник второго типа. Он — достаточно умный футболист и хорошо собирает эти самые отскакивающие мячи, а ещё неплохо видит поле и умеет играть в пас. Функции шлагбаума он сносно выполняет в центре поля, но на своей трети поля рассчитывать на его отборы не стоит.

Вот сравнение статистики отборов на первой трети поля за два последних года: Михалик — 71% выигранных отборов, Чорлука — 69%, Кверквелия — 68%, Пейчинович — 65%, Баринов — 52%.

Здесь есть вопрос к Юрию Сёмину. Зимой главный тренер «Локомотива» признавал, что Баринова в центр обороны пробует от недостатка вариантов: «Пока нам не хватает людей в обороне — пробуем на позиции центрального защитника Баринова. Дмитрий смотрится неплохо, но это опорный полузащитник, у которого, кстати, все шансы играть в старте». Юрий Палыч сам себе говорит «но» — и выпускает Баринова в центр обороны на титульный матч. Даже если предположить, что лучший по статистике отборов защитник (а при игре в три центральных она действительно важна) Тарас Михалик к матчу был готов плохо и на поле вышли лучшие, то у Сёмина всё равно было два варианта другой игры, с меньшим риском устроить 50 на 50 в овертайме. Во-первых, можно было поставить в оборону Тарасова, который как раз является опорником первого типа и даже рассматривался Леонидом Слуцким как вариант центрального защитника сборной. Во-вторых, можно было сыграть в четыре защитника и усилить их присутствием глубоко посаженного, действующего между линий опорника (того же Тарасова) и Баринова с Денисовым над ним.

Но главный тренер «Локомотива» выбрал наиболее рискованный вариант — и проиграл. Это хороший пример для тех, кто считает, что любой опорник может безболезненно заменить центрального защитника. В первом пасе команда, возможно, и прибавит, но при неизбежных ситуациях 1v1 с необходимостью принятия решения об экстренном вмешательстве в борьбу за мяч классические центрдефы всё равно будут предпочтительнее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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