Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Нужно ли было удалять Луиса Адриано? Мнения экспертов
Текст: Андрей Сенченко
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

Вопрос дня. Стоило ли удалять Луиса Адриано?

Безбородов решил не показывать вторую жёлтую карточку Луису Адриано. Правильное ли это решение?
15 июля 2017, суббота. 14:30. Футбол

Опрос: Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?

В московском дерби, в матче за Суперкубок России «Спартак» одержал победу над «Локомотивом». Одним из ключевых моментов встречи стал эпизод на 76-й минуте. Дмитрий Тарасов чисто сыграл в подкате, отобрав мяч у Луиса Адриано, после чего получил удар локтем в лицо от бразильского форварда. Затем Адриано ударил Тарасова ногой. Главный арбитр матча Владислав Безбородов принял решение не наказывать нападающего «Спартака» жёлтой карточкой, которая могла бы стать для него второй. В итоге Луис Адриано забил один из голов, принёсших красно-белым победу. Само собой, на послематчевой пресс-конференции Юрий Сёмин обратил на этот эпизод особое внимание.

«Это лучший «Спартака». Который не празднует победу в Суперкубке (видео)
Каррера закрыл чемпионскую раздевалку даже для РФПЛ. Зачем он так?

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

— Игра была равная, но я считаю, что нам нужны видеоповторы. Просто необходимы! Арбитр должен был показывать вторую жёлтую карточку Луису Адриано и удалять его. Судья полностью испортил матч!

Сёмин: судья полностью испортил матч – надо было удалять Адриано!
Наставники действующего чемпиона и обладателя Кубка России Массимо Каррера и Юрий Сёмин делятся впечатлениями от Суперкубка.

Мнение экспертов

Александр Егоров, заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ:

— Безбородов хорошо провёл матч, все его решения были последовательными. Было несколько сложных моментов, в том числе эпизод с Луисом Адриано. Моё мнение – Влад ничего не испортил. Возможно, Безбородову стоило дать пораньше свисток, тогда тему бы не муссировали. Но я не думаю, что этот эпизод повлиял на исход матча.

Почему пожалели Адриано? 5 тезисов о победе «Спартака» в Суперкубке
Тактический поиск «Спартака», кадровые проблемы «Локомотива», поступок Луиса Адриано – выделяем главное, что случилось в игре за Суперкубок.

Андрей Бутенко, председатель судейского комитета РФС:

— Если присматриваться к частностям, возможно, покажется, что Адриано виноват ещё в чём-то, помимо нарушения правил. На мой взгляд, Безбородов поступил мудро и не стал придираться к действиям бразильца с дисциплинарной точки зрения. Да, нарушил правила, попал по ноге, но Адриано не переусердствовал для того, чтобы получить вторую жёлтую карточку. Считаю, что Безбородов хорошо отработал матч и придираться к мелким деталям не имеет смысла.

Вячеслав Варюшин, бывший арбитр:

— Безбородов сразу должен был давать вторую карточку, тут вопросов нет. Бразилец завалил Тарасова и наступил на него. Я бы Адриано удалил без колебаний. Но у нас сейчас всё ближе к Европе, Безбородов не стал ломать игру. Судья вообще по матчу наделал приличных ошибок. Отработал на троечку.

Наталья Авдонченко, экс-арбитр ФИФА, инспектор женского футбола:

— Если говорить о духе игры, Безбородов поступил правильно, оставив Луиса Адриано на поле. Если игрок заслуживает второй жёлтой карточки, то она должна быть на несколько градусов выше первой, должна быть железобетонной. В этом эпизоде она оранжевая. И, с точки зрения судейства, в таких ситуациях рекомендуется уходить на понижение и не ломать игру. Но если бы у Адриано не было до этого жёлтой, эпизод, конечно, тянул на предупреждение. Было видно, что он не просто упал и лежал, а провоцировал. По духу игры Безбородов 100 процентов прав.

Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:

— Владислав Безбородов говорит, что в таких моментах не стоит удалять, если можно не удалять, но именно в истории Адриано – Тарасов очевидно, что карточку нужно было дать обоим. За стычку. Для Адриано она стала бы второй, но никакого отношения к «можно не удалять» это не имеет – очевидное неспортивное поведение.

Луис Адриано: фантастические ощущения! А рука – мелочь…
Игроки «Спартака» и «Локомотива» – о Суперкубке, в котором зрители дождались голов лишь в дополнительное время.

Взгляд изнутри

Владислав Безбородов, арбитр матча:

— Хорошая, нормальная мужская игра. Особых сложностей не было. Футболистам не мешал, матч прошёл в честной борьбе. Настоящий финал, именно так его и судил. Если какие-то моменты и возникали, то они должны быть, что называется, тысячепроцентными. Не хотел ломать матч, принимать сомнительные решения. Как говорят наши специалисты, можешь не давать карточку – не давай, можешь не удалять – не удаляй. Подошёл с такой тактикой: если что-то есть, оно должно быть на 1000 процентов. Важно не ломать матч.

Не буду обсуждать конкретные моменты, поскольку не имею права это делать. Удовлетворён ли я своей работой? Удовлетворён тем, что получился праздник футбола. Мне понравилось: подготовка, игра, антураж – это было прекрасно, и, думаю, зрителям понравилось. Это самое главное.

Мнение читателей

konsole3:
— Ну, тогда и Тарасову должны были жёлтую тоже дать, он чуть руку Адриано не сломал. Безбородов вообще много ошибался, и в обе стороны. Особенно это хорошо видно после КК с его повторами.

kosten-san:
— Конечно, Адриано не удалили, хотя надо. Тут, скорее, судья давал бороться весь матч, но ведь Каррера не заменил его. Как знал. «Спартак» в концовке просто был свежее, вот и всё.

jethro:
— Удалять/не удалять за вторую жёлтую Луиса – дело уже пройденное, слова забудутся, кубок останется. Да и давайте будет объективными: попытки атакующих действий команды Карреры были более качественными, чем «двухэтажный автобус» команды Сёмина. Поздравляю всех адекватных болельщиков с победой!

methman:

— А что насчёт двух не назначенных пенальти в ворота «Локо» в первом тайме? Если умышленность игры рукой под вопросом, то спорить с тем, что Фарфан держал за майку Луиса Адриано – это глупо.

В статье использованы материалы «Спорт-экспресс».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 9
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Луис Адриано Вопрос дня Суперкубок России Футбольное судейство
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
16:57 Новый сезон в РФПЛ стартовал с ничьей между «Уралом» и «Ростовом»
16:37 «Гуанчжоу Эвергранд» обошёл команду Виллаш-Боаша и вернул себе лидерство в Китае
16:33 Прямая видеотрансляция матча 1/256 финала Кубка России «КАМАЗ» — «Нефтехимик»
16:29 Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Уфы»
16:19 Петраков: сейчас у «Томи» состав недостаточно серьёзный для ФНЛ
16:12 Хацкевич: хочется верить, что в этом сезоне всё в УПЛ хотя бы стабилизируется
16:05 «Ахмат» обыграл «Амкар» в молодёжном первенстве
16:01 «Енисей» обыграл «Тюмень», одержав первую победу под руководством Аленичева
16:00 «Спартак» — «Локомотив»: после матча за Суперкубок не было допинг-контроля
15:48 Первый гол РФПЛ сезона-2017/18 забил Димитров с пенальти
15:39 Давид Луис: задача «Челси» на ближайший сезон — постараться выиграть всё
15:34 «Бордо» сделал предложение «Зениту» об аренде Хави Гарсии
15:34 Рубашко: Борис Ротенберг уделяет очень много времени «Динамо» СПб
15:20 Монтелла: «Милан» покупает одного из двух лучших центральных защитников мира
15:08 Червиченко: Безбородов — самый коррумпированный и продажный судья
15:07 «Боруссия» Д победила «Ураву Ред Даймондс», Гётце сыграл впервые с февраля
15:00 Агент Шуньича: в «Кубани» меня просто кинули
14:55 «Уфа»: из-за замены самолета потеряли полтора часа, но на нас это не сказалось
14:55 «Арсенал» обыграл «Вестерн Сидней Уондерерс», забив трижды в первом тайме
14:54 «Локомотив» подпишет контракт с 18-летним полузащитником из Армении
14:34 Бубнов: Безбородов почему-то побоялся принять верное решение в эпизоде с Адриано
14:29 Мещеряков: возможно, на ключевые игры надо уже приглашать иностранных судей
14:28 Рахимов: Гвардиола оставляет больше места для индивидуальной игры, чем Сарри
14:13 Глушаков: у «Спартака» первый Суперкубок России. И, уверен, не последний
14:08 Геркус — о Безбородове: в таких матчах ошибки случаются, но их нужно принимать
14:07 Врач сборной России Безуглов: никаких жалоб Самедов не предъявлял
14:05 Стал известен стартовый состав «Урала» на матч с «Ростовом»
13:56 Айуоби: мне нужно многое доказать в ближайшем сезоне
13:50 «Ростов» объявил стартовый состав на первый матч сезона в РФПЛ
13:49 Снейдер пока не принял решение, где продолжит карьеру
13:45 Годзюр: могу сказать, что в матчах «Урала» и «Ахмата» всё было честно
13:32 «Ювентус» после продажи Бонуччи в «Милан» намерен приобрести Папастатопулоса
13:24 Линекер: представьте, сколько будет стоить Уолкер, если он научится навешивать!
13:06 Лингард: Лукаку и Линделёф уже очень хорошо адаптировались в «МЮ»
13:02 Шатов: мне без разницы, в каком туре играть со «Спартаком». Главное — победить
12:57 «Луч-Энергия» разгромил «Томь» и набрал первые очки в ФНЛ
12:52 Уолкер: я пришёл в «Манчестер Сити» за трофеями
12:52 Источник: «Ювентус» отказался продавать Игуаина в «Челси» за € 100 млн
12:44 Мельгарехо: был спокоен, несмотря на то что входил в такой матч со скамейки
12:30 Гаджиев: Саша Рязанцев по духу вполне совместим с амкаровцами
12:27 Гол Халка помог команде Виллаш-Боаша победить и возглавить таблицу в Китае
12:19 Варюшин: Безбородов наделал приличных ошибок, отработал на троечку
12:14 «Милан» хочет взять Саншеша у «Баварии» в аренду с возможностью выкупа
12:05 Бубнов: уверен, что в Хабаровске «Зенит» столкнётся с проблемами
12:03 «СКА-Хабаровск» — «Зенит»: Манчини взял на игру 23 футболиста
Все новости RSS
Партнерский контент
Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?
Архив →
© championat.com, 2000–2017