Вопрос дня. Стоило ли удалять Луиса Адриано?

Опрос: Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?

В московском дерби, в матче за Суперкубок России «Спартак» одержал победу над «Локомотивом». Одним из ключевых моментов встречи стал эпизод на 76-й минуте. Дмитрий Тарасов чисто сыграл в подкате, отобрав мяч у Луиса Адриано, после чего получил удар локтем в лицо от бразильского форварда. Затем Адриано ударил Тарасова ногой. Главный арбитр матча Владислав Безбородов принял решение не наказывать нападающего «Спартака» жёлтой карточкой, которая могла бы стать для него второй. В итоге Луис Адриано забил один из голов, принёсших красно-белым победу. Само собой, на послематчевой пресс-конференции Юрий Сёмин обратил на этот эпизод особое внимание.

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Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

— Игра была равная, но я считаю, что нам нужны видеоповторы. Просто необходимы! Арбитр должен был показывать вторую жёлтую карточку Луису Адриано и удалять его. Судья полностью испортил матч!

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Мнение экспертов

Александр Егоров, заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ:

— Безбородов хорошо провёл матч, все его решения были последовательными. Было несколько сложных моментов, в том числе эпизод с Луисом Адриано. Моё мнение – Влад ничего не испортил. Возможно, Безбородову стоило дать пораньше свисток, тогда тему бы не муссировали. Но я не думаю, что этот эпизод повлиял на исход матча.

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Андрей Бутенко, председатель судейского комитета РФС:

— Если присматриваться к частностям, возможно, покажется, что Адриано виноват ещё в чём-то, помимо нарушения правил. На мой взгляд, Безбородов поступил мудро и не стал придираться к действиям бразильца с дисциплинарной точки зрения. Да, нарушил правила, попал по ноге, но Адриано не переусердствовал для того, чтобы получить вторую жёлтую карточку. Считаю, что Безбородов хорошо отработал матч и придираться к мелким деталям не имеет смысла.

Вячеслав Варюшин, бывший арбитр:

— Безбородов сразу должен был давать вторую карточку, тут вопросов нет. Бразилец завалил Тарасова и наступил на него. Я бы Адриано удалил без колебаний. Но у нас сейчас всё ближе к Европе, Безбородов не стал ломать игру. Судья вообще по матчу наделал приличных ошибок. Отработал на троечку.

Наталья Авдонченко, экс-арбитр ФИФА, инспектор женского футбола:

— Если говорить о духе игры, Безбородов поступил правильно, оставив Луиса Адриано на поле. Если игрок заслуживает второй жёлтой карточки, то она должна быть на несколько градусов выше первой, должна быть железобетонной. В этом эпизоде она оранжевая. И, с точки зрения судейства, в таких ситуациях рекомендуется уходить на понижение и не ломать игру. Но если бы у Адриано не было до этого жёлтой, эпизод, конечно, тянул на предупреждение. Было видно, что он не просто упал и лежал, а провоцировал. По духу игры Безбородов 100 процентов прав.

Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:

— Владислав Безбородов говорит, что в таких моментах не стоит удалять, если можно не удалять, но именно в истории Адриано – Тарасов очевидно, что карточку нужно было дать обоим. За стычку. Для Адриано она стала бы второй, но никакого отношения к «можно не удалять» это не имеет – очевидное неспортивное поведение.

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Взгляд изнутри

Владислав Безбородов, арбитр матча:

— Хорошая, нормальная мужская игра. Особых сложностей не было. Футболистам не мешал, матч прошёл в честной борьбе. Настоящий финал, именно так его и судил. Если какие-то моменты и возникали, то они должны быть, что называется, тысячепроцентными. Не хотел ломать матч, принимать сомнительные решения. Как говорят наши специалисты, можешь не давать карточку – не давай, можешь не удалять – не удаляй. Подошёл с такой тактикой: если что-то есть, оно должно быть на 1000 процентов. Важно не ломать матч.

Не буду обсуждать конкретные моменты, поскольку не имею права это делать. Удовлетворён ли я своей работой? Удовлетворён тем, что получился праздник футбола. Мне понравилось: подготовка, игра, антураж – это было прекрасно, и, думаю, зрителям понравилось. Это самое главное.

Мнение читателей

konsole3:

— Ну, тогда и Тарасову должны были жёлтую тоже дать, он чуть руку Адриано не сломал. Безбородов вообще много ошибался, и в обе стороны. Особенно это хорошо видно после КК с его повторами.

kosten-san:

— Конечно, Адриано не удалили, хотя надо. Тут, скорее, судья давал бороться весь матч, но ведь Каррера не заменил его. Как знал. «Спартак» в концовке просто был свежее, вот и всё.



jethro:

— Удалять/не удалять за вторую жёлтую Луиса – дело уже пройденное, слова забудутся, кубок останется. Да и давайте будет объективными: попытки атакующих действий команды Карреры были более качественными, чем «двухэтажный автобус» команды Сёмина. Поздравляю всех адекватных болельщиков с победой!



methman:



— А что насчёт двух не назначенных пенальти в ворота «Локо» в первом тайме? Если умышленность игры рукой под вопросом, то спорить с тем, что Фарфан держал за майку Луиса Адриано – это глупо.



В статье использованы материалы «Спорт-экспресс».