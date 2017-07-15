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Дмитрий Полоз
Текст: Сергей Титов
Фото: РИА Новости

7 трансферов Премьер-Лиги, которые обязательно сыграют

Об их прогрессе и качественной игре вы точно услышите в наступившем сезоне.
15 июля 2017, суббота. 15:00. Футбол

Леандро Паредес («Рома» – «Зенит»)

Главная «бомба» российского «окна» к середине июля. Приезд Паредеса в чемпионат, уже избавленный от звёздной пыли, выглядит очень странно, но для «Зенита» это однозначное усиление. В Санкт-Петербурге явно под впечатлением от «эффекта Фернандо»: год назад хавбек со схожими навыками приехал в «Спартак», поначалу слышал насмешки из-за лишнего веса, но когда пришёл в форму – показал, в каком он порядке.

Так же будет и с Паредесом, тем более он любит покушать меньше Фернандо. В прошлосезонной «Роме» Леандро выбивал мощнейшую статистику: 3,79 отбора и 2,87 перехвата, скорректированных на владение, 2,63 ключевых паса, 10 предголевых передач – больше, чем у кого-либо не только в «Роме», но и в РФПЛ. В 4-4-2 Манчини Паредес наверняка будет играть в глубине, разбивая чужие атаки и острыми передачами начиная новые, а ради него подвинули в оборону старого опорника «Зенита» Хави Гарсию.

Единственное сомнение — в фигуре Роберто Манчини. Хавбеки с умениями Паредеса никогда не раскрывались в его командах полностью. Идеальный пример – Матео Ковачич, уже дважды выигравший Лигу чемпионов как полноценный игрок обоймы «Реала». В «Интере» Ковачич много обострял (второй по количеству ключевых передач в сезоне-2014/15, когда хорват работал с Манчини), но всё равно не раскрылся в полной мере.

Был Рикельме, а стал Пирло. Зачем «Зениту» нужен Леандро Паредес
Из «Ромы» в «Зенит» вместе с Манолосом должен перейти Леандро Паредес. Аргентинец нужен сине-бело-голубым никак не меньше грека.

Дмитрий Полоз («Ростов» – «Зенит»)

История с неожиданным разрывом контракта, неожиданным переходом Полоза свободным агентом, а потом неожиданными новичками «Ростова» выглядит грязновато, не поспоришь. Но если оставить за скобками условия трансфера, «Зенит» провернул идеальную сделку. Игрок сборной России, в самом соку, лёгкий, как любит Роберто Манчини, обладающий важной для этого тренера чуткостью в нахождении свободных зон, быстрый и здорово думающий на поле – находка для топ-клуба. Особенно если он больше платит.

Конкуренция за место в атаке «Зенита» будет интригующей – Манчини купил Дриусси, вернул в нападение Кокорина, а ведь есть ещё и Дзюба, которому будет сложно переубедить тренера (Манчини не любит «тяжёлых» нападающих даже с широким функционалом, как у Дзюбы, тут ничего не попишешь). Однако Полоз однозначно будет получать своё игровое время, особенно поначалу, пока у Дриусси остаются проблемы с адаптацией к нашему футболу. У атакующей связки Полоз – Кокорин, разбитой десяток лет назад, есть шанс сыграться заново и даже стать для «Зенита» ключевой.

Михайло Ристич («Црвена Звезда» – «Краснодар»)

Если всё пойдёт именно так, как выглядит перед стартом чемпионата, «Краснодар» ждёт катастрофа. Впечатление от плохой работы Игоря Шалимова подслащивает очень грамотная селекция – вдобавок к Классону и Рамиресу, уже подтвердившим свой уровень, были куплены новый Вандерсон и классный универсал Михайло Ристич. Миодраг Божович, с которым Ристич пересечётся в Премьер-Лиге, использовал его как закрывающего левую бровку целиком, до Божовича Михайло играл в «Звезде» опорником, притом сам Ристич любит играть атакующим хавбеком. В «Краснодаре» желание Ристича может быть исполнено – в центральной тройке лишь место Шарля Каборе выглядит незыблемым.

С Ристичем наш чемпионат получает редкого игрока, не боящегося контролировать мяч. В Сербии в последнем сезоне он делал по 6,3 обводки за матч, 77% из них были удачными, причём преимущественно Михайло обыгрывал соперников на чужой трети. С количеством обостряющих передач (0,6 за игру) – порядок для крайнего защитника, с точностью навесов (34%) – непорядок. Ответ на вопрос, где именно Ристича видят в «Краснодаре», поможет лучше оценить его перспективы, но качественный игрок, способный закрыть сразу четыре позиции в схеме 4-2-3-1, мощный и хорошо атакующий в любом случае не должен пропасть у «быков».

В Сербии Ристич делал по 6,3 обводки за матч, 77% из них были удачными, причём преимущественно Михайло обыгрывал соперников на чужой трети.

Раванелли («Понте-Прета» – «Ахмат»)

Нет, вечно седой итальянец Фабрицио Раванелли не возобновил карьеру – это всё любовь бразильцев к импозантным именам-прозвищам. Хотя 17-летний бразилец Маркс Ленин, подписавший на днях профессиональный контракт с «Фламенго», всё равно круче. Но возвращаясь к нашему Раванелли: он – один из четырёх бразильцев, которых отыскал для своего нового проекта Олег Кононов. И, судя по контрольным матчам, самый перспективный.

На сборах «Ахмат» Кононова играл по схеме 3-4-3, и Раванелли отводилась позиция инсайда (и слева, и справа). Бразилец оставил приятное впечатление: быстрый, грамотно находящий свободное пространство, очень качественно играющий без мяча. Из заметных недостатков – разве что пляжная любовь к возне с мячом, он слишком его передерживает. Однако чувство свободных зон должно это нивелировать. Особенно с таким игроком в глубине, как Олег Иванов – удивительно, что он снова задержался в Грозном.

Артур Юсупов («Зенит» – «Ростов», аренда)

В заново собранной, как перекрученный кубик Рубика, команде теперь новый тренер, новые легионеры и новая схема: на сборах «Ростов» практиковал тактику 3-4-3, где правым инсайдом был в недавнем прошлом правый латераль Тимофей Калачёв. И лидером нового «Ростова», наряду с Гацканом и Калачёвым, должен стать Артур Юсупов. Парадокс: он не тянет топ-клуб, потому что слишком много ошибается и горячится, но при правильном использовании может заиграть в любой команде Премьер-Лиги.

Правильное использование – не попытка заткнуть игроком опорную зону. Однажды, наблюдая с коллегой за Юсуповым ещё в майке «Динамо», мы подметили, что Артур при любом сценарии смотрит вперёд, всегда старается продвинуть мяч, на чём порой и попадается, допуская технический брак в сложных по мысли передачах. Packing-статистика, подмечающая именно продвижение мяча вперёд, любит Юсупова, что уже доказывает его неплохой уровень (например, в весенней игре «Зенита» со «Спартаком» Артур был лучшим по Packing). При этом лучшие матчи Юсупов проводил, имея за спиной полноценного сильного опорника – такого, как Игорь Денисов в том же «Динамо». В «Ростове» у Артура такой опорник будет – Александр Гацкан.

Лучшие матчи Юсупов проводил, имея за спиной полноценного сильного опорника – такого, как Игорь Денисов в «Динамо». В «Ростове» у Артура будет Гацкан.

Вадим Афонин («Оренбург» – «Анжи»)

«Анжи» – абсолютный чемпион лета в контексте «краж», громких подписаний за бесценок. Александр Григорян точно сколотит самого симпатичного андердога чемпионата, а помогут ему такие игроки, как обожаемый цифрами Владимир Полуяхтов, ставший одним из открытий «Оренбурга», незаметный, полезный и очень недооценённый Павел Карасёв, продлённые Гулиев и Кацаев, почти пропащий Константин Базелюк. Слишком слабо по именам? Ничего, Григорян выжмет из них максимум.

Но главное летнее попадание «в яблочко» – Вадим Афонин, прошедший тренировки на бетоне в Узбекистане и работу с Курбаном Бердыевым. Александр Григорян презентовал Афонина как «одного из самых рейтинговых опорников России», и его слова не кажутся пустым популизмом – специалисты, тренеры, телеэксперты (Валерий Карпин) давно отмечают опорника. В «Оренбурге» он занимался страховкой пятёрки атакующих игроков, загоняя соперника в тупик даже без попытки отобрать мяч. Приспособиться к системе «Анжи» будет чуть сложнее (Григорян сохранит любимую тактическую схему 4-4-2), зато у Афонина в центре появится подходящий помощник со смежными функциями и умениями – Аяз Гулиев. Григорян намерен строить игру вокруг своих полузащитников, так что связка Гулиева и Афонина может стать главным ключом к симпатичному сезону «Анжи». Сомнений в том, что команда Григоряна будет симпатичной, практически нет.

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Вандерсон («Краснодар» – «Динамо»)

Покинуть команду, где вся игра выстроена под Фёдора Смолова, – логичный шаг. Перейти в «Динамо», всем составом делающее голы для Кирилла Панченко, – как ни странно, тоже: на ударных форвардов команды играют по-разному. Если «Краснодар» при первой возможности искал Смолова рядом со штрафной и не слишком трудился над созданием комфортных ситуаций для нападающего, то в «Динамо» Панченко целенаправленно скидывали мяч в конкретную зону – прямо по центру ворот, на линию штрафной, плюс-минус два метра в сторону рамки или от неё. Панченко ловил отскоки, скидки таргетменов Бечирая или Луценко, отклеивался от опеки – и бил. Много бил.

Трансфер Вандерсона должен сыграть, потому что Юрий Калитвинцев специально для бразильца придумал разделение обязанностей. В контрольных матчах «Динамо» Вандерсон, Панченко и Бечирай играли вместе, а при фланговых атаках заполняли штрафную так: Бечирай боролся за подачи, а Вандерсон и Панченко караулили отскоки, снова по центру ворот, но уже в разных точках. По задумке, Калитвинцев создаёт интересный вариант преодоления соперников с тремя центральными защитниками – интересно, как его «Динамо» будет выглядеть на практике. Тактическая польза Вандерсона этим не ограничится: судя по контрольным матчам, он будет активно смещаться с фланга в центр, открывать край Терехову/Козлову/Морозову – любому защитнику на своём краю, помогать в прессинге. Да и результативность Вандерсона в первый сезон после возвращения в РФПЛ «Динамо» не помешает.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Артур Юсупов Вадим Афонин Вандерсон Дмитрий Полоз Леандро Паредес Трансферы
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