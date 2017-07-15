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Представление ЦСКА перед сезоном-2017/18: Дзагоев, Головин, Витиньо
Текст: Данила Игнатов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

Как никого не купить и стать чемпионом: метод ЦСКА

Даже если болельщики ЦСКА не дождутся летних трансферов, команда всё равно будет одним из претендентов на чемпионство. Как обычно.
15 июля 2017, суббота. 17:00. Футбол

Тренер

Зимой Виктору Гончаренко необходимо было в ускоренном режиме перестроить игру ЦСКА и научить своих футболистов играть в формации 3-5-2. У тренера всё получилось — «армейцы» стали самой играющей командой весны. Показателен пример Витиньо: бразилец из главного трансферного провала ЦСКА преобразился в эффективного бомбардира и распасовщика.

Теперь Гончаренко проводит свою первую предсезонку в ЦСКА. «Главное, что мы сохранили костяк команды и качественную молодёжь», — говорил тренер после встречи с болельщиками. Вряд ли мы увидим совсем другой ЦСКА по сравнению с концовкой прошлого сезона. Скорее, лучше тактически обученный, физически готовый и уверенный в своих силах. Гончаренко не только сильный тактик, но и хороший мотиватор. Например, в большом интервью «Чемпионату» белорус рассказывал, как настраивал Васина после его ошибки в матче со «Спартаком».

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Трансферы

«Надеемся, что трансферы будут, работа ведётся. В нынешних условиях непросто найти футболиста, способного усилить команду за адекватные деньги. Если не удастся приобрести футболиста уровня Вагнера Лава, то пусть Фёдор Чалов показывает себя», — заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на той же встрече с болельщиками.

Из российских топ-клубов у «армейцев» — самые большие финансовые проблемы, и поэтому скауты ищут бюджетных игроков. Необходимо укрепить две позиции — левого латераля а-ля Марио Фернандес (первостепенно) и форварда. Фамилии нападающих называются разные: 23-летний Урош Джюрджевич из «Партизана», 21-летний Матеус Индио из «Эшторила» и 18-летний сенегалец Крепин Дьятта из «Сарпсборга 08».

Бразильские медиа уже месяц пишут, что ЦСКА хочет заполучить Гильермо Арану из «Коринтианса» за сумму в € 10-15 млн. Якобы, агент Фернандеса Жорже Машаду уже провёл переговоры от имени руководства «армейцев». Верится с трудом. Кроме того, говорилось об интересе ЦСКА к Мацею Рыбусю, который перешёл из «Терека» в «Лион», но во Франции не заиграл.

Гораздо ближе к истине информация о том, что ЦСКА интересуется футболистом «Сантоса» по имени Жан Мота. Номинально бразилец — левый нападающий, но вынужденно отыграл прошлый сезон на позиции латераля и неплохо проявил себя. Если верить «Трансфермаркту», Мота стоит всего € 250 тыс.

Пока что футболистов «на вход» всего двое — вернувшиеся из аренд нападающий Александр Макаров и защитник Никита Чернов. Оба неплохо проявили себя в ФНЛ в прошлом сезоне и полетели с «армейцами» на первый матч в Махачкалу. Хотя и усилением под Лигу чемпионов их появление в заявке назвать нельзя.

На выход отправились тоже два игрока — Чепчугов и Тошич. Первый сыграл за семь сезонов в ЦСКА всего 28 матчей. Теперь подменять Акинфеева по необходимости будет молодой талант Илья Помазун, взявший себе 1-й номер. Второй долгое время был лидером ЦСКА — фанаты «армейцев» всегда будут благодарны сербу за чемпионство в 2014-м, — но в схему Гончаренко не вписался и расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

Состав

Пока оптимальный состав «армейцев» выглядит именно так.

Алан Дзагоев наконец оправился от травмы, проработав весь отпуск у известного сербского терапевта Андреа Милутиновича, и весь второй сбор тренировался в общей группе. Нет сомнений, что когда он в порядке, то должен играть в основе.

До возможного трансфера место левого латераля наверняка займёт Георгий Щенников — в защите он выглядит надёжнее своего конкурента Миланова. Судя по матчам на австрийских сборах, воспитанник ЦСКА постоянно работает над игрой в нападении.

«У меня сейчас нет понятия «молодой» футболист. Вопрос в том, готов игрок или нет. Так вот, молодые футболисты находятся в отличной физической форме, они поняли наши требования и готовы выйти как в основе, так и на замену», — говорил Гончаренко в интервью. В распоряжении у тренера серьёзное наследие Гришина — футболисты младше 21 года почти в любую линию. Ещё на сборах он наигрывал в основе Чернова, Кучаева, Гордюшенко, Хосонова, Жамалетдинова и Чалова. Значит, по крайней мере в матчах РФПЛ эти игроки будут выходить более-менее регулярно.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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