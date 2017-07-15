Кто в РФПЛ самый стильный? Обзор игровых форм нового сезона

Что лучше: оставить, как было, или удивить всех? Много деталей или минимализм? Спросите у клубов РФПЛ. Они знают ответ!

Грядущий сезон чемпионата России примечателен не только интересными трансферами, сменой тренеров, появлением команд-новичков, но и новыми комплектами игровой формы. Присмотримся, чем на этот раз собираются впечатлять болельщиков российские клубы.

«СКА-Энергия»

Экипировщик — adidas



«СКА-Энергия» — одна из двух команд-новичков в РФПЛ. В преддверии своего дебютного сезона в элите клуб решил ничего не менять. И действительно — зачем менять победную форму? Впрочем, есть информация, что обновление всё-таки будет, но не раньше сентября. Смеем предположить, что экипировка будет выдержана в том же стиле. В классических цветах «армейских» команд – красно-синих. Что ж, будем ждать официального представления обновки.

«Тосно»

Экипировщик — adidas



Дебютанты РФПЛ планируют представить свою новую форму перед матчем третьего тура с «Зенитом». В «Тосно» отмечают, что участие в таком турнире для них является совсем непривычным, поэтому они просто не в состоянии всё успеть. Понять и простить? Пожалуй, да! Тем более что прошлогодняя форма у команды весьма приличная. Думаем, точно не разочарует.

«Динамо»

Экипировщик — Nike



Легендарное возвращение до сих пор не повлекло за собой презентацию новой легендарной игровой формы. «Динамо» обещает исправиться в ближайшие дни. Но обновленная экипировка-то уже есть! Для тех, кто упустил: москвичи играли свои контрольные матчи перед стартом РФПЛ именно в ней, в новой форме. В прошлом сезоне компания Nike немного отошла от привычного ярко-синего цвета домашней формы и придала ей слегка голубоватый оттенок. Сейчас же всё вернулось на круги своя. Возможно, цвет домашней формы зависит от лиги, в которой выступает команда.

«Арсенал»

Экипировщик — adidas



Форма тульского «Арсенала» в прошлом сезоне получилась на загляденье. Увидим ли мы очередной шедевр в этом году? Безусловно! Но не сразу. Первые несколько туров тульская команда проведёт в знакомой всем форме прошлого сезона в стиле хаки. Сообщается, что «Арсенал» представит новые комплекты по истечении восьми туров, в сентябре. Для клуба будет изготовлена эксклюзивная форма от компании adidas.

«Анжи»

Экипировщик — Nike



Первая команда в нашем списке, которая совсем ничего не поменяет в этом сезоне. В игровой форме, по крайней мере. «Анжи» с начала чемпионата сыграет в тех же футболках, что и в прошлом сезоне — сочных зелёных и солнечных жёлтых.

«Урал»

Экипировщик — Joma



«Шмели» не являются самой оригинальной командной по части игровых форм, но они стабильно выпускают новые комплекты каждый сезон. С прошлого года футбольный клуб «Урал» начал своё сотрудничество с фирмой Joma, что вернуло команде резервную форму. Футболки сезона 2017/18 для полевых игроков не потерпели сильных изменений: на домашней переместились черные вставки, а на гостевой добавились оранжевые вставки на плечах. Странно, но в этом году клуб из Екатеринбурга вновь отказался от третьего комплекта. Видимо в прошлом сезоне она не слишком пригодилась. И, конечно, невозможно пройти мимо гостевой формы вратаря. Теперь Николай Заболотный вместе со своими партнерами по амплуа будет защищать ворота в бежевой, а не в салатовой форме, как было в прошлом году.

«Амкар»

Экипировщик — adidas



Ещё один клуб, который чтит традиции прошлого сезона. Пермяки не порадовали нас новой формой. Весьма строгий домашний комплект в красном цвете с чёрными полосами разбавляется белоснежным гостевым со стильными вставками на лицевой стороне. Гармонично, не правда ли? Давайте вновь взглянем на эту форму!

«Рубин»

Экипировщик — Jako



По информации СМИ, руководство «Рубина» пока не довело переговоры с компанией New Balance до конечной точки. Поэтому на старте сезона мы увидим команду Курбана Бердыева всё в той же форме, что и в предыдущем сезоне. Возможно, лишь до зимы! Какие цвета нам представят? Назвав зеленый и бордовый, наверное, мы не сильно промахнемся. Именно они являются классическими у этой команды. И именно они были основными в прошлом году.

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«Локомотив»

Экипировщик — adidas



Московский «Локомотив» напомнил типичного студента, которому нужно написать курсовую. Все сделал в последний момент. Но, в отличие от многих студентов, «железнодорожники» выполнили свою работу качественно! Знаете, традиционная домашняя в зеленом цвете и гостевая в белом это, конечно, хорошо. Да, где-то убрали полосы, где-то добавили вставки, изменили воротник. Но самое-то главное. Вы только взгляните на этот потрясающий третий комплект! Это уже не паровоз, друзья. Это уже какой-то спорткар! Стильно…очень стильно.

«Уфа»

Экипировщик — Joma



Дизайнер формы уфимской команды явно имеет что-то общее с хамелеонами. Возможно, дома держит. Может, это его тотемное животное. Кто сейчас об этом может знать? Во всяком случае, все три комплекта формы «Уфы» переливаются от одного цвета к другому. Это уже, конечно, не ново в нашей современности, но всё равно выглядит красиво! Яркости и контраста при создании формы в этот раз точно не пожалели.

«Ростов»

Экипировщик – adidas



Новая форма «Ростова» не стала невероятным потрясением, которое влечет за собой множество обсуждений, недовольств или восхищений. Это классика. Желтая и синяя. Что ещё для счастья нужно? Выглядит просто и со вкусом. Из сильных изменений с прошлого сезона, можно отметить расположение эмблемы. Теперь она будет греть не сердца игроков, а душу. Хорошо это или не очень, неизвестно. В любом случае, общую картинку не портит!

«Ахмат»

Экипировщик — adidas



Команда, в прошлом известная как «Терек», решила в этом сезоне не менять всё и вся. Игрокам настолько полюбилась легкая и удобная игровая форма прошлого сезона, что они попросили руководство не приобретать новую. Получается, мы с вами увидим только обновленную эмблему футбольного клуба «Ахмат», а экипировку, может быть, только в следующем году. Так или иначе, форма у грозненцев сейчас выглядит отлично!

«Краснодар»

Экипировщик — Puma



В прошлом сезоне игровая форма краснодарского клуба была признана одной из самых красивых, по версии «Чемпионата». Стильные полосы на футболках отлично гармонировали с привычной цветовой гаммой команды. В этом году Puma подготовила для «быков» три комплекта формы, один из которых будет использоваться только в кубковых матчах. Надеемся, что «Краснодар» пройдет далеко в Кубке России. Уж очень хочется почаще видеть эту форму с яркими кислотными надписями. Также, стоит отметить, что гостевая футболка команды на этот раз сильно упрощена, а домашняя, наоборот, стала гораздо красочнее и интереснее.

«Зенит»

Экипировщик — Nike



Золотые цвета победителей, энергия клуба, шедевры Карла Фаберже. Сила льва, душа города. Какое еще описание можно сюда добавить? Наверное, всё уже сказано! Да, мы увидели традиционную сине-бело-голубую форму «Зенита». И мы увидели оригинальную и красивую футболку в совершенно новых для команды цветах. Фиолетовая с золотыми ромбовыми вкраплениями на плечах. Интересное сочетание, не правда ли? Питерский «Зенит» явно поборется за право считаться самым красивым и стильным клубом в сезоне-2017/18.

ЦСКА

Экипировщик — adidas



Вы сможете вспомнить, когда у московских армейцевне было красно-синей формы? Да, мы помним год с гостевой футболкой ЦСКА голубого цвета. Но красно-синяя всё равно ведь была. В этом сезоне мы становимся свидетелями настоящего эксперимента! Домашняя – синяя, гостевая – оранжевая. Что тут сказать…кажется, дизайнер новой экипировки является фанатом сборной Голландии. В любом случае, форма у ЦСКА красивая. Очень приятные цвета, ничего лишнего. Хотя коня на груди немного не хватает!

«Спартак»

Экипировщик — Nike



Многим, наверное, было интересно, чем же сможет удивить чемпион России прошлого года. Ведь «Спартак» победил спустя 16 долгих лет. Должны же придумать что-то оригинальное. И, вуаля! Долой полоску! Да здравствует реклама! Презентация новой формы получилась крайне неоднозначной. А, точнее, получилась неоднозначной реакция болельщиков. Неизвестно, может и правы те, кто говорит, что пропал теперь спартаковский дух. Но полоска ли помогла красно-белым выиграть заветный трофей? Не совсем. Возможно, дабы совсем не упростить форму, дизайнерами и было предпринято разнообразить футболку рекламой.