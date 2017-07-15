Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Обзор игровых форм нового сезона
Текст: Максим Саблин

Кто в РФПЛ самый стильный? Обзор игровых форм нового сезона

Что лучше: оставить, как было, или удивить всех? Много деталей или минимализм? Спросите у клубов РФПЛ. Они знают ответ!
15 июля 2017, суббота. 18:00. Футбол

Грядущий сезон чемпионата России примечателен не только интересными трансферами, сменой тренеров, появлением команд-новичков, но и новыми комплектами игровой формы. Присмотримся, чем на этот раз собираются впечатлять болельщиков российские клубы.

«СКА-Энергия»

Экипировщик — adidas

«СКА-Энергия» — одна из двух команд-новичков в РФПЛ. В преддверии своего дебютного сезона в элите клуб решил ничего не менять. И действительно — зачем менять победную форму? Впрочем, есть информация, что обновление всё-таки будет, но не раньше сентября. Смеем предположить, что экипировка будет выдержана в том же стиле. В классических цветах «армейских» команд – красно-синих. Что ж, будем ждать официального представления обновки.

«Тосно»

Экипировщик — adidas

Дебютанты РФПЛ планируют представить свою новую форму перед матчем третьего тура с «Зенитом». В «Тосно» отмечают, что участие в таком турнире для них является совсем непривычным, поэтому они просто не в состоянии всё успеть. Понять и простить? Пожалуй, да! Тем более что прошлогодняя форма у команды весьма приличная. Думаем, точно не разочарует.

«Динамо»

Экипировщик — Nike

Легендарное возвращение до сих пор не повлекло за собой презентацию новой легендарной игровой формы. «Динамо» обещает исправиться в ближайшие дни. Но обновленная экипировка-то уже есть! Для тех, кто упустил: москвичи играли свои контрольные матчи перед стартом РФПЛ именно в ней, в новой форме. В прошлом сезоне компания Nike немного отошла от привычного ярко-синего цвета домашней формы и придала ей слегка голубоватый оттенок. Сейчас же всё вернулось на круги своя. Возможно, цвет домашней формы зависит от лиги, в которой выступает команда.

Фото: fcdynamo.ru

«Арсенал»

Экипировщик — adidas

Форма тульского «Арсенала» в прошлом сезоне получилась на загляденье. Увидим ли мы очередной шедевр в этом году? Безусловно! Но не сразу. Первые несколько туров тульская команда проведёт в знакомой всем форме прошлого сезона в стиле хаки. Сообщается, что «Арсенал» представит новые комплекты по истечении восьми туров, в сентябре. Для клуба будет изготовлена эксклюзивная форма от компании adidas.

«Анжи»

Экипировщик — Nike

Первая команда в нашем списке, которая совсем ничего не поменяет в этом сезоне. В игровой форме, по крайней мере. «Анжи» с начала чемпионата сыграет в тех же футболках, что и в прошлом сезоне — сочных зелёных и солнечных жёлтых.

«Урал»

Экипировщик — Joma

«Шмели» не являются самой оригинальной командной по части игровых форм, но они стабильно выпускают новые комплекты каждый сезон. С прошлого года футбольный клуб «Урал» начал своё сотрудничество с фирмой Joma, что вернуло команде резервную форму. Футболки сезона 2017/18 для полевых игроков не потерпели сильных изменений: на домашней переместились черные вставки, а на гостевой добавились оранжевые вставки на плечах. Странно, но в этом году клуб из Екатеринбурга вновь отказался от третьего комплекта. Видимо в прошлом сезоне она не слишком пригодилась. И, конечно, невозможно пройти мимо гостевой формы вратаря. Теперь Николай Заболотный вместе со своими партнерами по амплуа будет защищать ворота в бежевой, а не в салатовой форме, как было в прошлом году.

«Амкар»

Экипировщик — adidas

Ещё один клуб, который чтит традиции прошлого сезона. Пермяки не порадовали нас новой формой. Весьма строгий домашний комплект в красном цвете с чёрными полосами разбавляется белоснежным гостевым со стильными вставками на лицевой стороне. Гармонично, не правда ли? Давайте вновь взглянем на эту форму!

«Рубин»

Экипировщик — Jako

По информации СМИ, руководство «Рубина» пока не довело переговоры с компанией New Balance до конечной точки. Поэтому на старте сезона мы увидим команду Курбана Бердыева всё в той же форме, что и в предыдущем сезоне. Возможно, лишь до зимы! Какие цвета нам представят? Назвав зеленый и бордовый, наверное, мы не сильно промахнемся. Именно они являются классическими у этой команды. И именно они были основными в прошлом году.

5 самых красивых форм клубов РФПЛ по версии «Чемпионата»
Журналисты «Чемпионата» выбрали самый красивый комплект формы среди всех команд РФПЛ.

«Локомотив»

Экипировщик — adidas

Московский «Локомотив» напомнил типичного студента, которому нужно написать курсовую. Все сделал в последний момент. Но, в отличие от многих студентов, «железнодорожники» выполнили свою работу качественно! Знаете, традиционная домашняя в зеленом цвете и гостевая в белом это, конечно, хорошо. Да, где-то убрали полосы, где-то добавили вставки, изменили воротник. Но самое-то главное. Вы только взгляните на этот потрясающий третий комплект! Это уже не паровоз, друзья. Это уже какой-то спорткар! Стильно…очень стильно.

«Уфа»

Экипировщик — Joma

Дизайнер формы уфимской команды явно имеет что-то общее с хамелеонами. Возможно, дома держит. Может, это его тотемное животное. Кто сейчас об этом может знать? Во всяком случае, все три комплекта формы «Уфы» переливаются от одного цвета к другому. Это уже, конечно, не ново в нашей современности, но всё равно выглядит красиво! Яркости и контраста при создании формы в этот раз точно не пожалели.

«Ростов»

Экипировщик – adidas

Новая форма «Ростова» не стала невероятным потрясением, которое влечет за собой множество обсуждений, недовольств или восхищений. Это классика. Желтая и синяя. Что ещё для счастья нужно? Выглядит просто и со вкусом. Из сильных изменений с прошлого сезона, можно отметить расположение эмблемы. Теперь она будет греть не сердца игроков, а душу. Хорошо это или не очень, неизвестно. В любом случае, общую картинку не портит!

«Ахмат»

Экипировщик — adidas

Команда, в прошлом известная как «Терек», решила в этом сезоне не менять всё и вся. Игрокам настолько полюбилась легкая и удобная игровая форма прошлого сезона, что они попросили руководство не приобретать новую. Получается, мы с вами увидим только обновленную эмблему футбольного клуба «Ахмат», а экипировку, может быть, только в следующем году. Так или иначе, форма у грозненцев сейчас выглядит отлично!

«Краснодар»

Экипировщик — Puma

В прошлом сезоне игровая форма краснодарского клуба была признана одной из самых красивых, по версии «Чемпионата». Стильные полосы на футболках отлично гармонировали с привычной цветовой гаммой команды. В этом году Puma подготовила для «быков» три комплекта формы, один из которых будет использоваться только в кубковых матчах. Надеемся, что «Краснодар» пройдет далеко в Кубке России. Уж очень хочется почаще видеть эту форму с яркими кислотными надписями. Также, стоит отметить, что гостевая футболка команды на этот раз сильно упрощена, а домашняя, наоборот, стала гораздо красочнее и интереснее.

«Зенит»

Экипировщик — Nike

Золотые цвета победителей, энергия клуба, шедевры Карла Фаберже. Сила льва, душа города. Какое еще описание можно сюда добавить? Наверное, всё уже сказано! Да, мы увидели традиционную сине-бело-голубую форму «Зенита». И мы увидели оригинальную и красивую футболку в совершенно новых для команды цветах. Фиолетовая с золотыми ромбовыми вкраплениями на плечах. Интересное сочетание, не правда ли? Питерский «Зенит» явно поборется за право считаться самым красивым и стильным клубом в сезоне-2017/18.

ЦСКА

Экипировщик — adidas

Вы сможете вспомнить, когда у московских армейцевне было красно-синей формы? Да, мы помним год с гостевой футболкой ЦСКА голубого цвета. Но красно-синяя всё равно ведь была. В этом сезоне мы становимся свидетелями настоящего эксперимента! Домашняя – синяя, гостевая – оранжевая. Что тут сказать…кажется, дизайнер новой экипировки является фанатом сборной Голландии. В любом случае, форма у ЦСКА красивая. Очень приятные цвета, ничего лишнего. Хотя коня на груди немного не хватает!

Фото: vk.com/pfc_cska

«Спартак»

Экипировщик — Nike

Многим, наверное, было интересно, чем же сможет удивить чемпион России прошлого года. Ведь «Спартак» победил спустя 16 долгих лет. Должны же придумать что-то оригинальное. И, вуаля! Долой полоску! Да здравствует реклама! Презентация новой формы получилась крайне неоднозначной. А, точнее, получилась неоднозначной реакция болельщиков. Неизвестно, может и правы те, кто говорит, что пропал теперь спартаковский дух. Но полоска ли помогла красно-белым выиграть заветный трофей? Не совсем. Возможно, дабы совсем не упростить форму, дизайнерами и было предпринято разнообразить футболку рекламой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Амкар Анжи Арсенал Тула Ахмат ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Ростов ФК Рубин ФК Спартак ФК Тосно ФК Урал ФК Уфа Фото
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
19:34 Парфёнов: в РФПЛ можно и нужно играть, у «Тосно» всё получится
19:26 «Тосно» в дебютном матче в РФПЛ проиграл «Уфе»
19:23 «Волгарь» благодаря голу в концовке обыграл «Ротор-Волгоград»
19:05 ЦСКА сообщил о датах матчей с АЕК в Лиге чемпионов
19:05 Кучук: постараемся сохранить в «Ростове» традиции, которые заложил Бердыев
18:59 «Спартак-2» минимально обыграл «Оренбург», «Авангард» победил «Тамбов»
18:55 «Анжи» назвал стартовый состав на матч с ЦСКА
18:51 Дзагоев попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Анжи»
18:48 Мутко посетил базу «Рубина»
18:46 Лебедев: ошибка судьи Безбородова подарила «Спартаку» гол и победу в Суперкубке
18:36 «Челси» объявил о переходе Бакайоко
18:35 Форвард «Шеффилд Уэнсдей» Нухиу сообщил о предложении из «Спартака»
18:33 Терри назначен капитаном «Астон Виллы»
18:25 «Урал» — «Ростов» — 1:1. Видеообзор матча
18:24 Деменко: «Ростов» закончит сезон в районе седьмого места
18:23 Ловчев: Черчесов был прав, не доверяя Алексею Миранчуку на Кубке конфедераций
18:15 И. Попов: «Спартак» должен был обыгрывать «Локомотив» ещё в основное время
18:08 КАМАЗ прошёл «Нефтехимик» в Кубке России, «Мордовия» вылетела из турнира
17:58 «Олимпиец» сыграл вничью с «Крыльями», Конюхов продлил рекордную сухую серию
17:54 Перед матчем «Тосно» — «Уфа» образовалась огромная очередь в кассы «Петровского»
17:48 Полузащитник «Милана» Бертолаччи вернулся в «Дженоа» на правах аренды
17:38 «Халл» Слуцкого хочет арендовать у «Ливерпуля» 20-летнего полузащитника
17:31 Мутко: не пойму, в каком моменте судья решил исход Суперкубка, просто играйте
17:23 Луческу может сменить Тудора в «Галатасарае», если клуб вылетит из Лиги Европы
17:14 Дуглас, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Манчестер Сити»
17:13 Аленичев: «Енисей» провёл неплохой матч с «Тюменью», но мы можем играть лучше
17:11 Г. Иванов: не поддерживаю видеоповторы, у судьи должно быть право на ошибку
17:11 Кучук: благодарен игрокам «Ростова» за то, что они не теряли чувство веры в себя
17:07 Тарханов: «Ростов» в матче с «Уралом» играл на ничью
17:00 Тренер «Тюмени»: комментировать игру не буду, до поезда остаётся мало времени
16:57 Новый сезон в РФПЛ стартовал с ничьей между «Уралом» и «Ростовом»
16:37 «Гуанчжоу Эвергранд» обошёл команду Виллаш-Боаша и вернул себе лидерство в Китае
16:33 Прямая видеотрансляция матча 1/256 финала Кубка России «КАМАЗ» — «Нефтехимик»
16:29 Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Уфы»
16:19 Петраков: сейчас у «Томи» состав недостаточно серьёзный для ФНЛ
16:12 Хацкевич: хочется верить, что в этом сезоне всё в УПЛ хотя бы стабилизируется
16:05 «Ахмат» обыграл «Амкар» в молодёжном первенстве
16:01 «Енисей» обыграл «Тюмень», одержав первую победу под руководством Аленичева
16:00 «Спартак» — «Локомотив»: после матча за Суперкубок не было допинг-контроля
15:48 Первый гол РФПЛ сезона-2017/18 забил Димитров с пенальти
15:39 Давид Луис: задача «Челси» на ближайший сезон — постараться выиграть всё
15:34 «Бордо» сделал предложение «Зениту» об аренде Хави Гарсии
15:34 Рубашко: Борис Ротенберг уделяет очень много времени «Динамо» СПб
15:20 Монтелла: «Милан» покупает одного из двух лучших центральных защитников мира
15:08 Червиченко: Безбородов — самый коррумпированный и продажный судья
Все новости RSS
Партнерский контент
Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?
Архив →
© championat.com, 2000–2017