Главные арбитры сезона – 2017/18: всё о судьях стартующего чемпионата

Представляем главных арбитров на новый сезон. В заявке на чемпионат 16 фамилий — на две меньше, чем в прошлом году. Объясняем, почему.

По крайней мере до конца июля матчи РФПЛ на правах главного арбитра получили право обслуживать всего 15 человек. В актуальном списке судей на новый сезон значится 16 фамилий, однако москвич Виталий Мешков на данный момент залечивает травму, которая не позволила ему сдать норматив по физподготовке. Судейский комитет планирует аттестовать его уже в августе, сказал глава структуры Андрей Бутенко. Ещё трое судей — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Михаил Вилков (Горький) и Сергей Федотов (Москва) — рассматриваются комитетом как потенциальные арбитры Премьер-Лиги. На данный момент все трое заявлены для обслуживания матчей ФНЛ, и им предстоит пройти переаттестацию для получения категории PRO, позволяющей пополнить ряды наших элитных арбитров.

Как это работает. Арбитры РФПЛ Флажки за тысячу евро, суровое выставление оценок и конфиденциальные назначения – с чем сталкиваются российские арбитры.

1. Безбородов Владислав Юрьевич (Санкт-Петербург)

Возраст: 44 года (15.01.1973)

Категория: арбитр FIFA.

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2007 год.

В чемпионате России отработал 174 матча, предъявил 870 жёлтых карточек (5 ЖК за матч), 48 раз удалял игроков (0,27 КК за матч) и назначил 61 пенальти (0,35 пенальти за матч).

В прошлом сезоне отработал 17 матчей, предъявил 78 жёлтых карточек, 7 раз удалял игроков и назначил 7 пенальти.

Чаще всех судил: «Ростов» — 5 раз.

Любопытно: Владислав Безбородов стал лидером по количеству показанных жёлтых карточек – 78 за сезон. На это арбитру из Санкт-Петербурга понадобилось 17 матчей.

Владислав Безбородов Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

2. Галимов Роман Рафаилович (Улан-Удэ)

Возраст: 35 лет (18.12.1982)

Категория: региональная

Дебют главным арбитром РФПЛ: 2016 год.

Всего отработал 7 матчей, и все — в прошлом сезоне. Предъявил 24 жёлтые карточки (3,42 ЖК за матч), один раз удалил игрока (0,04 удаления за матч) и единожды назначал пенальти (0,04 пенальти за матч).

Чаще всех судил: «Томь» — 4 раза

Любопытно: Во втором матче в РФПЛ не поставил пенальти в ворота «Уфы» за нарушение на полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине в чужой штрафной. Эпизод долго обсуждали, подводя итоги 8-го тура прошлого сезона РФПЛ.

3. Еськов Алексей Игоревич (Москва)

Возраст: 39 лет (07.09.1978)

Категория: ассистент FIFA

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2009 год

Всего в чемпионате России: отработал 113 матчей, предъявил 497 жёлтые карточки (4,39 ЖК за матч), 31 раз удалял игроков (0,27 КК за матч) и назначил 33 пенальти (0,29 пенальти за матч).

В прошлом сезоне: отработал 15 матчей, предъявил 53 жёлтые карточки, 4 раза удалял игрока и назначил 9 пенальти.

Чаще всего судил: «Ростов» — 5 раз.

Любопытно: Именно арбитр Алексей Еськов обслуживал самый скандальный матч прошлого сезона «Зенит» — «Урал». В дебютной игре «Крестовского» московский рефери весьма спорно удалил троих игроков «Урала», после чего екатеринбургский клуб настаивал на пожизненной дисквалификации арбитра. Президент «Урала»: ребята спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?» (новость)

Хет-трик судьи. «Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона «Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала».

4. Карасёв Сергей Геннадьевич (Москва)

Возраст: 38 лет (12.06.1979)

Категория: арбитр FIFA

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2008 год

Всего в чемпионате России: отработал 137 матчей, предъявил 662 жёлтые карточки (4,83 ЖК за матч), 42 раза удалял игроков (0,3 КК за матч) и назначил 52 пенальти (0,37 пенальти за матч).

В прошлом сезоне: отработал 12 матчей, предъявил 41 жёлтую карточку, 3 раза удалял игрока и назначил 5 пенальти.

Чаще всего судил: «Оренбург» — 4 раза.

Любопытно: В прошлом сезоне, несмотря на неоднозначные оценки его работы во внутреннем первенстве, Сергей Карасёв удостоился чести обслуживать первый матч полуфинала Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед». Новый сезон лучший арбитр России начал в ФНЛ – и сразу с неприятного инцидента.

5. Кукуян Павел Валерьевич (Сочи)

Возраст: 35 лет (4.04.1982)

Категория: PRO

Отработал один матч на Кубке России главным судьёй, в котором предъявил 2 жёлтые карточки.

Любопытно: Павел Кукуян – новое лицо в элите российского судейского корпуса. Глава судейского комитета Андрей Бутенко рекомендовал обратить внимание на молодого перспективного рефери из Сочи.

6. Куликов Сергей Николаевич (Саранск)

Возраст: 35 лет (14.07.1982)

Категория: первая

Всего в чемпионате России: отработал 19 матчей, предъявил 79 жёлтых карточек (4.15 ЖК за матч), игроков не удалял и назначил 5 пенальти.

В прошлом сезоне не провёл ни одного матча в качестве главного судьи.

Любопытно: Сергей Куликов ни разу не обслуживал матч РФПЛ с 30 ноября 2015, когда в игре 17 тура «Рубин» — «Спартак» позапрошлого чемпионата он не удалил Сергея Рыжикова за фол последней надежды на Квинси Промесе.

7. Лапочкин Сергей Сергеевич (Санкт-Петербург)

Возраст: 36 лет (28.04.1981)

Категория: региональная

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2011 год.

Всего в чемпионате России: отработал 107 матчей, предъявил 485 жёлтых карточек (4,53 ЖК за матч), 31 раз удалял игроков (0,28 КК за матч) и назначил 31 пенальти (0,28 пенальти за матч).

В прошлом сезоне: отработал 15 матчей, предъявил 54 жёлтые карточки, 5 раз удалял игрока и назначил 7 пенальти.

Чаще всего судил: «Амкар», «Зенит» — 5 раз.

Любопытно: весь прошлый сезон (точнее целых 22 тура) страна ждала, когда «Спартаку» дадут пробить пенальти. Арбитром, поставившим первый одиннадцатиметровый в пользу красно-белых в сезоне, стал именно Сергей Лапочкин. Случилось это в матче «Уфа» — «Спартак».

Сергей Лапочкин Фото: РИА Новости

8. Левников Кирилл Николаевич (Санкт-Петербург)

Возраст: 33 года (11.02.1984).

Категория: арбитр FIFA

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2014 год.

Всего в чемпионате России: отработал 49 матчей, предъявил 158 жёлтых карточек (3,2 ЖК за матч), 7 раз удалял игроков (0,14 КК за матч) и назначил 15 пенальти (0,31 пенальти за матч).

В прошлом сезоне: отработал 18 матчей, предъявил 47 жёлтых карточек, 1 раз удалял игроков и назначил 3 пенальти.

Чаще всего судил: «Локомотив» — 5 раз

Любопытно: Левников провёл наибольшее количество матчей прошлого сезона (18) среди арбитров, заявленных на новый чемпионат.

9. Матюнин Алексей Валерьевич (Москва)

Возраст: 35 лет (16.03.1982)

Категория: региональная

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2013 год.

Всего в чемпионате России: отработал 41 матч, предъявил 181 жёлтую карточку (4,4 ЖК за матч), 10 раз удалял игроков (0,24 КК за матч) и назначил 12 пенальти (0,3 пенальти за матч).

В прошлом сезоне: отработал 11 матчей, предъявил 53 жёлтые карточки, 3 раза удалял игроков и назначил 2 пенальти.

Чаще всего судил: «Терек» — 4 раза

Любопытно: в 2014 году Алексей Матюнин стал участником скандала после того как тогдашний лидер «Зенита» Халк обвинил его в расистских высказываниях во время матча «Мордовия» — «Зенит». В итоге после ряда разбирательств Матюнина признали невиновным. Чтобы доказать свою невиновность московскому арбитру даже пришлось пройти детектор лжи.

10. Мешков Виталий Петрович (Москва)

Возраст: 34 года (08.04.1983)

Категория: региональная

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2010 год.

Всего в чемпионате России: отработал 106 матчей, предъявил 436 жёлтые карточки (4,1 ЖК за матч), 22 раза удалял игроков (0,2 КК за матч) и назначил 35 пенальти (0,33 пенальти за матч).

В прошлом сезоне: отработал 13 матчей, предъявил 51 жёлтую карточку, 5 раз удалял игроков и назначил 4 пенальти.

Чаще всего судил: «Зенит»— 3 раза

Любопытно: Виталий Мешков на данный момент не имеет права обслуживать матчи РФПЛ, поскольку не смог сдать аттестацию, провалив проверку на физическую готовность. Ожидается, что московский арбитр вернётся к работе после того как залечит травму и пройдёт переаттестацию.

11. Москалёв Владимир Викторович (Воронеж)

Возраст: 30 лет (03.09.1986)

Категория: региональная

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2014 год.

Всего в чемпионате России: отработал 40 матчей, показал 170 жёлтых карточек (4,25 ЖК за матч), 10 раз удалял игроков (0,25 КК за матч) и назначил 9 пенальти (0,3 пенальти за матч).

В прошлом сезоне: отработал 9 матчей, предъявил 47 жёлтых карточек, 1 раз удалял игроков и назначил 3 пенальти.

Чаще всего судил: «Амкар», «Арсенал», «Рубин», «Уфа» — 3 раза

Любопытно: принял скандальное решение, удалив Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России «Анжи» — «Зенит» (4:0) в октябре 2016 года.

12. Николаев Алексей Валерьевич (Москва)

Возраст: 45 лет (01.08.1971),

Категория: арбитр FIFA

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2003 год

Всего в чемпионате России: отработал 215 матчей, показал 914 жёлтых карточек (4,25 ЖК за матч), 32 раза удалял игроков (0,15 КК за матч) и назначил 50 пенальти (0,23 пенальти за матч).

В прошлом сезоне: отработал 15 матчей, показал 48 жёлтых карточек и назначил 3 пенальти.

Чаще всех судил: «Ростов» 5 раз.

Любопытно: Алексей Николаев – самый возрастной арбитр российского футбола на данный момент. 1 августа ему исполнится 46 лет.

Алексей Николаев Фото: РИА Новости

13. Сельдяков Владимир Владимирович (Балашиха)

Возраст: 39 лет (03.05.1978)

Категория: региональная

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2013 год

Всего в чемпионате России: отработал 20 матчей, показал 70 жёлтых карточек, 4 раза удалял игрока и назначил 7 пенальти.

В прошлом сезоне: отработал 17 матчей, показал 57 жёлтых карточек, 3 раза удалял игроков и назначил 6 пенальти.

Чаще всех судил: «Краснодар», «Зенит» 4 раза.

Любопытно: Сельдяков был судьёй на линии во время матча 23-го тура прошлого сезона «Спартак» — «Зенит». Именно арбитра из Балашихи считают виновным в не назначенном пенальти в ворота хозяев за игру рукой Дмитрия Комбарова в собственной штрафной.

14. Соколов Олег Владимирович (Воронеж)

Возраст: 32 года (12.04.1985)

Категория: региональная

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2017 год.

Всего в чемпионате России: отработал 1 матч в прошлом сезоне («Амкар» — «Рубин»), показал 6 жёлтых карточек и 1 красную.

Любопытно: единственный матч в РФПЛ в своей карьере («Амкар» — «Рубин», сезон – 2016/17, 30-й тур) Олег Соколов отработал довольно ярко – воронежский рефери показал 6 жёлтых и одну красную карточку. С поля был удалён Александр Сонг.

15. Сухой Алексей Васильевич (Люберцы, Москва)

Возраст: 29 лет (30.03.1987)

Категория: региональная

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2016 год.

Всего в чемпионате России: отработал 7 матчей, все в прошлом сезоне. Показал 18 жёлтых карточек, 1 красную и назначил 2 пенальти.

Любопытно: Алексей Сухой является самым молодым судьёй нового сезона в РФПЛ. Ему только в марте исполнилось 29.

16. Турбин Евгений Андреевич (Москва)

Возраст: 37 лет (10.09.1979),

Категория: региональная

Дебют главным арбитром в РФПЛ: 2009 год.

Всего в чемпионате России: отработал 38 матчей, показал 177 жёлтых карточек (4,66 ЖК за матч),

6 раз удалял игроков (0,16 КК за матч) и назначил 8 пенальти (0,21 за матч)

В прошлом сезоне: отработал 15 матчей, показал 75 жёлтых карточек, ни разу не удалял и назначил 1 пенальти.

Чаще всех судил: «Амкар», «Арсенал», «Краснодар», «Томь» — 3 раза.

Любопытно: в 19-м туре прошлого сезона Евгений Турбин отработал один из самых скандальных матчей всего сезона. Игра «Амкар» — «Зенит» закончилась минимальной победой хозяев после того как судейская бригада Турбина приняла ряд спорных решений, в частности не засчитав гол в ворота пермяков.



Над материалом работали: Даниил Колышев, Андрей Панков и Иван Ковалёв.