Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
РФПЛ. 1-й тур. Анжи — ЦСКА — 1:3, 15 июля 2017 года, обзор матча, голы
Текст: Данила Игнатов
Фото: РИА «Новости»

Остановите! Вите надо выйти. ЦСКА обыграл «Анжи» на классе

На убитом газоне «Анжи-Арены» вице-чемпионы забили три мяча, играя в режиме экономии энергии.
15 июля 2017, суббота. 22:05. Футбол

«Кажется, мы сегодня обоср***сь», — без стеснения заявил главный тренер «Анжи» Александр Григорян после последнего матча прошлого сезона. О первом матче махачкалинцев в новом футбольном году такого точно сказать нельзя. Новые футболисты (по сравнению с прошлой игрой в основе «Анжи» вышли семеро новичков) достойно смотрелись против вице-чемпиона и старались контратаковать. Хотя Гончаренко предложил сопернику кое-что новое.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
15 июля 2017, суббота. 20:00 МСК
Анжи
Махачкала
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 – Васин – 21, 0:2 – Головин – 49, 1:2 – Маркелов – 64, 1:3 – Натхо – 79 (пен)

Во-первых, новую схему. «Армейцы» играли против «Анжи» по формации 3-4-2-1 — чем-то похоже на чемпионский «Челси» Конте. Те же три защитника и два латераля, что и в 3-5-2, но принципиально другая атакующая модель. Теперь роль единственного форварда выполняет Витиньо, под ним креативят Дзагоев и Головин, которые часто поднимаются даже выше бразильца. За центр поля отвечают Натхо и Вернблум, причём первый играет ниже второго.

Первый гол «армейцы» забили со стандарта. С левого фланга угловые теперь подаёт Витиньо, и это принесло результат. Бразилец навесил в самый центр вратарской и оформил первую в сезоне голевую передачу — всех перепрыгнул Васин. На встрече с болельщиками два дня назад защитник рассказывал, что после каждого гола за сборную ему приходила эсэмэс от Гончаренко: «Витя, когда начнёшь играть так же за клуб?!» Именно тренеру, судя по празднованию, Васин и посвятил дебютный гол за ЦСКА.

В каждой атаке ЦСКА старался довести мяч до последнего, причём выглядело это так, будто футболисты играют вполсилы. Действительно, впереди у «армейцев» — дерби с «Локомотивом», затем первый матч в Лиге чемпионов: в Афинах с АЕКом. И после перерыва второй гол, казалось, ЦСКА забил так же легко: пас на оставшегося без опеки Головина — обводящий удар — 2:0.

Хотя эта расслабленность и подарила «армейцам» нервную концовку. «Анжи» и в первой половине огрызался на ворота Акинфеева, и в одной из контратак капитан с ударом Маркелова под перекладину не справился. Через 15 минут Кацаев мог сравнить счёт и стать героем, но не попал в пустые ворота.

Тем временем Гончаренко решил дать Дзагоеву отдохнуть и вернулся к привычной формации 3-5-2, выпустив в пару к Витиньо Фёдора Чалова. С прохода молодого форварда и началась очередная результативная атака, в которой Фибель сбил Натхо в своей штрафной, а арбитр после небольшой паузы указал на точку. Израильтянин и исполнил уверенно пенальти.

ЦСКА заканчивал матч с «Анжи» с шестью воспитанниками на поле: кроме Чалова, Щенникова, Акинфеева и Головина, на поле появились опорник Кучаев и нападающий Жамалетдинов.«У меня сейчас нет понятия «молодой» футболист, — говорил Гончаренко в интервью после встречи с болельщиками. — Вопрос в том, готов игрок или нет. Так вот молодые футболисты находятся в отличной физической форме, они поняли наши требования и готовы выйти как в основе, так и на замену». Есть ощущение, что в этом ЦСКА молодёжи будут доверять намного больше, чем в ЦСКА Слуцкого.

Ещё о ЦСКА:

Как никого не купить и стать чемпионом: метод ЦСКА
Даже если болельщики ЦСКА не дождутся летних трансферов, команда всё равно будет одним из претендентов на чемпионство. Как обычно.
АЕК, но не тот. Главное о соперниках ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»
В Лиге чемпионов ЦСКА достался греческий АЕК, в Лиге Европы «Зениту» и «Краснодару» достались участники ранней стадии квалификации.
Гончаренко: трансферы? Постоянно просматриваем игроков и ведём переговоры
После встречи с болельщиками главный тренер ЦСКА рассказал о выздоровлении Дзагоева, задачах на сезон и лимите на легионеров.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 1
Теги
Анжи ПФК ЦСКА
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
00:12 Билья прошёл медицинский осмотр в «Милане»
00:05 Известный в прошлом болгарский форвард возглавил вторую команду «Валенсии»
00:01 Видео: все голы финального матча чемпионата Европы U19
00:00 Шатов: как всегда, сборной России чего-то не хватило, чтобы выйти из группы
15 июля 2017, суббота
23:44 Григорян: назначить Яковлева капитаном «Анжи» — моё решение
23:42 Шесть арабских стран потребовали от ФИФА перенести ЧМ-2022 из Катара
23:34 Бубнов: игра ЦСКА в обороне — тревожный знак в преддверии Лиги чемпионов
23:32 «Сибирь» прилетела на матч с «Балтикой» с 16 игроками по вине авиакомпании
23:21 Тихонов: «Крылья Советов» в матче с «Олимпийцем» играли безобразно
23:18 Полузащитник «Ахмата» Торже может перейти на правах аренды в «Карабюкспор»
23:17 Тарханов: «Урал» работает над переходом игрока-организатора
23:02 Ребров: «Спартак» перевернул чемпионскую страницу, впереди всё с чистого листа
22:59 Донецкий «Шахтёр» победил киевское «Динамо» в матче за Суперкубок Украины
22:43 «Рома» выкупила у «Тоттенхэма» Фасио, которым интересовался «Зенит»
22:28 Слуцкий спел «Катюшу» с бананом вместо микрофона, знакомясь с игроками «Халла»
22:25 «Халл» в первом матче под руководством Слуцкого проиграл «Оксфорд Юнайтед»
22:15 «Тосно» — «Уфа» — 0:1. Видеообзор матча
22:06 Григорян: ЦСКА одержал закономерную и справедливую победу
22:02 Гончаренко: это был очень эмоциональный матч, такие матчи нравятся болельщикам
21:57 Спаллетти: «Интеру» не нужны выдающиеся трансферы, чтобы бороться за топ-4
21:53 ЦСКА начал сезон с выездной победы над «Анжи»
21:51 Галиулин: ожидали, что на первый матч «Тосно» в РФПЛ придёт больше зрителей
21:34 Венгер: «Арсенал» не делал предложений по Мбаппе, он стоит больше £ 100 млн
21:20 Тарасов: только слепой не увидит, что Луис Адриано нарушал правила
21:08 Англия победила Португалию в финале ЧЕ-2017 U19
21:06 «Челси» со счётом 8:2 разгромил «Фулхэм», Виллиан оформил хет-трик
21:00 «Химки» на выезде обыграли «Кубань»
20:55 Заболотный: «Тосно» уже тренируется, как «Атлетико» и «Барса», всё в наших ногах
20:50 Арбитр из Крыма отказался обслуживать матч за Суперкубок Украины
20:42 Чернов: «Тосно» настраивается выигрывать в Премьер-Лиге каждый матч
20:35 Обляков: не могу сказать, что «Уфа» обыграла «Тосно» на классе
20:31 Васин забил первый в карьере гол за ЦСКА
20:21 Сакала: в «Спартаке-2» сказали, что успехи на ЧМ U20 нужно переносить на ФНЛ
20:19 «Бавария» в первом матче с Хамесом победила «Вердер» и выиграла Кубок Телеком
20:14 «Факел» сыграл вничью с «Шинником»
20:12 Парфёнов: сейчас игроки «Тосно» сидят и переживают поражение от «Уфы»
20:07 Слуцкий определился со стартовым составом на первый матч у руля «Халла»
19:57 Семак: не только я борюсь с ненормативной лексикой, но и депутаты Госдумы
19:54 «Балтика» и «Сибирь» не выявили победителя
19:53 Гунько: «Спартак-2» проявил характер в матче с «Оренбургом»
19:46 Семак: «Уфа» в матче со «Спартаком» будет играть на победу
19:41 Семак: Сысуев забил первым касанием — это мастерство футболиста
19:39 «Факел» — «Шинник»: матч приостанавливали из-за сильного града
19:34 Парфёнов: в РФПЛ можно и нужно играть, у «Тосно» всё получится
19:26 «Тосно» в дебютном матче в РФПЛ проиграл «Уфе»
Все новости RSS
Партнерский контент
Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?
Архив →
© championat.com, 2000–2017