Остановите! Вите надо выйти. ЦСКА обыграл «Анжи» на классе

«Кажется, мы сегодня обоср***сь», — без стеснения заявил главный тренер «Анжи» Александр Григорян после последнего матча прошлого сезона. О первом матче махачкалинцев в новом футбольном году такого точно сказать нельзя. Новые футболисты (по сравнению с прошлой игрой в основе «Анжи» вышли семеро новичков) достойно смотрелись против вице-чемпиона и старались контратаковать. Хотя Гончаренко предложил сопернику кое-что новое.

Во-первых, новую схему. «Армейцы» играли против «Анжи» по формации 3-4-2-1 — чем-то похоже на чемпионский «Челси» Конте. Те же три защитника и два латераля, что и в 3-5-2, но принципиально другая атакующая модель. Теперь роль единственного форварда выполняет Витиньо, под ним креативят Дзагоев и Головин, которые часто поднимаются даже выше бразильца. За центр поля отвечают Натхо и Вернблум, причём первый играет ниже второго.

Первый гол «армейцы» забили со стандарта. С левого фланга угловые теперь подаёт Витиньо, и это принесло результат. Бразилец навесил в самый центр вратарской и оформил первую в сезоне голевую передачу — всех перепрыгнул Васин. На встрече с болельщиками два дня назад защитник рассказывал, что после каждого гола за сборную ему приходила эсэмэс от Гончаренко: «Витя, когда начнёшь играть так же за клуб?!» Именно тренеру, судя по празднованию, Васин и посвятил дебютный гол за ЦСКА.

В каждой атаке ЦСКА старался довести мяч до последнего, причём выглядело это так, будто футболисты играют вполсилы. Действительно, впереди у «армейцев» — дерби с «Локомотивом», затем первый матч в Лиге чемпионов: в Афинах с АЕКом. И после перерыва второй гол, казалось, ЦСКА забил так же легко: пас на оставшегося без опеки Головина — обводящий удар — 2:0.

Хотя эта расслабленность и подарила «армейцам» нервную концовку. «Анжи» и в первой половине огрызался на ворота Акинфеева, и в одной из контратак капитан с ударом Маркелова под перекладину не справился. Через 15 минут Кацаев мог сравнить счёт и стать героем, но не попал в пустые ворота.

Тем временем Гончаренко решил дать Дзагоеву отдохнуть и вернулся к привычной формации 3-5-2, выпустив в пару к Витиньо Фёдора Чалова. С прохода молодого форварда и началась очередная результативная атака, в которой Фибель сбил Натхо в своей штрафной, а арбитр после небольшой паузы указал на точку. Израильтянин и исполнил уверенно пенальти.

ЦСКА заканчивал матч с «Анжи» с шестью воспитанниками на поле: кроме Чалова, Щенникова, Акинфеева и Головина, на поле появились опорник Кучаев и нападающий Жамалетдинов.«У меня сейчас нет понятия «молодой» футболист, — говорил Гончаренко в интервью после встречи с болельщиками. — Вопрос в том, готов игрок или нет. Так вот молодые футболисты находятся в отличной физической форме, они поняли наши требования и готовы выйти как в основе, так и на замену». Есть ощущение, что в этом ЦСКА молодёжи будут доверять намного больше, чем в ЦСКА Слуцкого.

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