Петербург принял «Тосно». Как команда Парфёнова дебютировала в РФПЛ

«Зенит» попрощался с «Петровским», но «Петровский» не прощается с РФПЛ. Теперь на петербургском двадцатитысячнике играет главный клуб Ленинградской области – «Тосно». В субботу, 15 июля, дебютант элиты впервые вышел на большую сцену.

— Понимаю, что с «Зенитом» невозможно конкурировать в борьбе за болельщиков, естественно, это команда номер один в Петербурге. Но постараемся заинтересовать людей своей игрой. Уверен, хоть чуть-чуть, а количество болельщиков на наших матчах возрастёт, – говорил в интервью «Чемпионату» главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов.

Пожалуй, для повышения зрительского интереса команде Парфёнова было бы лучше начать чемпионат России именно матчем с «Зенитом», однако новое северо-западное дерби поставлено на третий тур. А в день премьеры соперником «Тосно» стала «Уфа» Сергея Семака, для которого «Петровский» совсем не чужой.

Парфёнов: с «Зенитом» невозможно конкурировать в борьбе за болельщиков Дмитрий Парфёнов возвращается в РФПЛ уже в качестве тренера. Его «Тосно» ждёт «Спартак», с которым Парфёнов брал золото как игрок.

В результате первый матч «Тосно» в РФПЛ собрал около пяти тысяч зрителей. Причём за час до игры у входа на стадион можно было наблюдать непривычную картину – длинные очереди за билетами ценой от 250 до 700 рублей. Многие болельщики не озаботились покупкой билетов заранее, как поступают при походе на игры «Зенита», а на «Петровском» работало только три кассы, поэтому отнюдь не все успели к стартовому свистку Владимира Москалёва.

Проведение одного матча на «Петровском» обходится «Тосно» в 4 млн рублей. Насколько известно, «Зенит» просил за аренду в полтора раза больше – сбить цену удалось благодаря переговорам на уровне губернатора Ленинградской области. Тем не менее это всё равно приблизительно в десять раз больше, чем областной клуб платил за матчи ФНЛ в Великом Новгороде. Новичок РФПЛ вынужден считать каждый рубль. На игре «Тосно» количество предлагаемых посетителям «Петровского» услуг меньше. Тем не менее несколько точек питания, предлагавших прежде «заправиться на игру» поклонникам «Зенита», работало и сегодня. Кроме того, популярностью пользовалась лавка с надписью «Official store». В клубном магазине болельщики активно приобретали шарфы «Тосно» по 500 рублей. Кстати, продажа шарфов с рук начиналась ещё при выходе из метро «Спортивная» – это первый признак, что большой футбол вернулся на «Петровский».

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Традиционный фанатский вираж «Зенита» на этой встрече пустовал. Группа примерно из пятидесяти самых горячих поклонников «Тосно» расположилась на одиннадцатом секторе, развернув крупный баннер «Чёрно-белые, всё только начинается». Фанаты областной команды заметно оживляли атмосферу на матче: принесли флаги, скандировали кричалки во славу «Тосно» и распевали песни на мотив «Бременских музыкантов». Диктор бодрым голосом ведущего боксёрского шоу объявил состав хозяев, а перед стартовым свистком прозвучал гимн России. Журналисты получили протоколы матча только спустя 10 минут после его начала. Будем надеяться, эта накладка связана исключительно с дебютом «Тосно» в РФПЛ и на «Петровском». Ценный опыт приобретается на ходу.

По игре «Тосно» не разочаровал, по крайней мере, новичок турнира не боялся играть в футбол. Парфёнов наигрывал тактическую схему 4-4-2, которая подразумевает выбор в пользу зрелищности. Команда из Ленинградской области начала достаточно агрессивно, действовала с хорошей интенсивностью, пока хватало сил, прессинговала гостей. К перерыву у «Тосно» было значительное преимущество по владению мячом и ударам по воротам. Однако второй тайм удался чёрно-белым куда меньше. Можно сказать, «Уфа» выиграла благодаря опыту, на классе. Команда Семака выждала, сколько требовалось, и во втором тайме реализовала свой шанс. Дмитрий Сысуев забил спустя всего минуту после выхода на замену. Где-то уфимцам повезло, в частности, лучший снайпер «Тосно» Антон Заболотный, за счёт габаритов державший в постоянном напряжении трёх центральных защитников гостей, упустил так называемый стопроцентный момент. Не здорово сыграли и арендованные «Тосно» у «Спартака» защитник Денис Кутин и фланговый форвард Георгий Мелкадзе. Им ещё нужно время, чтобы адаптироваться к новой команде, по-настоящему раскрыться в РФПЛ.

По окончании встречи в микст-зоне главным действующим лицом был… экс полузащитник «Зенита» и бывший тренер фарм-клуба сине-бело-голубых Владислав Радимов. Он находился в приподнятом настроении, много шутил, тепло обнялся со старым товарищем Семаком и предложил журналистам спросить у игроков «Тосно», почему они сыграли с зелёными полосками на футболках. На вопрос Радимова с юмором ответил Антон Заболотный.

— Мы под «Барселону» косим немного, – сказал нападающий «Тосно». – Наш президент сказал, что надо выходить на новый уровень, в Лигу чемпионов. Что нужно, кроме формы, чтобы играть в Лиге чемпионов? Всё в наших ногах. Мы уже тренируемся, как «Атлетико» и «Барселона». Так что будем действовать в том же направлении. У нас хороший тренерский состав, все с опытом. Они передают нам знания, которые копили годами, выступая и работая в своих клубах.

Если говорить по игре, то мы владели преимуществом. Первые минуты были немного суетливыми. Потом раскрепостились, стали играть агрессивнее. К сожалению, пропустили гол, который оказался ключевым. Не смогли додавить соперника, подвела реализация.

У меня было несколько моментов, ещё есть над чем работать. Главное, имею моменты. Это был первый матч, он ещё ничего не значит. Дальше 29 туров. Настраивались мы, как обычно. Не было испуганных лиц и мандража из-за того, что будем играть в Премьер-Лиге. Все ребята хорошо подошли к игре. К сожалению, удача была не на нашей стороне. Спасибо зрителям за тёплый приём. Мы не ожидали, что придёт столько болельщиков. Знаю, люди приехали даже из Великого Новгорода. Очень приятно, что в Петербурге любят футбол, смотрят не только на «Зенит» и уделяют внимание второй команде региона.