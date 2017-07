Шатов: верю, что у нас с Манчини всё получится

Олег Шатов принял участие в презентации новой формы «Зенита» и дал интервью для «Чемпионата». Полузащитник петербургской команды рассказал о знакомстве с Роберто Манчини, личных целях на сезон, игре за сборную России. Кроме того, вы узнаете, как уроженец Нижнего Тагила и его супруга помогают детям.

«Троллинга Луческу не было»

— Олег, как вам новая форма «Зенита»? На что обратили внимание?

— Форма лёгкая и красивая. Бросается в глаза большой знак «Зенита». Знаю, что форма создана по мотивам игры 1950 года на Стадионе Кирова. Хорошо, что наш клуб чтит традиции Петербурга, это очень важно для болельщиков.

— Как сами футболисты относятся к тому, что форма каждый год меняется?

— Cпокойно. Никаких проблем. Для нас главное, чтобы форма была удобная, а Nike делает хорошую экипировку. Думаю, у каждого футболиста есть любимый цвет, мне больше всего нравится играть в белом. Впрочем, в нынешнем году очень красивой будет и резервная форма. Надеюсь, проведём хотя бы пару матчей в фиолетовых футболках.

— Сейчас на наших глазах рождается новый «Зенит». Вас удивляет, насколько сильно меняется команда этим летом?

— «Зенит» – клуб с очень большими амбициями. Его требованиям нужно всегда соответствовать. Если этого не происходит, игрока быстро уберут из команды. Надо на каждой тренировке и в каждом матче доказывать, что достоин выступать в «Зените», носить его футболку. Кроме того, любой новый тренер приходит со своим взглядом на игру и игроков. Подбирает состав и делает трансферы, исходя из своей философии. Конечно, хотелось бы находиться в одном коллективе 10 лет, но в современном футболе такого уже не бывает. Главное, чтобы в «Зенит» пришли сильные новички, готовые решать максимальные задачи.



— За последние пару лет состав серьёзно обновился. Ощущаете себя «старичком» в «Зените»?

— Я в команде уже четыре года, но «старичком» себя не чувствую. Хотя, наверное, вхожу в пятёрку футболистов, которые больше всего сыграли за «Зенит». В этом списке ещё Александр Анюков, Доменико Кришито, Юрий Лодыгин и Игорь Смольников. К новым людям на самом деле быстро привыкаешь. Футболист должен понимать, что он профессионал, приезжать на тренировку и выполнять требования тренера. Необходимо работать по-максимуму, пусть хоть каждый день меняются партнёры.



— Прошлый сезон забыли как плохой сон и начали всё с чистого листа?

— Я не буду касаться своих личных амбиций. А «Зенит», конечно, не устроило третье место и сезон без титулов, если не считать Суперкубка России. Согласен, что прошлый сезон был неудачным для нас. Но кто много вспоминает прошлое, может остаться без будущего. Сейчас мы верим в светлое будущее «Зенита».



— Много писали о ваших отношениях с Мирчей Луческу, который однажды заявил, что «Шатов отдалился от команды». Вспоминается, как на одной из открытых тренировок во время интервью с Артёмом Дзюбой вы, пробегая мимо, крикнули: «Артём, ты от меня отдалился!». Такой тонкий троллинг тренера – импровизация или месседж для журналистов?

— Это была просто безобидная шутка. Кто-то понял её и посмеялся. Никакого троллинга с моей стороны не было.

«Манчини дал понять, что надеется на меня»

— Роберто Манчини сегодня говорит в интервью другие слова: «Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня, если только сам захочет. То, что он показывает, вселяет веру и надежду». Что же такого вы показываете на тренировках?

— Ничего феноменального. (Смеётся.) Просто стараюсь доказать самому себе и новому тренеру, что готов играть и способен помочь команде. Прошлый сезон у меня не совсем получился. В результате я проехал и мимо Кубка конфедераций. Хочется в наступающем сезоне наверстать упущенное. Приложу максимум усилий для этого. Слова Манчини – его видение. Если он так считает, то это очень хорошо. Я же тренируюсь изо всех сил, как в принципе делал и раньше.

— У вас были беседы один на один? Вы чувствуете, что итальянец вам доверяет?

— У нас с тренером был разговор, и он останется между нами. Манчини дал понять, что надеется на меня. Мне этого было достаточно. Вера в игрока со стороны тренера и партнёров – самое важное. Пока сложно делать какие-то выводы, так как сезон ещё не начался, но я очень хочу оправдать доверие.



— Говорят, Манчини как следует много работает над тактикой. Расскажите, на что он делает упор и какие у него требования.

— На сборах мы практически каждый день занимались тактикой. Итальянские тренеры славятся своей школой, и у Манчини есть собственное видение игры. На каждой тренировке он старается донести до нас свою философию. Уделяет большое внимание перестроениям на поле – общекомандным, между линиями и в звеньях. Мы слушаем Манчини. Сезон покажет, насколько игрокам удалось воспринять его требования.

— На ваш взгляд, «Зенит» Манчини будет похож на «Зенит» Лучано Спаллетти?

— Мне кажется, нет ни одного тренера, который пришёл бы в команду и скопировал игру другого наставника.



— А с точки зрения тактических взглядов и каких-то требований к игрокам, эти специалисты похожи?

— Думаю, нет. Я бы не стал сравнивать.



— Сезон начнётся с перелёта в Хабаровск. Манчини понравилось предложение журналистов заниматься во время полёта с командой восемь часов тактикой. А как вы хотели бы провести время?

— Наверное, тренер пошутил про восемь часов тактики. (Улыбается.) Это перебор, потому что всегда должно быть время, когда игроку нужно просто расслабиться и отключить голову. Нельзя думать о тактике, футболе каждую минуту, иначе рискуешь сойти с ума. В полёте мы планируем с ребятами играть в бридж. В «Зените» есть пять-шесть человек, которые любят его. Считаю, это интересная игра. Одна партия может занять два-три часа, так что за парой партий большая часть полёта пройдёт незаметно. В остальное время можно поесть, посмотреть фильм, отдохнуть.

— В календаре домашний матч со «Спартаком» поставлен уже на 4-й тур. Не разочарованы этим фактом, ведь к тому моменту «Зенит» вряд ли успеет стать командой Манчини в полной мере?

— Мне без разницы, в каком туре играть со «Спартаком». Главное – победить. А как мы это сделаем, при каком футболе и с каким счётом – не столь важно. Почему «Зенит» должен оказаться «сырым»? У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к чемпионату. Естественно, в 10-м туре команда будет выглядеть немного иначе, чем в первом, поскольку пройдёт время, мы больше привыкнем к требованиям тренера и сыграемся. Но в любом случае уже к старту сезона подойдём в полной боеготовности. Восьмичасовые перелёты, искусственное поле в Хабаровске и прочие вещи – эти факторы уйдут на второй план. Верю, что у нас всё получится.

«В финале Кубка конфедераций болел за немцев»

— «Зенит» планирует постоянно выступать на новом стадионе. Что бы вам хотелось улучшить на нём?

— Для меня очень важен хороший газон. Чтобы он был ровным, а трава не вырывалась. Есть мягкие поля, которые словно болото. На них быстро устаёшь, ноги «сядут» уже через 15-20 минут игры. Причина не в плохой физической готовности, а именно в самом газоне. К сожалению, на таком мы играли в прошлом сезоне на новом стадионе. Полагаю, все прекрасно видели это в матчах «Зенита» с «Уралом» и «Тереком». Разрушать становится проще, чем созидать. Соперники закрываются, а взламывать насыщенную оборону в этих условиях проблематично.

«Зенит» всегда играл в атакующий, комбинационный футбол. Но если поле плохого качества, а мяч «дробит», игроку атаки невозможно показать свои сильные стороны. Сам же стадион – большой, нереально крутой. Если соберутся полные трибуны, это вообще будет фантастика!



— В прошлом году вы остались в «Зените», хотя ходили слухи о разных вариантах за границей, в том числе с «Ливерпулем». Желание поиграть в Европе ещё осталось?

— Да, но на сегодняшний день у меня все мысли связаны с «Зенитом». Прошедший год получился неудачным, а мне хотелось бы приносить большую пользу нашей команде. Играть здесь и побеждать.



— В принципе, готовы были бы поехать к Леониду Слуцкому в «Халл Сити», в случае возвращения этого клуба в Премьер-лигу?

— Если бы он меня позвал и оба клуба были бы готовы на трансфер, то, думаю, всё возможно. Со Слуцким я бы ещё поработал.



— Отправляясь на сборы с «Зенитом», вы говорили, что, скорее всего, не сможете посмотреть матчи сборной России из-за графика тренировок. В итоге хоть что-то удалось увидеть?

— Нет. Как ни жаль, все вечерние тренировки «Зенита» и спарринги на сборах начинались в то время, когда играла сборная России. Но, конечно, я смотрел обзоры матчей. Мне было интересно, что покажет наша национальная команда.



— На Кубке конфедераций тестировались видеоповторы. Как относитесь к этому нововведению в футболе?

— Всё развивается, техника идёт вперёд, поэтому я уверен, что видеоповторы помогут футболу. Надо только привыкнуть к ним, как и к любой новации. Важно, чтобы они не мешали скорости, динамике игры. Думаю, со временем вопросы на эту тему просто отпадут. Футбол станет намного чище. Главное — понимать, кто и за что отвечает, и определить, сколько раз можно брать повтор за игру или за тайм.

— Вы уверены, что Станислав Черчесов в вопросе о вашем попадании на ЧМ-2018 будет исходить исключительно из спортивной составляющей – качества игры?

— Я не знаю. Не хотел бы рассуждать на эту тему. Сборная России сыграла на Кубке конфедераций, и сейчас нужно, чтобы все остыли. Насколько я могу судить, наша национальная команда провела хороший турнир, но как всегда нам чего-то не хватило, чтобы выйти из группы.



— Может, вы смотрели финал Чили – Германия, проходивший как раз на новом стадионе в Петербурге?

— Да, финал удалось посмотреть. Мне понравилась и церемония закрытия, состоявшаяся до матча, и сама игра. Не буду скрывать, болел за сборную Германии! Подтвердилась фраза, что в футбол играют все, а побеждают немцы. (Смеётся.) Считаю, их успех заслуженный. Даже привезя второй состав, молодых ребят, они доказывают, что сегодня на голову сильнее всех остальных.

«Хотелось бы прививать детям любовь к футболу»

— В прошлом году вы вложили деньги в строительство футбольного стадиона в Нижнем Тагиле. Введён ли стадион в эксплуатацию? Занимаются ли там дети?

— Да, стадион уже введён в эксплуатацию. В Нижнем Тагиле у меня есть человек, который следит за полем. Я и сам в отпуске прилетал в родные края на пару дней. Сейчас у детей каникулы, а так они постоянно тренируются и играют. Хочу поблагодарить компанию Nike, которая помогла мне достать всё необходимое – мячи, фишки, манишки и так далее.



На стадионе есть определённое время, выделенное для тренировок детей, тогда никто другой не имеет права заходить на поле. А в остальное время люди могут смело приходить и играть.

Мне хотелось бы прививать любовь к футболу детям из моего родного города. Речь даже не о том, что кто-то из них должен повторить мой путь в профессиональном футболе. Если ребята просто приходят заниматься спортом, а не пьют пиво в подъездах или сидят круглые сутки у компьютера, то это уже здорово.



— Ваша жена и жена Игоря Смольникова занимаются благотворительным проектом. Чем вы особенно гордитесь в рамках деятельности Play and help?

— Я рад, что есть возможность помочь тем, кто в этом нуждается. Мы со Смольниковым больше участвуем в проекте финансово, а в целом вся заслуга в деятельности Play and help принадлежит нашим жёнам. Они большие молодцы! Решились и всё организовали. Горжусь тем, что удалось построить реабилитационный центр в Волгограде – родном городе Кати Смольниковой. Дети с ограниченными возможностями могут получать помощь, проходить восстановление. Думаю, это хорошее дело. Мы будем продолжать его, пока существует такая возможность. К тому же у нашего проекта появились и другие спонсоры, делающие свои взносы.



— Почему далеко не все стараются афишировать своё участие в благотворительности? Это помогло бы людям из мира футбола как-то изменить негативный образ. Болельщики, которые сильно критикуют игроков, по-другому бы взглянули на них, разве нет?

— Негативный образ создан общественным мнением. Иногда кажется, что бы мы ни делали, люди всё равно будут утверждать, что это плохо. Действительно, многие игроки не рассказывают о своём участии в социально важных проектах. Хотя в них вовлечены, например, Саша Кокорин, Сергей Игнашевич, братья Березуцкие и Леонид Викторович Слуцкий. Кто-то считает нужным говорить на эту тему, надеясь подать пример, подтолкнуть других людей на хорошие действия, а кто-то просто не видит необходимости афишировать. Главное, чтобы всё шло от чистого сердца.