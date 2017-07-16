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Слуцкий, ЦСКА, «Ростов», «Анжи», «Халл Сити» — в обзоре дня
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА «Новости»

Как Слуцкий пел «Катюшу». Обзор дня

Слуцкий поддержал традицию «Халл Сити», в России стартовал первый тур РФПЛ. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.
16 июля 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

Слуцкий спел «Катюшу» с бананом вместо микрофона, знакомясь с игроками «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий спел песню «Катюша», стоя на стуле и используя при этом банан вместо микрофона. Видео с поющим тренером в своём «инстаграме» опубликовал польский нападающий команды Камил Гросицки.

Слуцкий пошёл на такой шаг, чтобы соответствовать традиции клуба, новички которого должны исполнить песню в первые дни пребывания в новой команде. 46-летний российский специалист возглавил английский клуб этим летом, впервые в карьере встав у руля зарубежной команды.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

«Халл» в первом матче под руководством Слуцкого проиграл «Оксфорд Юнайтед»

«Халл Сити» в контрольном матче потерпел поражение со счётом 1:2 от клуба «Оксфорд Юнайтед», выступающего в третьем по силе дивизионе английского футбола. Игра стала дебютной для российского специалиста Леонида Слуцкого у руля «тигров».

В составе «Оксфорда» дублем отметился нападающий Уэс Томас. На 75-й минуте форвард «Халла» Адама Диоманде отыграл один мяч, но уйти от поражения подопечные Слуцкого не смогли.

В следующем контрольном матче «Халл» 18 июля встретится с «Бристоль Роверс».

Контрольный матч
«Халл Сити» (Кингстон-апон-Халл, Англия) — «Оксфорд Юнайтед» (Оксфорд, Англия) — 1:2
Голы: Томас, 32 (0:1); Томас, 52 (0:2); Диоманде, 75 (1:2).

Новый сезон в РФПЛ стартовал с ничьей между «Уралом» и «Ростовом»

В стартовом матче российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 в Екатеринбурге встречались «Урал» и «Ростов». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

В конце первого тайма арбитр Сергей Лапочкин назначил в ворота «Ростова» пенальти за игру рукой в штрафной со стороны Хорена Байрамяна. 11-й метровый реализовал Николай Димитров. Отыграться гости сумели на 60-й минуте — последовал навес с углового, Александр Гацкан выиграл борьбу у двоих соперников и головой вколотил мяч под перекладину.

В следующем туре «Урал» 23 июля ожидает гостевой матч с «Динамо», а «Ростов» в тот же день примет «Ахмат».

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
15 июля 2017, суббота. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – Димитров – 41 (пен), 1:1 – Гацкан – 60

ЦСКА начал сезон с выездной победы над «Анжи»

ЦСКА одержал победу над «Анжи» в матче первого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «армейцев».

На 21-й минуте Витиньо с углового сделал нацеленную подачу в сторону Виктора Васина, который переборол нескольких оппонентов и в высоком прыжке ударом головой расстрелял ворота Алексея Солосина. В начале второй половины игры Александр Головин получил передачу у штрафной и обводящим ударом застал голкипера врасплох.

На 64-й минуте «Анжи» отыграл один мяч — Павел Яковлев сделал прострельную передачу на Хасана Мамтова, который отдал мяч на Ивана Маркелова, а тот сумел нанести точный и голевой удар. Впрочем, спустя 15 минут ЦСКА гарантировал себе победу, забив третий гол, — Бибрас Натхо реализовал пенальти, который сам и заработал.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
15 июля 2017, суббота. 20:00 МСК
Анжи
Махачкала
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 – Васин – 21, 0:2 – Головин – 49, 1:2 – Маркелов – 64, 1:3 – Натхо – 79 (пен)

«Тосно» в дебютном матче в РФПЛ проиграл «Уфе»

«Тосно» потерпел поражение в матче с «Уфой» в первом туре нового сезона российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол «Уфа» забила на 65-й минуте. Полузащитник Дмитрий Сысуев спустя минуту после выхода на замену получил передачу в чужой штрафной, резко развернулся и в упор расстрелял ворота хозяев.

Игра с «Уфой» стала дебютной для «Тосно» в российской Премьер-Лиге. Клуб из Ленинградской области был основан в 2013 году.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
15 июля 2017, суббота. 17:30 МСК
Тосно
Тосно
0 : 1
Уфа
Уфа
0:1 – Сысуев – 65

Англия победила Португалию в финале ЧЕ-2017 U19

На чемпионате Европы — 2017 U19, который проходил в Грузии, в финале сборная Англии обыграла команду Португалии. Встреча проходила на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе и завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.

Главные события матча пришлись на второй тайм. В составе англичан забитые мяч на свой счёт записали Исах Сулиман и Лукас Немча. Португальцы забили единственный мяч в результате автогола Дуджона Стерлинга. С 86-й минуты сборная Англии играла вдесятером, после того как Адетайо Эдун получил вторую жёлтую карточку.

U19 ЧЕ-2017
15 июля 2017, суббота. 19:00 МСК
Португалия U19
1 : 2
Англия U19
0:1 – Сулиман – 50, 1:1 – Стерлинг – 56 (автогол), 1:2 – Нмеча – 68
Удаления: нет – Эдун, 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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