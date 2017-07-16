Полная перезагрузка. Как «Зенит» изменился при Манчини

Скольких игроков ещё купит «Зенит», покинет ли команду Лодыгин и где будет играть Кокорин — всё о петербуржцах перед стартом нового сезона.

Тренер

Летом в «Зенит» приехал по-настоящему звёздный по европейским меркам тренер. Специалисты такого масштаба ещё никогда не работали в России. В отличие от своего итальянского предшественника Лучано Спаллетти, Роберто Манчини выиграл три скудетто в Италии и столько же трофеев в АПЛ — чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. А ещё в 52 года зенитовский Мистер — абсолютный рекордсмен по количеству завоёванных кубков Италии (шесть как футболист и четыре как тренер).

При этом Манчини никогда не выигрывал еврокубок, и это новый вызов для итальянца. Но сейчас для руководства «Зенита» на первом месте — чемпионат. То, чего не получилось в первый же сезон у Луческу, который теперь обвиняет в своих неудачах чуть ли не президента России, болеющего за «Спартак», необходимо сделать Манчини. Новое руководство, кстати, итальянцу доверяет чуть больше, заключив с ним контракт по схеме «3+2».

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Трансферы

То, что происходит сейчас с «Зенитом», можно назвать перезагрузкой. Данни и Ломбертс, лидеры команды в прошлом, команду покинули, Кержаков-старший закончил карьеру, кроме того, клуб избавился от балласта: Чернов, Йованович, Евсеев, Мак, Юсупов, Рязанцев. Это девять игроков. 10-й — Джорджевич, который не видит возможности играть в старте при «живых» Полозе, Кокорине, Дзюбе и Дриусси.

Также в списке футболистов «на выход» Файзуллин, Молло, Эрнани, Маурисио и Цаллагов. Причём, что интересно, все футболисты очень по-разному отреагировали на новости о своём трансфере. Файзуллин вообще не летал на сборы с командой, а Молло и Эрнани сразу поникли и на тренировках выглядели блёкло. Тогда как Маурисио и Цаллагов, казалось, начали работать вдвое старательнее. Так что бразилец и россиянин, который тренировался на позиции правого и левого защитника, имеют наибольшие шансы остаться в команде Манчини.

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В то же время «Зенит» уже купил девять футболистов, и только двух можно рассматривать как усиление второй команды — это защитник Дмитрий Богаев и нападающий Андрей Панюков. Кроме того, за «Зенит-2» может быть заявлен и Денис Терентьев, если проиграет конкуренцию за место резервиста тому же Цаллагову.

Остальные, учитывая очень понравившегося Манчини Кузяева, — усиление для основы. В Паредесе итальянец видит усиление центра поля — 23-миллионный аргентинец играл последнего опорника и при этом был нацелен скорее на созидание. Ерохин и Полоз — необходимые «Зениту» «паспортные» позиции. Нобоа — это, пока что, первая замена основным центральным полузащитникам «Зенита». Пока непонятно, как Мистер будет использовать Дриусси, за которого в Петербурге заплатили € 15 млн, но, судя по цене, тренер на аргентинца рассчитывает.

Руководство «Зенита» не скрывает, что хочет усилить ещё одну позицию — в центре обороны. С греческим защитником «Ромы» Костасом Маноласом петербуржцам не удалось договориться по зарплате. В интервью «Чемпионату» после товарищеского матча с «Аустрией» генеральный директор клуба Сергей Фурсенко заявил, что не собирается реагировать на шантаж со стороны представителей футболиста. Несмотря на неудачу, «Зенит» рассматривает другие варианты: в частности, называются фамилии Родриго Кайо из «Сан-Паулу» и Джейсона Мурильо из «Интера».

Состав

На австрийских сборах «Зенит» наигрывал три основные формации: классика 4-4-2, обычная 4-3-3 и переход с атакующей 3-4-3 в оборонительную 5-4-1, как у Конте в «Челси». Скорее всего, первые два варианта будут основными, а третий — просто эксперимент.

У нового тренера вратарей «Зенита» Массимо Баттары тренировались четыре голкипера: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков и Егор Бабурин. Скорее всего, именно в таком порядке Манчини видит своих вратарей от основого до резервных. В нынешнем состоянии именно Лунёв выглядит увереннее конкурентов.

В вопросе, кто всё-таки будет играть с первых минут, многое решат стартовые матчи РФПЛ. Кроме того, Манчини может вспомнить европейский опыт и разделить обязанности своих вратарей: например, Лунёв будет основным в чемпионате, а в Кубке России и Лиге Европы — Лодыгин. Так, будущее последнего в «Зените» во многом зависит от того, будет ли вратарь играть постоянно. «Сначала мне хотелось бы выяснить, видят ли меня в „Зените“ в качестве первого номера команды. Если это не так, то я бы хотел перейти в ПАОК», — эти слова приписывали Лодыгину греческие СМИ.

В линиях обороны и полузащиты у Манчини есть большой выбор и вариативность. Незыблемой выглядит только позиции Кришито, который, судя по всему, станет новым капитаном «Зенита» после Данни, и Паредеса, которому выданы большие авансы уже только заплаченными за опорника деньгами.

Тогда как в нападении и руководство клуба, и тренерский штаб рассчитывают сделать ставку на нападающего Александра Кокорина. В 25-летнего форварда верят и надеются полностью раскрыть его потенциал. Действительно, на тренировках Кокорин выглядит одним из лучших.

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В то же время у Манчини есть альтернативы. Дмитрия Полоза итальянец рассматривает скорее как флангового нападающего, так же как и Олега Шатова. А вот крупного форварда Артёма Дзюбу на фланг поставить уже невозможно. Во время контрольных матчей Жулиано исполнял роль «ложной девятки», но в официальных играх так экспериментировать тренер вряд ли станет. Кроме того, только предстоит узнать, как Мистер рассматривает только что купленного Дриусси, который успел провести всего пару тренировок с новой командой.

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