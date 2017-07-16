Глина Гончаренко. Кто станет ключевым игроком ЦСКА в новом сезоне

«Скажи мне, какая у тебя полузащита, и я скажу, какая у тебя команда» – фраза до жути избитая, но идеально объясняющая реалии нашей Премьер-Лиги. В последние годы РФПЛ неизменно выигрывала команда с лучшим опорным хавбеком: «Зенит» с кусачим Игорем Денисовым, ЦСКА с коллекционером жёлтых карточек Понтусом Вернблумом, снова «Зенит» с Хави Гарсией, ещё не сбившимся на хамство и танцы локтями, «Спартак» с гением подстраховки и первого паса Фернандо. Перед стартом нового сезона тезис заиграл новыми красками – в Санкт-Петербург прилетел Леандро Паредес, непонятно что забывший в нашем чемпионате, так что вопрос о сильнейшем опорнике лиги стал открытым.

Однако свой игрок, схожий по функциям с Фернандо и Паредесом, нашёлся и в ЦСКА.

Как никого не купить и стать чемпионом: метод ЦСКА Даже если болельщики ЦСКА не дождутся летних трансферов, команда всё равно будет одним из претендентов на чемпионство. Как обычно.

Два лета подряд Бибрас Натхо смотрел в своё «армейское» будущее с неопределённостью. В чемпионском сезоне, провалив старт, Натхо часто наблюдал за футболом со скамейки и страдал от недостатка игрового времени. «Был практически уверен, что покину клуб. Я такой человек, что у меня всё написано на лице. Не могу веселиться напоказ, когда на душе грустно. Что я пережил, не передать словами…» – говорил Натхо нашему обозревателю Олегу Лысенко. А когда Бибрас получал свои минуты, с ним случались новые напасти – ошибки, обрезы, разбитый в кровь нос. Таким макаром захочешь убежать куда угодно, лишь бы играть.

На счастье Натхо, в ЦСКА появился Виктор Гончаренко. Поначалу израильтянин выходил у Гончаренко только на замену, но в апреле, когда «армейцы» играли с «Крыльями Советов», тренер нашёл Натхо необычное применение – в опорной зоне. Основной опорник Понтус Вернблум поднимался выше и чаще получал мяч на чужой трети, а Натхо вместо него придумывал острое продолжение из глубины. Свой тактический трюк Гончаренко закрепил и в первом матче нового сезона, с «Анжи». Виктор зарядил в стартовый состав всех сильнейших полузащитников – Вернблума, Натхо, Головина и Дзагоева – а израильтянина поставил глубже остальных. В динамике схема выглядела так.

Перевод Натхо в опорную зону, а Понтуса Вернблума выше решает сразу массу проблем, возникавших у ЦСКА со старым построением.

1. У «армейцев» меньше проблем с началом атак. При выстроенной позиционной структуре Понтус Вернблум мало играл на обострение, предпочитая перекладывать начало атак на защитников. Натхо же сам забирает ответственность за первый пас. Матч с «Анжи» в этом плане не лучшая иллюстрация (всего 29 передач вперёд), однако на дистанции будет заметно, насколько ЦСКА лучше переходит в атаку, когда мячом из глубины распоряжается Натхо. Средств доставки мяча вперёд будет больше, чем забросы в сторону форвардов и диагонали на Фернандеса, как часто было при Вернблуме в опорной зоне.

2. Сильнее работает высокий прессинг. Здесь Гончаренко учитывает лучшее качество Вернблума и не лучшее – Натхо: швед быстрее и агрессивнее идёт в отбор. В матче с «Анжи» Понтус несколько раз включался в отбор сразу после потери мяча – вероятно, в контрпрессинге ЦСКА ему отведена особая роль. За матч Вернблум трижды вступил в отбор на чужой половине: не то чтобы это много, но задатки шведа как разбивающего атаки соперника в зародыше уже заметны.

3. У ЦСКА появляется лишний игрок в чужой штрафной со своими сильными сторонами. При атаках «армейцев» Вернблум часто возникал в штрафной площадке, иногда зря (гол Дзагоева отменили именно из-за вмешательства шведа и хоккейной игры перед вратарём), но в целом готовясь выполнять свои традиционные функции. Особенно полезен Понтус будет при навесах и забросах из глубины – их в Каспийске было мало, но однажды Вернблум после такого заброса едва не вышел один на один с вратарём.

При этом перевод Вернблума ближе к атаке заставляет соперника решать сразу две задачки. Первая – как защищаться против фланговых подач? Особенно актуален вопрос будет, когда ЦСКА наконец-то купит сильного игрока на левый край: тогда замыкать навесы в штрафной смогут и Вернблум, и Фернандес. Вторая – как вообще выстраивать защиту? Подниматься высоко, будучи уязвимым от уколов Дзагоева/Головина/Витиньо/Чалова, или опускаться ниже, создавая малину для Вернблума? «Анжи» загадку не решил – Александр Григорян поднял оборону высоко, но она оказалась уязвима к рывкам из глубины и создавала большущие свободные зоны.

4. Качественнее работает позиционная подстраховка в опорной зоне. При всех свойствах Вернблума-разрушителя он не слишком хорош позиционно: выбрасываясь на фланг, он часто открывал свободную зону, оставляя центр открытым. Пример – гол «Спартака» в апрельском дерби, когда всех собак повесили на Виктора Васина. Натхо лучше читает вертикальные передачи и, вероятно, сильнее как страхующий. Против «Анжи» Бибрас, играя в глубине, сделал 5 отборов и 3 перехвата (оба показателя – лучшие в команде), а в самом начале второго тайма прервал острую контратаку «Анжи» 2v2 – без его вмешательства Маркелов остался бы один перед воротами. То есть парадоксальный момент: Вернблум лучше в высоком прессинге, а Натхо – именно на подстраховке, поглубже.

Натхо в опорной зоне – лишь одно из крутых решений, принятых Виктором Гончаренко на пути к сколачиванию чемпионской команды. Ситуативная схема 3-4-3, ситуативное же использование Витиньо в качестве «ложной девятки», передвинутый ближе к атаке и намного чаще встречающийся с мячом Головин (95 касаний в Каспийске – больше, чем у других «армейцев»), активное использование перегруза с диагональными передачами на Марио Фернандеса – все ходы уже отточены и показаны в стартовой игре сезона. Что важно, Гончаренко не считает каждое решение панацеей. С 70-й минуты, когда центр поля ЦСКА выдохся и стал проигрывать «Анжи», тренер поменял Вернблума и Натхо местами, отказавшись от лучшего креатива и прессинга в пользу сильнее зацементированной опорной зоны. Вероятно, в нынешнем сезоне Гончаренко тоже будет регулярно менять позиции двух игроков середины, но вариант на первые 70 минут матча с «Анжи» видится более выигрышным.

Трансферы и тренерские решения указывают, что чемпионом сезона-2017/18 станет команда не с лучшим опорником, а с лучшим глубинным плеймейкером. Натхо, Фернандо, Паредес – на бумаге именно их роль и форма в нынешнем чемпионате видится ключевой.

Бибрас желал уйти из ЦСКА, однако теперь многое будет зависеть именно от него.

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