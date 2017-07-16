Удачный старт Манчини. Как «Зенит» победил в Хабаровске

Шатов: верю, что у нас с Манчини всё получится Олег Шатов пропустил Кубок конфедераций из-за неудачного сезона. Теперь полузащитник хочет сыграть так, чтобы вернуться в сборную.

Дальний Восток встречает Премьер-Лигу

Дебют СКА в Премьер-Лиге и приезд «Зенита» – эти два события создали в Хабаровске небывалый ажиотаж вокруг футбола. К счастью для местных болельщиков, стадион имени Ленина успели довести до «первой категории с замечаниями», постелив, в частности, новое искусственное поле, а значит, переносить игру в Каспийск, Химки или куда-то ещё не потребовалось. Жители Дальнего Востока ждали праздника, ради которого готовы были стоять в очереди за билетами пять-семь часов.



Петербургская команда прибыла в гости к «армейцам» без нескольких футболистов: в составе зенитовской делегации отсутствовали дисквалифицированный полузащитник Кристиан Нобоа, получивший повреждение Хави Гарсия, а также Денис Терентьев и Йоан Молло. Но все самые популярные фигуры во главе с Роберто Манчини были на месте. Кстати, в СМИ промелькнула любопытная информация, что итальянский главный тренер сине-бело-голубых в отличие от своего соотечественника Массимо Карреры, прилетавшего со «Спартаком» на матч Кубка России, решил поселиться в стандартном номере отеля, а не в люксе. Возможно, Манчини личным примером хотел показать игрокам, что пора уже выходить из зоны комфорта. Впереди у «Зенита» тяжёлая борьба за золото и возвращение в Лигу чемпионов.

Кокорин на фланге, Жулиано впереди

Стартовый состав «Зенита» удивил не столько именами, сколько расположением некоторых игроков. Манчини выбрал тактическую схему 4-4-2, при которой Артёму Дзюбе впереди помогал не Александр Кокорин, а Виктор Жулиано – немного из глубины. Кокорина итальянец отправил на фланг, причём поставил его слева, а на правом краю полузащиты действовал Олег Шатов. Новая роль позволяла Александру ускоряться с мячом, после чего смещаться в центр для удара с правой ноги. Зенитовцы вообще старались бить при первой возможности, поскольку дальние выстрелы – одно из эффективных оружий для вскрытия массированной обороны соперника. До перерыва петербургская команда нанесла девять ударов по воротам Александра Довбни, вот только их качество хромало: в створ сине-бело-голубые попали лишь раз.



Лимит на легионеров не слишком давил на Манчини, когда тот выбирал состав. В основе оказалось даже больше россиян, чем требуют правила: Кокорин, Дзюба, Шатов, Александр Ерохин, Игорь Смольников и голкипер Андрей Лунёв, которого тренер ожидаемо предпочёл Юрию Лодыгину. В этой ситуации новый капитан «Зенита» Доменико Кришито смог выйти на любимой позиции левого защитника, а Юрий Жирков остался на скамейке. Бросалось в глаза, насколько заведён Кришито: ему очень хотелось, чтобы дебют Манчини сложился успешно.

Паредес у руля

«Зенит», конечно же, много контролировал мяч, используя короткие и средние передачи, а ключевой фигурой при розыгрыше был новичок – центральный полузащитник Леандро Паредес. Аргентинец сразу же показал, благодаря чему его в Италии сравнивали с легендарным Андреа Пирло. Паредес рулил игрой «Зенита», грамотно распоряжался мячом, переводя его из зоны в зону, и сделал несколько очень острых забросов в штрафную хабаровчан. Лучший момент в первом тайме сине-бело-голубые создали как раз в результате такой передачи Леандро на рванувшего к воротам хозяев Смольникова. Правый защитник опередил своего опекуна, но ему не хватило навыков форварда, чтобы реализовать шанс. Паредес с видом умудрённого опытом ветерана руководил партнёрами и сам имел возможность забить, пробивая издали, исполнял у «Зенита» штрафные и угловые. Именно на аргентинце заработал жёлтую карточку Максим Казанков, едва не нанесший Паредесу травму.

Кузяев выходит и забивает

Однако Манчини вряд ли остался доволен тем, что «Зенит» показал в первом тайме. Хабаровчане в целом справлялись с атаками петербуржцев, в частности, три центральных защитника СКА ничего не давали сделать Дзюбе. Пару-тройку раз команда Алексея Поддубского огрызнулась острыми контратаками, а удары Руслана Коряна заставили поволноваться 150 зенитовских болельщиков, добравшихся до Хабаровска. В перерыве Манчини заменил «повисшего» на карточке Ерохина на Далера Кузяева, а Кокорина с Шатовым поменял местами. Выход Кузяева оправдал себя уже через 6 минут после начала второго тайма. Новичок из «Ахмата» показал партнёрам, как нужно бить с дальнего расстояния, положив мяч в угол ворот Довбни, будто шар в лузу. При этом Кузяев настолько спокойно отреагировал на свой гол, словно он забивает такие мячи в каждом туре. Сине-бело-голубые получили преимущество, вот только легче «Зениту» от этого не стало.

Рабона Лескано и первый выход Дриусси

Ход второго тайма показал, что в обороне, как и в атаке, команде Манчини ещё есть куда расти. Зенитовцы много работали на поле, тем не менее позволили «армейцам» создать не так уж мало. Гости избежали пропущенного гола благодаря выручившему команду Лунёву. Залечивший травму голкипер начинает новый сезон столь же хорошо, как и завершал прошлый. Кроме того, «Зениту» повезло в эпизоде, когда Хуан Лескано бил рабоной. Уже в первом туре мог состояться самый красивый гол сезона, однако мяч сперва попал в перекладину, а потом в штангу. Зато мы увидели, что в составе СКА тоже есть индивидуально сильный аргентинец.



Интригу добил только гол Кокорина за 10 минут до конца. В этом эпизоде здорово сыграл Шатов, который за счёт быстроты переиграл противника и прострелил в штрафную. Мяч от ног защитника попал к Кокорину, так что Александр забивал с близкого расстояния. В голевой атаке поучаствовали Паредес и другой аргентинский новобранец «Зенита» – вышедший на замену на 74-й минуте Себастьян Дриусси. Кстати, ставка Манчини на Дриусси могла сработать, как и замена Ерохина на Кузяева, когда нападающий в фирменном стиле резко ускорился под передачу в нужную точку штрафной. Однако забить в дебютной игре Себастьяну не удалось. Дриусси тоже потребуется время, чтобы набрать оптимальную форму и привыкнуть к игре команды – его голы за «Зенит» впереди.