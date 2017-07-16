Настало время хвалить Аленичева. Обзор 2-го тура ФНЛ

Менталитет тура

Воронеж уже несколько дней заливает сильнейшими дождями, а матч «Факела» с «Шинником» был прерван на 20 минут из-за внезапного апокалипсиса. Град, выкатывающиеся на поле рекламные щиты и упавшие от штормового ветра навесы скамеек запасных – играть в такую погоду удовольствие ниже среднего, здесь нужен характер. «Шинник» дважды уступал в счёте, но во втором тайме был очевидно сильнее хозяев, а после того, как счёт стал 2:2, случился эпизод, демонстрирующий правильный (и редкий для ФНЛ) менталитет.

Эдуард Булия подставил ногу под фланговый прострел — мяч оказался в воротах, и Булия моментально побежал вынимать его из сетки. Ничего вроде бы необычного, но нужно учитывать, что а) счёт стал ничейным – «Шинник» не проигрывал; б) «Шинник» играл на выезде, откуда привезти одно очко для большинства команд ФНЛ – праздник; в) до конца игры оставалось ещё 35 минут. Булия спешил, чтобы развить успех и победить – достойный похвалы максимализм.

Впрочем, а как иначе, когда твой тренер настолько живёт игрой, что не прячется на скамейке от проливного дождя, а совершает пробежки по технической зоне?

Игрок тура

Ну что, настало время хвалить Дмитрия Аленичева. В принципе, и в первом туре его «Енисей» был убедителен, но не хотел сохранять ничью с дебютантом в Санкт-Петербурге, лез вперёд и на последней компенсированной минуте лишился и одного очка. При этом по количеству ударов в створ (6) Красноярск неделю назад опередили только «Крылья» (7), а по числу острых передач (24) выше оказался только «Шинник», практиковавший длинные забросы (читерство для ФНЛ, Александр Побегалов знает коды для этой лиги). В общем, по качеству футбола всё было неплохо уже с «Динамо», а дома пришёл и результат.

Особенности национального футбола. ФНЛ вернулась с голом года Огненная речь Талалаева, бешеный гол Петрова и месседж от игроков “Кубани” — ФНЛ стартует очень бодро.

Игру в наступлении – быструю, с подготовкой ситуаций численного перевеса на флангах при входе в штрафную и большим количеством разрезающих передач – Аленичеву диктует Егор Иванов. 25-летний центральный полузащитник был королём уже в первом туре (87 передач, больше, чем оба центральных полузащитника вместе взятые, и пять острых пасов), а в красноярском манеже доказал, что будет одним из ключевых игроков сезона. Иванов успевал и с первым пасом, и с последним – именно он отдал тонкую вертикальную передачу Алексею Исаеву на гол, который оказался победным.

Гол тура

«Томь» продолжила свободное падение во Владивостоке, получив второе крупное поражение в двух матчах. Особенно красивым (пусть и довольно случайным) получился первый мяч «Луча»: Амир Бажев на дриблинге убрал половину обороны «Томи» в кювет, у Антона Килина удар не вышел, и, в общем, у Андрея Мязина времени подстроиться под мяч не было. Однако рефлекторным движением он потянул к мячу пятку – и попал. Неожиданная красота в ФНЛ!

Отскок тура

Александр Касьян должен благодарить игроков «Сибири» за своё спасение. На 60-й минуте нападающий «Балтики» решил сойти с ума и пнул игрока новосибирцев, за что моментально «покраснел», и после этого «Сибирь» вполне могла разгромить амбициозный калининградский проект. У Новосибирска есть всё: состав достаточно сыгранный, держится мяч, создаются моменты, но с их реализацией творится нечто, что следует обсудить на канале РЕН ТВ.



Неделю назад «Сибирь» стала лучшей командой тура по количеству ударов из DangerZone (13), но при этом попала в створ всего четырежды и умудрилась проиграть, теперь же у «орлов» были два чистых выхода один в один Житнева и Дудолева, а также удар в угол, куда уже никак не успевал вратарь. Однако даже в этом случае «Сибирь» не сумела забить и заработала лишь одно очко. «Балтике», которая с сильным для ФНЛ составом отбивалась от игравшей вдесятером «Тюмени», а теперь едва выжила с «Сибирью», есть над чем задуматься.

Транспорт тура

Сибири не везёт не только на поле, но и за его пределами. В Калининград команда сумела привезти всего 16 футболистов, и главный тренер Сергей Кирсанов объяснил, почему так произошло. «Это случилось по вине авиакомпании. Должны были вылететь одним рейсом, но авиакомпания его неожиданно поменяла, и билетов хватило только на 16 игроков».

Антигерой тура

«Волгарь» стал единственной командой первого тура, не ударившей в створ, а первое же попадание в сезоне привело к голу. Левому защитнику «Ротора» Андрею Кузнецову 29 лет, но к этому возрасту он так и не уяснил, что под прессингом на фланге нельзя играть поперёк поля. Выдавленный Дмитрием Кабутовым, он отдал обречённую на перехват передачу в опорную зону, и гол стал справедливым наказанием за ошибку родом из ДЮСШ. Кабутов на фланге весь матч продолжал отправлять Кузнецова на скамейку запасных, но Валерий Есипов защитника так и не заменил, а на 86-й минуте Кузнецов не стал накрывать попытку навеса от Кабутова, которая в итоге стала голом. Мяч не коснулся никого и оказался в дальнем углу – 1:2, и «Ротор» получил второе поражение в сезоне.

Разочарование тура

Футбольная национальная лига вернулась в Курск после многолетнего перерыва, и если в год первого в истории выхода «Авангарда» в подэлиту на стадионе «Трудовые резервы» в первых турах невозможно было найти свободных мест, то теперь на премьеру пришло всего 3500 зрителей (30% от вместимости арены). Отчасти виновата пасмурная погода, но работает и то, о чём уже писал: команды всё больше теряют идентификацию с болельщиками – одни не знают, за кого играют, другие не понимают, за кого болеют. Процесс потери интереса к футболу в таких условиях неизбежен.