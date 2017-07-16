Звезда «галактикос», будущее бундестим. На кого «Бавария» потратила 100 млн

Несколько недель назад легендарный Лотар Маттеус, наблюдая за трансферными сделками «Баварии», позволил себе заметить, что мюнхенцы стали копировать политику дортмундской «Боруссии», которая предпочитает находить перспективную молодёжь и доводить её до ума.

Маттеус: в вопросе трансферной политики «Бавария» копирует «Боруссию» Д

А боссы мюнхенского суперклуба будто только и ждали подобных заявлений, чтобы тут же взять реальную мировую звезду. Да-да, Хамес Родригес остаётся игроком экстра-класса, несмотря на то что Зинедин Зидан не особенно ему доверял. Уж Карло Анчелотти прекрасно знакомы эксклюзивные качества колумбийца, и он готов сделать на него ставку. Безусловно, итальянского наставника привлёк универсализм Хамеса, который может быть реализован в полной мере уже в ближайшем сезоне.

В то же время и с Маттеусом нельзя не согласиться. Самый возрастной игрок, приобретённый «Баварией» за последние три сезона, — это Артуро Видаль: на момент перехода чилийцу было 28 полных лет. Год назад купили 27-летнего Матса Хуммельса, в этом же сезоне не отказали себе в желании взять абсолютно бесплатно Себастьяна Руди, выросшего к 27 годам в опорного, способного биться за место в основе сборной. Хамесу — 25, остальным новичкам и того меньше. С учётом завершения карьеры Лама и Алонсо средний возраст «Баварии» заметно сократился. Время знакомиться с мюнхенским пополнением!

Куда подводят мечты. Зачем Хамес перешёл из «Реала» в «Баварию» Хамес Родригес снова будет играть у Карло Анчелотти. И это круто.

Хамес Родригес (аренда из «Реала Мадрид») — 10 млн евро (возможный выкуп — 40 млн евро)

Все добродетели лидера сборной Колумбии прекрасно известны. Игрок с широчайшим техническим арсеналом, наделён лидерскими качествами, потрясающе исполняет стандарты. Интересно, какую позицию готовит для него Карло Анчелотти. Учитывая возраст Рибери и Роббена, южноамериканца можно пробовать на фланге. Но, скорее всего, неспроста всё чаще слухи отправляют Томаса Мюллера в «Манчестер Юнайтед». Родригес может стать вторым нападающим, играть под Робертом Левандовским. Пожалуй, это то, о чём мечтает и сам Хамес. Всё-таки на фланге он не сможет в полной мере реализовать свой безграничный потенциал. Лучшую игру он продолжает демонстрировать в сборной, где Пекерман его ни в чём не ограничивает.

Корентин Толиссо (предыдущий клуб — «Лион») — 41,5 млн евро

Увидев этот трансфер, в Германии многие схватились за голову: всем ещё памятна покупка Хави Мартинеса. Бытует мнение, что за испанца прилично переплатили. Но всё же Толиссо — это несколько другая история. Понятно, что брали его в первую очередь для замены Хаби Алонсо, но он способен играть и выше, заменять Видаля. Когда весной «Лион» играл на нескольких фронтах, только Толиссо выходил на поле почти без пауз. «Физика» — один из главных его плюсов. Усталость — это не про француза с тоголезскими корнями. Для игрока середины поля Корентин обладает потрясающим голевым чутьём. У него способность к поискам отскоков, а при его дальнем ударе всё это выливается в забитые мячи. Толиссо всего 22, он ещё способен прибавить. С его приобретением «Бавария», вероятно, закрывает вакансию в центре поля лет на 10. Ну а если вдруг у него не пойдёт, как у Ренату Саншеша, то через год мюнхенцы бесплатно заберут у «Шальке» Леона Горецку.

Кингсли Коман (предыдущий клуб — «Ювентус») — 21 млн евро

Коман, конечно, никакой не новичок, просто наконец-то настал момент расплаты. Два года француз пребывал в Мюнхене в качестве арендованного игрока. Теперь же «Бавария» выплатила «Ювентусу» ту фиксированную сумму, о которой договаривались на берегу, то есть летом 2015 года.



Выгода мюнхенцев видна невооружённым глазом. За два сезона Кингсли возмужал и уже принёс немало пользы немецкому флагману. Опять же, Роббен и Рибери не вечны, Коста перешёл в «Ювентус». Всё это сулит неутомимому дриблёру увеличение игрового времени. А пользоваться он им умеет.

10 самых дорогих аренд: от Ибры до Хамеса За двухгодичную аренду Хамеса боссы «Баварии» заплатили «Реалу» € 10 млн. Но это не рекорд.

Никлас Зюле (предыдущий клуб — «Хоффенхайм») — 20 млн евро

В прошлом сезоне «Бавария» изрядно намучилась из-за проблем с центром обороны. Поочерёдно вылетали с травмами Боатенг и Хуммельс, Мартинес также по своему обыкновению не забывал посетить лазарет. В итоге частенько в центре вынужден был играть Давид Алаба. Но теперь на случай эпидемий в Мюнхене имеется Никлас Зюле, обладатель Кубка конфедераций — прекрасный, растущий во всех смыслах центральный защитник. 20 млн евро за столь ценный кадр — это сущие мелочи, уж тем более при возможностях «Баварии».

Серж Гнабри (предыдущий клуб — «Вердер») — 8 млн евро

Интересно порой действует на рынке лондонский «Арсенал». Год назад он отпустил Гнабри в «Вердер» за копейки — 5 млн евро. А теперь талантливый игрок группы атаки, забивший в минувшем сезоне 11 мячей в Бундеслиге, очутился в «Баварии» за 8 млн евро. При этом рыночная цена его едва ли не в два раза выше. Новоиспечённый чемпион Европы среди молодёжи, впрочем, может провести сезон в «Хоффенхайме», который также имеет реальные шансы сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Расти можно и под руководством Юлиана Нагельсманна. Но не исключено, что его оставят в Мюнхене. В любом случае в случае с Гнабри селекционная служба «Баварии» сработала идеально.

Себастьян Руди (предыдущий клуб — «Хоффенхайм») — свободный трансфер

Когда в Германии что-то плохо лежит, то «Бавария» не мешкает. Забирает, а потом уже решает, а нужно ли ей это было на самом деле. Понятно, что для Руди честь перейти в топ-клуб. Скорее всего, его взяли на тот случай, если Толиссо не удастся быстро адаптироваться в новом чемпионате. Но «Хоффенхайму» победитель Кубка конфедераций сейчас был бы полезнее. Ситуация напоминает ту, в которой несколько лет назад оказался Себастьян Роде, практически однофамилец Руди. Перейти-то он перешёл, но почти не играл.



«Бавария» от этого перехода не обеднеет, а приобретёт ли что-то — вопрос. Но на уровне Бундеслиги Руди, безусловно, высоко котируется. Для ротации он подойдёт, тем более Анчелотти высоко отзывался о его игре в «Хоффенхайме».