5 клубов с именем, которые ещё не готовы к сезону

Предсезонная подготовка началась, но многие тренеры пока готовят к сезону достаточно условно сформированные команды. И даже успешно проведённая трансферная кампания не гарантировала отсутствие проблем у известных клубов.

«Челси»

Лондонцы проводят интригующую трансферную кампанию. Антонио Рюдигер – нестабильный и временами слишком жёсткий защитник, который может закрыть сразу две позиции в обороне: центрального и правого крайнего при схеме в четыре защитника. Это плюс к адаптации к схеме с тремя центральными. Тьемуэ Бакайоко – это бетоноукладчик в центр поля. Страшно представить, что будет в новом сезоне с техничными соперниками, которым придётся играть против пары Бакайоко – Канте. Мощный и агрессивный «Челси» стал ещё мощнее и агрессивнее. Им даже Неманья Матич оказался не нужен, хотя такое трудно себе представить. Но.

Диего Коста даже не тренируется с командой, его уход в «Атлетико» выглядит делом решённым. А если Коста всё же не рискнёт полгода провести без футбола, ожидая, пока мадридцам разрешат заявлять новичков, в «Челси» он всё равно не останется. Это не неожиданность. Неожиданностью стал переход его преемника Ромелу Лукаку в «МЮ». Неожиданно оказалось, что альтернатив бельгийцу нет.

Плохой день плохого парня. Диего Косте некуда идти Форвард не нужен Антонио Конте. Ещё недавно он выбирал между «Атлетико и большими деньгами, но сейчас у него всё сложно.

Интересно, что для Моуринью Лукаку был только запасным вариантом. После победы в товарищеском матче над «Лос-Анджелес Гэлакси» он опять говорил про Альваро Морату - назвал его «очень особенным игроком», сказал, что давно следил за его прогрессом и очень хотел видеть в своей команде. И пожалел, что договориться с «Реалом» не удалось. Представьте, как его новой «девятке» было приятно это слышать.



«Челси» же остался вовсе без «девятки». Клуб срочно пытается подписать того же Морату, но трансфер не выглядит вероятным. «Реал» просто отказался продавать испанца «Юнайтед», неужели шансы «Челси» намного выше? Им пора искать новые варианты, которых не так много.

«Ювентус», по сообщению туринской прессы, уже отверг предложение по Гонсало Игуаину. Есть Мауро Икарди, капитан «Интера», удержать которого будет для миланцев делом принципа. Есть Пьер-Эмерик Обамейянг, который не подходит под силовой футбол Конте, — под него придётся перестраивать атакующую игру. Есть мечтающий попасть в топ-клуб Андреа Беллотти из «Торино», но его покупка – примерно такой же риск, как с приобретением Миши Батшуайи. Чувствуете, как мало вариантов? Да, это проблема. Переманивать страйкеров «ПСЖ», «Баварии» или «Реала» — утопия. Пока Обамейянг кажется самым доступным и потому самым вероятным кандидатом.

«Ювентус»

И снова мы говорим о проблеме, которая возникла из ничего. Среди проблем «Ювентуса» можно было назвать недостаточную глубину состава, из-за чего к решающей игре сезона команда подошла уставшей. Но уж к обороне точно не было никаких вопросов. Пока клуб не принял решение избавиться от Леонардо Бонуччи, одного из лучших центральных защитников мира и точно лучшего в мире по качеству первого паса.

Вы все пожалеете. Что скрыто в трансфере лучшего защитника мира Леонардо Бонуччи вот-вот сменит «Ювентус» на «Милан», и пока ситуация такова, что от трансфера могут проиграть вообще все.

Теперь «Ювентус» точно ждёт перестройка в обороне. Просто потому, что Бонуччи нельзя заменить другим игроком с такими же характеристиками. Модель, в которой роль плеймейкера при необходимости выполнял центральный защитник, придётся менять. «Ювентусу» нужен игрок в старт. Даже количественно в обороне теперь недокомплект, особенно учитывая расстановку с тремя центральными.



Вариантов несколько, и все довольно интригующие. Молодой Маттиа Кальдара был куплен у «Аталанты» и оставлен в аренде, многие называют его будущим сборной Италии. Возможно, пришло время забрать его из аренды? Можно сделать предложение «Реалу Сосьедад» по Иньиго Мартинесу. Умный защитник с неплохим первым пасом, который предпочитает читать игру и выигрывать позицию, а не бороться за мяч и играть в догонялки с форвардами. Альтернатива – Костас Манолас из «Ромы», ещё один игрок, который может отдать пас. При этом защитник более традиционного типа, жёсткий в борьбе. Правда, «Рома» может не захотеть продавать основного игрока прямому конкуренту, но кажется, что в случае с римской командой это просто вопрос цены.



Варианты есть, но ни один из них точно не сделает «Ювентус» сильнее, чем с Бонуччи между Кьеллини и Бардзальи. И в этом основная проблема.

«Тоттенхэм»

До продажи Кайла Уокера в «Манчестер Сити» «Тоттенхэму» стоило бы немного увеличить обойму – прошлый сезон показал, что к борьбе за титул в АПЛ и игре в Лиге чемпионов одновременно команда пока не готова. Центральный защитник и игрок группы атаки (Ламела по-прежнему лечится) – первое, что приходит на ум. Теперь к этой необходимости добавилась ещё одна, куда более важная — заменить одного из лучших правых защитников лиги.



Кандидатов на замену двое. Первый – Серж Орье из «ПСЖ». Французская пресса пишет, что он хочет покинуть команду, и в это легко поверить. При Унаи Эмери он делил игровое время с Тома Менье, а теперь в Париж приехал Дани Алвес.

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Неудивительно, что молодой амбициозный игрок с трудным характером предпочёл бы сменить обстановку. Второй вариант – Рикарду Перейра. Это игрок «Порту», который провёл последний год в «Ницце». В команде-сенсации он отыграл по всей длине правой бровки, выходя и защитником, и вингером. Но в основном защитником. В чемпионате Франции он выдал сезон, который статистически сильнее сезона Уокера в «Тоттенхэме». При большем количестве оборонительных действий за матч он лучше играл в пас, чаще бил по воротам и так же часто создавал моменты для партнёров по команде. Осталось договориться с «Порту», но когда это было проблемой? Sky пишет, что португальцы хотят около 30 млн евро. Но у них проблемы с ФФП, значит, надо продавать игроков уже сейчас.

«Интер»

С тех пор как клуб приобрёл китайский холдинг Suning Group, «Интер» — пример образцово неэффективного управления. Просто случай для учебника «как не надо». Два руководителя (Перо Аузилио и Вальтер Сабатини) с принципиально разными предпочтениями на трансферном рынке и с невнятной иерархией перед началом трансферного окна обозначили ситуацию достаточно чётко. В составе есть слабые места, и их необходимо усилить. Также были сказаны громкие слова о возвращении на прежний уровень.



Что касается слабых мест состава, здесь всё просто. Очевидный провал на левом фланге обороны, который не получается закрыть уже шесть лет. Центральный защитник в пару к Миранде. Игрок на фланг атаки, чтобы качественная, но немного однообразная пара Перишич – Кандрева по краям стала более вариативной. Это задача-минимум, хотя после громких обещаний болельщики мечтали и о больших звёздах.



Пока «Милан» покупал двух качественных фланговых защитников (в том числе Рикардо Родригеса налево) и лучшего центрального защитника (в Италии уж точно), «Интер» договаривался с «Сампдорией» о трансфере Милана Шкриниара и уговорил «Фиорентину» уступить Борху Валеро. Хм, это неплохо – для ротации, например. Как насчёт слабых мест?



Тем временем Иван Перишич не едет в предсезонное турне с командой из-за неожиданно возникшей проблемы с зубами, договорился с «МЮ» о личном контракте, и постит такие сообщения в «Твиттере»:

Господи, да отпустите вы уже человека в Манчестер! Неужели для якобы богатого «Интера» так важны 5 млн евро, на которых стороны не могут сойтись? Если да, то по поводу финансовых возможностей Suning возникают очень неприятные вопросы. Вопросы возникают и к адекватности директоров, особенно после вчерашней пресс-конференции Вальтера Сабатини. Когда его спросили о трансфере Анхеля Ди Марии, который недоволен своим положением в «ПСЖ», он ответил: «Ди Мария – отличный игрок, но я не уверен, что он нам подходит». Что ж, по сравнению с Антонио Кандревой и собравшим чемодан в Англию Иваном Перишичем Ди Мария действительно выглядит совершенно ненужной покупкой. Неужели проблема всё-таки в деньгах?



Пока же «Интер» готовится к сезону с явным недокомплектом состава, а Лучано Спаллетти на интервью в открытую дерзит руководству: «Мне были даны обещания по усилению состава. Слово надо держать». И говорит, как важен для него трансфер Раджи Найнгголана.

«Барселона»

Странноватая трансферная политика последних лет, наконец, сказалась в полной мере. У «Барсы» нет рабочей обоймы в 18-20 игроков, каждый из которых не ослабит стартовый состав. Что ещё важнее – у «Барсы» нет лучших стартовых 11. Бесконечно полагаться на умение Серхио Бускетса в одиночку доставлять мяч группе атаки под прессингом, заодно отбирая мячи у соперников, нельзя. Вернее, можно, конечно, но тогда и результат будет соответствующим.

Идеальный трансфер для этой «Барселоны» — молодой Андрес Иньеста. Видимо, из-за невозможности его осуществить руководство мечется и не проявляет достаточной твёрдости на рынке. Переход Марко Верратти сорвался, несмотря на неоднократные интервью игрока и его агента, в которых оба говорили о желании итальянца играть за «Барсу». Это плохая новость. Когда мы говорим о «Реале», есть ощущение, что клуб в любом случае получит того игрока, которого хочет. Про каталонцев этого не скажешь. Нежелание «ПСЖ» терять лидера – серьёзный фактор, но, в конце концов, стремление самого Верратти тоже можно использовать. За нужных игроков можно и переплатить. После 200 млн евро за Турана, Гомеша, Диня, Алькасера и так далее даже 100 млн за Верратти были бы более разумной и понятной тратой средств.



Если забыть о нём, остаются Тьяго Алькантара, воспитанник, у которого наверняка остались связи в клубе. Это тоже труднейший и дорогой трансфер, но мы же говорим о «Барселоне», нет? Нынешней команде помог бы и Сеск Фабрегас. Но каталонцы идут другим путём и делают предложение Паулиньо. Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» вроде бы не растерял форму и здорово играет за сборную Бразилии, но ведь его берут для выполнения важнейшей роли в команде. Не велико ли давление для игрока, которому на неделе противостояли звёзды из «Шаньдун Лунен»? А ведь это не запасной вариант, не игрок ротации, а тот, кто будет выводить Бускетса и Месси из-под давления. Странный выбор.