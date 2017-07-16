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Курбан Бердыев
Текст: Антон Михашенок
Фото: РИА Новости

Пока не «Ростов» 2.0. Пять выводов по матчу «Рубин» — «Краснодар»

1-й матч после возвращения Курбана Бердыева в Казань закончился поражением и оставил после себя системные вопросы.
16 июля 2017, воскресенье. 20:14. Футбол

1. Главное, чего пока не хватает этому «Рубину», — своего Сесара Наваса. Опытнейший испанец вернулся домой и, по словам Курбана Бердыева, вряд ли продолжит карьеру, а на его место пришлось выпускать Тараса Бурлака. Страхующий защитник в тройке – одна из основ игры команд Бердыева, и Бурлак с задачей не справляется – это было очевидно и в ситуации с первым, и (в меньшей степени – там зачем-то побежал встречать соперника в спину Камболов) в ситуации со вторым голом.

«Рубин» позволил сопернику нанести восемь ударов из пределов штрафной площади при всего трёх заблокированных попытках. Для команд Курбана Бердыева это экстремально плохие цифры – до Сослана Джанаева и Никиты Медведева (а до них – до того же Сергея Рыжикова) мячи долетали спущенными, и задачей вратарей было просто взять своё и действовать спокойно. Здесь у Рыжикова было много работы, и пока не видно, как при страхующем Бурлаке этой работы может стать меньше.

2. Второй момент, который показывает сырость «Рубина» относительно лучших образцов бердыевских команд, – частые выбрасывания полузащитников на игроков с мячом. Это касается в первую очередь Магомеда Оздоева и Яна М’Вила. Я очень сильно сомневаюсь, что такой была установка тренера – скорее, это была попытка игроков самим ответить на задаваемые соперником вопросы, а в мире бердыевского футбола такая инициатива преступна. На вопросы нужно отвечать командно, откатываться за линию мяча и не давать атакуемому сопернику сыграть в касание на образовавшееся пространство. «Краснодар» в первом тайме за счёт действий Перейры, Вандерсона и Подберёзкина это пространство получал слишком часто.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
16 июля 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Рубин
Казань
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 – Лаборде – 17, 0:2 – Лаборде – 33, 1:2 – Лестьенн – 72

3. Принято считать, что владеть мячом для команд Бердыева не слишком важно, а вся игра строится на запуливании вперёд. Это не совсем так – точность передач у «Ростова» составляла в среднем 77%, а множество свободных зон для игроков команды освобождал своими действиями, возможно, самый недооцениваемый игрок южан – Александр Ерохин. Своего Ерохина в первом туре Бердыев в Казани не нашёл, и как следствие – достаточно плотно перекрытый центр поля и всего 65% точных пасов за 90 дебютных минут. Сводить игру пришлось именно к забросам, а во втором тайме – к навесам и индивидуальным действиям. Это тоже нетипично для команд Бердыева, здесь у него тоже много работы впереди.

4. «Краснодар» по-прежнему не может избавиться от проскакивающей у команды болезни разных таймов. В прошлом сезоне «быки» плохо играли первые 45 минут (11:14 за сезон) и отлично – вторые (29:8), теперь вышло наоборот. В первом тайме «Краснодар» был подтянут и собран, верхняя тройка игроков работала без перебоев, а опорная зона не провисала даже без Шарля Каборе. После перерыва игра поблекла – это можно было бы списать на удержание счёта, но даже при опасных 2:1 «быки» всё равно держались ближе к своей штрафной. Игорю Шалимову нужно решать эту проблему нестабильности своих игроков, а наче на новый уровень не выйти.

5. Семь успешных попыток дриблинга из семи – так закончил свой первый официальный матч в России инсайд «Краснодара» Вандерсон. В очередной раз мы получили доказательство того, что даже футболист не самого звёздного уровня, но при этом умеющий и не боящийся играть один в один в Премьер-Лиге становится королём – потому что другие или боятся, или не умеют. Проблема эта настолько очевидна, что говорить о ней с каждым разом всё грустнее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Рубин Курбан Бердыев
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
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